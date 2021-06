Win totals for the 2021 college football season

It probably won't come as a surprise that Clemson and Alabama have the highest projected win totals for the upcoming college football season.

Where do the betting lines lie with with everyone else?

Here are the regular-season win totals (not including conference championship games or bowl games) from Caesars Sportsbook by William Hill:

Clemson 11.5 (-135 under)

Alabama 11.5 (-120 under)

Ohio State 11 (-120 over)

Oklahoma 11 (-110 over/under)

Georgia 10.5 (-125 over)

North Carolina 10 (-135 under)

Coastal Carolina 11 (-110 over/under)

Cincinnati 10 (-110 over/under)

Miami, Fla. 9.5 (-140 under)

Texas A&M 9.5 (-135 under)

Iowa State 9.5 (-130 under)

Wisconsin 9.5 (-120 over)

UCF 9.5 (-110 over/under)

Liberty (9 (-130 over)

Washington 9 (-130 under)

Penn State 9 (-130 under)

Boise State 9 (-130 under)

Florida 9 (-125 under)

Notre Dame 9 (-125 under)

Louisiana 9 (-110 over/under)

Appalachian State 9 (-110 over/under)

Arizona State 9 (-110 over/under)

Oregon 9 (-115 over)

USC 8.5 (-125 under)

Utah 8.5 (-120 over)

LSU 8.5 (-110 over/under)

Iowa 8.5 (-110 over/under)

Toledo 8.5 (-115 under)

Texas-San Antonio 8 (-135 under)

Texas 8 (-130 under)

Houston 8 (-125 over)

Marshall 8 (-125 over)

Army 8 (-125 under)

Wyoming 8 (-120 under)

Buffalo 8 (-110 over/under)

Memphis 8 (-110 over/under)

Ole Miss 7.5 (-130 over)

Indiana 7.5 (-130 over)

San Jose State 7.5 (-130 over)

Nevada 7.5 (-125 over)

Ball State 7.5 (-120 over)

Oklahoma State 7.5 (-110 over/under)

TCU 7.5 (-115 over)

Auburn 7 (-150 under)

Virginia Tech 7 (-135 under)

Boston College 7 (-130 over)

Florida Atlantic 7 (-130 under)

Kentucky 7 (-125 over)

Missouri 7 (-125 over)

UCLA 7 (-110 over/under)

Pittsburgh 7 (-115 over)

Wake Forest 6.5 (-145 over)

North Carolina State 6.5 (-140 under)

Tulsa 6.5 (-135 under)

West Virginia 6.5 (-130 over)

Troy 6.5 (-130 over)

Ohio 6.5 (-130 over)

San Diego State 6.5 (-125 under)

Central Michigan 6.5 (-120 over)

Louisville 6.5 (-120 over)

BYU 6.5 (-120 over)

Eastern Michigan 6.5 (-110 over/under)

Northwestern 6.5 (-115 under)

Air Force 6.5 (-115 over)

SMU 6 (-150 over)

Hawaii 6 (-140 over)

Tennessee 6 (-130 under)

Nebraska 6 (-130 over)

Maryland 6 (-125 under)

California 6 (-120 under)

Virginia 6 (-120 over)

Rice 6 (-120 under)

Fresno State 6 (-110 over/under)

Washington State 6 (-110 over/under)

Western Michigan (-110 over/under)

Mississippi State 6 (-115 over)

Georgia State 5.5 (-135 under)

Florida State 5.5 (-130 over)

Kansas State 5.5 (-130 over)

Southern Miss 5.5 (-125 under)

Baylor 5.5 (-125 under)

Western Kentucky 5.5 (-120 under)

Arkansas 5.5 (-115 under)

Middle Tennessee State 5 (-150 under)

Kent State 5 (-130 under)

Tulane 5 (-130 over)

Georgia Tech 5 (-110 over/under)

Miami, Ohio 5 (-110 over/under)

Purdue 5 (-115 over)

Texas Tech 4.5 (-150 over)

Florida International 4.5 (-145 under)

Texas State 4.5 (-140 under)

East Carolina 4.5 (-135 over)

Charlotte 4.5 (-130 under)

South Alabama 4.5 (-130 under)

Georgia Southern 4.5 (-125 over)

Michigan State 4.5 (-125 over)

Colorado 4.5 (-120 under)

New Mexico 4.5 (-120 under)

Oregon State 4.5 (-120 over)

Colorado State 4.5 (-120 over)

Louisiana Tech 4.5 (-120 over)

North Texas 4 (-135 under)

Rutgers 4 (-110 over/under)

Stanford 3.5 (-165 over)

South Carolina 3.5 (-165 over)

Arkansas State 3.5 (-165 over)

Illinois 5 (-145 over)

Northern Illinois 3.5 (-135 over)

Old Dominion 3.5 (-135 over)

Duke 3.5 (-130 over)

Navy 3.5 (-115 under)

Vanderbilt 3 (-140 over)

Syracuse 3 (-140 over)

Utah State 3 (-135 over)

South Florida 3 (-130 under)

Temple 3 (-110 over/under)

Akron 2.5 (-165 under)

UConn 2.5 (-130 over)

UTEP 2.5 (-120 over)

Arizona 2.5 (-115 under)

New Mexico State 2 (-125 under)

Louisiana-Monroe 1.5 (-150 under)

UMass 1.5 (-150 over)

Kansas 1.5 (-210 under)

UNLV 1.5 (-130 under)

Bowling Green 1.5 (-110 over/under)