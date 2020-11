Notre Dame coach Brian Kelly opens up about Notre Dame's upset win over No. 1 Clemson. (1:23)

Brian Kelly: 'We proved something to ourselves' by beating Clemson (1:23)

While the final four for the College Football Playoff might still be too close to call, our football gurus are making their latest picks for the national championship matchup, and beyond.

Will Notre Dame lock in the No. 4 spot and make a trip to the Sugar Bowl? Where will Ohio State land? And Trevor Lawrence and Clemson?

Kyle Bonagura and Mark Schlabach weigh in after Saturday's action.

College Football Playoff

College Football Playoff National Championship

Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida

Jan. 11, ESPN

Bonagura: Ohio State vs. Alabama

Schlabach: Ohio State vs. Alabama

College Football Playoff Semifinal at the Rose Bowl

Rose Bowl, Pasadena, California

Jan. 1, ESPN

Bonagura: Notre Dame vs. Ohio State

Schlabach: Clemson vs. Ohio State

College Football Playoff Semifinal at the Allstate Sugar Bowl

Mercedes-Benz Superdome, New Orleans

Jan. 1, ESPN

Bonagura: Alabama vs. Clemson

Schlabach: Alabama vs. Notre Dame

Goodyear Cotton Bowl

AT&T Stadium, Arlington, Texas

Bonagura: Oklahoma State vs. Texas A&M

Schlabach: Oklahoma vs. Texas A&M

Chick-fil-A Peach Bowl

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Bonagura: Cincinnati vs. Georgia

Schlabach: Cincinnati vs. Georgia

PlayStation Fiesta Bowl

State Farm Stadium, Glendale, Arizona

Bonagura: Oregon vs. BYU

Schlabach: BYU vs. Oregon

Capital One Orange Bowl

Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida

Bonagura: Florida vs. Miami

Schlabach: Miami vs. Florida

Vrbo Citrus Bowl

Camping World Stadium, Orlando, Florida

Bonagura: Northwestern vs. Auburn

Schlabach: Indiana vs. Auburn

Outback Bowl

Raymond James Stadium, Tampa, Florida

Bonagura: Indiana vs. LSU

Schlabach: Wisconsin vs. Arkansas

TaxSlayer Gator Bowl

TIAA Bank Field, Jacksonville, Florida

Bonagura: North Carolina vs. South Carolina

Schlabach: Virginia Tech vs. Missouri

Valero Alamo Bowl

Alamodome, San Antonio, Texas

Bonagura: Iowa State vs. USC

Schlabach: Iowa State vs. USC

Las Vegas Bowl

Allegiant Stadium, Las Vegas

Bonagura: Utah vs. Missouri

Schlabach: California vs. Ole Miss

Cheez-It Bowl

Camping World Stadium, Orlando, Florida

Bonagura: Miami vs. Oklahoma

Schlabach: North Carolina vs. Oklahoma State

Duke's Mayo Bowl

Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina

Bonagura: Iowa vs. NC State

Schlabach: Wake Forest vs. Maryland

Academy Sports + Outdoors Texas Bowl

NRG Stadium, Houston

Bonagura: Texas vs. Arkansas

Schlabach: Texas vs. LSU

LA Bowl

SoFi Stadium, Inglewood, California

Bonagura: Arizona State vs. Boise State

Schlabach: Arizona State vs. Boise State

TransPerfect Music City Bowl

Nissan Stadium, Nashville, Tennessee

Bonagura: Wisconsin vs. Tennessee

Schlabach: Northwestern vs. Kentucky

AutoZone Liberty Bowl

Liberty Bowl Memorial Stadium, Memphis, Tennessee

Bonagura: West Virginia vs. Kentucky

Schlabach: West Virginia vs. Tennessee

New Era Pinstripe Bowl

Yankee Stadium, New York

Bonagura: Purdue vs. Boston College

Schlabach: Purdue vs. Boston College

Tony the Tiger Sun Bowl

Sun Bowl Stadium, El Paso, Texas

Bonagura: Cal vs. Wake Forest

Schlabach: NC State vs. Utah

Guaranteed Rate Bowl

Chase Field, Phoenix

Bonagura: Kansas State vs. Maryland

Schlabach: Kansas State vs. Michigan

Military Bowl Presented by Perspecta

Navy-Marine Corps Memorial Stadium, Annapolis, Maryland

Bonagura: Virginia Tech vs. Tulane

Schlabach: Navy vs. Pittsburgh

Radiance Technologies Independence Bowl

Independence Stadium, Shreveport, Louisiana

Bonagura: Washington State vs. Army

Schlabach: Washington vs. Army

Lockheed Martin Armed Forces Bowl

Amon G. Carter Stadium, Fort Worth, Texas

Bonagura: TCU vs. Tulsa

Schlabach: TCU vs. SMU

TicketSmarter Birmingham Bowl

Legion Field, Birmingham, Alabama

Bonagura: Mississippi State vs. Memphis

Schlabach: Mississippi State vs. Memphis

Gasparilla Bowl

Raymond James Stadium, Tampa, Florida

Bonagura: Georgia Tech vs. Ole Miss

Schlabach: Georgia Tech vs. South Carolina

NOVA Home Loans Arizona Bowl

Arizona Stadium, Tucson, Arizona

Bonagura: Nevada vs. Western Michigan

Schlabach: San Diego State vs. Buffalo

Famous Idaho Potato Bowl

Albertsons Stadium, Boise, Idaho

Bonagura: San Jose State vs. Miami (Ohio)

Schlabach: San Jose State vs. Miami (Ohio)

R+L Carriers New Orleans Bowl

Mercedes-Benz Superdome, New Orleans

Bonagura: UAB vs. Louisiana

Schlabach: Louisiana vs. Louisiana Tech

Boca Raton Bowl

FAU Stadium, Boca Raton, Florida

Bonagura: UCF vs. Liberty

Schlabach: UCF vs. Toledo

Camellia Bowl

Cramton Bowl, Montgomery, Alabama

Bonagura: Buffalo vs. Coastal Carolina

Schlabach: Central Michigan vs. Georgia Southern

Cure Bowl

Exploria Stadium, Orlando, Florida

Bonagura: Florida Atlanta vs. Troy

Schlabach: South Alabama vs. FAU

SERVPRO First Responder Bowl Gerald

J. Ford Stadium, Dallas

Bonagura: Virginia vs. SMU

Schlabach: Virginia vs. Tulsa

Tropical Smoothie Café Frisco Bowl

Toyota Stadium, Frisco, Texas

Bonagura: Houston vs. UTSA

Schlabach: Houston vs. UTSA

LendingTree Bowl

Ladd-Peebles Stadium, Mobile, Alabama

Bonagura: Marshall vs. Appalachian State

Schlabach: Appalachian State vs. UAB

Myrtle Beach Bowl

Brooks Stadium, Conway, South Carolina

Bonagura: Charlotte vs. Arkansas State

Schlabach: Coastal Carolina vs. Marshall

New Mexico Bowl

Dreamstyle Stadium, Albuquerque, New Mexico

Bonagura: Nevada vs. Louisiana Tech

Schlabach: Nevada vs. Liberty

Montgomery Bowl

Cramton Bowl, Montgomery, Alabama

Bonagura: UTEP vs Georgia Southern

Schlabach: Tulane vs. Troy