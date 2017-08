Unveiling the annual Herbies

From breakout stars to the ultimate game changers, Kirk Herbstreit picks his favorites for the 2017 season. Be sure to tune in to The Herbies, Wednesday on ESPN2 at 10 p.m. ET.

Best Dual-threat QBs

Lamar Jackson, Louisville

Nick Fitzgerald, Mississippi State

Quinton Flowers, South Florida

J.T. Barrett, Ohio State

Jarrett Stidham, Auburn

Best Pure Passers

Sam Darnold, USC

Josh Allen, Wyoming

Josh Rosen, UCLA

Mason Rudolph, Oklahoma State

Luke Falk, Washington State

Best Tandems

Minkah Fitzpatrick and Ronnie Harrison, Alabama

Deshaun Davis and Trey Williams, Auburn

Nick Chubb and Sony Michel, Georgia

Michael Pinckney and Shaq Quarterman, Miami

Shannon Brooks and Rodney Smith, Minnesota

Best Hybrids

Minkah Fitzpatrick, Alabama

Derwin James, Florida State

Travin Howard, TCU

Cody Barton, Utah

Rashaan Gaulden, Tennessee

Impact Coordinator Hires

Kevin Wilson, Ohio State

Brian Daboll, Alabama

Matt Canada, LSU

Bob Diaco, Nebraska

Mike Elko, Notre Dame

Surprise Teams

Texas

NC State

Notre Dame

Wyoming

Missouri

Best Restaurants

Jeff Ruby's Steakhouse -- Nashville, Tenn./Louisville, Ky.

The Smokin' Pig -- Pendleton, S.C.

City Grocery -- Oxford, Miss.

5 -- Tuscaloosa, AL/Knoxville, Tenn.

Ruffino's -- Baton Rouge, La.

Hyde Park -- Columbus, Ohio

Valter's Osteria -- Salt Lake City, Utah

Zingerman's -- Ann Arbor, Mich.

Mickies Dairy Bar -- Madison, Wis.

Acre -- Auburn, Ala.

Best Student Section

Penn State

Wisconsin

Texas A&M

Utah

Colorado and Florida (tie)

Playoff Teams

Alabama, Ohio State, USC, Florida State

National Champion

Ohio State over Alabama

Conference Champions

ACC

Florida State over Miami

Sleeper: Clemson

Big 12

TCU over Oklahoma

Sleeper: Kansas State

Big Ten

Ohio State over Wisconsin

Sleeper: Northwestern

Pac-12

USC over Washington

Sleeper: Oregon

SEC

Alabama over Florida

Sleeper: Kentucky

MAC

Toledo over Miami (OH)

Sleeper: Akron

Mountain West

Colorado State over San Diego State

Sleeper: Nevada

Conference USA

Western Kentucky over UTSA

Sleeper: Marshall

American

South Florida over Tulsa

Sleeper: SMU

Sun Belt

Appalachian State

Sleeper: Louisiana