Fantasy baseball: Head-to-head points mock draft

The ESPN fantasy baseball crew conducted their first fantasy baseball mock draft of the season, using the new default standard head-to-head points league scoring and roster settings.

That meant drafting rosters of 19 players per team (down from 26 in previous years), which put more of the spotlight on star-caliber baseball talents. Our fantasy experts also accounted for ESPN's scoring tweaks for pitchers; wins, previously worth 5 points, are now worth 2 apiece, while losses, previously worth minus-5, are now minus-2 points. Holds joined the fray with a 2-point valuation.

Default rosters now include 16 starters: seven pitchers of any kind along with a C, 1B, 2B, 3B, SS, three outfielders and a utility player (can be any position, and is also the only slot to allow a DH-only player). Bench spots are cut down to three.

Hitters score one point for every base reached via hits (total bases), as well as each walk, run, RBI and stolen base, and lose one point when they strike out. Pitchers earn a point for every out they record (three per inning) and an extra point for a strikeout, as well as five points for a win or a save. Pitchers lose two points per run allowed, one point per baserunner (hit or walk) and five points for a loss.

This draft was held on Monday., Feb. 13 and included Todd Zola, Eric Karabell, Jim McCormick, David Schoenfield, Derek Carty, AJ Mass, Pierre Becquey, Tristan H. Cockcroft, Kyle Soppe and James Best.

Round 1

1. Shohei Ohtani, LAA (DH1) -- Zola

2. Juan Soto, SD (OF1) -- Karabell

3. Jose Ramirez, CLE (3B1) -- McCormick

4. Aaron Judge, NYY (OF2) -- Schoenfield

5. Vladimir Guerrero Jr., TOR (1B1) -- Carty

6. Freddie Freeman, LAD (1B2) -- Mass

7. Gerrit Cole, NYY (SP1) -- Becquey

8. Corbin Burnes, MIL (SP2) -- Cockcroft

9. Mookie Betts, LAD (OF3) -- Soppe

10. Max Scherzer, NYM (SP3) -- Best

Round 2

11. Sandy Alcantara, MIA (SP4) -- Best

12. Manny Machado, SD (3B2) -- Soppe

13. Yordan Alvarez, HOU (OF4) -- Cockcroft

14. Trea Turner, PHI (SS1) -- Becquey

15. Shane Bieber, CLE (SP5) -- Mass

16. Jacob deGrom, TEX (SP6) -- Carty

17. Kyle Tucker, HOU (OF5) -- Schoenfield

18. Aaron Nola, PHI (SP7) -- McCormick

19. Justin Verlander, NYM (SP8) -- Karabell

20. Matt Olson, ATL (1B3) -- Zola

Round 3

21. Kevin Gausman, TOR (SP9) -- Zola

22. Jose Altuve, HOU (2B1) -- Karabell

23. Francisco Lindor, NYM (SS2) -- McCormick

24. Julio Rodriguez, SEA (OF6) -- Schoenfield

25. Carlos Rodon, NYY (SP10) -- Carty

26. Rafael Devers, BOS (3B3) -- Mass

27. Pete Alonso, NYM (1B4) -- Becquey

28. Spencer Strider, ATL (SP11) -- Cockcroft

29. Brandon Woodruff, MIL (SP12) -- Soppe

30. Marcus Semien, TEX (2B2) -- Best

Round 4

31. Corey Seager, TEX (SS3) -- Best

32. Fernando Tatis Jr., SD (SS4) -- Soppe

33. Alex Bregman, HOU (3B4) -- Cockcroft

34. Dylan Cease, CWS (SP13) -- Becquey

35. Bo Bichette, TOR (SS5) -- Mass

36. Luis Castillo, SEA (SP14) -- Carty

37. Shane McClanahan, TB (SP15) -- Schoenfield

38. Mike Trout, LAA (OF7) -- McCormick

39. Paul Goldschmidt, STL (1B5) -- Karabell

40. Nolan Arenado, STL (3B5) -- Zola

Round 5

41. Zack Wheeler, PHI (SP16) -- Zola

42. Austin Riley, ATL (3B6) -- Karabell

43. Ronald Acuna Jr., ATL (OF8) -- McCormick

44. Wander Franco, TB (SS6) -- Schoenfield

45. Kyle Schwarber, PHI (OF9) -- Carty

46. Tyler Glasnow, TB (SP17) -- Mass

47. Will Smith, LAD (C1) -- Becquey

48. Ozzie Albies, ATL (2B3) -- Cockcroft

49. Alek Manoah, TOR (SP18) -- Soppe

50. Jose Abreu, HOU (1B6) -- Best

Round 6

51. Steven Kwan, CLE (OF10) -- Best

52. Robbie Ray, SEA (SP19) -- Soppe

53. Edwin Diaz, NYM (RP1) -- Cockcroft

54. Bobby Witt Jr., KC (SS7) -- Becquey

55. Triston McKenzie, CLE (SP20) -- Mass

56. Bryan Reynolds, PIT (OF11) -- Carty

57. Emmanuel Clase, CLE (RP2) -- Schoenfield

58. Cristian Javier, HOU (SP21) -- McCormick

59. Julio Urias, LAD (SP22) -- Karabell

60. Jake Cronenworth, SD (2B4) -- Zola

Round 7

61. Anthony Santander, BAL (OF12) -- Zola

62. Carlos Correa, MIN (SS8) -- Karabell

63. Max Fried, ATL (SP23) -- McCormick

64. Zac Gallen, ARI (SP24) -- Schoenfield

65. Xander Bogaerts, SD (SS9) -- Carty

66. Michael Harris II, ATL (OF13) -- Mass

67. George Springer, TOR (OF14) -- Becquey

68. Devin Williams, MIL (RP3) -- Cockcroft

69. Joe Musgrove, SD (SP25) -- Soppe

70. Cedric Mullins, BAL (OF15) -- Best

Round 8

71. Gunnar Henderson, BAL (3B7) -- Best

72. Josh Bell, CLE (1B7) -- Soppe

73. Adley Rutschman, BAL (C2) -- Cockcroft

74. Framber Valdez, HOU (SP26) -- Becquey

75. Josh Hader, SD (RP4) -- Mass

76. Raisel Iglesias, ATL (RP5) -- Carty

77. Logan Webb, SF (SP27) -- Schoenfield

78. Luis Arraez, MIA (1B8) -- McCormick

79. Yu Darvish, SD (SP28) -- Karabell

80. Logan Gilbert, SEA (SP29) -- Zola

Round 9

81. Masataka Yoshida, BOS (OF16) -- Zola

82. Corbin Carroll, ARI (OF17) -- Karabell

83. Dansby Swanson, CHC (SS10) -- McCormick

84. Vinnie Pasquantino, KC (1B9) -- Schoenfield

85. Yandy Diaz, TB (3B8) -- Carty

86. Daulton Varsho, TOR (C3) -- Mass

87. Nestor Cortes, NYY (SP30) -- Becquey

88. Brandon Nimmo, NYM (OF18) -- Cockcroft

89. Luis Robert, CWS (OF19) -- Soppe

90. Randy Arozarena, TB (OF20) -- Best

Round 10

91. J.T. Realmuto, PHI (C4) -- Best

92. Eloy Jimenez, CWS (OF21) -- Soppe

93. Felix Bautista, BAL (RP6) -- Cockcroft

94. Kyle Wright, ATL (SP31) -- Becquey

95. Lucas Giolito, CWS (SP32) -- Mass

96. Rhys Hoskins, PHI (1B10) -- Carty

97. George Kirby, SEA (SP33) -- Schoenfield

98. Tommy Edman, STL (2B5) -- McCormick

99. Jordan Romano, TOR (RP7) -- Karabell

100. Kris Bryant, COL (OF22) -- Zola

Round 11

101. Pablo Lopez, MIN (SP34) -- Zola

102. Ryan Pressly, HOU (RP8) -- Karabell

103. Chris Bassitt, TOR (SP35) -- McCormick

104. Jeff McNeil, NYM (2B6) -- Schoenfield

105. Charlie Morton, ATL (SP36) -- Carty

106. Brandon Lowe, TB (2B7) -- Mass

107. Ketel Marte, ARI (2B8) -- Becquey

108. Willy Adames, MIL (SS11) -- Cockcroft

109. Blake Snell, SD (SP37) -- Soppe

110. Salvador Perez, KC (C5) -- Best

Round 12

111. Brady Singer, KC (SP38) -- Best

112. Taylor Ward, LAA (OF23) -- Soppe

113. Ryan Helsley, STL (RP9) -- Cockcroft

114. Luis Garcia, HOU (SP39) -- Becquey

115. Triston Casas, BOS (1B11) -- Mass

116. Luis Severino, NYY (SP40) -- Carty

117. Nathaniel Lowe, TEX (1B12) -- Schoenfield

118. Christian Walker, ARI (1B13) -- McCormick

119. Ty France, SEA (1B14) -- Karabell

120. Oneil Cruz, PIT (SS12) -- Zola

Round 13

121. Jordan Montgomery, STL (SP41) -- Zola

122. Nick Castellanos, PHI (OF24) -- Karabell

123. Kenley Jansen, BOS (RP10) -- McCormick

124. Alejandro Kirk, TOR (C6) -- Schoenfield

125. Max Muncy, LAD (3B9) -- Carty

126. Starling Marte, NYM (OF25) -- Mass

127. MJ Melendez, KC (C7) -- Becquey

128. Anthony Rizzo, NYY (1B15) -- Cockcroft

129. Nick Lodolo, CIN (SP42) -- Soppe

130. Amed Rosario, CLE (SS13) -- Best

Round 14

131. Jose Berrios, TOR (SP43) -- Best

132. Jorge Polanco, MIN (2B9) -- Soppe

133. Teoscar Hernandez, SEA (OF26) -- Cockcroft

134. Alex Verdugo, BOS (OF27) -- Becquey

135. Andrew Vaughn, CWS (OF28) -- Mass

136. Willson Contreras, STL (C8) -- Carty

137. Andres Munoz, SEA (RP11) -- Schoenfield

138. Clayton Kershaw, LAD (SP44) -- McCormick

139. Camilo Doval, SF (RP12) -- Karabell

140. Sean Manaea, SF (SP45) -- Zola

Round 15

141. Keibert Ruiz, WSH (C9) -- Zola

142. Lance Lynn, CWS (SP46) -- Karabell

143. Jeffrey Springs, TB (SP47) -- McCormick

144. Hunter Greene, CIN (SP48) -- Schoenfield

145. Chris Sale, BOS (SP49) -- Carty

146. Lance McCullers Jr., HOU (SP50) -- Mass

147. Adolis Garcia, TEX (OF29) -- Becquey

148. Kodai Senga, NYM (SP51) -- Cockcroft

149. Sean Murphy, ATL (C10) -- Soppe

150. Rowdy Tellez, MIL (1B16) -- Best

Round 16

151. Merrill Kelly, ARI (SP52) -- Best

152. Jon Gray, TEX (SP53) -- Soppe

153. Christian Yelich, MIL (OF30) -- Cockcroft

154. A.J. Minter, ATL (RP13) -- Becquey

155. David Bednar, PIT (RP14) -- Mass

156. Byron Buxton, MIN (OF31) -- Carty

157. Jose Miranda, MIN (1B17) -- Schoenfield

158. Jordan Walker, STL (3B10) -- McCormick

159. Scott Barlow, KC (RP15) -- Karabell

160. Tim Anderson, CWS (SS14) -- Zola

Round 17

161. Jesse Winker, MIL (OF32) -- Zola

162. Freddy Peralta, MIL (SP54) -- Karabell

163. Gleyber Torres, NYY (2B10) -- McCormick

164. Lars Nootbaar, STL (OF33) -- Schoenfield

165. Paul Sewald, SEA (RP16) -- Carty

166. DJ LeMahieu, NYY (3B11) -- Mass

167. Brandon Drury, LAA (3B12) -- Becquey

168. Jesus Luzardo, MIA (SP55) -- Cockcroft

169. Joe Ryan, MIN (SP56) -- Soppe

170. J.D. Martinez, LAD (DH2) -- Best

Round 18

171. Alex Cobb, SF (SP57) -- Best

172. Jazz Chisholm Jr., MIA (2B11) -- Soppe

173. Vaughn Grissom, ATL (2B12) -- Cockcroft

174. Thairo Estrada, SF (2B13) -- Becquey

175. Shea Langeliers, OAK (DH3) -- Mass

176. Clay Holmes, NYY (RP17) -- Carty

177. Evan Phillips, LAD (RP18) -- Schoenfield

178. Oscar Gonzalez, CLE (OF34) -- McCormick

179. Tyler Stephenson, CIN (C11) -- Karabell

180. Tony Gonsolin, LAD (SP58) -- Zola

Round 19

181. Drew Rasmussen, TB (SP59) -- Zola

182. Andrew Painter, PHI (SP60) -- Karabell

183. Danny Jansen, TOR (C12) -- McCormick

184. Andres Gimenez, CLE (2B14) -- Schoenfield

185. Tyler O'Neill, STL (OF35) -- Carty

186. A.J. Puk, MIA (RP19) -- Mass

187. Daniel Bard, COL (RP20) -- Becquey

188. Alexis Diaz, CIN (RP21) -- Cockcroft

189. Jack Flaherty, STL (SP61) -- Soppe

190. Tyler Mahle, MIN (SP62) -- Best

Team rosters are presented in first-round pick order. Primary position is used. If a player qualifies at more than one position, all positions are included in parentheses. Pick is displayed as "Round.Pick".

Team Zola

C1 Keibert Ruiz, WSH (Pick: 15.1)

1B1 Matt Olson, ATL (Pick: 2.10)

3B1 Nolan Arenado, STL (Pick: 4.10)

2B1 Jake Cronenworth, SD (Pick: 6.10 | 2B/1B)

SS1 Oneil Cruz, PIT (Pick: 12.10)

SS2 Tim Anderson, CWS (Pick: 16.10)

OF1 Anthony Santander, BAL (Pick: 7.1)

OF2 Masataka Yoshida, BOS (Pick: 9.1)

OF3 Kris Bryant, COL (Pick: 10.10)

OF4 Jesse Winker, MIL (Pick: 17.1)

DH1 Shohei Ohtani, LAA (Pick: 1.1 | DH/SP)

SP1 Kevin Gausman, TOR (Pick: 3.1)

SP2 Zack Wheeler, PHI (Pick: 5.1)

SP3 Logan Gilbert, SEA (Pick: 8.10)

SP4 Pablo Lopez, MIN (Pick: 11.1)

SP5 Jordan Montgomery, STL (Pick: 13.1)

SP6 Sean Manaea, SF (Pick: 14.10)

SP7 Tony Gonsolin, LAD (Pick: 18.10)

SP8 Drew Rasmussen, TB (Pick: 19.1)

Team Karabell

C1 Tyler Stephenson, CIN (Pick: 18.9)

1B1 Paul Goldschmidt, STL (Pick: 4.9)

1B2 Ty France, SEA (Pick: 12.9)

3B1 Austin Riley, ATL (Pick: 5.2)

2B1 Jose Altuve, HOU (Pick: 3.2)

SS1 Carlos Correa, MIN (Pick: 7.2)

OF1 Juan Soto, SD (Pick: 1.2)

OF2 Corbin Carroll, ARI (Pick: 9.2)

OF3 Nick Castellanos, PHI (Pick: 13.2)

SP1 Justin Verlander, NYM (Pick: 2.9)

SP2 Julio Urias, LAD (Pick: 6.9)

SP3 Yu Darvish, SD (Pick: 8.9)

SP4 Lance Lynn, CWS (Pick: 15.2)

SP5 Freddy Peralta, MIL (Pick: 17.2)

SP6 Andrew Painter, PHI (Pick: 19.2)

RP1 Jordan Romano, TOR (Pick: 10.9)

RP2 Ryan Pressly, HOU (Pick: 11.2)

RP3 Camilo Doval, SF (Pick: 14.9)

RP4 Scott Barlow, KC (Pick: 16.9)

Team McCormick

C1 Danny Jansen, TOR (Pick: 19.3)

1B1 Luis Arraez, MIA (Pick: 8.8 | 1B/2B)

1B2 Christian Walker, ARI (Pick: 12.8)

3B1 Jose Ramirez, CLE (Pick: 1.3)

3B2 Jordan Walker, STL (Pick: 16.8)

2B1 Tommy Edman, STL (Pick: 10.8 | 2B/SS)

2B2 Gleyber Torres, NYY (Pick: 17.3)

SS1 Francisco Lindor, NYM (Pick: 3.3)

SS2 Dansby Swanson, CHC (Pick: 9.3)

OF1 Mike Trout, LAA (Pick: 4.8)

OF2 Ronald Acuna Jr., ATL (Pick: 5.3)

OF3 Oscar Gonzalez, CLE (Pick: 18.8)

SP1 Aaron Nola, PHI (Pick: 2.8)

SP2 Cristian Javier, HOU (Pick: 6.8)

SP3 Max Fried, ATL (Pick: 7.3)

SP4 Chris Bassitt, TOR (Pick: 11.3)

SP5 Clayton Kershaw, LAD (Pick: 14.8)

SP6 Jeffrey Springs, TB (Pick: 15.3 | SP/RP)

RP1 Kenley Jansen, BOS (Pick: 13.3)

Team Schoenfield

C1 Alejandro Kirk, TOR (Pick: 13.4)

1B1 Vinnie Pasquantino, KC (Pick: 9.4)

1B2 Nathaniel Lowe, TEX (Pick: 12.7)

1B3 Jose Miranda, MIN (Pick: 16.7 | 1B/3B)

2B1 Jeff McNeil, NYM (Pick: 11.4 | 2B/OF)

2B2 Andres Gimenez, CLE (Pick: 19.4)

SS1 Wander Franco, TB (Pick: 5.4)

OF1 Aaron Judge, NYY (Pick: 1.4)

OF2 Kyle Tucker, HOU (Pick: 2.7)

OF3 Julio Rodriguez, SEA (Pick: 3.4)

OF4 Lars Nootbaar, STL (Pick: 17.4)

SP1 Shane McClanahan, TB (Pick: 4.7)

SP2 Zac Gallen, ARI (Pick: 7.4)

SP3 Logan Webb, SF (Pick: 8.7)

SP4 George Kirby, SEA (Pick: 10.7)

SP5 Hunter Greene, CIN (Pick: 15.4)

RP1 Emmanuel Clase, CLE (Pick: 6.7)

RP2 Andres Munoz, SEA (Pick: 14.7)

RP3 Evan Phillips, LAD (Pick: 18.7)

Team Carty

C1 Willson Contreras, STL (Pick: 14.6)

1B1 Vladimir Guerrero Jr., TOR (Pick: 1.5)

1B2 Rhys Hoskins, PHI (Pick: 10.6)

3B1 Yandy Diaz, TB (Pick: 9.5)

3B2 Max Muncy, LAD (Pick: 13.5 | 3B/2B)

SS1 Xander Bogaerts, SD (Pick: 7.5)

OF1 Kyle Schwarber, PHI (Pick: 5.5)

OF2 Bryan Reynolds, PIT (Pick: 6.6)

OF3 Byron Buxton, MIN (Pick: 16.6)

OF4 Tyler O'Neill, STL (Pick: 19.5)

SP1 Jacob deGrom, TEX (Pick: 2.6)

SP2 Carlos Rodon, NYY (Pick: 3.5)

SP3 Luis Castillo, SEA (Pick: 4.6)

SP4 Charlie Morton, ATL (Pick: 11.5)

SP5 Luis Severino, NYY (Pick: 12.6)

SP6 Chris Sale, BOS (Pick: 15.5)

RP1 Raisel Iglesias, ATL (Pick: 8.6)

RP2 Paul Sewald, SEA (Pick: 17.5)

RP3 Clay Holmes, NYY (Pick: 18.6)

Team Mass

C1 Daulton Varsho, TOR (Pick: 9.6 | C/OF)

1B1 Freddie Freeman, LAD (Pick: 1.6)

1B2 Triston Casas, BOS (Pick: 12.5)

3B1 Rafael Devers, BOS (Pick: 3.6)

3B2 DJ LeMahieu, NYY (Pick: 17.6 | 3B/1B/2B)

2B1 Brandon Lowe, TB (Pick: 11.6)

SS1 Bo Bichette, TOR (Pick: 4.5)

OF1 Michael Harris II, ATL (Pick: 7.6)

OF2 Starling Marte, NYM (Pick: 13.6)

OF3 Andrew Vaughn, CWS (Pick: 14.5 | OF/1B)

DH1 Shea Langeliers, OAK (Pick: 18.5)

SP1 Shane Bieber, CLE (Pick: 2.5)

SP2 Tyler Glasnow, TB (Pick: 5.6)

SP3 Triston McKenzie, CLE (Pick: 6.5)

SP4 Lucas Giolito, CWS (Pick: 10.5)

SP5 Lance McCullers Jr., HOU (Pick: 15.6)

RP1 Josh Hader, SD (Pick: 8.5)

RP2 David Bednar, PIT (Pick: 16.5)

RP3 A.J. Puk, MIA (Pick: 19.6)

Team Becquey

C1 Will Smith, LAD (Pick: 5.7)

C2 MJ Melendez, KC (Pick: 13.7 | C/OF)

1B1 Pete Alonso, NYM (Pick: 3.7)

3B1 Brandon Drury, LAA (Pick: 17.7 | 3B/1B/2B)

2B1 Ketel Marte, ARI (Pick: 11.7)

2B2 Thairo Estrada, SF (Pick: 18.4 | 2B/SS)

SS1 Trea Turner, PHI (Pick: 2.4)

SS2 Bobby Witt Jr., KC (Pick: 6.4 | SS/3B)

OF1 George Springer, TOR (Pick: 7.7)

OF2 Alex Verdugo, BOS (Pick: 14.4)

OF3 Adolis Garcia, TEX (Pick: 15.7)

SP1 Gerrit Cole, NYY (Pick: 1.7)

SP2 Dylan Cease, CWS (Pick: 4.4)

SP3 Framber Valdez, HOU (Pick: 8.4)

SP4 Nestor Cortes, NYY (Pick: 9.7)

SP5 Kyle Wright, ATL (Pick: 10.4)

SP6 Luis Garcia, HOU (Pick: 12.4)

RP1 A.J. Minter, ATL (Pick: 16.4)

RP2 Daniel Bard, COL (Pick: 19.7)

Team Cockcroft

C1 Adley Rutschman, BAL (Pick: 8.3)

1B1 Anthony Rizzo, NYY (Pick: 13.8)

3B1 Alex Bregman, HOU (Pick: 4.3)

2B1 Ozzie Albies, ATL (Pick: 5.8)

2B2 Vaughn Grissom, ATL (Pick: 18.3)

SS1 Willy Adames, MIL (Pick: 11.8)

OF1 Yordan Alvarez, HOU (Pick: 2.3)

OF2 Brandon Nimmo, NYM (Pick: 9.8)

OF3 Teoscar Hernandez, SEA (Pick: 14.3)

OF4 Christian Yelich, MIL (Pick: 16.3)

SP1 Corbin Burnes, MIL (Pick: 1.8)

SP2 Spencer Strider, ATL (Pick: 3.8 | SP/RP)

SP3 Kodai Senga, NYM (Pick: 15.8)

SP4 Jesus Luzardo, MIA (Pick: 17.8)

RP1 Edwin Diaz, NYM (Pick: 6.3)

RP2 Devin Williams, MIL (Pick: 7.8)

RP3 Felix Bautista, BAL (Pick: 10.3)

RP4 Ryan Helsley, STL (Pick: 12.3)

RP5 Alexis Diaz, CIN (Pick: 19.8)

Team Soppe

C1 Sean Murphy, ATL (Pick: 15.9)

1B1 Josh Bell, CLE (Pick: 8.2)

3B1 Manny Machado, SD (Pick: 2.2)

2B1 Jorge Polanco, MIN (Pick: 14.2)

2B2 Jazz Chisholm Jr., MIA (Pick: 18.2)

SS1 Fernando Tatis Jr., SD (Pick: 4.2)

OF1 Mookie Betts, LAD (Pick: 1.9)

OF2 Luis Robert, CWS (Pick: 9.9)

OF3 Eloy Jimenez, CWS (Pick: 10.2)

OF4 Taylor Ward, LAA (Pick: 12.2)

SP1 Brandon Woodruff, MIL (Pick: 3.9)

SP2 Alek Manoah, TOR (Pick: 5.9)

SP3 Robbie Ray, SEA (Pick: 6.2)

SP4 Joe Musgrove, SD (Pick: 7.9)

SP5 Blake Snell, SD (Pick: 11.9)

SP6 Nick Lodolo, CIN (Pick: 13.9)

SP7 Jon Gray, TEX (Pick: 16.2)

SP8 Joe Ryan, MIN (Pick: 17.9)

SP9 Jack Flaherty, STL (Pick: 19.9)

Team Best

C1 J.T. Realmuto, PHI (Pick: 10.1)

C2 Salvador Perez, KC (Pick: 11.10)

1B1 Jose Abreu, HOU (Pick: 5.10)

1B2 Rowdy Tellez, MIL (Pick: 15.10)

3B1 Gunnar Henderson, BAL (Pick: 8.1)

2B1 Marcus Semien, TEX (Pick: 3.10)

SS1 Corey Seager, TEX (Pick: 4.1)

SS2 Amed Rosario, CLE (Pick: 13.10)

OF1 Steven Kwan, CLE (Pick: 6.1)

OF2 Cedric Mullins, BAL (Pick: 7.10)

OF3 Randy Arozarena, TB (Pick: 9.10)

DH1 J.D. Martinez, LAD (Pick: 17.10)

SP1 Max Scherzer, NYM (Pick: 1.10)

SP2 Sandy Alcantara, MIA (Pick: 2.1)

SP3 Brady Singer, KC (Pick: 12.1)

SP4 Jose Berrios, TOR (Pick: 14.1)

SP5 Merrill Kelly, ARI (Pick: 16.1)

SP6 Alex Cobb, SF (Pick: 18.1)

SP7 Tyler Mahle, MIN (Pick: 19.10)