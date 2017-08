Weekly Commitment Roundup

Recruiting video for Keondre Coburn defensive-tackle from Westfield High School in Houston, TX (2:12)

The following is a list of commitments made to Power-5 programs from Aug. 4-10:

ACC

Georgia Tech: CB Juanyeh Thomas (6-1, 190), grade pending

Louisville: ATH Javian Hawkins (5-8, 167), grade pending

North Carolina: 2019 S Coleman Reich (5-11, 185), grade pending

Syracuse: RB Hassan Hall (5-11, 185), grade pending

Big 12

Oklahoma State: S Jason Taylor (6-1, 180), grade pending

TCU: 2019 CB Donavann Collins (5-10, 168), grade pending; RB Ta'zhawn Henry (5-6, 166), grade pending; Four-star WR Trevailance Hunt (6-0, 180)

Texas: Four-star Under Armour All-American DT Keondre Coburn (No. 52 in ESPN 300; 6-3, 334); Four-star TE-Y Malcolm Epps (No. 146 in ESPN 300; 6-7, 225)

Texas Tech: RB Garland Lafrance (5-10, 169), grade pending

West Virginia: WR Randy Fields (6-2, 189), grade pending

Big Ten

Illinois: Four-star Under Armour All-American DT Calvin Avery (No. 227 in ESPN 300; 6-2, 324)

Michigan: 2019 DT Christopher Hinton (6-4, 274), grade pending

Nebraska: Four-star WR Cameron Brown (No. 281 in ESPN 300; 6-1, 171)

Ohio State: 2019 OT Doug Nester (6-6, 302), grade pending; Three-star ATH K'Vaughn Pope (6-2, 213)

Penn State: Four-star DT Aeneas Hawkins (6-2, 246); Four-star DT P.J. Mustipher (No. 190 in ESPN 300; 6-5, 290)

Rutgers: Three-star WR Amad Anderson (5-10, 169); RB Stevie Scott (6-1, 240), grade pending

Pac-12

Arizona State: OT Jarrett Patterson (6-5, 267), grade pending

Oregon: Four-star DT Malcolm Lamar (No. 160 in ESPN 300; 6-5, 260)

Oregon State: ATH Kase Rogers (5-11, 185), grade pending; TE-Y Isaiah Smalls (6-4, 234), grade pending

Stanford: ATH Donjae Logan (5-10, 165), grade pending; OLB Jacob Mangum-Farrar (6-3, 208), grade pending

Washington: Three-star OT M.J. Ale (6-6, 320); S Dominique Hampton (6-1, 168), grade pending

Washington State: OT Jarrett Kingston (6-4, 243), grade pending

SEC

Alabama: Three-star OG Jarrett Bell (6-4, 290); Four-star DE Cameron Latu (No. 154 in ESPN 300 6-5, 236)

Florida: Four-star RB Dameon Pierce (No. 102 in ESPN 300; 5-11, 210)

Texas A&M: Four-star OLB DaShaun White (6-1, 209)