Eric Karabell's fantasy football superflex rankings for 2022

Eric Karabell's fantasy football superflex PPR top 200 will be updated throughout the preseason for NFL news and to reflect his evolving opinion on players for the 2022 season. Due to the ever-changing nature of the news, these rankings represent each player's value if you were to draft today, balancing the risk and reward of every player's talent and potential opportunity to contribute.

Need printable ranks for your draft? Check out Cheat Sheet Central

1. Josh Allen, Buf (QB1)

2. Patrick Mahomes, KC (QB2)

3. Justin Herbert, LAC (QB3)

4. Jonathan Taylor, Ind (RB1)

5. Austin Ekeler, LAC (RB2)

6. Cooper Kupp, LAR (WR1)

7. Ja'Marr Chase, Cin (WR2)

8. Justin Jefferson, Min (WR3)

9. Joe Burrow, Cin (QB4)

10. Lamar Jackson, Bal (QB5)

11. Kyler Murray, Ari (QB6)

12. Derrick Henry, Ten (RB3)

13. Dalvin Cook, Min (RB4)

14. Najee Harris, Pit (RB5)

15. Christian McCaffrey, Car (RB6)

16. Aaron Rodgers, GB (QB7)

17. Russell Wilson, Den (QB8)

18. Matthew Stafford, LAR (QB9)

19. CeeDee Lamb, Dal (WR4)

20. Stefon Diggs, Buf (WR5)

21. Davante Adams, LV (WR6)

22. Jalen Hurts, Phi (QB10)

23. Dak Prescott, Dal (QB11)

25. Joe Mixon, Cin (RB7)

26. Alvin Kamara, NO (RB8)

27. Deebo Samuel, SF (WR7)

28. Travis Kelce, KC (TE1)

29. Tyreek Hill, Mia (WR8)

30. Javonte Williams, Den (RB9)

31. D'Andre Swift, Det (RB10)

32. Leonard Fournette, TB (RB11)

33. Nick Chubb, Cle (RB12)

34. Deshaun Watson, Cle (QB13)

35. Mark Andrews, Bal (TE2)

36. Tee Higgins, Cin (WR9)

37. Keenan Allen, LAC (WR10)

38. Mike Evans, TB (WR11)

39. Aaron Jones, GB (RB13)

40. James Conner, Ari (RB14)

41. David Montgomery, Chi (RB15)

42. A.J. Brown, Phi (WR12)

43. DK Metcalf, Sea (WR13)

44. DJ Moore, Car (WR14)

45. Jaylen Waddle, Mia (WR15)

46. Ezekiel Elliott, Dal (RB16)

47. Antonio Gibson, Wsh (RB17)

48. Terry McLaurin, Wsh (WR16)

49. Diontae Johnson, Pit (WR17)

50. Kyle Pitts, Atl (TE3)

51. George Kittle, SF (TE4)

52. Darren Waller, LV (TE5)

53. Michael Pittman Jr., Ind (WR18)

54. Josh Jacobs, LV (RB18)

55. Cam Akers, LAR (RB19)

56. Saquon Barkley, NYG (RB20)

57. J.K. Dobbins, Bal (RB21)

58. Travis Etienne Jr., Jax (RB22)

59. Elijah Mitchell, SF (RB23)

60. Derek Carr, LV (QB14)

61. Trey Lance, SF (QB15)

62. Amon-Ra St. Brown, Det (WR19)

63. Mike Williams, LAC (WR20)

64. Elijah Moore, NYJ (WR21)

65. Devin Singletary, Buf (RB24)

66. Cordarrelle Patterson, Atl (RB25)

67. Jerry Jeudy, Den (WR22)

68. Marquise Brown, Ari (WR23)

69. Trevor Lawrence, Jax (QB16)

70. Zach Wilson, NYJ (QB17)

71. Tua Tagovailoa, Mia (QB18)

72. Kirk Cousins, Min (QB19)

73. Darnell Mooney, Chi (WR24)

74. Brandin Cooks, Hou (WR25)

75. Chris Godwin, TB (WR26)

76. Kareem Hunt, Cle (RB26)

77. Breece Hall, NYJ (RB27)

78. Miles Sanders, Phi (RB28)

79. Damien Harris, NE (RB29)

80. Clyde Edwards-Helaire, KC (RB30)

81. Courtland Sutton, Den (WR27)

82. Amari Cooper, Cle (WR28)

83. Adam Thielen, Min (WR29)

84. Gabriel Davis, Buf (WR30)

85. Ronald Jones II, KC (RB31)

86. Chase Edmonds, Mia (RB32)

87. AJ Dillon, GB (RB33)

88. Dallas Goedert, Phi (TE6)

89. Zach Ertz, Ari (TE7)

90. Dalton Schultz, Dal (TE8)

91. T.J. Hockenson, Det (TE9)

92. Mike Gesicki, Mia (TE10)

93. Rashod Bateman, Bal (WR31)

94. Hunter Renfrow, LV (WR32)

95. Michael Thomas, NO (WR33)

96. DeVonta Smith, Phi (WR34)

97. JuJu Smith-Schuster, KC (WR35)

98. Tyler Lockett, Sea (WR36)

99. DeAndre Hopkins, Ari (WR37)

100. Christian Kirk, Jax (WR38)

101. Allen Robinson II, LAR (WR39)

102. Robert Woods, Ten (WR40)

103. Melvin Gordon III, Den (RB34)

104. Tony Pollard, Dal (RB35)

105. Michael Carter, NYJ (RB36)

106. Ken Walker III, Sea (RB37)

107. Rashaad Penny, Sea (RB38)

108. Ryan Tannehill, Ten (QB20)

109. Matt Ryan, Ind (QB21)

110. Justin Fields, Chi (QB22)

111. Mac Jones, NE (QB23)

112. Daniel Jones, NYG (QB24)

113. Carson Wentz, Wsh (QB25)

114. Jameis Winston, NO (QB26)

115. Rob Gronkowski, FA (TE11)

116. Dawson Knox, Buf (TE12)

117. Drake London, Atl (WR41)

118. Treylon Burks, Ten (WR42)

119. Chris Olave, NO (WR43)

120. Garrett Wilson, NYJ (WR44)

121. Michael Gallup, Dal (WR45)

122. Chase Claypool, Pit (WR46)

123. Rhamondre Stevenson, NE (RB39)

124. James Cook, Buf (RB40)

125. Nyheim Hines, Ind (RB41)

126. J.D. McKissic, Wsh (RB42)

127. Jamaal Williams, Det (RB43)

128. Raheem Mostert, Mia (RB44)

129. Drew Lock, Sea (QB27)

130. Marcus Mariota, Atl (QB28)

131. Kenny Pickett, Pit (QB29)

132. Sam Darnold, Car (QB30)

133. Jared Goff, Det (QB31)

134. Davis Mills, Hou (QB32)

135. Marquez Valdes-Scantling, KC (WR47)

136. Mecole Hardman, KC (WR48)

137. Brandon Aiyuk, SF (WR49)

138. Christian Watson, GB (WR50)

139. Isaiah Spiller, LAC (RB45)

140. Marlon Mack, Hou (RB46)

141. Gus Edwards, Bal (RB47)

142. Alexander Mattison, Min (RB48)

143. James White, NE (RB49)

144. Dameon Pierce, Hou (RB50)

145. James Robinson, Jax (RB51)

146. Kadarius Toney, NYG (WR51)

147. Russell Gage, TB (WR52)

148. Jakobi Meyers, NE (WR53)

149. Kenny Golladay, NYG (WR54)

150. Marvin Jones Jr., Jax (WR55)

151. Allen Lazard, GB (WR56)

152. Robbie Anderson, Car (WR57)

153. Logan Thomas, Wsh (TE13)

154. Pat Freiermuth, Pit (TE14)

155. Hunter Henry, NE (TE15)

156. Albert Okwuegbunam, Den (TE16)

157. Irv Smith Jr., Min (TE17)

158. Mark Ingram II, NO (RB52)

159. Darrell Henderson Jr., LAR (RB53)

160. Kenyan Drake, LV (RB54)

161. Damien Williams, Atl (RB55)

162. Sony Michel, Mia (RB56)

163. Rex Burkhead, Hou (RB57)

164. Kenneth Gainwell, Phi (RB58)

165. Noah Fant, Sea (TE18)

166. Tyler Higbee, LAR (TE19)

167. David Njoku, Cle (TE20)

168. Cole Kmet, Chi (TE21)

169. Gerald Everett, LAC (TE22)

170. Robert Tonyan, GB (TE23)

171. Desmond Ridder, Atl (QB33)

172. Matt Corral, Car (QB34)

173. Mitch Trubisky, Pit (QB35)

174. Alec Pierce, Ind (WR58)

175. Jahan Dotson, Wsh (WR59)

176. Tyler Boyd, Cin (WR60)

177. Jarvis Landry, NO (WR61)

178. Van Jefferson, LAR (WR62)

179. Jameson Williams, Det (WR63)

180. Rondale Moore, Ari (WR64)

181. Buffalo Bills DST, (DST1)

182. Tampa Bay Buccaneers DST, (DST2)

183. Los Angeles Rams DST, (DST3)

184. New Orleans Saints DST, (DST4)

185. Green Bay Packers DST, (DST5)

186. New England Patriots DST, (DST6)

187. Pittsburgh Steelers DST, (DST7)

188. Miami Dolphins DST, (DST8)

189. Philadelphia Eagles DST, (DST9)

190. Arizona Cardinals DST, (DST10)

191. Evan McPherson, Cin (K1)

192. Matt Gay, LAR (K2)

193. Harrison Butker, KC (K3)

194. Justin Tucker, Bal (K4)

195. Tyler Bass, Buf (K5)

196. Brandon McManus, Den (K6)

197. Daniel Carlson, LV (K7)

198. Nick Folk, NE (K8)

199. Younghoe Koo, Atl (K9)

200. Matt Prater, Ari (K10)