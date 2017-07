Weekly Commitment Roundup

The following is a list of commitments made to Power 5 programs from June 30-July 6:

ACC

Boston College: OG Khristopher Banks (6-foot-4, 291), grade pending

Duke: Three-star S Nate Thompson (6-2, 186)

Florida State: WR Antoine Green (6-2, 185), grade pending

Georgia Tech: CB Zamari Walton (6-0, 165), grade pending

Louisville: DE Thurman Geathers (6-3, 216), grade pending; four-star Under Armour All-American ILB Robert Hicks (No. 262 in ESPN 300; 6-0; 237)

Miami: Three-star OT John Campbell (6-5, 291)

North Carolina: Four-star WR Jordyn Adams (6-1, 180)

NC State: CB Kishawn Miller (JC; 5-10, 175), grade pending; OT Jalynn Strickland (6-5, 310), grade pending

Virginia: CB D.J. Brown (6-1, 183), grade pending; DE Emmett McNamara (6-6, 245), grade pending

Virginia Tech: OT Jordan McFadden (6-5, 275); RB Caleb Steward (5-11, 203), grade pending; three-star OLB Alan Tisdale (6-3, 205)

Big Ten

Illinois: TE-Y Daniel Barker (6-4, 225), grade pending

Iowa: Three-star DT Noah Shannon (6-1, 306)

Maryland: Three-star S Noah Boykin (6-1, 168)

Penn State: Four-star CB Jordan Miner (6-1, 168)

Rutgers: CB Avery Young (5-11, 185), grade pending

Wisconsin: WR Isaac Guerendo (6-0, 185), grade pending; DT Bryson Williams (6-2, 290), grade pending

Pac-12

Arizona: S Jaiden Dockery (6-0, 185), grade pending; RB Darrius Smith (5-9, 170), grade pending

Colorado: WR Daniel Arias (6-3, 190), grade pending

UCLA: Three-star RB A.J. Carter (6-0, 220); RB Lentivone Lesane (6-1, 187), grade pending; S Dayven Coleman (6-0, 196), grade pending

Washington State: CB Myles Green-Richards (5-11, 176), grade pending

SEC

Alabama: Four-star Under Armour All-American OG Stephon Wynn (No. 83 in ESPN 300; 6-4, 279)

Kentucky: Four-star OLB Xavier Peters (6-4, 222); TE-H Keaton Upshaw (6-6, 226), grade pending

Mississippi State: OG Griffin McDowell (6-3, 270), grade pending

Missouri: WR Danny Gray (6-1, 174), grade pending

Ole Miss: RB Scott Phillips (JC; 5-9, 200)

South Carolina: DT Jabari Ellis (JC; 6-3, 285), grade pending; three-star RB Lavonte Valentine (6-1, 190)

Tennessee: Four-star DT Gregory Emerson (No. 276 in ESPN 300; 6-3, 296); DE Dorian Gerald (JC; 6-3, 250), grade pending