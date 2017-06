Weekly Commitment Roundup

The following is a list of commitments made to Power 5 programs from June 16-22:

ACC

Boston College: ILB Nick DeNucci (6-1, 225), grade pending; ATH Elijah Jones (6-3, 162), grade pending; WR Jason Maitre (5-11, 175), grade pending

Georgia Tech: Four-star DT T.K. Chimedza (No. 282 in ESPN 300; 6-3, 296); RB Dontae Smith (5-11, 182), grade pending; ATH Tijai Whatley (6-0, 195), grade pending

Miami: Four-star Under Armour All-American CB Al Blades Jr. (No. 37 in ESPN 300; 6-0, 173)

N.C. State: DE Devin Hayes (6-5, 242), grade pending; WR Daevon Robinson (6-3, 205), grade pending

North Carolina: 2019 DE Hakeem Beamon (6-4, 247), grade pending; S Jayden Curry (5-11, 183), grade pending; CB Deandre Hollins (6-0, 186), grade pending; CB Trey Morrison (5-10, 184), grade pending; Four-star QB-PP Jace Ruder (6-3, 200); S Javon Terry (6-1, 185), grade pending

Syracuse: OT Willem Froumy (6-5, 285), grade pending

Big 12

Iowa State: OLB Gerry Vaughn (6-0, 207), grade pending; S Christian Young (6-2, 200), grade pending

Kansas: Three-star OT Nick Williams (6-7, 270)

Oklahoma: OT Tramonda Moore (JC; 6-6, 350), grade pending; Three-star RB Tavion Thomas (6-2, 227)

TCU: Three-star OT Kris Dike (6-5, 283); CB Eddie Smith (6-0, 172), grade pending; Three-star WR Chase Van Wagoner (6-1, 176)

Texas Tech: Two-star OT Troy Bradshaw (6-7, 258); Three-star OG Clayton Franks (6-4, 270); DT Jaylon Hutchings (6-0, 250); DE John Scott (6-3, 245), grade pending; Three-star OT Weston Wright (6-5, 290)

Big Ten

Illinois: RB Jakari Norwood (5-9, 170), grade pending; WR Carlos Sandy (5-9, 163) grade pending; OT Jordyn Slaughter (6-6, 301), grade pending

Indiana: OLB Aaron Casey (6-1, 205), grade pending; OT Nick Marozas (6-4, 272), grade pending; DE Gavin McCabe (6-3, 249), grade pending

Iowa: Three-star OT Cody Ince (6-5, 260)

Maryland: Three-star OT Spencer Anderson (6-5, 268); Three-star ATH Raymond Boone (5-11, 199); Three-star WR Brian Cobbs (6-2, 200)

Michigan State: Three-star OT Dimitri Douglas (6-5, 288); CB Davion Williams (6-1, 178), grade pending

Minnesota: Three-star OC Nathan Boe (6-3, 260); RB Thomas Rush (6-3, 209), grade pending; RB Bryce Williams (5-11, 190), grade pending

Nebraska: Four-star Under Armour All-American ATH Josh Moore (No. 31 in ESPN 300; Yoakum, Texas)

Ohio State: Four-star Under Armour All-American OT Matthew Jones (No. 20 in ESPN 300; 6-4, 300)

Purdue: OT Will Bramel (6-6, 271), grade pending; DT Lawrence Johnson (6-3, 306), grade pending; OT Eric Miller (6-5, 260), grade pending; DE Connor Parks (6-4, 230), grade pending; S Byron Perkins (6-2, 167), grade pending; S Cory Trice (6-2, 190), grade pending

Rutgers: CB Kessawn Abraham (5-10, 170), grade pending; Three-star QB-PP Sean Chambers (6-3, 211); OLB Jayden McDonald (6-0, 205), grade pending; RB Isaih Pacheco (5-11, 193)

Wisconsin: WR Taj Mustapha (6-1, 185), grade pending

Pac-12

Arizona State: RB Demetrious Flowers (6-0, 202), grade pending; Three-star OLB Reggie Hughes (6-2, 207); ILB Christian LaValle (6-0, 215), grade pending

California: Three-star WR Nikko Remigio (5-11, 180); Three-star QB-PP J.T. Shrout (6-3, 187)

Colorado: ILB Clyde Moore (6-1, 225), grade pending

Oregon: Three-star OG Chris Randazzo (6-6, 340); Four-star WR Warren Thompson (No. 196 in ESPN 300; 6-2, 192)

Oregon State: DE Andy Koch (6-6, 237), grade pending

UCLA: Four-star OT Chris Bleich (No. 241 in ESPN 300; 6-6, 313); Three-star OG Marco Brewer (6-5, 308); OT Jason Dickson (JC; 6-6, 305), grade pending

USC: Four-star OC Justin Dedich (No. 204 in ESPN 300; 6-3, 290); Three-star OT Liam Douglass (6-5, 263)

SEC

Arkansas: Three-star OT Noah Gatlin (6-6, 300); DT Emmit Gooden (JC; 6-4, 300), grade pending; Three-star DT Isaiah Nichols (6-3, 265)

Kentucky: Three-star ATH Akeem Hayes (5-9, 165); 2019 S Keontra Smith (5-11, 192), grade pending; Three-star DeAndre Square (6-2, 198)

LSU: Four-star RB Chris Curry (No. 256 in ESPN 300; 5-11, 200); 2019 RB Tyrion Davis (6-0, 209), grade pending; 2019 OT Thomas Perry (6-6, 325), grade pending; Four-star OT Dare Rosenthal (6-8, 330); Three-star ATH Dantreize Scott (6-5, 220)

Mississippi State: Three-star DE Aaron Morgan (6-4, 240)

Ole Miss: OLB Jonathan Hess (6-5, 213), grade pending

South Carolina: Four-star ATH Dakereon Joyner (No. 177 in ESPN 300; 6-1, 202)

Tennessee: CB Tanner Ingle (5-9, 181), grade pending

Texas A&M: Four-star OG Barton Clement (No. 277 in ESPN 300; 6-3, 304); Three-star OLB Brian Johnson (6-1, 183); OLB Tyree Wilson (6-4, 225), grade pending

Vanderbilt: Four-star CB Tre' Douglas (No. 188 in ESPN 300; 6-1, 195); Four-star WR Camron Johnson (No. 240 in ESPN 300; 6-0, 180); K Javan Rice (6-2, 190), grade pending; OG Wyatt Smock (6-3, 290), grade pending