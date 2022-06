Dick Vitale's 2022 NBA mock draft

I'm excited about the NBA draft. This year, there is a deep group of talented players that will join the world's greatest athletes.

I believe there will be several second-round choices contributing meaningful minutes to earn Rookie of the Year consideration, but let's take a look at my projection for what should be a super, scintillating, sensational first round!

1. Orlando Magic -- Jabari Smith, Auburn

2. Oklahoma City Thunder -- Chet Holmgren, Gonzaga

3. Houston Rockets -- Paolo Banchero, Duke

4. Sacramento Kings -- Jaden Ivey, Purdue

5. Detroit Pistons -- Keegan Murray, Iowa

6. Indiana Pacers -- Shaedon Sharpe, Kentucky

7. Portland Trail Blazers -- Bennedict Mathurin, Arizona

8. New Orleans Pelicans -- Jalen Duren, Memphis

9. San Antonio Spurs -- Ousmane Dieng, NZ Breakers

10. Washington Wizards -- Dyson Daniels, G League Ignite

11. New York Knicks -- AJ Griffin, Duke

12. Oklahoma City Thunder -- Johnny Davis, Wisconsin

13. Charlotte Hornets -- Mark Williams, Duke

14. Cleveland Cavaliers -- Ochai Agbaji, Kansas

15. Charlotte Hornets -- Wendell Moore Jr., Duke

16. Atlanta Hawks -- Jeremy Sochan, Baylor

17. Houston Rockets -- Jalen Williams, Santa Clara

18. Chicago Bulls -- Tari Eason, LSU

19. Minnesota Timberwolves -- Kennedy Chandler, Tennessee

20. San Antonio Spurs -- Jaden Hardy, G League Ignite

21. Denver Nuggets -- Malaki Branham, Ohio State

22. Memphis Grizzlies -- Nikola Jovic, Mega Mozzart

23. Philadelphia 76ers -- TyTy Washington Jr., Kentucky

24. Milwaukee Bucks -- Dalen Terry, Arizona

25. San Antonio Spurs -- Christian Braun, Kansas

26. Houston Rockets -- E.J. Liddell, Ohio State

27. Miami Heat -- Blake Wesley, Notre Dame

28. Golden State Warriors -- Walker Kessler, Auburn

29. Memphis Grizzlies -- Kendall Brown, Baylor

30. Denver Nuggets -- Andrew Nembhard, Gonzaga