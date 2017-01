51 years of Super Bowl game programs

With Super Bowl LI kicking off in Houston this weekend, we take a look back at how the cover of the game's program has evolved over the years.

Super Bowl I

Date: Jan. 15, 1967

Score: Green Bay Packers 35, Kansas City Chiefs 10

Super Bowl II

Date: Jan. 14, 1968

Score: Green Bay Packers 33, Oakland Raiders 14

Super Bowl III

Date: Jan. 12, 1969

Score: New York Jets 16, Baltimore Colts 7

Super Bowl IV

Date: Jan. 11, 1970

Score: Kansas City Chiefs 23, Minnesota Vikings 7

Super Bowl V

Date: Jan. 17, 1971

Score: Baltimore Colts 16, Dallas Cowboys 13

Super Bowl VI

Date: Jan. 16, 1972

Score: Dallas Cowboys 24, Miami Dolphins 3

Super Bowl VII

Date: Jan. 14, 1973

Score: Miami Dolphins 14, Washington Redskins 7

Super Bowl VIII

Date: Jan. 13, 1974

Score: Miami Dolphins 24, Minnesota Vikings 7

Super Bowl IX

Date: Jan. 12, 1975

Score: Pittsburgh Steelers 16, Minnesota Vikings 6

Super Bowl X

Date: Jan. 18, 1976

Score: Pittsburgh Steelers 21, Dallas Cowboys 17

Super Bowl XI

Date: Jan. 9, 1977

Score: Oakland Raiders 32, Minnesota Vikings 14

Super Bowl XII

Date: Jan. 15, 1978

Score: Dallas Cowboys 27, Denver Broncos 10

Super Bowl XIII

Date: Jan. 21, 1979

Score: Pittsburgh Steelers 35, Dallas Cowboys 31

Super Bowl XIV

Date: Jan. 20, 1980

Score: Pittsburgh Steelers 31, Los Angeles Rams 19

Super Bowl XV

Date: Jan. 25, 1981

Score: Oakland Raiders 27, Philadelphia Eagles 10

Super Bowl XVI

Date: Jan. 24, 1982

Score: San Francisco 49ers 26, Cincinnati Bengals 21

Super Bowl XVII

Date: Jan. 30, 1983

Score: Washington Redskins 27, Miami Dolphins 17

Super Bowl XVIII

Date: Jan. 22, 1984

Score: Los Angeles Raiders 38, Washington Redskins 9

Super Bowl XIX

Date: Jan. 20, 1985

Score: San Francisco 49ers 38, Miami Dolphins 16

Super Bowl XX

Date: Jan. 26, 1986

Score: Chicago Bears 46, New England Patriots 10

Super Bowl XXI

Date: Jan. 25, 1987

Score: New York Giants 39, Denver Broncos 20

Super Bowl XXII

Date: Jan. 31, 1988

Score: Washington Redskins 42, Denver Broncos 10

Super Bowl XXIII

Date: Jan. 22, 1989

Score: San Francisco 49ers 20, Cincinnati Bengals 16

Super Bowl XXIV

Date: Jan. 28, 1990

Score: San Francisco 49ers 55, Denver Broncos 10

Super Bowl XXV

Date: Jan. 27, 1991

Score: New York Giants 20, Buffalo Bills 19

Super Bowl XXVI

Date: Jan. 26, 1992

Score: Washington Redskins 37, Buffalo Bills 24

Super Bowl XXVII

Date: Jan. 31, 1993

Score: Dallas Cowboys 52, Buffalo Bills 17

Super Bowl XXVIII

Date: Jan. 30, 1994

Score: Dallas Cowboys 30, Buffalo Bills 13

Super Bowl XXIX

Date: Jan. 29, 1995

Score: San Francisco 49ers 49, San Diego Chargers 26

Super Bowl XXX

Date: Jan. 28, 1996

Score: Dallas Cowboys 27, Pittsburgh Steelers 17

Super Bowl XXXI

Date: Jan. 26, 1997

Score: Green Bay Packers 35, New England Patriots 21

Super Bowl XXXII

Date: Jan. 25, 1998

Score: Denver Broncos 31, Green Bay Packers 24

Super Bowl XXXIII

Date: Jan. 31, 1999

Score: Denver Broncos 34, Atlanta Falcons 19

Super Bowl XXXIV

Date: Jan. 30, 2000

Score: St. Louis Rams 23, Tennessee Titans 16

Super Bowl XXXV

Date: Jan. 28, 2001

Score: Baltimore Ravens 34, New York Giants 7

Super Bowl XXXVI

Date: Feb. 3, 2002

Score: New England Patriots 20, St. Louis Rams 17

Super Bowl XXXVII

Date: Jan. 26, 2003

Score: Tampa Bay Buccaneers 48, Oakland Raiders 21

Super Bowl XXXVIII

Date: Feb. 1, 2004

Score: New England Patriots 32, Carolina Panthers 29

Super Bowl XXXIX

Date: Feb. 6, 2005

Score: New England Patriots 24, Philadelphia Eagles 21

Super Bowl XL

Date: Feb. 5, 2006

Score: Pittsburgh Steelers 21, Seattle Seahawks 10

Super Bowl XLI

Date: Feb. 4, 2007

Score: Indianapolis Colts 29, Chicago Bears 17

Super Bowl XLII

Date: Feb. 3, 2008

Score: New York Giants 17, New England Patriots 14

Super Bowl XLIII

Date: Feb. 1, 2009

Score: Pittsburgh Steelers 27, Arizona Cardinals 23

Super Bowl XLIV

Date: Feb. 7, 2010

Score: New Orleans Saints 31, Indianapolis Colts 17

Super Bowl XLV

Date: Feb. 6, 2011

Score: Green Bay Packers 31, Pittsburgh Steelers 25

Super Bowl XLVI

Date: Feb. 5, 2012

Score: New York Giants 21, New England Patriots 17

Super Bowl XLVII

Date: Feb. 3, 2013

Score: Baltimore Ravens 34, San Francisco 49ers 31

Super Bowl XLVIII

Date: Feb. 2, 2014

Score: Seattle Seahawks 43, Denver Broncos 8

Super Bowl XLIX

Date: Feb. 1, 2015

Score: New England Patriots 28, Seattle Seahawks 24

Super Bowl 50

Date: Feb. 7, 2016

Matchup: Denver Broncos 24, Carolina Panthers 10

Super Bowl LI

Date: Feb. 5, 2017

Matchup: Atlanta Falcons vs. New England Patriots

Garrett Reid/US TODAY Sports, NFL/H.O. Zimman, Inc.