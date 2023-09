Fantasy basketball rankings 2023-24: Head-to-head points

Nikola Jokic led the Denver Nuggets to a NBA championship and Victor Wembanyama has the San Antonio Spurs dreaming about their next one. But why should they have all the fun? You too can build a championship roster around Jokic, Wembanyama or any player you want! That's what fantasy is all about.

Here, you'll find our updated rankings for the 2023-24 fantasy basketball season, tailored for our standard H2H points league scoring system, which reward players for both versatility and scoring efficiency. We'll keep them updated through free agency and the preseason and then the entire season.

And remember, the first step toward a fantasy championship is to sign up for your team. Whether you're creating a new league, reactivating one or looking for one to join, we thank you for choosing ESPN for all your fantasy basketball needs.

2023-2024 Fantasy Basketball Rankings: H2H Points

Player, Positions, Team, (Primary Position Rank)

1. Nikola Jokic, C, Den (C1)

2. Giannis Antetokounmpo, PF, Mil (PF1)

3. Luka Doncic, PG, Dal (PG1)

4. Jayson Tatum, SF, Bos (SF1)

5. Joel Embiid, C, Phi (C2)

6. Shai Gilgeous-Alexander, SG, OKC (SG1)

7. Tyrese Haliburton, PG, Ind (PG2)

8. Domantas Sabonis, PF, Sac (PF2)

9. Anthony Edwards, SG, Min (SG2)

10. Devin Booker, SG, Phx (SG3)

11. Trae Young, PG, Atl (PG3)

12. Stephen Curry, PG, GS (PG4)

13. Donovan Mitchell, SG, Cle (SG4)

14. LaMelo Ball, PG, Cha (PG5)

15. LeBron James, SF, LAL (SF2)

16. Dejounte Murray, PG, Atl (PG6)

17. Lauri Markkanen, PF, Utah (PF3)

18. Jalen Brunson, PG, NY (PG7)

19. Damian Lillard, PG, Por (PG8)

20. Jordan Poole, SG, Wsh (SG5)

21. De'Aaron Fox, PG, Sac (PG9)

22. Pascal Siakam, PF, Tor (PF4)

23. Kevin Durant, SF, Phx (SF3)

24. DeMar DeRozan, SF, Chi (SF4)

25. Anthony Davis, PF, LAL (PF5)

26. Nikola Vucevic, C, Chi (C3)

27. Zion Williamson, PF, NO (PF6)

28. Kyrie Irving, PG, Dal (PG10)

29. Bam Adebayo, C, Mia (C4)

30. Paolo Banchero, PF, Orl (PF7)

31. Mikal Bridges, SF, Bkn (SF5)

32. Jaylen Brown, SG, Bos (SG6)

33. Darius Garland, PG, Cle (PG11)

34. Julius Randle, PF, NY (PF8)

35. Victor Wembanyama, C, SA (C5)

36. Jaren Jackson Jr., PF, Mem (PF9)

37. Brandon Ingram, SF, NO (SF6)

38. Karl-Anthony Towns, C, Min (C6)

39. Jimmy Butler, SF, Mia (SF7)

40. James Harden, SG, Phi (SG7)

41. Spencer Dinwiddie, SG, Bkn (SG8)

42. Jrue Holiday, PG, Mil (PG12)

43. Josh Giddey, PG, OKC (PG13)

44. Desmond Bane, SG, Mem (SG9)

45. Jamal Murray, PG, Den (PG14)

46. Tyrese Maxey, SG, Phi (SG10)

47. Paul George, SF, LAC (SF8)

48. Scottie Barnes, PF, Tor (PF10)

49. Cade Cunningham, PG, Det (PG15)

50. Kyle Kuzma, PF, Wsh (PF11)

51. Fred VanVleet, PG, Hou (PG16)

52. Zach LaVine, SG, Chi (SG11)

53. Kawhi Leonard, SF, LAC (SF9)

54. CJ McCollum, SG, NO (SG12)

55. Kristaps Porzingis, C, Bos (C7)

56. Alperen Sengun, C, Hou (C8)

57. Evan Mobley, PF, Cle (PF12)

58. Tre Jones, PG, SA (PG17)

59. Walker Kessler, C, Utah (C9)

60. Jarrett Allen, C, Cle (C10)

61. Myles Turner, C, Ind (C11)

62. Austin Reaves, SG, Lal (SG13)

63. Khris Middleton, SF, Mil (SF10)

64. Bradley Beal, SG, Phx (SG14)

65. Jalen Williams, SG, OKC (SG15)

66. Jalen Green, SG, Hou (SG16)

67. Jakob Poeltl, C, Tor (C12)

68. Russell Westbrook, PG, LAC (PG18)

69. D'Angelo Russell, PG, LAL (PG19)

70. Tyus Jones, PG, Wsh (PG20)

71. Keldon Johnson, SF, SA (SF11)

72. Scoot Henderson, PG, Por (PG21)

73. Franz Wagner, SF, Orl (SF12)

74. Chet Holmgren, PF, OKC (PF13)

75. Clint Capela, C, Atl (C13)

76. Keegan Murray, PF, Sac (PF14)

77. Rudy Gobert, C, Min (C14)

78. Tobias Harris, SF, Phi (SF13)

79. Andrew Wiggins, SF, GS (SF14)

80. Jonas Valanciunas, C, NO (C15)

81. Anfernee Simons, SG, Por (SG17)

82. Nic Claxton, C, Bkn (C16)

83. Tyler Herro, SG, Mia (SG18)

84. Jordan Clarkson, SG, Utah (SG19)

85. John Collins, PF, Utah (PF15)

86. O.G. Anunoby, SF, Den (SF15)

87. Kevin Huerter, SG, Sac (SG20)

88. Bobby Portis, PF, Mil (PF16)

89. Buddy Hield, SG, Ind (SG21)

90. Jerami Grant, PF, Por (PF17)

91. Brook Lopez, C, Mil (C17)

92. Terry Rozier, SG, Cha (SG22)

93. Marcus Smart, SG, Mem (SG23)

94. Wendell Carter Jr., C, Orl (C18)

95. Cameron Johnson, SF, Bkn (SF16)

96. Chris Paul, PG, GS (PG22)

97. Deandre Ayton, C, Phx (C19)

98. P.J. Washington, PF, Cha (PF18)

99. Daniel Gafford, C, Wsh (C20)

100. Jabari Smith Jr., PF, Hou (PF19)

101. Ja Morant, PG, Mem (PG23)

102. Mike Conley, PG, Min (PG24)

103. Malcolm Brogdon, PG, Bos (PG25)

104. T.J. McConnell, PG, Ind (PG26)

105. Jaden Ivey, PG, Det (PG27)

106. Derrick White, PG, Bos (PG28)

107. Klay Thompson, SG, GS (SG24)

108. Kevon Looney, C, GS (C21)

109. Draymond Green, PF, GS (PF20)

110. Michael Porter Jr., SF, Den (SF17)

111. Mark Williams, C, Cha (C22)

112. Aaron Gordon, PF, Den (PF21)

113. Josh Hart, SG, NY (SG25)

114. Onyeka Okongwu, C, Atl (C23)

115. Jusuf Nurkic, C, Por (C24)

116. Jonathan Isaac, PF, Orl (PF22)

117. Robert Williams III, C, Bos (C25)

118. Devin Vassell, SF, SA (SF18)

119. Collin Sexton, SG, Utah (SG26)

120. Caris LeVert, SG, Cle (SG27)

121. Brandon Miller, SG, Cha (SG28)

122. Naz Reid, C, Min (C26)

123. Ivica Zubac, C, LAC (C27)

124. Trey Murphy III, SG, NO (SG29)

125. Royce O'Neale, SF, Bkn (SF19)

126. Bojan Bogdanovic, PF, Det (PF23)

127. Jalen Duren, C, Det (C28)

128. Markelle Fultz, PG, Orl (PG29)

129. Christian Wood, C, LAL (C29)

130. Amen Thompson, SG, Hou (SG30)

131. Jarred Vanderbilt, PF, LAL (PF24)

132. Kyle Anderson, SF, Min (SF20)

133. Kelly Oubre Jr., PF, Phi (PF25)

134. Jaden McDaniels, SF, Min (SF21)

135. Mitchell Robinson, SF, Den (SF22)

136. Ben Simmons, PG, Bkn (PG30)

137. Tari Eason, SF, Hou (SF23)

138. Cole Anthony, PG, Orl (PG31)

139. Herbert Jones, PF, NO (PF26)

140. De'Anthony Melton, PG, Phi (PG32)

141. Dennis Schroder, PG, Tor (PG33)

142. Harrison Barnes, SF, Sac (SF24)

143. Miles Bridges, PF, Cha (PF27)

144. RJ Barrett, SF, NY (SF25)

145. Saddiq Bey, SF, Atl (SF26)

146. Immanuel Quickley, PG, NY (PG34)

147. Kelly Olynyk, C, Utah (C30)

148. Mason Plumlee, C, LAC (C31)

149. Norman Powell, SG, LAC (SG31)

150. Al Horford, C, Bos (C32)