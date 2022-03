Mike Clay's fantasy football 2022 rankings

Mike Clay's 2022 fantasy football rankings by position and top 300 will be updated throughout the preseason as NFL news warrants and to reflect any changes in his view on players for the upcoming season.

NOTE: The rankings below are for PPR formats.

Latest update: March 30

Quarterbacks

1. Josh Allen, BUF

2. Patrick Mahomes, KC

3. Justin Herbert, LAC

4. Lamar Jackson, BAL

5. Tom Brady, TB

6. Dak Prescott, DAL

7. Aaron Rodgers, GB

8. Kyler Murray, ARI

9. Joe Burrow, CIN

10. Russell Wilson, DEN

11. Jalen Hurts, PHI

12. Matthew Stafford, LAR

13. Deshaun Watson, CLE

14. Derek Carr, LV

15. Trey Lance, SF

16. Kirk Cousins, MIN

17. Trevor Lawrence, JAC

18. Justin Fields, CHI

19. Tua Tagovailoa, MIA

20. Ryan Tannehill, TEN

21. Daniel Jones, NYG

22. Jameis Winston, NO

23. Carson Wentz, WAS

24. Zach Wilson, NYJ

25. Mac Jones, NE

26. Matt Ryan, IND

27. Jared Goff, DET

28. Marcus Mariota, ATL

29. Mitchell Trubisky, PIT

30. Davis Mills, HOU

31. Sam Darnold, CAR

32. Drew Lock, SEA

Running backs

1. Jonathan Taylor, IND

2. Austin Ekeler, LAC

3. Christian McCaffrey, CAR

4. Javonte Williams, DEN

5. Derrick Henry, TEN

6. Alvin Kamara, NO

7. Najee Harris, PIT

8. D'Andre Swift, DET

9. Leonard Fournette, TB

10. Dalvin Cook, MIN

11. Joe Mixon, CIN

12. James Conner, ARI

13. Aaron Jones, GB

14. Antonio Gibson, WAS

15. David Montgomery, CHI

16. Josh Jacobs, LV

17. Cam Akers, LAR

18. J.K. Dobbins, BAL

19. Saquon Barkley, NYG

20. Nick Chubb, CLE

21. Ezekiel Elliott, DAL

22. Michael Carter, NYJ

23. Elijah Mitchell, SF

24. Devin Singletary, BUF

25. Travis Etienne, JAC

26. Cordarrelle Patterson, ATL

27. Clyde Edwards-Helaire, KC

28. Miles Sanders, PHI

29. Kareem Hunt, CLE

30. Damien Harris, NE

31. Chris Carson, SEA

32. Tony Pollard, DAL

33. Chase Edmonds, MIA

34. AJ Dillon, GB

35. James Robinson, JAC

36. Ronald Jones II, KC

37. Rashaad Penny, SEA

38. Rhamondre Stevenson, NE

39. Raheem Mostert, MIA

40. Melvin Gordon, FA

41. Alexander Mattison, MIN

42. J.D. McKissic, WAS

43. Nyheim Hines, IND

44. James White, NE

45. Darrell Henderson Jr., LAR

46. Gus Edwards, BAL

47. Kenneth Gainwell, PHI

48. Rex Burkhead, HOU

49. Ke'Shawn Vaughn, TB

50. Duke Johnson, BUF

51. Jamaal Williams, DET

52. Kenyan Drake, LV

53. Khalil Herbert, CHI

54. Mike Davis, ATL

55. Mike Boone, DEN

56. Dontrell Hilliard, TEN

57. Mark Ingram II, NO

58. Eno Benjamin, ARI

59. Dare Ogunbowale, HOU

60. Samaje Perine, CIN

61. Ty Johnson, NYJ

62. Royce Freeman, HOU

63. Damien Williams, ATL

64. Joshua Kelley, LAC

65. Boston Scott, PHI

66. Matt Breida, NYG

67. Larry Rountree III, LAC

68. Tevin Coleman, NYJ

69. Chuba Hubbard, CAR

70. Ameer Abdullah, LV

Wide receivers

1. Cooper Kupp, LAR

2. Justin Jefferson, MIN

3. Ja'Marr Chase, CIN

4. Deebo Samuel, SF

5. Davante Adams, LV

6. Tyreek Hill, MIA

7. Stefon Diggs, BUF

8. CeeDee Lamb, DAL

9. A.J. Brown, TEN

10. Tee Higgins, CIN

11. Mike Evans, TB

12. DeAndre Hopkins, ARI

13. Diontae Johnson, PIT

14. Keenan Allen, LAC

15. DK Metcalf, SEA

16. DJ Moore, CAR

17. Jaylen Waddle, MIA

18. Michael Pittman Jr., IND

19. Marquise Brown, BAL

20. Amon-Ra St. Brown, DET

21. Chris Godwin, TB

22. Terry McLaurin, WAS

23. Brandin Cooks, HOU

24. Darnell Mooney, CHI

25. Mike Williams, LAC

26. Elijah Moore, NYJ

27. Tyler Lockett, SEA

28. Amari Cooper, CLE

29. JuJu Smith-Schuster, KC

30. Gabriel Davis, BUF

31. Michael Thomas, NO

32. Hunter Renfrow, LV

33. Courtland Sutton, DEN

34. Jerry Jeudy, DEN

35. DeVonta Smith, PHI

36. Adam Thielen, MIN

37. Michael Gallup, DAL

38. Christian Kirk, JAC

39. Rondale Moore, ARI

40. Chase Claypool, PIT

41. Kadarius Toney, NYG

42. Jakobi Meyers, NE

43. Odell Beckham Jr., FA

44. Allen Robinson II, LAR

45. Russell Gage, TB

46. Robert Woods, TEN

47. Jarvis Landry, FA

48. DJ Chark Jr., DET

49. Corey Davis, NYJ

50. Rashod Bateman, BAL

51. Brandon Aiyuk, SF

52. Marquez Valdes-Scantling, KC

53. Allen Lazard, GB

54. Mecole Hardman, KC

55. Marvin Jones Jr., JAC

56. Robby Anderson, CAR

57. Kenny Golladay, NYG

58. Braxton Berrios, NYJ

59. Kendrick Bourne, NE

60. Tyler Boyd, CIN

61. Curtis Samuel, WAS

62. Josh Palmer, LAC

63. Tim Patrick, DEN

64. Sterling Shepard, NYG

65. Will Fuller V, FA

66. DeVante Parker, MIA

67. Randall Cobb, GB

68. Van Jefferson, LAR

69. Marquez Callaway, NO

70. Nico Collins, HOU

71. Byron Pringle, CHI

72. Parris Campbell, IND

73. Jamison Crowder, BUF

74. K.J. Osborn, MIN

75. Nelson Agholor, NE

76. Amari Rodgers, GB

77. James Washington, DAL

78. Olamide Zaccheaus, ATL

79. Deonte Harris, NO

80. Jauan Jennings, SF

81. Antoine Wesley, ARI

82. Donovan Peoples-Jones, CLE

83. Nick Westbrook-Ikhine, TEN

84. Chris Conley, HOU

85. Anthony Schwartz, CLE

86. KhaDarel Hodge, ATL

87. Terrace Marshall Jr., CAR

88. Darius Slayton, NYG

89. Ashton Dulin, IND

90. Cedrick Wilson, MIA

91. Zach Pascal, PHI

92. D'Wayne Eskridge, SEA

93. Devin Duvernay, BAL

94. Dyami Brown, WAS

95. Zay Jones, JAC

96. Tutu Atwell, LAR

97. Juwann Winfree, GB

98. Quez Watkins, PHI

99. Phillip Dorsett II, HOU

100. Isaiah McKenzie, BUF

Tight ends

1. Mark Andrews, BAL

2. Travis Kelce, KC

3. Kyle Pitts, ATL

4. George Kittle, SF

5. Darren Waller, LV

6. Dalton Schultz, DAL

7. Dallas Goedert, PHI

8. T.J. Hockenson, DET

9. Zach Ertz, ARI

10. Rob Gronkowski, FA

11. Pat Freiermuth, PIT

12. Logan Thomas, WAS

13. Hunter Henry, NE

14. Noah Fant, SEA

15. Mike Gesicki, MIA

16. Dawson Knox, BUF

17. Irv Smith Jr., MIN

18. Tyler Higbee, LAR

19. Robert Tonyan, GB

20. Albert Okwuegbunam, DEN

21. Cole Kmet, CHI

22. Evan Engram, JAC

23. David Njoku, CLE

24. Gerald Everett, LAC

25. Brevin Jordan, HOU

26. Adam Trautman, NO

27. Austin Hooper, TEN

28. C.J. Uzomah, NYJ

29. Mo Alie-Cox, IND

30. Hayden Hurst, CIN

31. Dan Arnold, JAC

32. Tommy Tremble, CAR

33. Cameron Brate, TB

34. Jonnu Smith, NE

35. Ricky Seals-Jones, NYG

36. Harrison Bryant, CLE

37. Pharaoh Brown, HOU

38. Tyler Conklin, NYJ

39. Kylen Granson, IND

40. O.J. Howard, BUF

Defense/Special teams

1. Bills D/ST, BUF

2. Saints D/ST, NO

3. Packers D/ST, GB

4. Washington D/ST, WAS

5. Dolphins D/ST, MIA

6. Cowboys D/ST, DAL

7. 49ers D/ST, SF

8. Buccaneers D/ST, TB

9. Eagles D/ST, PHI

10. Browns D/ST, CLE

11. Vikings D/ST, MIN

12. Ravens D/ST, BAL

13. Panthers D/ST, CAR

14. Colts D/ST, IND

15. Steelers D/ST, PIT

16. Chargers D/ST, LAC

17. Bengals D/ST, CIN

18. Giants D/ST, NYG

19. Bears D/ST, CHI

20. Patriots D/ST, NE

Kickers

1. Evan McPherson, CIN

2. Matt Gay, LAR

3. Harrison Butker, KC

4. Justin Tucker, BAL

5. Brandon McManus, DEN

6. Daniel Carlson, LV

7. Nick Folk, NE

8. Chris Naggar, DAL

9. Matt Prater, ARI

10. Tyler Bass, BUF

11. Mason Crosby, GB

12. Graham Gano, NYG

13. Jake Elliott, PHI

14. Ryan Succop, TB

15. Matthew Wright, JAC

16. Robbie Gould, SF

17. Greg Joseph, MIN

18. Wil Lutz, NO

19. Dustin Hopkins, LAC

20. Riley Patterson, DET