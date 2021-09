Fantasy football 8-team, PPR mock draft: Darren Waller moves up the draft board

Stephania Bell explains why she selected Darren Waller in the second round of their mock draft. (1:09)

Our fantasy crew got together for an eight-team, PPR mock draft, and this time we included a wrinkle, setting one team to autopick.

As you can see with the draft results below, it's still possible to draft a solid team even if you're unable to attend the draft in real time. All you have to do is set your draft to autopick.

One note, though: Be sure to click "Edit Draft Strategy" on your team page before the draft, then click on "AutoPick Strategy" to designate how many players you want selected at every position. Otherwise, you could end up drafting too many players at one position, as happened in this mock with Team Autopick selecting three QBs.

Below, you can look at how our latest mock played out round by round, as well as how each team's final roster looked when all was said and done.

The participants this week, in order of draft position, were: Kyle Soppe, Matt Bowen, Team Autopick, Eric Karabell, Sachin Dave Chandan, Brooke Pryor, Tristan H. Cockcroft and Tom Carpenter.

Round 1

1. Christian McCaffrey, Car (RB1) -- Soppe

2. Alvin Kamara, NO (RB2) -- Bowen

3. Dalvin Cook, Min (RB3) -- Autopick

4. Derrick Henry, Ten (RB4) -- Karabell

5. Ezekiel Elliott, Dal (RB5) -- Chandan

6. Davante Adams, GB (WR1) -- Pryor

7. Travis Kelce, KC (TE1) -- Cockcroft

8. Saquon Barkley, NYG (RB6) -- Carpenter

Round 2

9. Jonathan Taylor, Ind (RB7) -- Carpenter

10. Austin Ekeler, LAC (RB8) -- Cockcroft

11. Najee Harris, Pit (RB9) -- Pryor

12. Nick Chubb, Cle (RB10) -- Chandan

13. Aaron Jones, GB (RB11) -- Karabell

14. Tyreek Hill, KC (WR2) -- Autopick

15. Stefon Diggs, Buf (WR3) -- Bowen

16. Antonio Gibson, Wsh (RB12) -- Soppe

Round 3

17. Calvin Ridley, Atl (WR4) -- Soppe

18. Clyde Edwards-Helaire, KC (RB13) -- Bowen

19. DeAndre Hopkins, Ari (WR5) -- Autopick

20. DK Metcalf, Sea (WR6) -- Karabell

21. Darren Waller, LV (TE2) -- Chandan

22. Joe Mixon, Cin (RB14) -- Pryor

23. Justin Jefferson, Min (WR7) -- Cockcroft

24. George Kittle, SF (TE3) -- Carpenter

Round 4

25. A.J. Brown, Ten (WR8) -- Carpenter

26. David Montgomery, Chi (RB15) -- Cockcroft

27. CeeDee Lamb, Dal (WR9) -- Pryor

28. Terry McLaurin, Wsh (WR10) -- Chandan

29. Keenan Allen, LAC (WR11) -- Karabell

30. Allen Robinson II, Chi (WR12) -- Autopick

31. Robert Woods, LAR (WR13) -- Bowen

32. Tyler Lockett, Sea (WR14) -- Soppe

Round 5

33. Chris Godwin, TB (WR15) -- Soppe

34. Mike Evans, TB (WR16) -- Bowen

35. James Robinson, Jax (RB16) -- Autopick

36. D'Andre Swift, Det (RB17) -- Karabell

37. Miles Sanders, Phi (RB18) -- Chandan

38. Patrick Mahomes, KC (QB1) -- Pryor

39. Cooper Kupp, LAR (WR17) -- Cockcroft

40. Chris Carson, Sea (RB19) -- Carpenter

Round 6

41. Amari Cooper, Dal (WR18) -- Carpenter

42. Diontae Johnson, Pit (WR19) -- Cockcroft

43. DJ Moore, Car (WR20) -- Pryor

44. Josh Allen, Buf (QB2) -- Chandan

45. Adam Thielen, Min (WR21) -- Karabell

46. Julio Jones, Ten (WR22) -- Autopick

47. Josh Jacobs, LV (RB20) -- Bowen

48. Gus Edwards, Bal (RB21) -- Soppe

Round 7

49. Tee Higgins, Cin (WR23) -- Soppe

50. Brandon Aiyuk, SF (WR24) -- Bowen

51. Mark Andrews, Bal (TE4) -- Autopick

52. Javonte Williams, Den (RB22) -- Karabell

53. Odell Beckham Jr., Cle (WR25) -- Chandan

54. Kyle Pitts, Atl (TE5) -- Pryor

55. Chase Edmonds, Ari (RB23) -- Cockcroft

56. Robby Anderson, Car (WR26) -- Carpenter

Round 8

57. Mike Davis, Atl (RB24) -- Carpenter

58. Jerry Jeudy, Den (WR27) -- Cockcroft

59. Myles Gaskin, Mia (RB25) -- Pryor

60. JuJu Smith-Schuster, Pit (WR28) -- Chandan

61. Kareem Hunt, Cle (RB26) -- Karabell

62. Kyler Murray, Ari (QB3) -- Autopick

63. T.J. Hockenson, Det (TE6) -- Bowen

64. Ja'Marr Chase, Cin (WR29) -- Soppe

Round 9

65. Tyler Boyd, Cin (WR30) -- Soppe

66. Lamar Jackson, Bal (QB4) -- Bowen

67. Kenny Golladay, NYG (WR31) -- Autopick

68. Courtland Sutton, Den (WR32) -- Karabell

69. Darrell Henderson Jr., LAR (RB27) -- Chandan

70. Chase Claypool, Pit (WR33) -- Pryor

71. Damien Harris, NE (RB28) -- Cockcroft

72. Michael Thomas, NO (WR34) -- Carpenter

Round 10

73. Kenyan Drake, LV (RB29) -- Carpenter

74. Brandin Cooks, Hou (WR35) -- Cockcroft

75. DeVonta Smith, Phi (WR36) -- Pryor

76. Laviska Shenault Jr., Jax (WR37) -- Chandan

77. Corey Davis, NYJ (WR38) -- Karabell

78. Dak Prescott, Dal (QB5) -- Autopick

79. Raheem Mostert, SF (RB30) -- Bowen

80. James Conner, Ari (RB31) -- Soppe

Round 11

81. Logan Thomas, Wsh (TE7) -- Soppe

82. Michael Gallup, Dal (WR39) -- Bowen

83. William Fuller V, Mia (WR40) -- Autopick

84. Russell Wilson, Sea (QB6) -- Karabell

85. Deebo Samuel, SF (WR41) -- Chandan

86. Sony Michel, LAR (RB32) -- Pryor

87. Antonio Brown, TB (WR42) -- Cockcroft

88. Aaron Rodgers, GB (QB7) -- Carpenter

Round 12

89. AJ Dillon, GB (RB33) -- Carpenter

90. Michael Carter, NYJ (RB34) -- Cockcroft

91. Noah Fant, Den (TE8) -- Pryor

92. Marvin Jones Jr., Jax (WR43) -- Chandan

93. Jonnu Smith, NE (TE9) -- Karabell

94. Justin Herbert, LAC (QB8) -- Autopick

95. Trey Sermon, SF (RB35) -- Bowen

96. Tom Brady, TB (QB9) -- Soppe

Round 13

97. Tony Pollard, Dal (RB36) -- Soppe

98. Jaylen Waddle, Mia (WR44) -- Bowen

99. DJ Chark Jr., Jax (WR45) -- Autopick

100. Melvin Gordon III, Den (RB37) -- Karabell

101. Marquise Brown, Bal (WR46) -- Chandan

102. Zack Moss, Buf (RB38) -- Pryor

103. Justin Tucker, Bal (K1) -- Cockcroft

104. Buccaneers D/ST, TB (DST1) -- Carpenter

Round 14

105. Michael Pittman Jr., Ind (WR47) -- Carpenter

106. Matthew Stafford, LAR (QB10) -- Cockcroft

107. Jarvis Landry, Cle (WR48) -- Pryor

108. Dallas Goedert, Phi (TE10) -- Chandan

109. Steelers D/ST, Pit (DST2) -- Karabell

110. Curtis Samuel, Wsh (WR49) -- Autopick

111. Ravens D/ST, Bal (DST3) -- Bowen

112. Joe Burrow, Cin (QB11) -- Soppe

Round 15

113. Washington D/ST, Wsh (DST4) -- Soppe

114. Harrison Butker, KC (K2) -- Bowen

115. 49ers D/ST, SF (DST5) -- Autopick

116. Henry Ruggs III, LV (WR50) -- Karabell

117. Bills D/ST, Buf (DST6) -- Chandan

118. Rams D/ST, LAR (DST7) -- Pryor

119. Jalen Hurts, Phi (QB12) -- Cockcroft

120. Matt Gay, LAR (K3) -- Carpenter

Round 16

121. Darnell Mooney, Chi (WR51) -- Carpenter

122. Patriots D/ST, NE (DST8) -- Cockcroft

123. Graham Gano, NYG (K4) -- Pryor

124. Jason Myers, Sea (K5) -- Chandan

125. Younghoe Koo, Atl (K6) -- Karabell

126. Brandon McManus, Den (K7) -- Autopick

127. Marquez Callaway, NO (WR52) -- Bowen

128. Greg Zuerlein, Dal (K8) -- Soppe

Team rosters are presented in first-round-pick order. Pick and bye weeks are indicated in parentheses in this manner: (Round.Pick | Bye)

Team Soppe

QB1 Tom Brady, TB (Pick: 12.8 | Bye: 9)

QB2 Joe Burrow, Cin (Pick: 14.8 | Bye: 10)

RB1 Christian McCaffrey, Car (Pick: 1.1 | Bye: 13)

RB2 Antonio Gibson, Wsh (Pick: 2.8 | Bye: 9)

RB3 Gus Edwards, Bal (Pick: 6.8 | Bye: 8)

RB4 James Conner, Ari (Pick: 10.8 | Bye: 12)

RB5 Tony Pollard, Dal (Pick: 13.1 | Bye: 7)

WR1 Calvin Ridley, Atl (Pick: 3.1 | Bye: 6)

WR2 Tyler Lockett, Sea (Pick: 4.8 | Bye: 9)

WR3 Chris Godwin, TB (Pick: 5.1 | Bye: 9)

WR4 Tee Higgins, Cin (Pick: 7.1 | Bye: 10)

WR5 Ja'Marr Chase, Cin (Pick: 8.8 | Bye: 10)

WR6 Tyler Boyd, Cin (Pick: 9.1 | Bye: 10)

TE1 Logan Thomas, Wsh (Pick: 11.1 | Bye: 9)

K1 Greg Zuerlein, Dal (Pick: 16.8 | Bye: 7)

DST1 Washington D/ST, Wsh (Pick: 15.1 | Bye: 9)

Team Bowen

QB1 Lamar Jackson, Bal (Pick: 9.2 | Bye: 8)

RB1 Alvin Kamara, NO (Pick: 1.2 | Bye: 6)

RB2 Clyde Edwards-Helaire, KC (Pick: 3.2 | Bye: 12)

RB3 Josh Jacobs, LV (Pick: 6.7 | Bye: 8)

RB4 Raheem Mostert, SF (Pick: 10.7 | Bye: 6)

RB5 Trey Sermon, SF (Pick: 12.7 | Bye: 6)

WR1 Stefon Diggs, Buf (Pick: 2.7 | Bye: 7)

WR2 Robert Woods, LAR (Pick: 4.7 | Bye: 11)

WR3 Mike Evans, TB (Pick: 5.2 | Bye: 9)

WR4 Brandon Aiyuk, SF (Pick: 7.2 | Bye: 6)

WR5 Michael Gallup, Dal (Pick: 11.2 | Bye: 7)

WR6 Jaylen Waddle, Mia (Pick: 13.2 | Bye: 14)

WR7 Marquez Callaway, NO (Pick: 16.7 | Bye: 6)

TE1 T.J. Hockenson, Det (Pick: 8.7 | Bye: 9)

K1 Harrison Butker, KC (Pick: 15.2 | Bye: 12)

DST1 Ravens D/ST, Bal (Pick: 14.7 | Bye: 8)

Team Autopick

QB1 Kyler Murray, Ari (Pick: 8.6 | Bye: 12)

QB2 Dak Prescott, Dal (Pick: 10.6 | Bye: 7)

QB3 Justin Herbert, LAC (Pick: 12.6 | Bye: 7)

RB1 Dalvin Cook, Min (Pick: 1.3 | Bye: 7)

RB2 James Robinson, Jax (Pick: 5.3 | Bye: 7)

WR1 Tyreek Hill, KC (Pick: 2.6 | Bye: 12)

WR2 DeAndre Hopkins, Ari (Pick: 3.3 | Bye: 12)

WR3 Allen Robinson II, Chi (Pick: 4.6 | Bye: 10)

WR4 Julio Jones, Ten (Pick: 6.6 | Bye: 13)

WR5 Kenny Golladay, NYG (Pick: 9.3 | Bye: 10)

WR6 William Fuller V, Mia (Pick: 11.3 | Bye: 14)

WR7 DJ Chark Jr., Jax (Pick: 13.3 | Bye: 7)

WR8 Curtis Samuel, Wsh (Pick: 14.6 | Bye: 9)

TE1 Mark Andrews, Bal (Pick: 7.3 | Bye: 8)

K1 Brandon McManus, Den (Pick: 16.6 | Bye: 11)

DST1 49ers D/ST, SF (Pick: 15.3 | Bye: 6)

Team Karabell

QB1 Russell Wilson, Sea (Pick: 11.4 | Bye: 9)

RB1 Derrick Henry, Ten (Pick: 1.4 | Bye: 13)

RB2 Aaron Jones, GB (Pick: 2.5 | Bye: 13)

RB3 D'Andre Swift, Det (Pick: 5.4 | Bye: 9)

RB4 Javonte Williams, Den (Pick: 7.4 | Bye: 11)

RB5 Kareem Hunt, Cle (Pick: 8.5 | Bye: 13)

RB6 Melvin Gordon III, Den (Pick: 13.4 | Bye: 11)

WR1 DK Metcalf, Sea (Pick: 3.4 | Bye: 9)

WR2 Keenan Allen, LAC (Pick: 4.5 | Bye: 7)

WR3 Adam Thielen, Min (Pick: 6.5 | Bye: 7)

WR4 Courtland Sutton, Den (Pick: 9.4 | Bye: 11)

WR5 Corey Davis, NYJ (Pick: 10.5 | Bye: 6)

WR6 Henry Ruggs III, LV (Pick: 15.4 | Bye: 8)

TE1 Jonnu Smith, NE (Pick: 12.5 | Bye: 14)

K1 Younghoe Koo, Atl (Pick: 16.5 | Bye: 6)

DST1 Steelers D/ST, Pit (Pick: 14.5 | Bye: 7)

Team Chandan

QB1 Josh Allen, Buf (Pick: 6.4 | Bye: 7)

RB1 Ezekiel Elliott, Dal (Pick: 1.5 | Bye: 7)

RB2 Nick Chubb, Cle (Pick: 2.4 | Bye: 13)

RB3 Miles Sanders, Phi (Pick: 5.5 | Bye: 14)

RB4 Darrell Henderson Jr., LAR (Pick: 9.5 | Bye: 11)

WR1 Terry McLaurin, Wsh (Pick: 4.4 | Bye: 9)

WR2 Odell Beckham Jr., Cle (Pick: 7.5 | Bye: 13)

WR3 JuJu Smith-Schuster, Pit (Pick: 8.4 | Bye: 7)

WR4 Laviska Shenault Jr., Jax (Pick: 10.4 | Bye: 7)

WR5 Deebo Samuel, SF (Pick: 11.5 | Bye: 6)

WR6 Marvin Jones Jr., Jax (Pick: 12.4 | Bye: 7)

WR7 Marquise Brown, Bal (Pick: 13.5 | Bye: 8)

TE1 Darren Waller, LV (Pick: 3.5 | Bye: 8)

TE2 Dallas Goedert, Phi (Pick: 14.4 | Bye: 14)

K1 Jason Myers, Sea (Pick: 16.4 | Bye: 9)

DST1 Bills D/ST, Buf (Pick: 15.5 | Bye: 7)

Team Pryor

QB1 Patrick Mahomes, KC (Pick: 5.6 | Bye: 12)

RB1 Najee Harris, Pit (Pick: 2.3 | Bye: 7)

RB2 Joe Mixon, Cin (Pick: 3.6 | Bye: 10)

RB3 Myles Gaskin, Mia (Pick: 8.3 | Bye: 14)

RB4 Sony Michel, LAR (Pick: 11.6 | Bye: 11)

RB5 Zack Moss, Buf (Pick: 13.6 | Bye: 7)

WR1 Davante Adams, GB (Pick: 1.6 | Bye: 13)

WR2 CeeDee Lamb, Dal (Pick: 4.3 | Bye: 7)

WR3 DJ Moore, Car (Pick: 6.3 | Bye: 13)

WR4 Chase Claypool, Pit (Pick: 9.6 | Bye: 7)

WR5 DeVonta Smith, Phi (Pick: 10.3 | Bye: 14)

WR6 Jarvis Landry, Cle (Pick: 14.3 | Bye: 13)

TE1 Kyle Pitts, Atl (Pick: 7.6 | Bye: 6)

TE2 Noah Fant, Den (Pick: 12.3 | Bye: 11)

K1 Graham Gano, NYG (Pick: 16.3 | Bye: 10)

DST1 Rams D/ST, LAR (Pick: 15.6 | Bye: 11)

Team Cockcroft

QB1 Matthew Stafford, LAR (Pick: 14.2 | Bye: 11)

QB2 Jalen Hurts, Phi (Pick: 15.7 | Bye: 14)

RB1 Austin Ekeler, LAC (Pick: 2.2 | Bye: 7)

RB2 David Montgomery, Chi (Pick: 4.2 | Bye: 10)

RB3 Chase Edmonds, Ari (Pick: 7.7 | Bye: 12)

RB4 Damien Harris, NE (Pick: 9.7 | Bye: 14)

RB5 Michael Carter, NYJ (Pick: 12.2 | Bye: 6)

WR1 Justin Jefferson, Min (Pick: 3.7 | Bye: 7)

WR2 Cooper Kupp, LAR (Pick: 5.7 | Bye: 11)

WR3 Diontae Johnson, Pit (Pick: 6.2 | Bye: 7)

WR4 Jerry Jeudy, Den (Pick: 8.2 | Bye: 11)

WR5 Brandin Cooks, Hou (Pick: 10.2 | Bye: 10)

WR6 Antonio Brown, TB (Pick: 11.7 | Bye: 9)

TE1 Travis Kelce, KC (Pick: 1.7 | Bye: 12)

K1 Justin Tucker, Bal (Pick: 13.7 | Bye: 8)

DST1 Patriots D/ST, NE (Pick: 16.2 | Bye: 14)

Team Carpenter

QB1 Aaron Rodgers, GB (Pick: 11.8 | Bye: 13)

RB1 Saquon Barkley, NYG (Pick: 1.8 | Bye: 10)

RB2 Jonathan Taylor, Ind (Pick: 2.1 | Bye: 14)

RB3 Chris Carson, Sea (Pick: 5.8 | Bye: 9)

RB4 Mike Davis, Atl (Pick: 8.1 | Bye: 6)

RB5 Kenyan Drake, LV (Pick: 10.1 | Bye: 8)

RB6 AJ Dillon, GB (Pick: 12.1 | Bye: 13)

WR1 A.J. Brown, Ten (Pick: 4.1 | Bye: 13)

WR2 Amari Cooper, Dal (Pick: 6.1 | Bye: 7)

WR3 Robby Anderson, Car (Pick: 7.8 | Bye: 13)

WR4 Michael Thomas, NO (Pick: 9.8 | Bye: 6)

WR5 Michael Pittman Jr., Ind (Pick: 14.1 | Bye: 14)

WR6 Darnell Mooney, Chi (Pick: 16.1 | Bye: 10)

TE1 George Kittle, SF (Pick: 3.8 | Bye: 6)

K1 Matt Gay, LAR (Pick: 15.8 | Bye: 11)

DST1 Buccaneers D/ST, TB (Pick: 13.8 | Bye: 9)