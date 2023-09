The 2023 Brownlow Medal has been run and won by Brisbane co-captain Lachie Neale. We've compiled every vote from the count, so see how each team fared.

Crows | Lions | Blues | Magpies | Bombers | Dockers | Cats | Suns | Giants | Hawks | Demons | Roos | Power | Tigers | Saints | Swans | Eagles | Bulldogs

Adelaide

20 - Jordan Dawson, Rory Laird

16 - Taylor Walker

7 - Izak Rankine

3 - Darcy Fogarty, Reilly O'Brien

2 - Ben Keays, Rory Sloane, Riley Thilthorpe

1 - Brodie Smith, Jake Soligo

Brisbane

31 - Lachie Neale

12 - Joe Daniher

10 - Will Ashcroft

8 - Harris Andrews, Charlie Cameron

5 - Zac Bailey

4 - Josh Dunkley

3 - Hugh McCluggage, Jack Gunston, Keidean Coleman

2 - Cam Rayner

1 - Eric Hipwood, Daniel Rich, Jarrod Berry

Carlton

22 - Patrick Cripps

17 - Charlie Curnow

7 - Sam Docherty

6 - Jacob Weitering

5 - Sam Walsh, George Hewett

3 - Blake Acres, Nic Newman, Adam Saad,

2 - Adam Cerra, Harry McKay, Jack Silvagni

1 - Jack Martin

Collingwood

28 - Nick Daicos

12 - Tom Mitchell

8 - Josh Daicos, Jordan De Goey

6 - Scott Pendlebury

5 - Taylor Adams, Jamie Elliott, Brody Mihocek

3 - Mason Cox, Darcy Moore, Steele Sidebottom

2 - Jack Crisp, Isaac Quaynor

1 - Jack Ginnivan, Nathan Murphy, John Noble

Essendon

17 - Zach Merrett

15 - Darcy Parish

10 - Nic Martin

3 - Kyle Langford, Andrew Phillips, Jake Stringer

2 - Jye Caldwell, Andrew McGrath, Peter Wright

1 - Mason Redman, Jordan Ridley

Fremantle

24 - Caleb Serong

10 - Andrew Brayshaw

6 - Luke Jackson, Luke Ryan, Lachie Schultz

5 - Hayden Young

3 - Liam Henry, Alex Pearce

2 - Sean Darcy

1 - Jaeger O'Meara, Sam Switkowski

Geelong

13 - Jeremy Cameron

12 - Patrick Dangerfield

7 - Tom Hawkins

6 - Tom Stewart

3 - Mark Blicavs, Brad Close

2 - Mitch Duncan, Oliver Henry, Gryan Miers, Tyson Stengle

1 - Tom Atkins- Gary Rohan, Max Holmes

Gold Coast

22 - Noah Anderson

12 - Matt Rowell

8 - Jack Lukosius

7 - Ben King

3 - Touk Miller

2 - Brayden Fiorini, Lachie Weller

1 - Sam Flanders

GWS

20 - Toby Greene

16 - Tom Green

10 - Stephen Coniglio

8 - Josh Kelly

5 - Lachie Whitfield

3 - Jesse Hogan, Sam Taylor, Callan Ward

2 - Jake Riccardi

1 - Connor Idun

Hawthorn

18 - Jai Newcombe

12 - James Sicily

11 - James Worpel

8 - Will Day

2 - Karl Amon, Sam Frost

1 - Luke Breust, Dylan Moore, Josh Weddle, Mitch Lewis

Melbourne

26 - Christian Petracca

24 - Jack Viney

7 - Max Gawn

6 - Clayton Oliver

4 - Angus Brayshaw, Bayley Fritsch

3 - Lachie Hunter, Steven May

2 - Kade Chandler, Jake Melksham, Harrison Petty, Kysaiah Pickett, Jacob van Rooyen

1 - Ben Brown, Christian Salem

North Melbourne

13 - Luke Davies-Uniacke

7 - Nick Larkey

5 - Tarryn Thomas

4 - Bailey Scott

3 - Harry Sheezel

2 - George Wardlaw, Jack Ziebell, Cameron Zurhaar

1 - Will Phillips

Port Adelaide

27 - Zak Butters

21 - Connor Rozee

16 - Jason Horne-Francis

7 - Dan Houston

6 - Jeremy Finlayson

3 - Aliir Aliir, Charlie Dixon

2 - Sam Powell-Pepper

1 - Todd Marshall

Richmond

19 - Tim Taranto

14 - Shai Bolton

8 - Dustin Martin

6 - Dion Prestia, Noah Balta

5 - Daniel Rioli

3 - Liam Baker

2 - Trent Cotchin

1 - Nathan Broad, Jacob Hopper

St Kilda

21 - Jack Sinclair

18 - Brad Crouch

15 - Jack Steele

5 - Max King

4 - Nasiah Wanganeen-Milera

3 - Jack Higgins, Rowan Marshall

2 - Callum Wilkie

1 - Mattaes Phillipou, Mason Wood

Sydney

27 - Errol Gulden

16 - Chad Warner

10 - Luke Parker

5 - Nick Blakey

4 - Joel Amartey, Tom Papley

3 - Callum Mills

2 - Isaac Heeney

1 - Logan McDonald, Will Hayward, Hayden McLean, Dane Rampe

West Coast

11 - Tim Kelly

6 - Dom Sheed

3 - Jamie Cripps, Jamaine Jones

2 - Luke Shuey, Jake Waterman

1 - Bailey J. Williams

Western Bulldogs

29 - Marcus Bontempelli

17 - Tom Liberatore

11 - Tim English

5 - Jamarra Ugle-Hagan

4 - Bailey Smith, Adam Treloar

3 - Bailey Dale

2 - Caleb Daniel, Aaron Naughton, Cody Weightman

1 - Rory Lobb, Bailey Williams