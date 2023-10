Fantasy basketball mock draft: 10-team H2H points league

The ESPN fantasy basketball experts got together for their first mock draft of the 2023-24 NBA season, using a 10-team H2H points format.

If you're new to fantasy hoops and looking to try it out for the first time, here is a tutorial of all the basics. From there, it's easy to grab a handful of people, set up a draft and have some fun!

Let this mock draft serve as a learning experience and prime example of where players are being selected. This can help you on your way when it's time to draft for real.

Play Fantasy Basketball For Free Create or join a fantasy basketball league on ESPN. Your championship run starts today! Sign up today!

Where were Zion Williamson, Kyrie Irving and Ja Morant drafted? How far did aging stars like LeBron James, Kevin Durant and Kawhi Leonard fall? And who were the top value picks in the middle and late rounds?

The participants of our 10-team H2H points mock. in order of draft position, were as follows: Matt Williams, Marc Spears, Jim McCormick, Eric Karabell, André Snellings, Joe Kaiser, Steve Alexander, Tom Carpenter, Keith Lipscomb and Eric Moody.

Round 1

1. Nikola Jokic, Den, C (C1) -- Williams

2. Giannis Antetokounmpo, Mil, PF (PF1) -- Spears

3. Luka Doncic, Dal, PG (PG1) -- McCormick

4. Joel Embiid, Phi, C (C2) -- Karabell

5. Jayson Tatum, Bos, SF (SF1) -- Snellings

6. Anthony Edwards, Min, SG (SG1) -- Kaiser

7. Shai Gilgeous-Alexander, OKC, SG (SG2) -- Alexander

8. Domantas Sabonis, Sac, PF (PF2) -- Carpenter

9. Devin Booker, Phx, SG (SG3) -- Lipscomb

10. Tyrese Haliburton, Ind, PG (PG2) -- Moody

Round 2

11. Anthony Davis, LAL, PF (PF3) -- Moody

12. Trae Young, Atl, PG (PG3) -- Lipscomb

13. Damian Lillard, Mil, PG (PG4) -- Carpenter

14. Stephen Curry, GS, PG (PG5) -- Alexander

15. LaMelo Ball, Cha, PG (PG6) -- Kaiser

16. Donovan Mitchell, Cle, SG (SG4) -- Snellings

17. Jalen Brunson, NY, PG (PG7) -- Karabell

18. LeBron James, LAL, SF (SF2) -- McCormick

19. Kevin Durant, Phx, SF (SF3) -- Spears

20. De'Aaron Fox, Sac, PG (PG8) -- Williams

Round 3

21. Zion Williamson, NO, PF (PF4) -- Williams

22. Lauri Markkanen, Utah, PF (PF5) -- Spears

23. Dejounte Murray, Atl, PG (PG9) -- McCormick

24. Mikal Bridges, Bkn, SF (SF4) -- Karabell

25. Pascal Siakam, Tor, PF (PF6) -- Snellings

26. DeMar DeRozan, Chi, SF (SF5) -- Kaiser

27. Victor Wembanyama, SA, C (C3) -- Alexander

28. Bam Adebayo, Mia, C (C4) -- Carpenter

29. Nikola Vucevic, Chi, C (C5) -- Lipscomb

30. Josh Giddey, OKC, PG (PG10) -- Moody

Round 4

31. Karl-Anthony Towns, Min, C (C6) -- Moody

32. Paolo Banchero, Orl, PF (PF7) -- Lipscomb

33. Jaylen Brown, Bos, SG (SG5) -- Carpenter

34. Jaren Jackson Jr., Mem, PF (PF8) -- Alexander

35. Julius Randle, NY, PF (PF9) -- Kaiser

36. Jordan Poole, Wsh, SG (SG6) -- Snellings

37. Darius Garland, Cle, PG (PG11) -- Karabell

38. Kyrie Irving, Dal, PG (PG12) -- McCormick

39. Jimmy Butler, Mia, SF (SF6) -- Spears

40. Cade Cunningham, Det, PG (PG13) -- Williams

Round 5

41. Desmond Bane, Mem, SG (SG7) -- Williams

42. James Harden, Phi, SG (SG8) -- Spears

43. Brandon Ingram, NO, SF (SF7) -- McCormick

44. Tyrese Maxey, Phi, SG (SG9) -- Karabell

45. Kawhi Leonard, LAC, SF (SF8) -- Snellings

46. Alperen Sengun, Hou, C (C7) -- Kaiser

47. Walker Kessler, Utah, C (C8) -- Alexander

48. Zach LaVine, Chi, SG (SG10) -- Carpenter

49. Evan Mobley, Cle, PF (PF10) -- Lipscomb

50. Scottie Barnes, Tor, PF (PF11) -- Moody

Round 6

51. Paul George, LAC, SF (SF9) -- Moody

52. Chet Holmgren, OKC, PF (PF12) -- Lipscomb

53. Scoot Henderson, Por, PG (PG14) -- Carpenter

54. Tre Jones, SA, PG (PG15) -- Alexander

55. Deandre Ayton, Por, C (C9) -- Kaiser

56. Jamal Murray, Den, PG (PG16) -- Snellings

57. Kyle Kuzma, Wsh, PF (PF13) -- Karabell

58. Spencer Dinwiddie, Bkn, SG (SG11) -- McCormick

59. Fred VanVleet, Hou, PG (PG17) -- Spears

60. Bradley Beal, Phx, SG (SG12) -- Williams

Round 7

61. O.G. Anunoby, Tor, SF (SF10) -- Williams

62. Khris Middleton, Mil, SF (SF11) -- Spears

63. CJ McCollum, NO, SG (SG13) -- McCormick

64. Jarrett Allen, Cle, C (C10) -- Karabell

65. Kristaps Porzingis, Bos, C (C11) -- Snellings

66. Jrue Holiday, Bos, PG (PG18) -- Kaiser

67. Jalen Williams, OKC, SG (SG14) -- Alexander

68. Franz Wagner, Orl, SF (SF12) -- Carpenter

69. Tyus Jones, Wsh, PG (PG19) -- Lipscomb

70. Myles Turner, Ind, C (C12) -- Moody

Round 8

71. Austin Reaves, LAL, SG (SG15) -- Moody

72. Keldon Johnson, SA, SF (SF13) -- Lipscomb

73. Brook Lopez, Mil, C (C13) -- Carpenter

74. Ja Morant, Mem, PG (PG20) -- Alexander

75. Russell Westbrook, LAC, PG (PG21) -- Kaiser

76. Jalen Green, Hou, SG (SG16) -- Snellings

77. Anfernee Simons, Por, SG (SG17) -- Karabell

78. Jakob Poeltl, Tor, C (C14) -- McCormick

79. Jonas Valanciunas, NO, C (C15) -- Spears

80. Devin Vassell, SA, SF (SF14) -- Williams

Round 9

81. Clint Capela, Atl, C (C16) -- Williams

82. Klay Thompson, GS, SG (SG18) -- Spears

83. D'Angelo Russell, LAL, PG (PG22) -- McCormick

84. Rudy Gobert, Min, C (C17) -- Karabell

85. Keegan Murray, Sac, PF (PF14) -- Snellings

86. Tyler Herro, Mia, SG (SG19) -- Kaiser

87. Andrew Wiggins, GS, SF (SF15) -- Alexander

88. Bobby Portis, Mil, PF (PF15) -- Carpenter

89. Nic Claxton, Bkn, C (C18) -- Lipscomb

90. Derrick White, Bos, PG (PG23) -- Moody

Round 10

91. Mark Williams, Cha, C (C19) -- Moody

92. Tobias Harris, Phi, SF (SF16) -- Lipscomb

93. Marcus Smart, Mem, SG (SG20) -- Carpenter

94. Miles Bridges, Cha, PF (PF16) -- Alexander

95. John Collins, Utah, PF (PF17) -- Kaiser

96. Cameron Johnson, Bkn, SF (SF17) -- Snellings

97. Jaden Ivey, Det, PG (PG24) -- Karabell

98. P.J. Washington, Cha, PF (PF18) -- McCormick

99. Ben Simmons, Bkn, PG (PG25) -- Spears

100. Wendell Carter Jr., Orl, C (C20) -- Williams

Round 11

101. Buddy Hield, Ind, SG (SG21) -- Williams

102. Jerami Grant, Por, PF (PF19) -- Spears

103. Jordan Clarkson, Utah, SG (SG22) -- McCormick

104. Chris Paul, GS, PG (PG26) -- Karabell

105. Jabari Smith Jr., Hou, PF (PF20) -- Snellings

106. Terry Rozier, Cha, SG (SG23) -- Kaiser

107. Michael Porter Jr., Den, SF (SF18) -- Alexander

108. Kevin Huerter, Sac, SG (SG24) -- Carpenter

109. Bennedict Mathurin, Ind, SF (SF19) -- Lipscomb

110. Collin Sexton, Utah, SG (SG25) -- Moody

Round 12

111. Saddiq Bey, Atl, SF (SF20) -- Moody

112. Amen Thompson, Hou, SG (SG26) -- Lipscomb

113. Brandon Miller, Cha, SG (SG27) -- Carpenter

114. Dennis Schroder, Tor, PG (PG27) -- Alexander

115. Draymond Green, GS, PF (PF21) -- Kaiser

116. Shaedon Sharpe, Por, SG (SG28) -- Snellings

117. Bojan Bogdanovic, Det, PF (PF22) -- Karabell

118. Daniel Gafford, Wsh, C (C21) -- McCormick

119. Jalen Suggs, Orl, PG (PG28) -- Spears

120. Markelle Fultz, Orl, PG (PG29) -- Williams

Round 13

121. Aaron Gordon, Den, PF (PF23) -- Williams

122. Mike Conley, Min, PG (PG30) -- Spears

123. Malcolm Brogdon, Por, PG (PG31) -- McCormick

124. Cam Whitmore, Hou, SF (SF21) -- Karabell

125. Jusuf Nurkic, Phx, C (C22) -- Snellings

126. Josh Hart, NY, SG (SG29) -- Kaiser

127. Zach Collins, SA, C (C23) -- Alexander

128. Jalen Duren, Det, C (C24) -- Carpenter

129. Harrison Barnes, Sac, SF (SF22) -- Lipscomb

130. Tari Eason, Hou, SF (SF23) -- Moody

Team rosters are presented in first-round pick order. Picks indicated in parentheses in this manner: (Round.Pick)

Team Williams

PG1 De'Aaron Fox, Sac, PG (Pick: 2.10)

PG2 Cade Cunningham, Det, PG (Pick: 4.10)

PG3 Markelle Fultz, Orl, PG (Pick: 12.10)

SG1 Desmond Bane, Mem, SG (Pick: 5.1)

SG2 Bradley Beal, Phx, SG (Pick: 6.10)

SG3 Buddy Hield, Ind, SG (Pick: 11.1)

SF1 O.G. Anunoby, Tor, SF (Pick: 7.1)

SF2 Devin Vassell, SA, SF (Pick: 8.10)

PF1 Zion Williamson, NO, PF (Pick: 3.1)

PF2 Aaron Gordon, Den, PF (Pick: 13.1)

C1 Nikola Jokic, Den, C (Pick: 1.1)

C2 Clint Capela, Atl, C (Pick: 9.1)

C3 Wendell Carter Jr., Orl, C (Pick: 10.10)

Team Spears

PG1 Fred VanVleet, Hou, PG (Pick: 6.9)

PG2 Ben Simmons, Bkn, PG (Pick: 10.9)

PG3 Jalen Suggs, Orl, PG (Pick: 12.9)

PG4 Mike Conley, Min, PG (Pick: 13.2)

SG1 James Harden, Phi, SG (Pick: 5.2)

SG2 Klay Thompson, GS, SG (Pick: 9.2)

SF1 Kevin Durant, Phx, SF (Pick: 2.9)

SF2 Jimmy Butler, Mia, SF (Pick: 4.9)

SF3 Khris Middleton, Mil, SF (Pick: 7.2)

PF1 Giannis Antetokounmpo, Mil, PF (Pick: 1.2)

PF2 Lauri Markkanen, Utah, PF (Pick: 3.2)

PF3 Jerami Grant, Por, PF (Pick: 11.2)

C1 Jonas Valanciunas, NO, C (Pick: 8.9)

Team McCormick

PG1 Luka Doncic, Dal, PG (Pick: 1.3)

PG2 Dejounte Murray, Atl, PG (Pick: 3.3)

PG3 Kyrie Irving, Dal, PG (Pick: 4.8)

PG4 D'Angelo Russell, LAL, PG (Pick: 9.3)

PG5 Malcolm Brogdon, Por, PG (Pick: 13.3)

SG1 Spencer Dinwiddie, Bkn, SG (Pick: 6.8)

SG2 CJ McCollum, NO, SG (Pick: 7.3)

SG3 Jordan Clarkson, Utah, SG (Pick: 11.3)

SF1 LeBron James, LAL, SF (Pick: 2.8)

SF2 Brandon Ingram, NO, SF (Pick: 5.3)

PF1 P.J. Washington, Cha, PF (Pick: 10.8)

C1 Jakob Poeltl, Tor, C (Pick: 8.8)

C2 Daniel Gafford, Wsh, C (Pick: 12.8)

Team Karabell

PG1 Jalen Brunson, NY, PG (Pick: 2.7)

PG2 Darius Garland, Cle, PG (Pick: 4.7)

PG3 Jaden Ivey, Det, PG (Pick: 10.7)

PG4 Chris Paul, GS, PG (Pick: 11.4)

SG1 Tyrese Maxey, Phi, SG (Pick: 5.4)

SG2 Anfernee Simons, Por, SG (Pick: 8.7)

SF1 Mikal Bridges, Bkn, SF (Pick: 3.4)

SF2 Cam Whitmore, Hou, SF (Pick: 13.4)

PF1 Kyle Kuzma, Wsh, PF (Pick: 6.7)

PF2 Bojan Bogdanovic, Det, PF (Pick: 12.7)

C1 Joel Embiid, Phi, C (Pick: 1.4)

C2 Jarrett Allen, Cle, C (Pick: 7.4)

C3 Rudy Gobert, Min, C (Pick: 9.4)

Team Snellings

PG1 Jamal Murray, Den, PG (Pick: 6.6)

SG1 Donovan Mitchell, Cle, SG (Pick: 2.6)

SG2 Jordan Poole, Wsh, SG (Pick: 4.6)

SG3 Jalen Green, Hou, SG (Pick: 8.6)

SG4 Shaedon Sharpe, Por, SG (Pick: 12.6)

SF1 Jayson Tatum, Bos, SF (Pick: 1.5)

SF2 Kawhi Leonard, LAC, SF (Pick: 5.5)

SF3 Cameron Johnson, Bkn, SF (Pick: 10.6)

PF1 Pascal Siakam, Tor, PF (Pick: 3.5)

PF2 Keegan Murray, Sac, PF (Pick: 9.5)

PF3 Jabari Smith Jr., Hou, PF (Pick: 11.5)

C1 Kristaps Porzingis, Bos, C (Pick: 7.5)

C2 Jusuf Nurkic, Phx, C (Pick: 13.5)

Team Kaiser

PG1 LaMelo Ball, Cha, PG (Pick: 2.5)

PG2 Jrue Holiday, Bos, PG (Pick: 7.6)

PG3 Russell Westbrook, LAC, PG (Pick: 8.5)

SG1 Anthony Edwards, Min, SG (Pick: 1.6)

SG2 Tyler Herro, Mia, SG (Pick: 9.6)

SG3 Terry Rozier, Cha, SG (Pick: 11.6)

SG4 Josh Hart, NY, SG (Pick: 13.6)

SF1 DeMar DeRozan, Chi, SF (Pick: 3.6)

PF1 Julius Randle, NY, PF (Pick: 4.5)

PF2 John Collins, Utah, PF (Pick: 10.5)

PF3 Draymond Green, GS, PF (Pick: 12.5)

C1 Alperen Sengun, Hou, C (Pick: 5.6)

C2 Deandre Ayton, Por, C (Pick: 6.5)

Team Alexander

PG1 Stephen Curry, GS, PG (Pick: 2.4)

PG2 Tre Jones, SA, PG (Pick: 6.4)

PG3 Ja Morant, Mem, PG (Pick: 8.4)

PG4 Dennis Schroder, Tor, PG (Pick: 12.4)

SG1 Shai Gilgeous-Alexander, OKC, SG (Pick: 1.7)

SG2 Jalen Williams, OKC, SG (Pick: 7.7)

SF1 Andrew Wiggins, GS, SF (Pick: 9.7)

SF2 Michael Porter Jr., Den, SF (Pick: 11.7)

PF1 Jaren Jackson Jr., Mem, PF (Pick: 4.4)

PF2 Miles Bridges, Cha, PF (Pick: 10.4)

C1 Victor Wembanyama, SA, C (Pick: 3.7)

C2 Walker Kessler, Utah, C (Pick: 5.7)

C3 Zach Collins, SA, C (Pick: 13.7)

Team Carpenter

PG1 Damian Lillard, Mil, PG (Pick: 2.3)

PG2 Scoot Henderson, Por, PG (Pick: 6.3)

SG1 Jaylen Brown, Bos, SG (Pick: 4.3)

SG2 Zach LaVine, Chi, SG (Pick: 5.8)

SG3 Marcus Smart, Mem, SG (Pick: 10.3)

SG4 Kevin Huerter, Sac, SG (Pick: 11.8)

SG5 Brandon Miller, Cha, SG (Pick: 12.3)

SF1 Franz Wagner, Orl, SF (Pick: 7.8)

PF1 Domantas Sabonis, Sac, PF (Pick: 1.8)

PF2 Bobby Portis, Mil, PF (Pick: 9.8)

C1 Bam Adebayo, Mia, C (Pick: 3.8)

C2 Brook Lopez, Mil, C (Pick: 8.3)

C3 Jalen Duren, Det, C (Pick: 13.8)

Team Lipscomb

PG1 Trae Young, Atl, PG (Pick: 2.2)

PG2 Tyus Jones, Wsh, PG (Pick: 7.9)

SG1 Devin Booker, Phx, SG (Pick: 1.9)

SG2 Amen Thompson, Hou, SG (Pick: 12.2)

SF1 Keldon Johnson, SA, SF (Pick: 8.2)

SF2 Tobias Harris, Phi, SF (Pick: 10.2)

SF3 Bennedict Mathurin, Ind, SF (Pick: 11.9)

SF4 Harrison Barnes, Sac, SF (Pick: 13.9)

PF1 Paolo Banchero, Orl, PF (Pick: 4.2)

PF2 Evan Mobley, Cle, PF (Pick: 5.9)

PF3 Chet Holmgren, OKC, PF (Pick: 6.2)

C1 Nikola Vucevic, Chi, C (Pick: 3.9)

C2 Nic Claxton, Bkn, C (Pick: 9.9)

Team Moody

PG1 Tyrese Haliburton, Ind, PG (Pick: 1.10)

PG2 Josh Giddey, OKC, PG (Pick: 3.10)

PG3 Derrick White, Bos, PG (Pick: 9.10)

SG1 Austin Reaves, LAL, SG (Pick: 8.1)

SG2 Collin Sexton, Utah, SG (Pick: 11.10)

SF1 Paul George, LAC, SF (Pick: 6.1)

SF2 Saddiq Bey, Atl, SF (Pick: 12.1)

SF3 Tari Eason, Hou, SF (Pick: 13.10)

PF1 Anthony Davis, LAL, PF (Pick: 2.1)

PF2 Scottie Barnes, Tor, PF (Pick: 5.10)

C1 Karl-Anthony Towns, Min, C (Pick: 4.1)

C2 Myles Turner, Ind, C (Pick: 7.10)

C3 Mark Williams, Cha, C (Pick: 10.1)