Selections for the 2018 NFL Pro Bowl

Here are the selections for the 2018 Pro Bowl, which will be played at Camping World Stadium in Orlando, Florida, on Jan. 28. The game will be televised live at 3 p.m. ET on ESPN and ESPN Deportes, and simulcast on ABC.

The game will feature the traditional AFC versus NFC matchup, which returned last season, and feature 88 of the best NFL players -- 44 from each conference -- as determined by a consensus of votes by fans, players and coaches.

AFC

Offense

Wide receiver: Antonio Brown*, Steelers; DeAndre Hopkins*, Texans; A.J. Green, Bengals; Keenan Allen, Chargers

Tackle: Alejandro Villanueva*, Steelers; Taylor Lewan*, Titans; Donald Penn, Raiders;

Guard: Kelechi Osemele*, Raiders; David DeCastro*, Steelers; Richie Incognito, Bills

Center: Maurkice Pouncey*, Steelers; Rodney Hudson, Raiders

Tight end: Travis Kelce*, Chiefs; Rob Gronkowski, Patriots

Quarterback: Tom Brady*, Patriots; Philip Rivers, Chargers; Ben Roethlisberger, Steelers

Running back: Le'Veon Bell*, Steelers; Kareem Hunt, Chiefs; LeSean McCoy, Bills

Fullback: James Develin*, Patriots

Defense

Defensive end: Joey Bosa*, Chargers; Calais Campbell*, Jaguars; Khalil Mack, Raiders

Interior linemen: Geno Atkins*, Bengals; Jurrell Casey*, Titans; Malik Jackson, Jaguars

Outside linebacker: Von Miller*, Broncos; Jadeveon Clowney*, Texans; Terrell Suggs, Ravens

Inside/middle linebacker: C.J. Mosley*, Ravens; Ryan Shazier, Steelers

Cornerback: A.J. Bouye*, Jaguars; Jalen Ramsey*, Jaguars; Aqib Talib, Broncos; Casey Hayward, Chargers

Free safety: Eric Weddle*, Ravens

Strong safety: Reshad Jones*, Dolphins; Micah Hyde, Bills

Special Teams

Punter: Brett Kern*, Titans

Kicker: Chris Boswell*, Steelers

Return specialist: Tyreek Hill*, Chiefs

Special-teamer: Matthew Slater*, Patriots

NFC

Offense

Wide receiver: Julio Jones*, Falcons; Adam Thielen*, Vikings; Michael Thomas, Saints; Larry Fitzgerald, Cardinals

Tackle: Tyron Smith*, Cowboys; Trent Williams*, Redskins; Lane Johnson, Eagles

Guard: Zack Martin*, Cowboys; Brandon Brooks*, Eagles; Brandon Scherff, Redskins

Center: Alex Mack*, Falcons; Travis Frederick, Cowboys

Tight end: Zach Ertz*, Eagles; Jimmy Graham, Seahawks

Quarterback: Carson Wentz*, Eagles; Russell Wilson, Seahawks; Drew Brees, Saints

Running back: Todd Gurley*, Rams; Alvin Kamara, Saints; Mark Ingram, Saints

Fullback: Kyle Juszczyk*, 49ers

Defense

Defensive end: Everson Griffen*, Vikings; Demarcus Lawrence*, Cowboys; Cameron Jordan, Saints

Interior linemen: Fletcher Cox*, Eagles; Aaron Donald*, Rams; Gerald McCoy, Buccaneers;

Outside linebacker: Chandler Jones*, Cardinals; Ryan Kerrigan*, Redskins; Anthony Barr, Vikings

Inside/middle linebacker: Luke Kuechly*, Panthers; Bobby Wagner, Seahawks

Cornerback: Xavier Rhodes*, Vikings; Patrick Peterson*, Cardinals; Marshon Lattimore, Saints; Darius Slay, Lions

Free safety: Earl Thomas*, Seahawks

Strong safety: Landon Collins*, Giants; Malcolm Jenkins, Eagles

Special Teams

Punter: Johnny Hekker*, Rams

Kicker: Greg Zuerlein*, Rams

Return specialist: Pharoh Cooper*, Rams

Special-teamer: Budda Baker*, Cardinals

* Indicates starter