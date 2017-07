Weekly Commitment Roundup

Recruiting video for Matt Corral pocket-passing-quarterback from Oaks Christian High School in Westlake Village, CA (2:33)

The following is a list of commitments made to Power 5 programs from July 21-27:

ACC

Florida State: 2019 WR Jalen Curry (6-3, 197), grade pending; 2019 CB Akeem Dent (6-0, 170), grade pending; Four-star WR Marquez Ezzard (No. 258 in ESPN 300; 6-2, 213); Four-star S Johnathan Huggins (6-1, 194); S Israel Mukuamu (6-5, 187), grade pending

Georgia Tech: Three-star ATH Jaylon King (6-1, 178); OG Mike Maye (6-3, 285), grade pending

Louisville: CB Chandler Jones (5-11, 173), grade pending

Virginia Tech: CB Jermaine Walker (6-1, 175), grade pending

Wake Forest: 2019 QB-PP Brendon Clark (6-2, 209), grade pending; OT Devonte Gordon (6-4, 279), grade pending

Big 12

Baylor: Three-star TE-Y Christoph Henle (6-6, 230)

Kansas State: OG Christian Duffie (6-3, 300), grade pending; CB E.J. Thomas (6-0, 170), grade pending; DE Spencer Trussell (6-3, 215), grade pending

Texas: Four-star WR Brennan Eagles (No. 94 in ESPN 300; 6-4, 214); Four-star CB Jalen Green (No. 138 in ESPN 300; 6-1, 174); 2019 QB-DT Roschon Johnson (6-1, 193), grade pending

Texas Tech: OLB Xavier Benson (6-2, 200), grade pending

West Virginia: CB Jayce Rogers (5-8, 164), grade pending

Big Ten

Indiana: Three-star DE James Head (6-3, 220); Three-star OT Aidan Rafferty (6-6, 286)

Michigan: Three-star TE-Y Luke Schoonmaker (6-5, 225)

Michigan State: OLB Chase Kline (6-4, 221), grade pending

Ohio State: CB Marcus Hooker (6-0, 190), grade pending

Purdue: WR Jordan Bonner (6-1, 185), grade pending; RB Destin Coates (5-10, 190), grade pending; DT Branson Dean (6-2, 250), grade pending; RB Clay Harris (5-10, 200), grade pending; DE Jack Sullivan (6-6, 242), grade pending

Rutgers: ATH E.J. Turner (6-0, 175), grade pending

Pac-12

Arizona State: TE-Y Brett Bell (JC; 6-6, 260), grade pending; Three-star WR Jalen Nailor (6-0, 182)

Colorado: WR Kahlef Hailassie (6-2, 179), grade pending; Four-star WR Dylan Thomas (6-4, 180)

UCLA: Four-star CB Ken Montgomery (No. 131 in ESPN 300; 6-2, 155); 2019 WR Jordan Patterson (6-2, 190), grade pending

Washington: ILB Nicholas Bolton (5-11, 235), grade pending; Three-star OG Vick Curne (6-4, 309)

SEC

Alabama: Four-star Under Armour All-American OT Tommy Brown (No. 111 in ESPN 300; 6-7, 315)

Arkansas: Three-star OT Luke Jones (6-5, 290); Three-star DT John Mincey (6-3, 250)

Auburn: Four-star OLB Michael Harris (6-3, 217); OLB Joshua Marsh (6-3, 216), grade pending; 2019 WR George Pickens (6-4, 200), grade pending; Four-star ATH Jamien Sherwood (6-2, 190)

Florida: Four-star Under Armour All-American WR JaMarr Chase (No. 276 in ESPN 300; 6-1, 197); Four-star QB-PP Matt Corral (No. 87 in ESPN 300; 6-2, 196); Three-star DE Dante Lang (6-5, 222); Three-star S Randy Russell (5-11, 172); Three-star WR Tyquan Thornton (6-2, 165); 2019 DE Cameron Williams (6-4, 220), grade pending; 2019 OT Wardrick Wilson (6-4, 304), grade pending

Georgia: Four-star DE Caleb Tannor (6-3, 225)

Mississippi State: Four-star RB Fabian Franklin (No. 173 in ESPN 300; 5-11, 200); 2019 QB-DT Jalon Jones (6-3, 180), grade pending; Three-star CB Jaylon Reed (6-1, 170); Three-star DT Devon Robinson (6-4, 261)

Missouri: Three-star OLB Chad Bailey (6-0, 242); Three-star DT Daniel Parker Jr. (6-3, 246); CB Vincent Gray (6-2, 179), grade pending; OLB La'Dedric Jackson (6-1, 207), grade pending; OT Mike Ruth (6-7, 303), grade pending; Four-star WR Cameron Taylor (5-11, 201); S Tyrus Wheat (6-2, 194), grade pending; ILB Cameron Wilkins (6-1, 234), grade pending

South Carolina: Three-star DE Kingsley Enagbare (6-5, 257); 2019 ILB Ahdarrious Gee (6-0, 200), grade pending; Three-star OT Jesus Gibbs (6-4, 270); WR Ronnie Jamison (JC; 6-1, 195), grade pending; WR Tyquan Johnson (6-4, 192), grade pending

Notable Independents / Group of 5

Colorado State: Four-star WR Jammal Houston (6-1, 180)

Notre Dame: Three-star Under Armour All-American OLB Jack Lamb (6-4, 211); Four-star S Shayne Simon (No. 210 in ESPN 300; 6-3, 210); Three-star RB Jahmir Smith (5-10, 198)

Princeton: Four-star QB-PP Brevin White (No. 193 in ESPN 300; 6-2, 181)