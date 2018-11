What is it like when the 2018 World Series champion Red Sox share their victory with fans in the homeland of their manager, Alex Cora? Straight from the island, these photos and posts help tell the story.

.@ac13alex y los @RedSox fueron recibidos en el aeropuerto de San Juan por el gobernador @ricardorossello pic.twitter.com/8dCo4W4QtP β€” Marly Rivera (@MarlyRiveraESPN) November 3, 2018