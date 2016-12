The transfer season is upon us. A year ago, there were about 100 college basketball players who decided to leave and go elsewhere at the semester break. Then another 600 or so departed after the season ended.

The numbers have certainly increased over the years -- and here's the 2016-17 Transfer List with some intriguing names.

Midseason transfers

Peyton Allen, SG, Soph., Wichita State

Hasaan Buggs, PF, Jr., Mississippi Valley State

Traci Carter, PG, Soph., Marquette

Seth Coatta, SG, Fr., North Dakota State

Sandy Cohen III, SF, Jr., Marquette -- GREEN BAY

Tim Coleman, G, Jr., Utah

Isaac Copeland, PF, Jr., Georgetown

Deshawn Corprew, SF, Fr., Texas A&M -- SOUTH PLAINS COLLEGE (JUCO)

Sam Cunliffe, SG-SF, Fr., Arizona State

Calvin Davis, PG, Jr., Middle Tennessee

Sam Dunkum, C, Soph., Lafayette -- CREIGHTON

Daniel Dzierzawski, PG, Jr., Toledo

Jordan Ford, SF, Fr., Jackson State -- GEORGIA HIGHLANDS COLLEGE (JUCO)

Walter Foster, Jr., Towson (graduate)

Harry Froling, C, Fr., SMU

Joe Hampton, PF, Fr., Penn State/South Plains College

Rodney Hawkins, F, Soph., Saint Peter's

Camron Justice, G, Soph., Vanderbilt

Derrien King, SG, Jr., Washington State

Sam McCracken, F, Fr., Austin Peay

Jahmal McMurray, G, Soph., South Florida

Mickey Mitchell, SF, Soph., UC Santa Barbara -- ARIZONA STATE

Rashad Muhammad, SG, RS Jr., Miami (graduate)

Austin Nichols, PF, RS Jr., Virginia (graduate)

Ajuda Nywesh, SG, Jr., Tennessee-Martin

Dakota Quinn, PF, Soph., Samford -- KENTUCKY WESLEYAN (DIVISION II)

Jaylen Reid, F, Jr., South Carolina State

Kamall Richards, SF, RS Jr., Nicholls State -- CAMPBELLSVILLE UNIVERSITY (NAIA)

Josh Robinson, G, Jr., Southern

Hunter Seacat, C, Soph., William & Mary -- APPALACHIAN STATE

Yankuba Sima, C, Soph., St. John's

Veer Singh, F, Soph., Seton Hall

Trey Smith, G, Fr., Air Force -- SOUTH DAKOTA SCHOOL OF MINES (DIVISION II)

Basil Thompson, SF, St. Francis (PA)

Dante Williams, C, RS Fr., Kansas State

Juwan Williams, SG-SF, Soph., Weber State

Marquise Williams, Jr., C, Mississippi Valley State

New Williams, G, Soph., Auburn

Tyler Williams, SF, Jr., Maryland-Eastern Shore

Christian Wilson, G, Jr., UTSA

Joel Wincowski, G, Soph., UMBC

Terry Winn, PF, RS Soph., UTEP -- TEXAS-RIO GRANDE VALLEY