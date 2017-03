Weekly Commitment Roundup

The following is a list of commitments made to FBS programs from March 10th - March 16th:

ACC

Duke: DT Tahj Rice (6-3, 270), eval pending

Maryland: OLB Durell Nchami (6-2, 205), eval pending

North Carolina: Four-star OT Avery Jones (No. 145 in ESPN Jr300; 6-4, 270)

Pittsburgh: TE-Y Jay Symonds (6-4, 250), eval pending

Wake Forest: DT Kelijiha Brown (6-2, 300), eval pending

Big 12

TCU: Four-star S Atanza Vongor (No. 195 in ESPN Jr300; 6-1, 200)

Big Ten

Minnesota: RB Nolan Edmonds (5-11, 185), eval pending; ATH Terell Smith (6-0, 170), eval pending

Northwestern: TE-Y Brian Kaiser (6-6, 210), eval pending; DE Devin O'Rourke (6-5, 235), eval pending

Wisconsin: OT Michael Furtney (6-5, 246), eval pending

Pac-12

Oregon State: CB DeShon Wilson (6-0, 170), eval pending

Stanford: RB Justus Woods (6-0, 180), eval pending

UCLA: WR Isaiah Johnson (6-3, 194), eval pending

Washington: RB Trey Lowe (5-9, 175), eval pending

SEC

Arkansas: TE-Y Luke Ford (6-6, 250), eval pending; Four-star ATH Byron Hanspard (No. 76 in ESPN Jr300; 6-0, 170)

Georgia: 2019 WR Jadon Haselwood (6-3, 180), eval pending

Kentucky: TE-H Brenden Bates (6-5, 220), eval pending

LSU: WR Jaray Jenkins (6-2, 176), eval pending; OG Cole Smith (6-3, 270), eval pending

South Carolina: DT Lamarius Benson (6-2, 300), eval pending

Independents / Group of 5

Akron: RB Keyondre White (5-10, 216)

Louisiana Tech: S Dayven Coleman (6-2, 200); S Kevyon Davis (6-1, 200); DE D.J. Jackson (6-0, 250)