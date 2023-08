After calls for the AFL to introduce a wildcard week ahead of finals, Rohan Connolly says there's no need, and to just look at this week's fixture. (2:41)

The Brownlow Medal is the highest individual honour in the AFL and each year pundits attempt to calculate the victor before 'Charlie' has been draped around the winners' neck.

ESPN is once again giving you an advantage with our predictor, which has correctly picked seven out of the past nine winners.

Most Brownlow Medal predictors use a standard 3-2-1 voting structure, mirroring what the umpires do after each game. ESPN's system, however, does things a little differently. A player can be allocated 3, 2.5, 2, 1.5, 1 or 0.5 votes per game, resulting in a much lower margin for error.

For example, in a game where it's difficult to split two players for best on ground honours, this system would give each 2.5 votes, as opposed to one being given 3 and the other receiving 2. Over the course of the season, the difference between the predictor and the actual votes a player tallies will be much closer, and therefore more accurate. There are still six votes allocated to players per match, and can be done through any combination of the above scores.

2023 BROWNLOW MEDAL LEADERBOARD Votes Player Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 30.5 MARCUS BONTEMPELLI WB - - 2.5 2.5 2 3 - 2.5 - - 2 - 1 3 - 3 - 2.5 2.5 - 3 - 1 30 NICK DAICOS COLL 1.5 3 1.5 2 3 3 - - 1.5 - 1 2.5 - - 2 3 3 3 - - - - - 28.5 CHRISTIAN PETRACCA MEL 1 - 2.5 3 - 1 3 2 2.5 - 2 2.5 - - 2 - 2 2 - 0.5 2 0.5 - 28.5 ZAK BUTTERS PA 1 - - 0.5 2.5 1 0.5 2 3 3 1.5 1.5 3 - - 1 - - 1.5 - 2 2 2.5 26.5 LACHIE NEALE BRIS - 0.5 0.5 - 3 - 3 - 2 3 - - - 2 1 3 3 - 2.5 - - - 3 24.5 JORDAN DAWSON ADE - - 2.5 2.5 2.5 - 2 2.5 2 - 2.5 0.5 1 - 3 2.5 - - - 1 - - - 24.5 CALEB SERONG FRE - - 3 1 3 1 - - 1 2 0.5 - 1 - 3 2 - - 2 2 1.5 - 1.5 23.5 TIM TARANTO RICH 1 1.5 - - - - 1.5 2 2 1.5 3 2.5 2 2.5 - - - 2 2 - - - - 22.5 CONNOR ROZEE PA 1 - 2 - - 3 - 1 0.5 2 1.5 2.5 - - - 2 3 - 1.5 - 1.5 - 1 21.5 ZACH MERRETT ESS 1 - - 1 2.5 - - 1 - 3 2 3 - - - - 3 - - 2.5 2.5 - - 21.5 JACK SINCLAIR STK 2 2.5 - 2 - 3 - - - 3 - - 2.5 - 1 - - - 1 - - 1.5 3 20.5 ERROL GULDEN SYD - - - - - - - 3 3 - - - - - 1.5 2.5 0.5 2.5 - 2.5 3 - 2 19.5 PATRICK CRIPPS CARL - 1 3 1 - 1 2 - - - - - - 2.5 - 2.5 1.5 2.5 - - - 2.5 - 19 NOAH ANDERSON GC - - - 2 1 3 3 3 - - - 2.5 - - 2.5 0.5 - 1 - 0.5 - - - 18.5 CHAD WARNER SYD 3 - - 3 1 - - - - 2 3 - - - 2 - - - - 0.5 - 2.5 1.5 17.5 TOBY GREENE GWS 2.5 1 - - - - 2 - - - 3 - 3 - - - - 2 2 2 - - - 17 DARCY PARISH ESS 3 2 - 1 2.5 - - 2 - - - - - - - - 2 - - - 2.5 2 - 17 RORY LAIRD ADE - 2.5 - - 2.5 2.5 1 - - 1.5 2 - 2 - - - - 1 - - 1.5 0.5 - 17 CHARLIE CURNOW CARL - 1 - 2.5 - - 3 - - 1 - - - - - - - 0.5 3 3 - - 3 16 TOM GREEN GWS 1 - 0.5 - 2 - 1 2.5 - 0.5 - 1.5 - 1.5 - 1 - - - - 2 0.5 2 15 ANDREW BRAYSHAW FRE - 1.5 2 1 - - 1 3 - 3 1 - - - 0.5 - - - - 1.5 - 0.5 - 15 CLAYTON OLIVER MEL 0.5 2.5 2.5 2 1 1.5 2 - 2 0.5 - - - - - - - - - - - 0.5 -

If the leaderboard does not appear, please CLICK HERE.

Round 23

COLLINGWOOD VS. BRISBANE

3 - Lachie Neale (BRIS)

2 - Scott Pendlebury (COLL)

0.5 - Josh Dunkley (BRIS), Keidean Coleman (BRIS)

RICHMOND VS. NORTH MELBOURNE

3 - Dustin Martin (RICH)

2 - Shai Bolton (RICH)

1 - Nick Larkey (NM)

GOLD COAST VS. CARLTON

3 - Charlie Curnow (CARL)

2 - David Swallow (GC)

0.5 - Touk Miller (GC), Sam Flanders (GC)

GWS VS. ESSENDON

3 - Jesse Hogan (GWS)

2 - Tom Green (GWS)

0.5 - Stephen Coniglio (GWS), Callan Ward (GWS)

ST KILDA VS. GEELONG

3 - Jack Sinclair (STK)

2 - Rowan Marshall (STK)

0.5 - Brad Crouch (STK), Max King (STK)

ADELAIDE VS. SYDNEY

2 - Errol Gulden (SYD)

1.5 - Chad Warner (SYD), Isaac Heeney (SYD)

1 - Matt Crouch (ADE)

WESTERN BULLDOGS VS. WEST COAST

3 - Tim Kelly (WCE)

1.5 - Jamie Cripps (WCE)

1 - Marcus Bontempelli (WB)

0.5 - Oscar Allen (WCE)

MELBOURNE VS. HAWTHORN

2 - Jake Melksham (MEL)

1.5 - Jake Lever (MEL), James Worpel (HAW)

1 - Jack Viney (MEL)

FREMANTLE VS. PORT ADELAIDE

2.5 - Zak Butters (PA)

1.5 - Caleb Serong (FRE)

1 - Connor Rozee (PA), Jason Horne-Francis (PA)

Round 22

COLLINGWOOD VS. GEELONG

2.5 - Josh Daicos (COLL)

2 - Jeremy Cameron (GEE)

1.5 - Patrick Dangerfield (GEE)

NORTH MELBOURNE VS. ESSENDON

3 - Nic Martin (ESS)

2 - Darcy Parish (ESS)

1 - Ben Cunnington (NM)

SYDNEY VS. GOLD COAST

2.5 - Chad Warner (SYD)

2 - Tom Papley (SYD)

1.5 - Matt Rowell (GC)

BRISBANE VS. ADELAIDE

3 - Hugh McCluggage (BRIS)

2 - Matt Crouch (ADE)

0.5 - Wayne Milera (ADE), Rory Laird (ADE)

CARLTON VS. MELBOURNE

2.5 - Patrick Cripps (CARL)

1.5 - George Hewett (CARL)

1 - Nic Newman (CARL)

0.5 - Clayton Oliver (MEL), Christian Petracca (MEL)

WEST COAST VS. FREMANTLE

3 - Lachie Schultz (FRE)

2 - Luke Jackson (FRE)

0.5 - Sam Switkowski (FRE), Andrew Brayshaw (FRE)

HAWTHORN VS. WESTERN BULLDOGS

3 - Jai Newcombe (HAW)

2 - Karl Amon (HAW)

0.5 - Will Day (HAW), James Worpel (HAW)

ST KILDA VS. RICHMOND

2.5 - Max King (STK)

2 - Rowan Marshall (STK)

1.5 - Jack Sinclair (STK)

PORT ADELAIDE VS. GWS

2 - Jason Horne-Francis (PA), Zak Butters (PA)

1 - Dan Houston (PA)

0.5 - Ollie Wines (PA), Tom Green (GWS)

Round 21

WESTERN BULLDOGS VS. RICHMOND

3 - Marcus Bontempelli (WB)

2 - Tom Liberatore (WB)

1 - Jamarra Ugle-Hagan (WB)

ESSENDON VS. WEST COAST

2.5 - Zach Merrett (ESS), Darcy Parish (ESS)

0.5 - Nick Hind (ESS), Tim Kelly (WCE)

ADELAIDE VS. GOLD COAST

2.5 - Matt Crouch (ADE)

2 - Mitch Hinge (ADE)

1.5 - Rory Laird (ADE)

HAWTHORN VS. COLLINGWOOD

3 - James Sicily (HAW)

1.5 - Will Day (HAW)

1 - Conor Nash (HAW)

0.5 - Finn Maginness (HAW)

GEELONG VS. PORT ADELAIDE

2.5 - Gryan Miers (GEE)

2 - Zak Butters (PA)

1.5 - Connor Rozee (PA)

GWS VS. SYDNEY

3 - Errol Gulden (SYD)

2 - Tom Green (GWS)

0.5 - Hayden McLean (SYD), Callum Mills (SYD)

NORTH MELBOURNE VS. MELBOURNE

2 - Christian Petracca (MEL)

1.5 - Jack Viney (MEL), Angus Brayshaw (MEL)

1 - Kysaiah Pickett (MEL)

ST KILDA VS. CARLTON

2 - Nic Newman (CARL)

1.5 - Blake Acres (CARL), Brad Crouch (STK)

1 - Mason Wood (STK)

FREMANTLE VS. BRISBANE

3 - Luke Jackson (FRE)

1.5 - Caleb Serong (FRE)

1 - Jarrod Berry (BRIS)

0.5 - Hayden Young (FRE)

Round 20

COLLINGWOOD VS. CARLTON

3 - Charlie Curnow (CARL)

2 - Jacob Weitering (CARL)

0.5 - Nic Newman (CARL), Adam Cerra (CARL)

GEELONG VS. FREMANTLE

2 - Caleb Serong (FRE)

1.5 - Alex Pearce (FRE), Andrew Brayshaw (FRE)

1 - Tom Stewart (GEE)

WESTERN BULLDOGS VS. GWS

2 - Tim English (WB), Toby Greene (GWS)

1 - Adam Treloar (WB), Bailey Dale (WB)

GOLD COAST VS. BRISBANE

3 - Touk Miller (GC)

1.5 - Josh Dunkley (BRIS)

1 - Ben King (GC)

0.5 - Noah Anderson (GC)

ESSENDON VS. SYDNEY

2.5 - Zach Merrett (ESS), Errol Gulden (SYD)

0.5 - Jye Caldwell (ESS), Chad Warner (SYD)

ADELAIDE VS. PORT ADELAIDE

3 - Taylor Walker (ADE)

2 - Matt Crouch (ADE)

1 - Jordan Dawson (ADE)

HAWTHORN VS. ST KILDA

3 - Brad Crouch (STK)

2 - Luke Breust (HAW)

0.5 - Mason Wood (STK), Nasiah Wanganeen-Milera (STK)

RICHMOND VS. MELBOURNE

3 - Max Gawn (MEL)

2 - Harrison Petty (MEL)

0.5 - Jack Viney (MEL), Christian Petracca (MEL)

WEST COAST VS. NORTH MELBOURNE

2.5 - Luke Davies-Uniacke (NM)

1.5 - Tim Kelly (WCE)

1 - Paul Curtis (NM), Jayden Hunt (WCE)

Round 19

ESSENDON VS. WESTERN BULLDOGS

2.5 - Tom Liberatore (WB), Marcus Bontempelli (WB)

0.5 - Jordan Ridley (ESS), Bailey Smith (WB)

RICHMOND VS. HAWTHORN

3 - James Sicily (HAW)

2 - Tim Taranto (RICH)

1 - Dion Prestia (RICH)

CARLTON VS. WEST COAST

3 - Charlie Curnow (CARL)

1.5 - George Hewett (CARL), Sam Docherty (CARL)

BRISBANE VS. GEELONG

2.5 - Lachie Neale (BRIS)

1.5 - Callum Ah Chee (BRIS), Josh Dunkley (BRIS

0.5 - Tom Stewart (GEE)

FREMANTLE VS. SYDNEY

2.5 - Luke Parker (SYD)

2 - Caleb Serong (FRE)

1 - Lance Franklin (SYD)

0.5 - Lachie Schultz (FRE)

PORT ADELAIDE VS. COLLINGWOOD

2 - Taylor Adams (COLL)

1.5 - Zak Butters (PA), Connor Rozee (PA)

0.5 - Willem Drew (PA), Steele Sidebottom (COLL)

GWS VS. GOLD COAST

2 - Sam Taylor (GWS), Toby Greene (GWS)

1 - Stephen Coniglio (GWS), Brent Daniels (GWS)

MELBOURNE VS. ADELAIDE

2.5 - Izak Rankine (ADE), Kysaiah Pickett (MEL)

0.5 - Jack Viney (MEL), Angus Brayshaw (MEL)

ST KILDA VS. NORTH MELBOURNE

3 - Jack Steele (STK)

2 - Luke Davies-Uniacke (NM)

1 - Jack Sinclair (STK)

Round 18

SYDNEY VS. WESTERN BULLDOGS

2.5 - Marcus Bontempelli (WB), Errol Gulden (SYD)

1 - Tom Liberatore (WB)

MELBOURNE VS. BRISBANE

3 - Max Gawn (MEL)

2 - Christian Petracca (MEL)

1 - Joe Daniher (BRIS)

COLLINGWOOD VS. FREMANTLE

3 - Nick Daicos (COLL)

1.5 - Josh Daicos (COLL), Taylor Adams (COLL)

GOLD COAST VS. ST KILDA

2.5 - Rory Atkins (GC), Sam Flanders (GC)

1 - Noah Anderson (GC)

CARLTON VS. PORT ADELAIDE

2.5 - Patrick Cripps (CARL)

2 - Dan Houston (PA)

1 - Jack Silvagni (CARL)

0.5 - Charlie Curnow (CARL)

GEELONG VS. ESSENDON

3 - Tom Hawkins (GEE)

2 - Tom Atkins (GEE)

1 - Max Holmes (GEE)

ADELAIDE VS. GWS

3 - Josh Kelly (GWS)

2 - Toby Greene (GWS)

1 - Rory Laird (ADE)

NORTH MELBOURNE VS. HAWTHORN

2.5 - James Worpel (HAW)

2 - Karl Amon (HAW)

1 - Luke Davies-Uniacke (NM)

0.5 - Jai Newcombe (HAW)

WEST COAST VS. RICHMOND

2 - Tim Taranto (RICH), Daniel Rioli (RICH), Shai Bolton (RICH)

Round 17

RICHMOND VS. SYDNEY

3 - Shai Bolton (RICH)

2 - Dustin Martin (RICH)

0.5 - Errol Gulden (SYD), Luke Parker (SYD)

WESTERN BULLDOGS VS. COLLINGWOOD

3 - Nick Daicos (COLL)

1 - John Noble (COLL), Aaron Naughton (WB), Caleb Daniel (WB)

BRISBANE VS. WEST COAST

3 - Lachie Neale (BRIS)

2 - Jack Gunston (BRIS)

1 - Will Ashcroft (BRIS)

GWS VS. HAWTHORN

3 - Stephen Coniglio (GWS)

2 - Jesse Hogan (GWS)

1 - Jai Newcombe (HAW)

ST KILDA VS. MELBOURNE

3 - Steven May (MEL)

2 - Christian Petracca (MEL)

0.5 - Rowan Marshall (STK), Jack Steele (STK)

PORT ADELAIDE VS. GOLD COAST

3 - Connor Rozee (PA)

1.5 - Jeremy Finlayson (PA), Ollie Wines (PA)

GEELONG VS. NORTH MELBOURNE

2 - Tyson Stengle (GEE), Mitch Duncan (GEE)

1 - Patrick Dangerfield (GEE), Tom Atkins (GEE)

ESSENDON VS. ADELAIDE

3 - Zach Merrett (ESS)

2 - Darcy Parish (ESS)

1 - Nic Martin (ESS)

FREMANTLE VS. CARLTON

2.5 - Adam Cerra (CARL)

2 - Sam Walsh (CARL)

1.5 - Patrick Cripps (CARL)

Round 16

BRISBANE VS. RICHMOND

3 - Lachie Neale (BRIS)

2 - Hugh McCluggage (BRIS)

1 - Joe Daniher (BRIS)

SYDNEY VS. GEELONG

2.5 - Errol Gulden (SYD)

1.5 - Mark Blicavs (GEE)

1 - Gryan Miers (GEE), Luke Parker (SYD)

ADELAIDE VS. NORTH MELBOURNE

2.5 - Jordan Dawson (ADE)

2 - Izak Rankine (ADE)

1.5 - Ben Keays (ADE)

WESTERN BULLDOGS VS. FREMANTLE

3 - Marcus Bontempelli (WB)

2 - Caleb Serong (FRE)

1 - Jamarra Ugle-Hagan (WB)

GOLD COAST VS. COLLINGWOOD

3 - Nick Daicos (COLL)

1.5 - Jamie Elliott (COLL)

1 - John Noble (COLL)

0.5 - Noah Anderson (GC)

ESSENDON VS. PORT ADELAIDE

3 - Dan Houston (PA)

2 - Connor Rozee (PA)

1 - Zak Butters (PA)

HAWTHORN VS. CARLTON

2.5 - Patrick Cripps (CARL), Adam Cerra (CARL)

1 - Harry McKay (CARL)

MELBOURNE VS. GWS

2.5 - Jack Viney (MEL)

1.5 - Stephen Coniglio (GWS)

1 - Tom Green (GWS), Josh Kelly (GWS)

WEST COAST VS. ST KILDA

2 - Brad Crouch (STK), Rowan Marshall (STK), Luke Shuey (WCE)

Round 15

GEELONG VS. MELBOURNE

2 - Christian Petracca (MEL)

1.5 - Brad Close (GEE), Gary Rohan (GEE)

1 - Tanner Bruhn (GEE)

ST KILDA VS. BRISBANE

3 - Harris Andrews (BRIS)

1 - Lachie Neale (BRIS), Jack Sinclair (STK), Josh Dunkley (BRIS)

SYDNEY VS. WEST COAST

2.5 - Isaac Heeney (SYD)

2 - Chad Warner (SYD)

1.5 - Errol Gulden (SYD)

FREMANTLE VS. ESSENDON

3 - Caleb Serong (FRE)

2 - Luke Jackson (FRE)

0.5 - Andrew Brayshaw (FRE), Luke Ryan (FRE)

COLLINGWOOD VS. ADELAIDE

3 - Jordan Dawson (ADE)

2 - Nick Daicos (COLL)

1 - Josh Daicos (COLL)

GOLD COAST VS. HAWTHORN

2.5 - Noah Anderson (GC)

2 - Brayden Fiorini (GC)

1.5 - Ben Ainsworth (GC)

Round 14

PORT ADELAIDE VS. GEELONG

3 - Dan Houston (PA)

1.5 - Todd Marshall (PA)

1 - Scott Lycett (PA)

0.5 - Ollie Wines (PA)

BRISBANE VS. SYDNEY

2.5 - Zac Bailey (BRIS)

2 - Lachie Neale (BRIS)

1.5 - Luke Parker (SYD)

GWS VS. FREMANTLE

3 - Josh Kelly (GWS)

1.5 - Tom Green (GWS)

1 - Jake Riccardi (GWS)

0.5 - Stephen Coniglio (GWS)

RICHMOND VS. ST KILDA

2.5 - Trent Cotchin (RICH), Tim Taranto (RICH)

1 - Dustin Martin (RICH)

CARLTON VS. GOLD COAST

2.5 - Patrick Cripps (CARL), Adam Cerra (CARL)

1 - Sam Walsh (CARL)

NORTH MELBOURNE VS. WESTERN BULLDOGS

3 - Marcus Bontempelli (WB)

2 - Cody Weightman (WB)

0.5 - Adam Treloar (WB), Tom Liberatore (WB)

Round 13

SYDNEY VS. ST KILDA

2.5 - Jack Sinclair (HAW)

2 - Nasiah Wanganeen-Milera (STK)

1 - Mitch Owens (STK)

0.5 - Oliver Florent (SYD)

WESTERN BULLDOGS VS. PORT ADELAIDE

3 - Zak Butters (PA)

1.5 - Tom Liberatore (WB)

1 - Marcus Bontempelli (WB)

0.5 - Adam Treloar (WB)

HAWTHORN VS. BRISBANE

2 - Jai Newcombe (HAW)

1.5 - Josh Dunkley (BRIS)

1 - James Sicily (HAW), Connor Macdonald (HAW)

0.5 - Dylan Moore (HAW)

ADELAIDE VS. WEST COAST

3 - Taylor Walker (ADE)

2 - Rory Laird (ADE)

1 - Jordan Dawson (ADE)

FREMANTLE VS. RICHMOND

3 - Shai Bolton (RICH)

2 - Tim Taranto (RICH)

1 - Caleb Serong (FRE)

NORTH MELBOURNE VS. GWS

3 - Toby Greene (GWS)

1.5 - Lachie Whitfield (GWS), Callan Ward (GWS)

CARLTON VS. ESSENDON

3 - Nic Martin (ESS)

2 - Peter Wright (ESS)

0.5 - Jye Caldwell (ESS), Adam Cerra (CARL)

MELBOURNE VS. COLLINGWOOD

3 - Jack Viney (MEL)

1 - Tom Mitchell (COLL), Jack Crisp (COLL), Bayley Fritsch (MEL)

Round 12

MELBOURNE VS. CARLTON

2.5 - Christian Petracca (MEL)

1.5 - Ed Langdon (MEL)

1 - Bayley Fritsch (MEL)

0.5 - Jack Viney (MEL), Angus Brayshaw (MEL)

PORT ADELAIDE VS. HAWTHORN

2.5 - Connor Rozee (PA)

2 - Jeremy Finlayson (PA)

1.5 - Zak Butters (PA)

WEST COAST VS. COLLINGWOOD

2.5 - Nick Daicos (COLL)

2 - Dom Sheed (WCE)

1.5 - Tom Mitchell (COLL)

WESTERN BULLDOGS VS. GEELONG

2.5 - Tim English (WB)

1.5 - Tom Stewart (GEE), Jeremy Cameron (GEE)

0.5 - Tom Liberatore (WB)

GOLD COAST VS. ADELAIDE

2.5 - Jack Lukosius (GC), Noah Anderson (GC)

0.5 - Matt Rowell (GC), Jordan Dawson (ADE)

GWS VS. RICHMOND

2.5 - Tim Taranto (RICH)

2 - Jack Riewoldt (RICH)

1.5 - Tom Green (GWS)

ESSENDON VS. NORTH MELBOURNE

3 - Zach Merrett (ESS)

1.5 - Nic Martin (ESS), Jye Caldwell (ESS)

Round 11

SYDNEY VS. CARLTON

3 - Chad Warner (SYD)

1.5 - Sam Walsh (CARL)

1 - Nick Blakey (SYD)

0.5 - Luke Parker (SYD)

ST KILDA VS. HAWTHORN

3 - James Sicily (HAW)

1.5 - Dylan Moore (HAW), Jai Newcombe (HAW)

MELBOURNE VS. FREMANTLE

2.5 - Luke Jackson (FRE)

2 - Christian Petracca (MEL)

1 - Andrew Brayshaw (FRE)

0.5 - Caleb Serong (FRE)

GEELONG VS. GWS

3 - Toby Greene (GWS)

2 - Tom Stewart (GEE)

1 - Brent Daniels (GWS)

GOLD COAST VS. WESTERN BULLDOGS

3 - Matt Rowell (GC)

2 - Marcus Bontempelli (WB)

1 - Jack Lukosius (GC)

WEST COAST VS. ESSENDON

2.5 - Mason Redman (ESS)

2 - Zach Merrett (ESS)

1.5 - Nic Martin (ESS)

RICHMOND VS. PORT ADELAIDE

3 - Tim Taranto (RICH)

1.5 - Zak Butters (PA), Connor Rozee (PA)

COLLINGWOOD VS. NORTH MELBOURNE

3 - Jordan De Goey (COLL)

1 - Josh Daicos (COLL), Nick Daicos (COLL), Hugh Greenwood (NM)

ADELAIDE VS. BRISBANE

2.5 - Jordan Dawson (ADE)

2 - Rory Laird (ADE)

1 - Ben Keays (ADE)

0.5 - Izak Rankine (ADE)

Round 10

PORT ADELAIDE VS. MELBOURNE

3 - Zak Butters (PA)

2 - Connor Rozee (PA)

0.5 - Dan Houston (PA), Clayton Oliver (MEL)

NORTH MELBOURNE VS. SYDNEY

3 - Luke Parker (SYD)

2 - Chad Warner (SYD)

1 - Bailey Scott (NM)

WESTERN BULLDOGS VS. ADELAIDE

2.5 - Bailey Smith (WB)

1.5 - Rory Laird (ADE)

1 - Tom Liberatore (WB), Bailey Dale (WB)

FREMANTLE VS. GEELONG

3 - Andrew Brayshaw (FRE)

2 - Caleb Serong (FRE)

1 - Jaeger O'Meara (FRE)

BRISBANE VS. GOLD COAST

3 - Lachie Neale (BRIS)

2 - Josh Dunkley (BRIS)

1 - Will Ashcroft (BRIS)

ESSENDON VS. RICHMOND

3 - Zach Merrett (ESS)

1.5 - Tim Taranto (RICH), Shai Bolton (RICH)

HAWTHORN VS. WEST COAST

2.5 - Mitch Lewis (HAW)

1.5 - Conor Nash (HAW)

1 - Jai Newcombe (HAW), James Sicily (HAW)

CARLTON VS. COLLINGWOOD

3 - Darcy Moore (COLL)

1 - Josh Daicos (COLL), Jordan De Goey (COLL), Charlie Curnow (CARL)

GWS VS. ST KILDA

3 - Jack Sinclair (STK)

1.5 - Brent Daniels (GWS)

1 - Jack Steele (STK)

0.5 - Tom Green (GWS)

Round 9

RICHMOND VS. GEELONG

2 - Dustin Martin (RICH), Tim Taranto (RICH), Jayden Short (RICH)

WEST COAST VS. GOLD COAST

3 - Matt Rowell (GC)

2 - Ben King (GC)

1 - Charlie Ballard (GC)

SYDNEY VS. FREMANTLE

3 - Errol Gulden (SYD)

1 - Luke Jackson (FRE), Caleb Serong (FRE), Sean Darcy (FRE)

NORTH MELBOURNE VS. PORT ADELAIDE

3 - Zak Butters (PA)

1.5 - Jeremy Finlayson (PA)

1 - Miles Bergman (PA)

0.5 - Connor Rozee (PA)

HAWTHORN VS. MELBOURNE

2.5 - Christian Petracca (MEL)

2 - Clayton Oliver (MEL)

1.5 - Jack Viney (MEL)

BRISBANE VS. ESSENDON

3 - Joe Daniher (BRIS)

2 - Lachie Neale (BRIS)

0.5 - Will Ashcroft (BRIS), Mason Redman (ESS)

CARLTON VS. WESTERN BULLDOGS

3 - Tom Liberatore (WB)

1.5 - Sam Walsh (CARL), Bailey Smith (WB)

ADELAIDE VS. ST KILDA

2 - Jordan Dawson (ADE), Brodie Smith (ADE), Taylor Walker (ADE)

COLLINGWOOD VS. GWS

2.5 - Mason Cox (COLL)

2 - Jordan De Goey (COLL)

1.5 - Nick Daicos (COLL)

Round 8

CARLTON VS. BRISBANE

3 - Josh Dunkley (BRIS)

1 - Jack Payne (BRIS), Harris Andrews (BRIS), Adam Cerra (CARL)

RICHMOND VS. WEST COAST

3 - Shai Bolton (RICH)

2 - Tim Taranto (RICH)

1 - Jacob Hopper (RICH)

GEELONG VS. ADELAIDE

2.5 - Jordan Dawson (ADE)

1.5 - Tom Stewart (GEE)

1 - Max Holmes (GEE)

0.5 - Jeremy Cameron (GEE), Izak Rankine (ADE)

GOLD COAST VS. MELBOURNE

3 - Noah Anderson (GC)

2 - Christian Petracca (MEL)

1 - Matt Rowell (GC)

GWS VS. WESTERN BULLDOGS

2.5 - Marcus Bontempelli (WB), Tom Green (GWS)

1 - Tim English (WB)

FREMANTLE VS. HAWTHORN

3 - Andrew Brayshaw (FRE)

2 - Luke Jackson (FRE)

0.5 - Hayden Young (FRE), Will Day (HAW)

PORT ADELAIDE VS. ESSENDON

2 - Zak Butters (PA), Darcy Parish (ESS)

1 - Zach Merrett (ESS), Connor Rozee (PA)

COLLINGWOOD VS. SYDNEY

3 - Errol Gulden (SYD)

2 - Scott Pendlebury (COLL)

1 - Brody Mihocek (COLL)

NORTH MELBOURNE VS. ST KILDA

2 - Jack Steele (STK), Jack Ziebell (NM)

1 - Callum Wilkie (STK), Liam Shiels (NM)

Round 7

ST KILDA VS. PORT ADELAIDE

2 - Jason Horne-Francis (PA), Travis Boak (PA)

1.5 - Rowan Marshall (STK)

0.5 - Zak Butters (PA)

BRISBANE VS. FREMANTLE

3 - Lachie Neale (BRIS)

2 - Will Ashcroft (BRIS)

1 - Andrew Brayshaw (FRE)

SYDNEY VS. GWS

2 - Toby Greene (GWS), Luke Parker (SYD)

1 - Stephen Coniglio (GWS), Tom Green (GWS)

WESTERN BULLDOGS VS. HAWTHORN

3 - Aaron Naughton (WB)

2 - Jai Newcombe (HAW)

1 - Will Day (HAW)

MELBOURNE VS. NORTH MELBOURNE

3 - Christian Petracca (MEL)

2 - Clayton Oliver (MEL)

0.5 - Kade Chandler (MEL), Kysaiah Pickett (MEL)

WEST COAST VS. CARLTON

3 - Charlie Curnow (CARL)

2 - Patrick Cripps (CARL)

1 - Blake Acres (CARL)

ESSENDON VS. GEELONG

3 - Tom Hawkins (GEE)

2 - Patrick Dangerfield (GEE)

1 - Jake Stringer (ESS)

RICHMOND VS. GOLD COAST

3 - Noah Anderson (GC)

1.5 - Wil Powell (GC), Tim Taranto (RICH)

ADELAIDE VS. COLLINGWOOD

2 - Josh Daicos (COLL), Jordan Dawson (ADE)

1 - Rory Laird (ADE)

0.5 - Jordan De Goey (COLL), Darcy Moore (COLL)

Round 6

FREMANTLE VS. WESTERN BULLDOGS

3 - Marcus Bontempelli (WB)

1.5 - Adam Treloar (WB)

1 - Caleb Serong (FRE)

0.5 - Jack Macrae (WB)

PORT ADELAIDE VS. WEST COAST

3 - Connor Rozee (PA)

1 - Jeremy Finlayson (PA), Zak Butters (PA), Willem Drew (PA)

GWS VS. BRISBANE

3 - Charlie Cameron (BRIS)

1.5 - Josh Kelly (GWS), Stephen Coniglio (GWS)

GEELONG VS. SYDNEY

3 - Patrick Dangerfield (GEE)

2 - Jeremy Cameron (GEE)

0.5 - Mark Blicavs (GEE), Tom Hawkins (GEE)

HAWTHORN VS. ADELAIDE

2.5 - Rory Sloane (ADE), Rory Laird (ADE)

1 - Taylor Walker (ADE)

CARLTON VS. ST KILDA

3 - Jack Sinclair (STK)

1.5 - Adam Cerra (CARL)

1 - Patrick Cripps (CARL)

0.5 - Sam Walsh (CARL)

GOLD COAST VS. NORTH MELBOURNE

3 - Noah Anderson (GC)

1.5 - Ben King (GC), Lachie Weller (GC)

MELBOURNE VS. RICHMOND

2.5 - Jack Viney (MEL)

1.5 - Clayton Oliver (MEL)

1 - Christian Petracca (MEL), Jayden Short (RICH)

COLLINGWOOD VS. ESSENDON

3 - Nick Daicos (COLL)

1.5 - Jordan De Goey (COLL), Steele Sidebottom (COLL)

Round 5

ADELAIDE VS. CARLTON

2.5 - Rory Laird (ADE), Jordan Dawson (ADE)

1 - Darcy Fogarty (ADE)

FREMANTLE VS. GOLD COAST

3 - Caleb Serong (FRE)

1 - David Swallow (GC), Noah Anderson (GC), Lachie Schultz (FRE)

RICHMOND VS. SYDNEY

3 - Tom Papley (SYD)

1.5 - Nick Blakey (SYD)

1 - Chad Warner (SYD)

0.5 - Isaac Heeney (SYD)

BRISBANE VS. NORTH MELBOURNE

3 - Lachie Neale (BRIS)

2 - Joe Daniher (BRIS)

1 - Josh Dunkley (BRIS)

ESSENDON VS. MELBOURNE

2.5 - Zach Merrett (ESS), Darcy Parish (ESS)

1 - Clayton Oliver (MEL)

PORT ADELAIDE VS. WESTERN BULLDOGS

2.5 - Zak Butters (PA)

2 - Marcus Bontempelli (WB)

1.5 - Tim English (WB)

GEELONG VS. WEST COAST

2 - Tom Hawkins (GEE), Mark Blicavs (GEE), Jeremy Cameron (GEE)

GWS VS. HAWTHORN

2 - Tom Green (GWS)

1.5 - Jai Newcombe (HAW), Stephen Coniglio (GWS)

1 - James Worpel (HAW)

COLLINGWOOD VS. ST KILDA

3 - Nick Daicos (COLL)

2 - Brad Crouch (COLL)

1 - Josh Daicos (COLL)

Round 4

BRISBANE VS. COLLINGWOOD

3 - Charlie Cameron (BRIS)

2 - Nick Daicos (COLL)

1 - Cameron Rayner

NORTH MELBOURNE VS. CARLTON

2.5 - Charlie Curnow (CARL)

2 - Harry McKay (CARL)

1 - Patrick Cripps (CARL)

0.5 - Cameron Zurhaar (NM)

ADELAIDE VS. FREMANTLE

2.5 - Jordan Dawson (ADE)

1.5 - Izak Rankine (ADE)

1 - Caleb Serong (FRE), Andrew Brayshaw (FRE)

RICHMOND VS. WESTERN BULLDOGS

3 - Marcus Bontempelli (WB)

1.5 - Bailey Dale (WB), Tim English (WB)

ST KILDA VS. GOLD COAST

2 - Noah Anderson (GC), Jack Sinclair (STK), Jack Higgins (STK)

SYDNEY VS. PORT ADELAIDE

3 - Chad Warner (SYD)

2 - Oliver Florent (SYD)

0.5 - Zak Butters (PA), Aliir Aliir (PA)

ESSENDON VS. GWS

3 - Jake Stringer (ESS)

1 - Zach Merrett (ESS), Darcy Parish (ESS), Mason Redman (ESS)

WEST COAST VS. MELBOURNE

3 - Christian Petracca (MEL)

2 - Clayton Oliver (MEL)

1 - Tim Kelly (WCE)

GEELONG VS. HAWTHORN

3 - Jeremy Cameron (GEE)

1.5 - Patrick Dangerfield (GEE), Mitch Duncan (GEE)

Round 3

WESTERN BULLDOGS VS. BRISBANE

2.5 - Marcus Bontempelli (WB)

2 - Adam Treloar (WB)

1 - Jamarra Ugle-Hagan (WB)

0.5 - Lachie Neale (BRIS)

COLLINGWOOD VS. RICHMOND

3 - Jordan De Goey (COLL)

1.5 - Josh Daicos (COLL), 1.5 - Nick Daicos (COLL)

HAWTHORN VS. NORTH MELBOURNE

2.5 - Dylan Moore (HAW)

1.5 - Will Day (HAW), James Sicily (HAW)

0.5 - Karl Amon (HAW)

GWS VS. CARLTON

3 - Patrick Cripps (CARL)

2 - Sam Docherty (CARL)

0.5 - Tom Green (GWS), Josh Kelly (GWS)

ST KILDA VS. ESSENDON

2.5 - Mason Wood (STK)

2 - Jack Higgins (STK)

1.5 - Brad Crouch (STK)

PORT ADELAIDE VS. ADELAIDE

2.5 - Jordan Dawson (ADE)

2 - Connor Rozee (PA)

1.5 - Izak Rankine (ADE)

GOLD COAST VS. GEELONG

3 - Jack Lukosius (GC)

1 - Touk Miller (GC), Matt Rowell (GC), Tom Stewart (GEE)

MELBOURNE VS. SYDNEY

2.5 - Christian Petracca (MEL), Clayton Oliver (MEL)

1 - Brodie Grundy (MEL)

FREMANTLE VS. WEST COAST

3 - Caleb Serong (FRE)

2 - Andrew Brayshaw (FRE)

1 - Sean Darcy (FRE)

Round 2

CARLTON VS. GEELONG

3 - Jeremy Cameron (GEE)

1 - Charlie Curnow (CARL), Patrick Cripps (CARL), Adam Saad (CARL)

BRISBANE VS. MELBOURNE

2.5 - Dayne Zorko (BRIS), Clayton Oliver (MEL)

0.5 - Lachie Neale (BRIS), Will Ashcroft (BRIS)

COLLINGWOOD VS. PORT ADELAIDE

3 - Nick Daicos (COLL)

1 - Darcy Cameron (COLL), Josh Daicos (COLL), Steele Sidebottom (COLL)

ADELAIDE VS. RICHMOND

2.5 - Rory Laird (ADE)

1.5 - Tim Taranto (RICH)

1 - Dion Prestia (RICH), Liam Baker (RICH)

WESTERN BULLDOGS VS. ST KILDA

2.5 - Jack Sinclair (STK)

2 - Jack Steele (STK)

1 - Rowan Marshall (STK)

0.5 - Mason Wood (STK)

FREMANTLE VS. NORTH MELBOURNE

3 - Luke Davies-Uniacke (NM)

1.5 - Harry Sheezel (NM), Andrew Brayshaw (FRE)

SYDNEY VS. HAWTHORN

3 - Callum Mills (SYD)

1.5 - Luke Parker (SYD), Logan McDonald (SYD)

ESSENDON VS. GOLD COAST

2 - Will Setterfield (ESS), Darcy Parish (ESS)

1 - Dylan Shiel (ESS), Touk Miller (GC)

WEST COAST VS. GWS

2 - Jake Waterman (WCE), Tim Kelly (WCE)

1 - Stephen Coniglio (GWS), Toby Greene (GWS)

Round 1

RICHMOND VS. CARLTON

3 - Daniel Rioli (RICH)

1 - Tom Lynch (RICH), George Hewett (CARL), Tim Taranto (RICH)

GEELONG VS. COLLINGWOOD

3 - Jordan De Goey (COLL)

1.5 - Scott Pendlebury (COLL), Nick Daicos (COLL)

NORTH MELBOURNE VS. WEST COAST

3 - Luke Davies-Uniacke (NM)

2 - Nick Larkey (NM)

1 - Harry Sheezel (NM)

PORT ADELAIDE VS. BRISBANE

2.5 - Jason Horne-Francis (PA)

1.5 - Ryan Burton (PA)

1 - Connor Rozee (PA), Zak Butters (PA)

MELBOURNE VS. WESTERN BULLDOGS

3 - Kysaiah Pickett (MEL)

1.5 - Max Gawn (MEL)

1 - Christian Petracca (MEL)

0.5 - Clayton Oliver (MEL)

GOLD COAST VS. SYDNEY

3 - Chad Warner (SYD)

2 - Dane Rampe (SYD)

1 - Jarrod Witts (GC)

GWS VS. ADELAIDE

2.5 - Stephen Coniglio (GWS), Toby Greene (GWS)

1 - Tom Green (GWS)

HAWTHORN VS. ESSENDON

3 - Darcy Parish (ESS)

2 - Archie Perkins (ESS)

1 - Zach Merrett (ESS)

ST KILDA VS. FREMANTLE

2 - Jack Sinclair (STK), Brennan Cox (FRE), Luke Ryan (FRE)