Fantasy basketball mock draft: 10-team H2H categories league

The ESPN fantasy basketball experts got together for their third and final mock draft of the 2023-24 NBA season, using a 10-team H2H category format.

If you're new to fantasy hoops and looking to try it out for the first time, here is a tutorial of all the basics. From there, it's easy to grab a handful of people, set up a draft and have some fun!

Let this mock draft serve as a learning experience and prime example of where players are being selected. This can help you on your way when it's time to draft for real.

Where did Shai Gilgeous-Alexander come off the board in this mock draft? How early was Anthony Edwards and Victor Wembanyama picked? And who were the biggest fallers?

The participants of our 10-team H2H categories mock, in order of draft position, were as follows: Eric Karabell, Matt Williams, James Best, Jim McCormick, Pierre Becquey, Andre Snellings, Eric Moody, Steve Alexander, Joe Kaiser and Tom Carpenter.

Round 1

1. Nikola Jokic, Den, C (C1) -- Karabell

2. Luka Doncic, Dal, PG (PG1) -- Williams

3. Jayson Tatum, Bos, SF/PF (SF1) -- Best

4. Joel Embiid, Phi, C (C2) -- McCormick

5. Tyrese Haliburton, Ind, PG/SG (PG2) -- Becquey

6. Giannis Antetokounmpo, Mil, PF/C (PF1) -- Snellings

7. Shai Gilgeous-Alexander, OKC, PG/SG (SG1) -- Moody

8. Anthony Edwards, Min, SG/SF (SG2) -- Alexander

9. Stephen Curry, GS, PG (PG3) -- Kaiser

10. Damian Lillard, Mil, PG (PG4) -- Carpenter

Round 2

11. Trae Young, Atl, PG (PG5) -- Carpenter

12. Devin Booker, Phx, SG/SF (SG3) -- Kaiser

13. Victor Wembanyama, SA, PF/C (C3) -- Alexander

14. LaMelo Ball, Cha, PG/SG (PG6) -- Moody

15. Mikal Bridges, Bkn, SG/SF (SF2) -- Snellings

16. Kevin Durant, Phx, SF/PF (SF3) -- Becquey

17. Domantas Sabonis, Sac, PF/C (PF2) -- McCormick

18. Anthony Davis, LAL, PF/C (PF3) -- Best

19. Karl-Anthony Towns, Min, PF/C (C4) -- Williams

20. Donovan Mitchell, Cle, PG/SG (SG4) -- Karabell

Round 3

21. Dejounte Murray, Atl, PG/SG (PG7) -- Karabell

22. Desmond Bane, Mem, SG/SF (SG5) -- Williams

23. Jordan Poole, Wsh, PG/SG (SG6) -- Best

24. Kyrie Irving, Dal, PG/SG (PG8) -- McCormick

25. Jimmy Butler, Mia, SF/PF (SF4) -- Becquey

26. Jalen Brunson, NY, PG/SG (PG9) -- Snellings

27. Lauri Markkanen, Utah, SF/PF (PF4) -- Moody

28. Jaren Jackson Jr., Mem, PF/C (PF5) -- Alexander

29. LeBron James, LAL, SF/PF (SF5) -- Kaiser

30. Cade Cunningham, Det, PG/SG (PG10) -- Carpenter

Round 4

31. Darius Garland, Cle, PG (PG11) -- Carpenter

32. Nikola Vucevic, Chi, C (C5) -- Kaiser

33. Chet Holmgren, OKC, PF/C (PF6) -- Alexander

34. Pascal Siakam, Tor, PF/C (PF7) -- Moody

35. De'Aaron Fox, Sac, PG (PG12) -- Snellings

36. Paul George, LAC, SG/SF/PF (SF6) -- Becquey

37. James Harden, Phi, PG/SG (SG7) -- McCormick

38. Chris Paul, GS, PG (PG13) -- Best

39. O.G. Anunoby, Tor, SF (SF7) -- Williams

40. Jaylen Brown, Bos, SG/SF (SG8) -- Karabell

Round 5

41. Zach LaVine, Chi, SG/SF (SG9) -- Karabell

42. Tyrese Maxey, Phi, PG/SG (SG10) -- Williams

43. Walker Kessler, Utah, C (C6) -- Best

44. Kawhi Leonard, LAC, SF/PF (SF8) -- McCormick

45. Jamal Murray, Den, PG (PG14) -- Becquey

46. Bam Adebayo, Mia, C (C7) -- Snellings

47. Scottie Barnes, Tor, SF/PF (PF8) -- Moody

48. Josh Giddey, OKC, PG/SG/SF (PG15) -- Alexander

49. Julius Randle, NY, PF (PF9) -- Kaiser

50. DeMar DeRozan, Chi, SG/SF (SF9) -- Carpenter

Round 6

51. Myles Turner, Ind, C (C8) -- Carpenter

52. Jrue Holiday, Bos, PG/SG (PG16) -- Kaiser

53. Jalen Williams, OKC, SG/SF (SG11) -- Alexander

54. Fred VanVleet, Hou, PG (PG17) -- Moody

55. Evan Mobley, Cle, PF/C (PF10) -- Snellings

56. Brandon Ingram, NO, SF/PF (SF10) -- Becquey

57. Kristaps Porzingis, Bos, PF/C (C9) -- McCormick

58. Spencer Dinwiddie, Bkn, PG/SG (SG12) -- Best

59. Zion Williamson, NO, PF (PF11) -- Williams

60. Nic Claxton, Bkn, PF/C (C10) -- Karabell

Round 7

61. Jarrett Allen, Cle, C (C11) -- Karabell

62. Franz Wagner, Orl, SG/SF/PF (SF11) -- Williams

63. Kyle Kuzma, Wsh, SF/PF (PF12) -- Best

64. Deandre Ayton, Por, C (C12) -- McCormick

65. Paolo Banchero, Orl, SF/PF (PF13) -- Becquey

66. Tyus Jones, Wsh, PG (PG18) -- Snellings

67. Mark Williams, Cha, C (C13) -- Moody

68. Devin Vassell, SA, SG/SF (SF12) -- Alexander

69. Brook Lopez, Mil, C (C14) -- Kaiser

70. Bradley Beal, Phx, PG/SG (SG13) -- Carpenter

Round 8

71. Khris Middleton, Mil, SF (SF13) -- Carpenter

72. Austin Reaves, LAL, SG/SF (SG14) -- Kaiser

73. Alperen Sengun, Hou, C (C15) -- Alexander

74. Zach Collins, SA, PF/C (C16) -- Moody

75. Jalen Green, Hou, SG (SG15) -- Snellings

76. Rudy Gobert, Min, C (C17) -- Becquey

77. Cameron Johnson, Bkn, SF/PF (SF14) -- McCormick

78. Tyler Herro, Mia, PG/SG (SG16) -- Best

79. Jakob Poeltl, Tor, C (C18) -- Williams

80. Scoot Henderson, Por, PG (PG19) -- Karabell

Round 9

81. Klay Thompson, GS, SG/SF (SG17) -- Karabell

82. Ja Morant, Mem, PG (PG20) -- Williams

83. Jabari Smith Jr., Hou, PF/C (PF14) -- Best

84. Tobias Harris, Phi, SF/PF (SF15) -- McCormick

85. Jerami Grant, Por, PF (PF15) -- Becquey

86. Keegan Murray, Sac, SF/PF (PF16) -- Snellings

87. Anfernee Simons, Por, PG/SG (SG18) -- Moody

88. Andrew Wiggins, GS, SF/PF (SF16) -- Alexander

89. John Collins, Utah, PF (PF17) -- Kaiser

90. Daniel Gafford, Wsh, PF/C (C19) -- Carpenter

Round 10

91. Tre Jones, SA, PG (PG21) -- Carpenter

92. Jonas Valanciunas, NO, C (C20) -- Kaiser

93. Bruce Brown, Ind, SG/SF (SG19) -- Alexander

94. De'Anthony Melton, Phi, PG/SG (PG22) -- Moody

95. D'Angelo Russell, LAL, PG/SG (PG23) -- Snellings

96. Draymond Green, GS, PF/C (PF18) -- Becquey

97. Terry Rozier, Cha, PG/SG (SG20) -- McCormick

98. Shaedon Sharpe, Por, SG/SF (SG21) -- Best

99. Buddy Hield, Ind, SG/SF (SG22) -- Williams

100. CJ McCollum, NO, PG/SG (SG23) -- Karabell

Round 11

101. Jaden Ivey, Det, PG/SG (PG24) -- Karabell

102. Ben Simmons, Bkn, PG/PF (PG25) -- Williams

103. Brandon Miller, Cha, SG/SF (SG24) -- Best

104. Derrick White, Bos, PG/SG (PG26) -- McCormick

105. Michael Porter Jr., Den, SF (SF17) -- Becquey

106. Russell Westbrook, LAC, PG (PG27) -- Snellings

107. Marcus Smart, Mem, PG/SG (SG25) -- Moody

108. Markelle Fultz, Orl, PG/SG (PG28) -- Alexander

109. Josh Hart, NY, SG/SF (SG26) -- Kaiser

110. Jalen Duren, Det, C (C21) -- Carpenter

Round 12

111. Keldon Johnson, SA, SF (SF18) -- Carpenter

112. Onyeka Okongwu, Atl, C (C22) -- Kaiser

113. Bennedict Mathurin, Ind, SG/SF (SF19) -- Alexander

114. Wendell Carter Jr., Orl, C (C23) -- Moody

115. Saddiq Bey, Atl, SF/PF (SF20) -- Snellings

116. Aaron Gordon, Den, PF (PF19) -- Becquey

117. Mike Conley, Min, PG (PG29) -- McCormick

118. Jeremy Sochan, SA, PF (PF20) -- Best

119. P.J. Washington, Cha, PF (PF21) -- Williams

120. Jordan Clarkson, Utah, SG (SG27) -- Karabell

Round 13

121. Ivica Zubac, LAC, C (C24) -- Karabell

122. Herbert Jones, NO, SF/PF (PF22) -- Williams

123. RJ Barrett, NY, SG/SF (SF21) -- Best

124. Clint Capela, Atl, C (C25) -- McCormick

125. Talen Horton-Tucker, Utah, SG/SF (SG28) -- Becquey

126. Kevin Huerter, Sac, SG/SF (SG29) -- Snellings

127. Immanuel Quickley, NY, PG/SG (PG30) -- Moody

128. Dennis Schroder, Tor, PG (PG31) -- Alexander

129. Gary Trent Jr., Tor, PG/SG (SG30) -- Kaiser

130. Amen Thompson, Hou, SG (SG31) -- Carpenter

Team rosters are presented in first-round pick order. Picks indicated in parentheses in this manner: (Round.Pick)

Team Karabell

PG1 Dejounte Murray, Atl, PG/SG (Pick: 3.1)

PG2 Scoot Henderson, Por, PG (Pick: 8.10)

PG3 Jaden Ivey, Det, PG/SG (Pick: 11.1)

SG1 Donovan Mitchell, Cle, PG/SG (Pick: 2.10)

SG2 Jaylen Brown, Bos, SG/SF (Pick: 4.10)

SG3 Zach LaVine, Chi, SG/SF (Pick: 5.1)

SG4 Klay Thompson, GS, SG/SF (Pick: 9.1)

SG5 CJ McCollum, NO, PG/SG (Pick: 10.10)

SG6 Jordan Clarkson, Utah, SG (Pick: 12.10)

C1 Nikola Jokic, Den, C (Pick: 1.1)

C2 Nic Claxton, Bkn, PF/C (Pick: 6.10)

C3 Jarrett Allen, Cle, C (Pick: 7.1)

C4 Ivica Zubac, LAC, C (Pick: 13.1)

Team Williams

PG1 Luka Doncic, Dal, PG (Pick: 1.2)

PG2 Ja Morant, Mem, PG (Pick: 9.2)

PG3 Ben Simmons, Bkn, PG/PF (Pick: 11.2)

SG1 Desmond Bane, Mem, SG/SF (Pick: 3.2)

SG2 Tyrese Maxey, Phi, PG/SG (Pick: 5.2)

SG3 Buddy Hield, Ind, SG/SF (Pick: 10.9)

SF1 O.G. Anunoby, Tor, SF (Pick: 4.9)

SF2 Franz Wagner, Orl, SG/SF/PF (Pick: 7.2)

PF1 Zion Williamson, NO, PF (Pick: 6.9)

PF2 P.J. Washington, Cha, PF (Pick: 12.9)

PF3 Herbert Jones, NO, SF/PF (Pick: 13.2)

C1 Karl-Anthony Towns, Min, PF/C (Pick: 2.9)

C2 Jakob Poeltl, Tor, C (Pick: 8.9)

Team Best

PG1 Chris Paul, GS, PG (Pick: 4.8)

SG1 Jordan Poole, Wsh, PG/SG (Pick: 3.3)

SG2 Spencer Dinwiddie, Bkn, PG/SG (Pick: 6.8)

SG3 Tyler Herro, Mia, PG/SG (Pick: 8.8)

SG4 Shaedon Sharpe, Por, SG/SF (Pick: 10.8)

SG5 Brandon Miller, Cha, SG/SF (Pick: 11.3)

SF1 Jayson Tatum, Bos, SF/PF (Pick: 1.3)

SF2 RJ Barrett, NY, SG/SF (Pick: 13.3)

PF1 Anthony Davis, LAL, PF/C (Pick: 2.8)

PF2 Kyle Kuzma, Wsh, SF/PF (Pick: 7.3)

PF3 Jabari Smith Jr., Hou, PF/C (Pick: 9.3)

PF4 Jeremy Sochan, SA, PF (Pick: 12.8)

C1 Walker Kessler, Utah, C (Pick: 5.3)

Team McCormick

PG1 Kyrie Irving, Dal, PG/SG (Pick: 3.4)

PG2 Derrick White, Bos, PG/SG (Pick: 11.4)

PG3 Mike Conley, Min, PG (Pick: 12.7)

SG1 James Harden, Phi, PG/SG (Pick: 4.7)

SG2 Terry Rozier, Cha, PG/SG (Pick: 10.7)

SF1 Kawhi Leonard, LAC, SF/PF (Pick: 5.4)

SF2 Cameron Johnson, Bkn, SF/PF (Pick: 8.7)

SF3 Tobias Harris, Phi, SF/PF (Pick: 9.4)

PF1 Domantas Sabonis, Sac, PF/C (Pick: 2.7)

C1 Joel Embiid, Phi, C (Pick: 1.4)

C2 Kristaps Porzingis, Bos, PF/C (Pick: 6.7)

C3 Deandre Ayton, Por, C (Pick: 7.4)

C4 Clint Capela, Atl, C (Pick: 13.4)

Team Becquey

PG1 Tyrese Haliburton, Ind, PG/SG (Pick: 1.5)

PG2 Jamal Murray, Den, PG (Pick: 5.5)

SG1 Talen Horton-Tucker, Utah, SG/SF (Pick: 13.5)

SF1 Kevin Durant, Phx, SF/PF (Pick: 2.6)

SF2 Jimmy Butler, Mia, SF/PF (Pick: 3.5)

SF3 Paul George, LAC, SG/SF/PF (Pick: 4.6)

SF4 Brandon Ingram, NO, SF/PF (Pick: 6.6)

SF5 Michael Porter Jr., Den, SF (Pick: 11.5)

PF1 Paolo Banchero, Orl, SF/PF (Pick: 7.5)

PF2 Jerami Grant, Por, PF (Pick: 9.5)

PF3 Draymond Green, GS, PF/C (Pick: 10.6)

PF4 Aaron Gordon, Den, PF (Pick: 12.6)

C1 Rudy Gobert, Min, C (Pick: 8.6)

Team Snellings

PG1 Jalen Brunson, NY, PG/SG (Pick: 3.6)

PG2 De'Aaron Fox, Sac, PG (Pick: 4.5)

PG3 Tyus Jones, Wsh, PG (Pick: 7.6)

PG4 D'Angelo Russell, LAL, PG/SG (Pick: 10.5)

PG5 Russell Westbrook, LAC, PG (Pick: 11.6)

SG1 Jalen Green, Hou, SG (Pick: 8.5)

SG2 Kevin Huerter, Sac, SG/SF (Pick: 13.6)

SF1 Mikal Bridges, Bkn, SG/SF (Pick: 2.5)

SF2 Saddiq Bey, Atl, SF/PF (Pick: 12.5)

PF1 Giannis Antetokounmpo, Mil, PF/C (Pick: 1.6)

PF2 Evan Mobley, Cle, PF/C (Pick: 6.5)

PF3 Keegan Murray, Sac, SF/PF (Pick: 9.6)

C1 Bam Adebayo, Mia, C (Pick: 5.6)

Team Moody

PG1 LaMelo Ball, Cha, PG/SG (Pick: 2.4)

PG2 Fred VanVleet, Hou, PG (Pick: 6.4)

PG3 De'Anthony Melton, Phi, PG/SG (Pick: 10.4)

PG4 Immanuel Quickley, NY, PG/SG (Pick: 13.7)

SG1 Shai Gilgeous-Alexander, OKC, PG/SG (Pick: 1.7)

SG2 Anfernee Simons, Por, PG/SG (Pick: 9.7)

SG3 Marcus Smart, Mem, PG/SG (Pick: 11.7)

PF1 Lauri Markkanen, Utah, SF/PF (Pick: 3.7)

PF2 Pascal Siakam, Tor, PF/C (Pick: 4.4)

PF3 Scottie Barnes, Tor, SF/PF (Pick: 5.7)

C1 Mark Williams, Cha, C (Pick: 7.7)

C2 Zach Collins, SA, PF/C (Pick: 8.4)

C3 Wendell Carter Jr., Orl, C (Pick: 12.4)

Team Alexander

PG1 Josh Giddey, OKC, PG/SG/SF (Pick: 5.8)

PG2 Markelle Fultz, Orl, PG/SG (Pick: 11.8)

PG3 Dennis Schroder, Tor, PG (Pick: 13.8)

SG1 Anthony Edwards, Min, SG/SF (Pick: 1.8)

SG2 Jalen Williams, OKC, SG/SF (Pick: 6.3)

SG3 Bruce Brown, Ind, SG/SF (Pick: 10.3)

SF1 Devin Vassell, SA, SG/SF (Pick: 7.8)

SF2 Andrew Wiggins, GS, SF/PF (Pick: 9.8)

SF3 Bennedict Mathurin, Ind, SG/SF (Pick: 12.3)

PF1 Jaren Jackson Jr., Mem, PF/C (Pick: 3.8)

PF2 Chet Holmgren, OKC, PF/C (Pick: 4.3)

C1 Victor Wembanyama, SA, PF/C (Pick: 2.3)

C2 Alperen Sengun, Hou, C (Pick: 8.3)

Team Kaiser

PG1 Stephen Curry, GS, PG (Pick: 1.9)

PG2 Jrue Holiday, Bos, PG/SG (Pick: 6.2)

SG1 Devin Booker, Phx, SG/SF (Pick: 2.2)

SG2 Austin Reaves, LAL, SG/SF (Pick: 8.2)

SG3 Josh Hart, NY, SG/SF (Pick: 11.9)

SG4 Gary Trent Jr., Tor, PG/SG (Pick: 13.9)

SF1 LeBron James, LAL, SF/PF (Pick: 3.9)

PF1 Julius Randle, NY, PF (Pick: 5.9)

PF2 John Collins, Utah, PF (Pick: 9.9)

C1 Nikola Vucevic, Chi, C (Pick: 4.2)

C2 Brook Lopez, Mil, C (Pick: 7.9)

C3 Jonas Valanciunas, NO, C (Pick: 10.2)

C4 Onyeka Okongwu, Atl, C (Pick: 12.2)

Team Carpenter

PG1 Damian Lillard, Mil, PG (Pick: 1.10)

PG2 Trae Young, Atl, PG (Pick: 2.1)

PG3 Cade Cunningham, Det, PG/SG (Pick: 3.10)

PG4 Darius Garland, Cle, PG (Pick: 4.1)

PG5 Tre Jones, SA, PG (Pick: 10.1)

SG1 Bradley Beal, Phx, PG/SG (Pick: 7.10)

SG2 Amen Thompson, Hou, SG (Pick: 13.10)

SF1 DeMar DeRozan, Chi, SG/SF (Pick: 5.10)

SF2 Khris Middleton, Mil, SF (Pick: 8.1)

SF3 Keldon Johnson, SA, SF (Pick: 12.1)

C1 Myles Turner, Ind, C (Pick: 6.1)

C2 Daniel Gafford, Wsh, PF/C (Pick: 9.10)

C3 Jalen Duren, Det, C (Pick: 11.10)