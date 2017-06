Protected and unprotected lists ahead of Wednesday's expansion draft announcement:

ANAHEIM DUCKS

Available: Spencer Abbott (F) Jared Boll (F) Sam Carrick (F) Patrick Eaves (F) Emerson Etem (F) Ryan Garbutt (F) Max Gortz (F) Nicolas Kerdiles (F) Andre Petersson (F) Logan Shaw (F) Nick Sorensen (F) Nate Thompson (F) Corey Tropp (F) Chris Wagner (F) Nate Guenin (D) Korbinian Holzer (D) Josh Manson (D) Jaycob Megna (D) Jeff Schultz (D) Clayton Stoner (D) Sami Vatanen (D) Jonathan Bernier (G) Jhonas Enroth (G) Ryan Faragher (G) Matt Hackett (G) Dustin Tokarski (G)

Protected: Andrew Cogliano (F) Ryan Getzlaf (F) Ryan Kesler (F) Corey Perry (F) Rickard Rakell (F) Jakob Silfverberg (F) Antoine Vermette (F) Kevin Bieksa (D) Cam Fowler (D) Hampus Lindholm (D) John Gibson (G)

ARIZONA COYOTES

Available: Alexander Burmistrov (F) Shane Doan (F) Tyler Gaudet (F) Peter Holland (F) Josh Jooris (F) Jamie McGinn (F) Jeremy Morin (F) Mitchell Moroz (F) Chris Mueller (F) Teemu Pulkkinen (F) Brad Richardson (F) Garret Ross (F) Branden Troock (F) Radim Vrbata (F) Joe Whitney (F) Kevin Connauton (D) Jamie McBain (D) Zbynek Michalek (D) Jarred Tinordi (D) Louis Domingue (G)

Protected: Nick Cousins (F) Anthony Duclair (F) Jordan Martinook (F) Tobias Rieder (F) Oliver Ekman-Larsson (D) Alex Goligoski (D) Connor Murphy (D) Luke Schenn (D) Chad Johnson (G)

BOSTON BRUINS

Available: Matt Beleskey (F) Brian Ferlin (F) Jimmy Hayes (F) Alex Khokhlachev (F) Dominic Moore (F) Tyler Randell (F) Zac Rinaldo (F) Tim Schaller (F) Drew Stafford (F) Linus Arnesson (D) Chris Casto (D) Tommy Cross (D) Alex Grant (D) John-Michael Liles (D) Adam McQuaid (D) Colin Miller (D) Joe Morrow (D) Anton Khudobin (G) Malcolm Subban (G)

Protected: David Backes (F) Patrice Bergeron (F) David Krejci (F) Brad Marchand (F) Riley Nash (F) David Pastrnak (F) Ryan Spooner (F) Zdeno Chara (D) Torey Krug (D) Kevan Miller (D) Tuukka Rask (G)

BUFFALO SABRES

Available: William Carrier (F) Nicolas Deslauriers (F) Brian Gionta (F) Derek Grant (F) Justin Kea (F) Matt Moulson (F) Cal O'Reilly (F) Cole Schneider (F) Brady Austin (D) Mathew Bodie (D) Zach Bogosian (D) Justin Falk (D) Taylor Fedun (D) Cody Franson (D) Josh Gorges (D) Dmitry Kulikov (D) Anders Nilsson (G) Linus Ullmark (G)

Protected: Tyler Ennis (F) Marcus Foligno (F) Zemgus Girgensons (F) Evander Kane (F) Johan Larsson (F) Ryan O'Reilly (F) Kyle Okposo (F) Nathan Beaulieu (D) Jake McCabe (D) Rasmus Ristolainen (D) Robin Lehner (G)

CALGARY FLAMES

Available: Brandon Bollig (F) Lance Bouma (F) Troy Brouwer (F) Alex Chiasson (F) Freddie Hamilton (F) Emile Poirier (F) Hunter Shinkaruk (F) Matt Stajan (F) Kris Versteeg (F) Linden Vey (F) Matt Bartkowski (D) Ryan Culkin (D) Deryk Engelland (D) Michael Kostka (D) Brett Kulak (D) Ladislav Smid (D) Michael Stone (D) Dennis Wideman (D) Tyler Wotherspoon (D) Brian Elliott (G) Tom McCollum (G)

Protected: Mikael Backlund (F) Sam Bennett (F) Micheal Ferland (F) Michael Frolik (F) Johnny Gaudreau (F) Curtis Lazar (F) Sean Monahan (F) T.J. Brodie (D) Mark Giordano (D) Dougie Hamilton (D) Mike Smith (G)

CAROLINA HURRICANES

Available: Bryan Bickell (F) Connor Brickley (F) Patrick Brown (F) Erik Karlsson (F) Danny Kristo (F) Jay McClement (F) Andrew Miller (F) Andrej Nestrasil (F) Joakim Nordstrom (F) Lee Stempniak (F) Brendan Woods (F) Klas Dahlbeck (D) Dennis Robertson (D) Philip Samuelsson (D) Matt Tennyson (D) Daniel Altshuller (G) Eddie Lack (G) Michael Leighton (G) Cam Ward (G)

Protected: Phillip Di Giuseppe (F) Elias Lindholm (F) Brock McGinn (F) Victor Rask (F) Jeff Skinner (F) Jordan Staal (F) Teuvo Teravainen (F) Trevor Carrick (D) Justin Faulk (D) Ryan Murphy (D) Scott Darling (G)

CHICAGO BLACKHAWKS

Available: Kyle Baun (F) Andrew Desjardins (F) Marcus Kruger (F) Pierre-Cedric Labrie (F) Michael Latta (F) Brandon Mashinter (F) Dennis Rasmussen (F) Jordin Tootoo (F) Brian Campbell (D) Dillon Fournier (D) Shawn Lalonde (D) Johnny Oduya (D) Ville Pokka (D) Michal Rozsival (D) Viktor Svedberg (D) Trevor van Riemsdyk (D) Mac Carruth (G) Jeff Glass (G)

Protected: Artem Anisimov (F) Ryan Hartman (F) Marian Hossa (F) Tomas Jurco (F) Patrick Kane (F) Richard Panik (F) Jonathan Toews (F) Niklas Hjalmarsson (D) Duncan Keith (D) Brent Seabrook (D) Corey Crawford (G)

COLORADO AVALANCHE

Available: Troy Bourke (F) Gabriel Bourque (F) Rene Bourque (F) Joe Colborne (F) Turner Elson (F) Felix Girard (F) Mikhail Grigorenko (F) Samuel Henley (F) John Mitchell (F) Jim O'Brien (F) Brendan Ranford (F) Mike Sislo (F) Carl Soderberg (F) Mark Barberio (D) Mat Clark (D) Eric Gelinas (D) Cody Goloubef (D) Duncan Siemens (D) Fedor Tyutin (D) Patrick Wiercioch (D) Joe Cannata (G) Calvin Pickard (G) Jeremy Smith (G)

Protected: Sven Andrighetto (F) Blake Comeau (F) Matt Duchene (F) Rocco Grimaldi (F) Gabriel Landeskog (F) Nathan MacKinnon (F) Matt Nieto (F) Tyson Barrie (D) Erik Johnson (D) Nikita Zadorov (D) Semyon Varlamov (G)

COLUMBUS BLUE JACKETS

Available: Josh Anderson (F) Alex Broadhurst (F) Matt Calvert (F) Zac Dalpe (F) Sam Gagner (F) Brett Gallant (F) William Karlsson (F) Lauri Korpikoski (F) Lukas Sedlak (F) T.J. Tynan (F) Daniel Zaar (F) Marc-Andre Bergeron (D) Scott Harrington (D) Jack Johnson (D) Kyle Quincey (D) John Ramage (D) Jaime Sifers (D) Ryan Stanton (D) Oscar Dansk (G) Anton Forsberg (G) Joonas Korpisalo (G)

Protected: Cam Atkinson (F) Brandon Dubinsky (F) Nick Foligno (F) Scott Hartnell (F) Boone Jenner (F) Brandon Saad (F) Alexander Wennberg (F) Seth Jones (D) Ryan Murray (D) David Savard (D) Sergei Bobrovsky (G)

DALLAS STARS

Available: Adam Cracknell (F) Justin Dowling (F) Cody Eakin (F) Ales Hemsky (F) Jiri Hudler (F) Curtis McKenzie (F) Mark McNeill (F) Travis Morin (F) Patrick Sharp (F) Gemel Smith (F) Matej Stransky (F) Mattias Backman (D) Andrew Bodnarchuk (D) Ludwig Bystrom (D) Nick Ebert (D) Justin Hache (D) Dan Hamhuis (D) Patrik Nemeth (D) Jamie Oleksiak (D) Greg Pateryn (D) Dustin Stevenson (D) Henri Kiviaho (G) Maxime Lagace (G) Kari Lehtonen (G) Antti Niemi (G) Justin Peters (G)

Protected: Jamie Benn (F) Radek Faksa (F) Valeri Nichushkin (F) Brett Ritchie (F) Antoine Roussel (F) Tyler Seguin (F) Jason Spezza (F) Stephen Johns (D) John Klingberg (D) Esa Lindell (D) Ben Bishop (G)

Expansion draft primer

The Vegas Golden Knights, who will begin play in the Pacific Division of the Western Conference in 2017-18, will select one player from each of the 30 other teams in an expansion draft that begins on June 17, 2017. Here are the basics of how the draft will work:

Each team will protect either seven forwards, three defensemen and one goaltender or eight skaters (forwards/defensemen) and one goaltender.

All players with no-movement clauses must be protected.

All players with two years or less of NHL/AHL service time will be automatically exempt from the draft.

The Knights must pick at least 14 forwards, nine defensemen and three goaltenders.

At least 20 of the players must be under contract for the 2017-18 season.