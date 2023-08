For the first time in over 100 years a club has produced back-to-back different Coleman Medal winners, Charlie Curnow's 64 goals enough to back up Harry McKay's efforts in 2021. Can Carlton's twin towers do it again, or will someone else reign supreme in 2023?

After Round 23

75 - CHARLIE CURNOW (CARL)

67 - TAYLOR WALKER (ADE)

62 - NICK LARKEY (NM)

56 - TOBY GREENE (GWS)

53 - JEREMY CAMERON (GEE)

51 - CHARLIE CAMERON (BRIS)

50 - KYLE LANGFORD (ESS)

49 - JOE DANIHER (BRIS)

49 - TOM HAWKINS (GEE)

49 - OSCAR ALLEN (WCE)

45 - LUKE BREUST (HAW)

41 - AARON NAUGHTON (WB)

41 - JESSE HOGAN (GWS)

41 - BRODY MIHOCEK (COLL)

40 - BEN KING (GC)

39 - JACK LUKOSIUS (GC)

39 - ERIC HIPWOOD (BRIS)

38 - JEREMY FINLAYSON (PA)

38 - OLIVER HENRY (GEE)

38 - JYE AMISS (FRE)

37 - TOM PAPLEY (SYD)

36 - IZAK RANKINE (ADE)

36 - JAMIE ELLIOTT (COLL)

36 - MITCH LEWIS (HAW)

35 - JACK HIGGINS (STK)