College football key dates: Spring games, Pro Days and more

Dabo Swinney shows his excitement for his first day of spring practice for Clemson by going down a slide inside the building. (0:15)

It may feel like Clemson's rout over Alabama was just yesterday, but it's already time to start thinking about spring practice, pro days and spring games. Whether it's a quarterback competition, much-anticipated true freshman debut and the unbridled enthusiasm that new coaches, coordinators and schemes will lead to brighter futures, it's officially time to look toward 2019..

Here's a full schedule of key dates for all Power 5 programs. (Notre Dame has its pro day on March 20 and its spring game on April 13.)

ACC

Boston College

Spring practice (Feb. 23); Spring game (April 6); Pro Day (March 20)

Clemson

Spring practice (Feb. 27); Spring game (April 6); Pro Day (March 14)

Duke

Spring practice (March 1); Spring game (April 5); Pro Day (March 26)

Florida State

Spring practice (March 4); Spring game (April 26); Pro Day (March 12)

Georgia Tech

Spring practice (March 26); Spring game (April 26); Pro Day (March 12)

Louisville

Spring practice (Feb. 11); Spring game (None); Pro Day (March 21)

Miami

Spring practice (March 19); Spring game (April 20); Pro Day (March 25)

NC State

Spring practice (March 2); Spring game (April 6); Pro Day (March 27)

North Carolina

Spring practice (March 3); Spring game (April 26); Pro Day (March 25)

Pitt

Spring practice (March 6); Spring game (April 13); Pro Day (March 20)

Syracuse

Spring practice (March 3); Spring game (April 13); Pro Day (March 18)

Virginia

Spring practice (March 26); Spring game (April 27); Pro Day (March 28)

Virginia Tech

Spring practice (March 3); Spring game (April 13); Pro Day (March 29)

Wake Forest

Spring practice (Feb. 26); Spring game (April 6); Pro Day (March 20)

Big 12

Baylor

Spring practice (March 5); Spring game (April 13); Pro Day (March 20)

Iowa State

Spring practice (March 12); Spring game (None); Pro Day (March 26)

Kansas

Spring practice (March 6); Spring game (April 13); Pro Day (March 27)

Kansas State

Spring practice (March 6); Spring game (April 13); Pro Day (March 6)

Oklahoma

Spring practice (March 7); Spring game (April 13); Pro Day (March 13)

Oklahoma State

Spring practice (March 11); Spring game (April 20); Pro Day (March 12)

TCU

Spring practice (March 1); Spring game (April 6); Pro Day (March 29)

Texas

Spring practice (March 11); Spring game (April 13); Pro Day (March 27)

Texas Tech

Spring practice (March 30); Spring game (April 13); Pro Day (March 25)

West Virginia

Spring practice (March 19); Spring game (April 13); Pro Day (March 21)

Big Ten

Illinois

Spring practice (March 26); Spring game (April 13); Pro Day (March 11)

Indiana

Spring practice (March 2); Spring game (April 12); Pro Day (April 2)

Iowa

Spring practice (March 27); Spring game (TBD); Pro Day (March 25)

Maryland

Spring practice (March 17); Spring game (April 27); Pro Day (March 27)

Michigan

Spring practice (March 17); Spring game (April 13); Pro Day (March 15)

Michigan State

Spring practice (March 12); Spring game (April 13); Pro Day (March 18)

Minnesota

Spring practice (March 12); Spring game (April 13); Pro Day (March 27)

Nebraska

Spring practice (March 4); Spring game (April 13); Pro Day (March 7)

Northwestern

Spring practice (Feb. 26); Spring game (None); Pro Day (March 12)

Ohio State

Spring practice (March 4); Spring game (April 13); Pro Day (March 22)

Penn State

Spring practice (March 11); Spring game (April 13); Pro Day (March 19)

Purdue

Spring practice (Feb. 25); Spring game (April 6); Pro Day (March 5)

Rutgers

Spring practice (March 8); Spring game (April 13); Pro Day (March 15)

Wisconsin

Spring practice (March 26); Spring game (TBD); Pro Day (March 13)

Pac-12

Arizona

Spring practice (March 18); Spring game (April 13); Pro Day (TBD)

Arizona State

Spring practice (Feb. 4); Spring game (Feb. 28); Pro Day (March 27)

Cal

Spring practice (Feb. 25); Spring game (March 16); Pro Day (March 21)

Colorado

Spring practice (March 26); Spring game (April 27); Pro Day (TBD)

Oregon

Spring practice (March 7); Spring game (April 20); Pro Day (TBD)

Oregon State

Spring practice (March 5); Spring game (April 20); Pro Day (March 15)

Stanford

Spring practice (March 1); Spring game (April 13); Pro Day (April 4)

UCLA

Spring practice (March 5); Spring game (April 20); Pro Day (TBD)

USC

Spring practice (March 5); Spring game (April 6); Pro Day (March 20)

Utah

Spring practice (March 4); Spring game (April 13); Pro Day (March 28)

Washington

Spring practice (April 1); Spring game (April 27); Pro Day (April 1)

Washington State

Spring practice (March 21); Spring game (April 20); Pro Day (April 3)

SEC

Alabama

Spring practice (March 8); Spring game (April 13); Pro Day (March 19)

Arkansas

Spring practice (March 2); Spring game (April 6); Pro Day (March 11)

Auburn

Spring practice (March 18); Spring game (April 13); Pro Day (March 8)

Florida

Spring practice (March 12); Spring game (April 13); Pro Day (March 27)

Georgia

Spring practice (March 19); Spring game (April 20); Pro Day (March 20)

Kentucky

Spring practice (March 4); Spring game (April 12); Pro Day (March 22)

LSU

Spring practice (March 7); Spring game (April 6); Pro Day (March 22)

Mississippi State

Spring practice (March 5); Spring game (April 13); Pro Day (March 27)

Missouri

Spring practice (March 3); Spring game (April 13); Pro Day (March 21)

Ole Miss

Spring practice (Feb. 26); Spring game (April 6); Pro Day (March 29)

South Carolina

Spring practice (Feb. 27); Spring game (April 6); Pro Day (March 21)

Tennessee

Spring practice (March 25); Spring game (April 13); Pro Day (March 14)

Texas A&M

Spring practice (March 20); Spring game (April 13); Pro Day (March 26)

Vanderbilt

Spring practice (Feb. 27); Spring game (March 30); Pro Day (March 12)