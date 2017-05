2017 undrafted free agents: signings from every NFL team

SVP's 1 Big Thing is the important role of undrafted players and how you don't need to have your name called during the draft to make an impact. (3:07)

Some of the best players in NFL history didn’t get drafted and didn't get a shot in the NFL until they were signed as undrafted free agents. Some players who weren’t drafted include Hall of Famer John Randle and recently retired Cowboys quarterback Tony Romo. Here’s an official list of this year’s undrafted free agents for all 32 teams.

AFC East

Jordan Johnson, RB, Buffalo; Greg Pyke, G, Georgia; Nigel Williams, DT, Virginia Tech; Keith Towbridge, TE, Louisville; Zach Voytek, G, New Haven; Jeremy Tyler, S, West Virginia; Jason Croom, TE, Tennessee; Austin Rehkow, P, Idaho; B.T. Sanders, S, Nicholls State; Daikiel Shorts, WR, West Virginia; Marquavius Lewis, DE, South Carolina; Marcus Sayles, CB, West Georgia; Brandon Reilly, WR, Nebraska. -- Mike Rodak

Maurice Smith, safety, Georgia; Joby Saint Fleur, defensive end, Northwestern Oklahoma State; Praise Martin-Ohuike, linebacker, Temple; Malcom Lewis, receiver, Miami; De'Veon Smith, running back, Michigan; Drew Morgan, receiver, Arkansas; Stanford; Chase Allen, linebacker, Southern Illinois; Francis Owusu, receiver, Stanford; Larry Hope, cornerback, Akron; Eric Smith, offensive tackle, Virginia; Cameron Malveaux, defensive end, Houston. -- James Walker

Josh Augusta, DT, Missouri; Ellis Brooks, LB, Arkansas; Adam Butler, DT, Vanderbilt; Austin Carr, WR, Northwestern; Cole Croston, OT, Iowa; LeShun Daniels Jr., RB, Iowa; Cody Hollister, WR, Arkansas; Jacob Hollister, TE, Wyoming; Andrew Jelks, OT, Vanderbilt; David Jones, S, Richmond; D.J. Killings, CB, Central Florida; Jason King, G,. Purdue; Harvey Langi, LB, BYU; Kenny Moore, S, Valdosta State; Max Rich, OT, Harvard; Dwayne Thomas, DB, LSU; Jason Thompson, S, Utah; Damarius Travis, S, Minnesota; Corey Vereen, DE, Tennessee. -- Mike Reiss

Austin Calitro, ILB, Villanova; Xavier Coleman, CB, Portland State; Jareid Combs, DE, North Texas; Brisley Estime, WR/KR, Syracuse; Anthony Firkser, FB/TE, Harvard; Patrick Gamble, DT, Georgia Tech; Connor Harris, ILB, Lindenwood; Javarius Leaman, OT, South Carolina State; Gabe Marks, WR, Washington State. -- Rich Cimini

AFC NORTH

Quincy Adeboyejo; WR, Ole Miss; Kenny Allen, P, Michigan; C.J. Board, WR, Tennessee Chattanooga; Bam Bradley, LB, Pittsburgh; Omarius Bryant, DE, Western Kentucky; Carlos Davis, CB, Mississippi; Daniel Henry, S, New Mexico; Brandon Kublanow, C, Georgia; Taquan Mizzell, RB, Virginia; Ricky Ortiz, FB, Oregon State; Tim Patrick, WR, Utah; DE Seth Payne, Stetson; Patrick Ricard, DE, Maine; Maurquice Shakir, G, Middle Tennessee State; Zach Terrell, QB, Western Michigan; Tim White, WR/RS, Arizona State. -- Jamison Hensley

Brandon Bell, LB, Penn State; Cethan Carter, TE/FB, Nebraska; Demetrious Cox, S, Michigan State; Karel Hamilton, WR, Samford; Darrin Laufasa, FB, Texas-El Paso; Landon Lechler, OT, North Dakota State; Monty Madaris, WR, Michigan State; Hardy Nickerson, LB, Illinois; Kent Perkins, G/T, Texas; Dustin Stanton, G/T, Oregon State; Josh Tupou, DT, Colorado; Jarveon Williams, RB, Texas-San Antonio; Stanley Williams, RB, Kentucky. -- Katherine Terrell

B.J. Bello, LB, Illinois State; Josh Boutte, OL, LSU; Ladell Fleming, LB, Northern Illinois; J.D. Harmon, DB, Kentucky; Alvin Hill, DB, Maryland; Jamal Marcus, DL, Akron; Taylor McNamara, TE, USC; Kai Nacua, DB, BYU; Kenneth Olugbode, LB, Colorado; Karter Schult, DL, Northern Iowa; Channing Stribling, DB, Michigan. -- Pat McManamon

Rushel Shell, RB, West Virginia; Scott Orndoff, TE, Pitt; Terrish Webb, DB, Pitt; Nelson Adams, DT, Mississippi State; Christian Brown, DT, West Virginia; Ethan Cooper, OG, Indiana-Pennsylvania; Francis Kallon; DE, Georgia Tech; Keith Kelsey, LB, Louisville; Nick Schuessler, QB, Clemson. -- Jeremy Fowler

AFC SOUTH

Eli Ankou, DT, UCLA; Evan Baylis, TE, Oregon; Dimitric Camiel, T, Indiana; Dylan Cole, ILB, Missouri State; Zach Conque, TE, Stephen F. Austin; T.J. Daniel, DE, Oregon; Matthew Godin, DE, Michigan; Deanté Gray, WR, Texas Christian; Justin Hardee, WR, Illinois; Rickey Hatley, NT, Missouri; Shaq Hill, WR, Eastern Washington; Riley McCarron, WR, Iowa; T.J. Mitcherson, S, Central Florida; Dayon Pratt, OLB, East Carolina; Gimel President, OLB, Illinois; Daniel Ross; DE, Northeast Mississippi CC; Jake Simonich, G, Utah State; Malik Smith, S, San Diego State; Dee Virgin, CB, West Alabama; Avery Williams, ILB, Temple. -- Sarah Barshop

Deyshawn Bond, OL, Cincinnati; Dalton Crossan, RB, New Hampshire; Darrell Daniels, TE, Washington; Trey Griffey, WR Arizona; Thomas Hennessy, LS, Duke; Johnathan “Bug” Howard, WR, North Carolina; Colin Jeter, TE, LSU; Jerome Lane, WR, Akron; Chris Lyles, CB, Mississippi College ; Christopher Muller, OL, Rutgers; Bruce “JoJo” Natson, WR, Akron; Reginald Porter, CB, Utah; Brandon Radcliff, RB, Louisville; Rigoberto Sanchez, P, Hawaii; Garrett Sickels, LB, Penn State; Jhaustin Thomas, DL, Iowa State; Jerry Ugokwe, OL, William & Mary; Phillip Walker, QB, Temple. -- Mike Wells

Caleb Bluiett, TE, Texas; Keelan Cole, WR, Kentucky Wesleyan; Parker Collins, C, Appalachian State; Tim Cook, RB, Oregon State; Jeremy Cutrer, CB, Middle Tennessee State; P.J. Davis, LB, Georgia Tech; Hunter Dimick, DE, Utah; Amba Etta-Tawo, WR, Syracuse; Avery Gennesy, G, Texas A&M; Justin Horton, LB, Jacksonville; Tueni Lupeamanu, DT, Idaho; I’Tavius Mathers, RB, Middle Tennessee State; Charles Miller, S, Dartmouth; Carroll Phillips, DE, Illinois; Ezra Robinson, CB, Tennessee State; Kenneth Walker, WR, UCLA. -- Mike DiRocco

Jeremy Boykins, CB, Central Florida; DeAngelo Brown, NT, Louisville; Bra’Lon Cherry, WR, North Carolina State; Tyler Ferguson, QB, Western Kentucky; John Green, CB, Connecticut; Roderick Henderson, NT, Alabama State; Denzel Johnson, LB, Texas Christian; Akeem Judd, RB, Mississippi; KeVonn Mabon, WR, Ball State; Steven Moore, T, California; Giovanni Pascasio, WR, Louisville; Jonah Pirsig, T, Minnesota. -- Paul Kuharsky

AFC WEST

Erik Austell, T, Charleston Southern; Josh Banderas, LB, Nebraska; Dante Barnett, S, Kansas State; Jamal Carter, S, Miami; Ken Ekanem, DE, Virginia Tech; Jerrol Garcia-Williams, LB, Hawaii; Deon Hollins, LB, UCLA, Cameron Hunt, T, Oregon; Tyrique Jarrett, NT, Pitt; Anthony Nash, WR, Duke; Marcus Rios, CB, UCLA; Kyle Sloter, QB, Northern Colorado; Shakir Soto, DT, Pitt; Orion Stewart, S, Baylor; Dymonte Thomas, S, Michigan. -- Jeff Legwold

Corin Brooks, T, Texas-Permian ; Devin Chappell, S, Oregon State; Gehrig Dieter, WR, Alabama; Anas Hasic, WR, West Florida; Wyatt Houston, TE, Utah State; Marcus Kemp, WR, Hawaii; Ashton Lampkin, CB, Oklahoma State; Damien Mama, G, USC; Alonzo Moore, WR, Nebraska; JR Nelson, CB, Montana; Jordan Sterns, S, Oklahoma State; Tony Stevens, WR, Auburn. -- Adam Teicher

Sean Culkin, TE, Missouri; Dillon Deboer, C, Florida Atlantic; Michael Davis, CB, BYU; Austin Ekeler, RB, Western State; , Nigel Harris, LB, South Florida; Eli Jenkins, QB, Jacksonville State; Younghoe Koo, K, Georgia Southern; Mike Moore, LB, Kansas State; James Onwualu, LB, Notre Dame; Andre Patton, WR, Rutgers; Artavis Scott, WR, Clemson; Brandon Stewart, CB, Kansas; Brad Watson, CB, Wake Forest; Dontre Wilson, WR, Ohio State; Mason Zandi, OT, South Carolina. -- Eric D. Williams

Breon Borders, cornerback, Duke; Paul Boyette, defensive tackle, Texas; Chauncey Briggs, offensive tackle, SMU; Fadol Brown, defensive end, Mississippi, Pharoh Brown, tight end, Oregon; Anthony Cioffi, safety, Rutgers; Keon Hatcher, receiver, Arkansas; Chris Humes, cornerback, Arkansas State; Rickey Jefferson, safety, LSU; Anthony Kukwa, long snapper, Lake Erie; Nicholas Morrow, linebacker, Greenville; Jordan Simmons, guard, USC; Ahmad Thomas, safety, Oklahoma; Jordan Wade, defensive tackle, Oklahoma; Isaac Whitney, receiver, USC; Xavier Woodson-Luster, linebacker, Arkansas State; Ishmael Zamora, receiver, Baylor. -- Paul Gutierrez

NFC EAST

Brian Brown, WR, Richmond; Austin Appleby, QB, Florida; Dan Skipper, OT, Arkansas; Cooper Rush, QB, Central Michigan; Blake Jarwin, TE, Oklahoma State; Woody Baron, DT, Virginia Tech; Nate Theaker, G, Wayne State; Jahad Thomas, RB, Temple; Lucas Wacha, LB, Wyoming; Kennan Gilchrist, LB, Appalachian State; Lewis Neal, DT, LSU; Levon Myers, OT, Northern Illinois; Michael Coe, C, North Dakota; Joe Jones, LB, Northwestern. -- Todd Archer

Jadar Johnson, S, Clemson; Jarron Jones, DL, Notre Dame; Jessamen Dunker, OL, Tennessee State; Colin Thompson, TE, Temple; Travis Rudolph, WR, Florida State; Chad Wheeler, OL, USC; Nigel Tribune, CB, Iowa State; Calvin Munson, LB, San Diego State; Shane Smith, FB, San Jose State; Josh Banks, DT, Wake Forest; Keeon Johnson, WR, Virginia; Evan Schwan, DE, Penn State; Rob Wheelwright, WR, Wisconsin; Jalen Williams, WR, UMass; DeShaun Amos, CB, East Carolina. -- Jordan Raanan

Corey Clement, RB, Wisconsin; Randall Goforth, S, UCLA; Jomal Wiltz, CB, Iowa State; Tyler Orlosky, C, West Virginia; Greg Ward, QB/WR, Houston; Marcus Oliver, LB, Indiana; Cameron Johnston, P, Ohio State; Tre’ Sullivan, S, Shepherd; Billy Brown, TE, Shepherd; Winston Craig, DL, Richmond. -- Tim McManus

Brandon Banks, DL, Charlotte; Tyler Catalina, G, Georgia; Levern Jacobs, WR, Maryland; Kyle Kalis, G, Michigan; Zach Pascal, WR, Old Dominion; Ondre Popkins, DL, Texas Tech; James Quick, WR, Louisville; Fish Smithson, S, Kansas. -- John Keim

NFC NORTH

Joel Bouagnon, RB, Northern Illinois; Rashaad Coward, DL, Old Dominion; Hendrick Ekpe, LB, Minnesota; Tanner Gentry, WR, Wyoming; Franko House, TE, Ball State; Isaiah Irving, LB, San Jose State, Dieugot Joseph, OL, Florida International; Matt Kirsch, OL, James Madison; Andy Phillips, K, Utah; Alex Scearce, LB, Coastal Carolina; Jhajuan Seales, WR, Oklahoma State; Freddie Stevenson, FB, Florida State and Levonte Whitfield, WR, Florida State. -- Jeff Dickerson

Brandon Barnes, TE, Alabama State; Alex Barrett, DE, San Diego State; Dontez Ford, WR, Pittsburgh; Tion Green, RB, Cincinnati; Nick James, DT, Mississippi State; Leo Koloamatangi, OL, Hawaii; Des Lawrence, CB, North Carolina; Storm Norton, OT, Toledo; Michael Rector, WR, Stanford; Maurice Swain, DT, Auburn; Noel Thomas, WR, Connecticut; Josh Thornton, CB, Southern Utah; Robert Tonyan, TE, Indiana State; Jeremiah Valoaga, DE, UNLV. -- Michael Rothstein

Donatello Brown, CB, Valdosta State; Johnathan Calvin, LB, Mississippi State; Michael Clark, WR, Marshall; Montay Crockett, WR, Georgia Southern; Thomas Evans, G, Richmond; Geoff Gray, G, University of Manitoba; Cody Heiman, LB, Washburn; Taysom Hill, QB, Brigham Young; Isaah Lunsford, DT, Bowling Green State; Adam Pankey, G/T, West Virginia; Aaron Peck, TE, Fresno State; Kalif Phillips, RB, Charlotte; Lenzy Pipkins, CB, Oklahoma State; David Rivers, CB, Youngstown State; Justin Vogel, P, Miami (Fla.); Josh Letuligasenoa, LB, Cal Poly; Raysean Pringle, CB, Southern Utah; William Stanback, RB, Virginia Union; David Talley, LB, Grand Valley State; Aaron Taylor, S, Ball State. -- Rob Demovsky

Tashawn Bower, DE, LSU; Dylan Bradley, DE, Southern Mississippi; Aviante Collins, T, TCU; Nick Fett, T, Iowa State, Caleb Kidder, DE, Montana; Wes Lunt, QB, Illinois; Sam McCaskill, DE, Boise State; Terrell Newby, RB, Nebraska; Josiah Price, TE, Michigan State; Horace Richardson, DB, SMU; R.J. Shelton, WR, Michigan State; Shaan Washington, LB, Texas A&M; Eric Wilson, LB, Cincinnati. -- Ben Goessling

NFC SOUTH

Travis Averill, C, Boise State; Marcelis Branch, S, Robert Morris; Daniel Brunskill, OL, San Diego State; Deante Burton, WR, Kansas State; Reginald Davis III, WR, Texas Tech; Darius English, LB, South Carolina; Wil Freeman, OT, Southern Mississippi; Jarnor Jones, CB, Iowa State; J’terius Jones, DE, Miami (Ohio); Cam Keizur, C, Portland State; Andreas Knappe, OT, UConn; Robert Leff, G, Auburn; Josh Magee, WR, South Alabama; Quincy Mauger, S, Georgia; Jordan Moore, S, Texas-San Antonio; Chris Odom, DE, Arkansas State; Tyler Renew, FB, The Citadel; Taylor Reynolds, CB, James Madison; Christian Tago, LB, San Jose State; Alek Torgersen, QB, Penn; Deron Washington, S, Pittsburgh State. -- Vaughn McClure

Ben Boulware, LB, Clemson; Fred Ross, WR, Mississippi State; Cole Luke, CB, Notre Dame; Bryan Cox Jr., DE, Florida; Austin Duke, WR, UNC-Charlotte. -- David Newton

Travin Dural, WR, LSU; Ahmad Fulwood, WR, Florida; John Robinson-Woodgett, FB, Massachusetts; Collin Buchanan, G, Miami (Ohio); Cameron Lee, G, Illinois State; Clint Van Horn, G, Marshall; Cameron Tom, C, Southern Mississippi; Andrew Lauderdale, OL, New Hampshire; Devaroe Lawrence, DT, Auburn; Sae Tautu, LB, BYU; Arthur Maulet, CB, Memphis; Chase Dominguez, LS, Utah. -- Mike Triplett

Antony Auclair, Tight End, Laval; Deondre Barnett, Defensive End, Southern Illinois; Richie Brown, Linebacker, Mississippi State; Riley Bullough, Linebacker, Michigan State; Maurice Fleming, Cornerback, West Virginia; Cole Gardner, Tackle, Eastern Michigan; Alex Gray, Safety, Appalachian State; Korren Kirven, Tackle, Alabama; Sefo Liufau, Quarterback, Colorado; Paul Magloire, Linebacker, Arizona; Jonathan Moxey, Cornerback, Boise State; Evan Panfil, DE, Purdue; Thomas Sperbeck, Wide Receiver, Boise State; Bobo Wilson, Wide Receiver, Florida State. -- Jenna Laine

NFC WEST

Carlton Agudosi, WR, Rutgers; Collin Bevins, DT, NW Missouri State; Lucas Crowley, C, North Carolina; Ironhead Gallon, S, Georgia Southern; Gump Hayes, S, Arizona State; Krishawn Hogan, WR, Marian; Drico Johnson, S, Central Florida; Tre’Von Johnson, OLB, Weber State; Trevor Knight , QB, Texas A&M; Ryan Lewis, CB, Pittsburgh; Jonathan McLaughlin, T, Virginia Tech; Cyril Noland-Lewis, S, Louisiana Tech; Ricky Seals-Jones, TE, Texas A&M; Sojourn Shelton, CB, Wisconsin; James Summers, RB, East Carolina; Pasoni Tasini, DT, Utah; Steven Wroblewski, TE, Southern Utah. -- Josh Weinfuss

Ishmael Adams, DB, UCLA; Jared Collins, DB, Arkansas; Kevin Davis, ILB, Colorado State; Justin Davis, RB, USC; Jake Eldrenkamp, OL, Washington; Anthony McMeans, OL, New Mexico; Johnny Mundt, TE, Oregon; Folarin Orimolade, OLB, Dartmouth; Aarion Penton, DB, Missouri; Casey Sayles, DT, Ohio; Dravious Wright, DB, NC State. -- Alden Gonzalez

Victor Bolden, WR, Oregon State; Kendrick Bourne, WR, Eastern Washington; Matt Breida, RB, Georgia Southern; KD Cannon, WR, Baylor; J.P. Flynn, OL, Montana State; Jimmie Gilbert, LB, Colorado; Malik Golden, S, Penn State; Cole Hikutini, TE, Louisville; Lorenzo Jerome, S, St. Francis (PA); Erik Magnuson, OL, Michigan; Tyler McCloskey, FB, Houston; Nick Mullens, QB, Southern Mississippi; Donavin Newsom, LB, Missouri; Noble Nwachukwu, DE, West Virginia; Bret Treadway, OL, Lamar; Darrell Williams Jr., OT, Western Kentucky. -- Nick Wagoner

Algernon Brown, FB, BYU; Skyler Howard, QB, West Virginia; Jeremy Liggins, DT, Mississippi; Otha Peters, LB, Louisiana-Lafayette; Darreus Rogers, WR, USC; Jordan Roos, OL, Purdue; Tyron Swoopes, TE, Texas; Nick Usher, LB, UTEP. -- Sheil Kapadia