The U.S. and World rosters for the 2017 Futures Game are set. Here are the players that will compete July 9 at Marlins Park. The game will take place at 4 p.m. ET on MLB Network and MLB.com.

U.S. Futures Game roster Name Position Organization Level Beau Burrows RHP Detroit AA Jon Duplantier RHP Arizona High-A Jack Flaherty RHP St. Louis AAA Foster Griffin LHP Kansas City AA Jimmy Herget RHP Cincinnati AAA Brett Honeywell RHP Tampa Bay AAA Michael Kopech RHP Chicago White Sox AA Triston McKenzie RHP Cleveland High-A A.J. Puk LHP Oakland AA Tanner Scott LHP Baltimore AA Zack Collins C Chicago White Sox A Chance Sisco C Baltimore AAA Rhys Hoskins 1B Philadelphia AAA Scott Kingery 2B Philadelphia AAA Bo Bichette SS Toronto High-A Nick Gordon SS Minnesota AA Brendan Rodgers SS Colorado AA Brian Anderson 3B Miami AA Ryan McMahon 3B Colorado AAA Nick Senzel 3B Cincinnati AA Lewis Brinson CF Milwaukee AAA Corey Ray CF Milwaukee AA Bryan Reynolds CF San Francisco High-A Derek Fisher RF Houston AAA Kyle Tucker RF Houston AAA