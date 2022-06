Fantasy football mock draft: Four WRs go in first round in 12-team PPR

July is almost here and that means the 2022 fantasy football season is right around the corner. Our ESPN Fantasy staff got together for the second mock draft of the year, this time using a 12-team PPR format.

This mock draft featured the following participants (in order of first-round selection): Keith Lipscomb, Matthew Berry, Marcel Louis-Jacques, Eric Moody, Mike Clay, Tristan H. Cockcroft, Daniel Dopp, Kyle Soppe, Damian Dabrowski, Mike Triplett, Joe Kaiser and Tom Carpenter.

Below, you will find round-by-round picks. Finally, at the very bottom, we have included a listing of each team's roster.

Round 1

1. Jonathan Taylor, Ind (RB1) -- Lipscomb

2. Christian McCaffrey, Car (RB2) -- Berry

3. Austin Ekeler, LAC (RB3) -- Louis-Jacques

4. Najee Harris, Pit (RB4) -- Moody

5. Cooper Kupp, LAR (WR1) -- Clay

6. Derrick Henry, Ten (RB5) -- Cockcroft

7. Justin Jefferson, Min (WR2) -- Dopp

8. Dalvin Cook, Min (RB6) -- Soppe

9. Ja'Marr Chase, Cin (WR3) -- Dabrowski

10. Joe Mixon, Cin (RB7) -- Triplett

11. Davante Adams, LV (WR4) -- Kaiser

12. D'Andre Swift, Det (RB8) -- Carpenter

Round 2

13. Alvin Kamara, NO (RB9) -- Carpenter

14. Stefon Diggs, Buf (WR5) -- Kaiser

15. Javonte Williams, Den (RB10) -- Triplett

16. Aaron Jones, GB (RB11) -- Dabrowski

17. Keenan Allen, LAC (WR6) -- Soppe

18. Deebo Samuel, SF (WR7) -- Dopp

19. CeeDee Lamb, Dal (WR8) -- Cockcroft

20. Tyreek Hill, Mia (WR9) -- Clay

21. Travis Kelce, KC (TE1) -- Moody

22. Cam Akers, LAR (RB12) -- Louis-Jacques

23. Leonard Fournette, TB (RB13) -- Berry

24. Tee Higgins, Cin (WR10) -- Lipscomb

Round 3

25. Mike Evans, TB (WR11) -- Lipscomb

26. Mark Andrews, Bal (TE2) -- Berry

27. Saquon Barkley, NYG (RB14) -- Louis-Jacques

28. Nick Chubb, Cle (RB15) -- Moody

29. James Conner, Ari (RB16) -- Clay

30. David Montgomery, Chi (RB17) -- Cockcroft

31. Ezekiel Elliott, Dal (RB18) -- Dopp

32. Michael Pittman Jr., Ind (WR12) -- Soppe

33. A.J. Brown, Phi (WR13) -- Dabrowski

34. Terry McLaurin, Wsh (WR14) -- Triplett

35. Josh Jacobs, LV (RB19) -- Kaiser

36. Jaylen Waddle, Mia (WR15) -- Carpenter

Round 4

37. J.K. Dobbins, Bal (RB20) -- Carpenter

38. Mike Williams, LAC (WR16) -- Kaiser

39. Kyle Pitts, Atl (TE3) -- Triplett

40. Diontae Johnson, Pit (WR17) -- Dabrowski

41. Antonio Gibson, Wsh (RB21) -- Soppe

42. Josh Allen, Buf (QB1) -- Dopp

43. Patrick Mahomes, KC (QB2) -- Cockcroft

44. Breece Hall, NYJ (RB22) -- Clay

45. DJ Moore, Car (WR18) -- Moody

46. Chris Godwin, TB (WR19) -- Louis-Jacques

47. DK Metcalf, Sea (WR20) -- Berry

48. Travis Etienne Jr., Jax (RB23) -- Lipscomb

Round 5

49. Miles Sanders, Phi (RB24) -- Lipscomb

50. Brandin Cooks, Hou (WR21) -- Berry

51. Justin Herbert, LAC (QB3) -- Louis-Jacques

52. Amari Cooper, Cle (WR22) -- Moody

53. Amon-Ra St. Brown, Det (WR23) -- Clay

54. George Kittle, SF (TE4) -- Cockcroft

55. Darnell Mooney, Chi (WR24) -- Dopp

56. Elijah Mitchell, SF (RB25) -- Soppe

57. Darren Waller, LV (TE5) -- Dabrowski

58. Courtland Sutton, Den (WR25) -- Triplett

59. Cordarrelle Patterson, Atl (RB26) -- Kaiser

60. Michael Thomas, NO (WR26) -- Carpenter

Round 6

61. Dalton Schultz, Dal (TE6) -- Carpenter

62. Damien Harris, NE (RB27) -- Kaiser

63. Jerry Jeudy, Den (WR27) -- Triplett

64. Marquise Brown, Ari (WR28) -- Dabrowski

65. JuJu Smith-Schuster, KC (WR29) -- Soppe

66. Gabriel Davis, Buf (WR30) -- Dopp

67. Elijah Moore, NYJ (WR31) -- Cockcroft

68. Tyler Lockett, Sea (WR32) -- Clay

69. Drake London, Atl (WR33) -- Moody

70. Allen Robinson II, LAR (WR34) -- Louis-Jacques

71. Rashod Bateman, Bal (WR35) -- Berry

72. Hunter Renfrow, LV (WR36) -- Lipscomb

Round 7

73. Garrett Wilson, NYJ (WR37) -- Lipscomb

74. AJ Dillon, GB (RB28) -- Berry

75. Treylon Burks, Ten (WR38) -- Louis-Jacques

76. DeAndre Hopkins, Ari (WR39) -- Moody

77. T.J. Hockenson, Det (TE7) -- Clay

78. Clyde Edwards-Helaire, KC (RB29) -- Cockcroft

79. Kareem Hunt, Cle (RB30) -- Dopp

80. Christian Kirk, Jax (WR40) -- Soppe

81. Devin Singletary, Buf (RB31) -- Dabrowski

82. Adam Thielen, Min (WR41) -- Triplett

83. Lamar Jackson, Bal (QB4) -- Kaiser

84. Kyler Murray, Ari (QB5) -- Carpenter

Round 8

85. DeVonta Smith, Phi (WR42) -- Carpenter

86. Chase Claypool, Pit (WR43) -- Kaiser

87. Ken Walker III, Sea (RB32) -- Triplett

88. Jalen Hurts, Phi (QB6) -- Dabrowski

89. Tony Pollard, Dal (RB33) -- Soppe

90. Rashaad Penny, Sea (RB34) -- Dopp

91. Brandon Aiyuk, SF (WR44) -- Cockcroft

92. Chris Olave, NO (WR45) -- Clay

93. Melvin Gordon III, Den (RB35) -- Moody

94. Chase Edmonds, Mia (RB36) -- Louis-Jacques

95. Tom Brady, TB (QB7) -- Berry

96. Dak Prescott, Dal (QB8) -- Lipscomb

Round 9

97. Michael Carter, NYJ (RB37) -- Lipscomb

98. Robert Woods, Ten (WR46) -- Berry

99. Dallas Goedert, Phi (TE8) -- Louis-Jacques

100. Kadarius Toney, NYG (WR47) -- Moody

101. James Robinson, Jax (RB38) -- Clay

102. James Cook, Buf (RB39) -- Cockcroft

103. Zach Ertz, Ari (TE9) -- Dopp

104. Dawson Knox, Buf (TE10) -- Soppe

105. Russell Gage, TB (WR48) -- Dabrowski

106. Ronald Jones II, KC (RB40) -- Triplett

107. Mike Gesicki, Mia (TE11) -- Kaiser

108. Skyy Moore, KC (WR49) -- Carpenter

Round 10

109. Dameon Pierce, Hou (RB41) -- Carpenter

110. Pat Freiermuth, Pit (TE12) -- Kaiser

111. Nyheim Hines, Ind (RB42) -- Triplett

112. Joe Burrow, Cin (QB9) -- Dabrowski

113. Alexander Mattison, Min (RB43) -- Soppe

114. Rhamondre Stevenson, NE (RB44) -- Dopp

115. Jakobi Meyers, NE (WR50) -- Cockcroft

116. Aaron Rodgers, GB (QB10) -- Clay

117. Russell Wilson, Den (QB11) -- Moody

118. Allen Lazard, GB (WR51) -- Louis-Jacques

119. Christian Watson, GB (WR52) -- Berry

120. Mecole Hardman, KC (WR53) -- Lipscomb

Round 11

121. Hunter Henry, NE (TE13) -- Lipscomb

122. Raheem Mostert, Mia (RB45) -- Berry

123. J.D. McKissic, Wsh (RB46) -- Louis-Jacques

124. Jarvis Landry, NO (WR54) -- Moody

125. Kenny Golladay, NYG (WR55) -- Clay

126. Rondale Moore, Ari (WR56) -- Cockcroft

127. Cole Kmet, Chi (TE14) -- Dopp

128. Marquez Valdes-Scantling, KC (WR57) -- Soppe

129. Darrel Williams, Ari (RB47) -- Dabrowski

130. Jahan Dotson, Wsh (WR58) -- Triplett

131. Odell Beckham Jr., FA (WR59) -- Kaiser

132. Isaiah Spiller, LAC (RB48) -- Carpenter

Round 12

133. Jameson Williams, Det (WR60) -- Carpenter

134. Matthew Stafford, LAR (QB12) -- Kaiser

135. Derek Carr, LV (QB13) -- Triplett

136. Tyler Boyd, Cin (WR61) -- Dabrowski

137. Rachaad White, TB (RB49) -- Soppe

138. Tim Patrick, Den (WR62) -- Dopp

139. Trey Lance, SF (QB14) -- Cockcroft

140. Marlon Mack, Hou (RB50) -- Clay

141. Gus Edwards, Bal (RB51) -- Moody

142. Bills D/ST, Buf (DST1) -- Louis-Jacques

143. Alec Pierce, Ind (WR63) -- Berry

144. Michael Gallup, Dal (WR64) -- Lipscomb

Round 13

145. Trevor Lawrence, Jax (QB15) -- Lipscomb

146. Buccaneers D/ST, TB (DST2) -- Berry

147. DeVante Parker, NE (WR65) -- Louis-Jacques

148. Khalil Herbert, Chi (RB52) -- Moody

149. Jamison Crowder, Buf (WR66) -- Clay

150. Tyler Allgeier, Atl (RB53) -- Cockcroft

151. Kirk Cousins, Min (QB16) -- Dopp

152. Tua Tagovailoa, Mia (QB17) -- Soppe

153. Robbie Anderson, Car (WR67) -- Dabrowski

154. Mark Ingram II, NO (RB54) -- Triplett

155. Darrell Henderson Jr., LAR (RB55) -- Kaiser

156. Marvin Jones Jr., Jax (WR68) -- Carpenter

Round 14

157. 49ers D/ST, SF (DST3) -- Carpenter

158. Cowboys D/ST, Dal (DST4) -- Kaiser

159. Kenneth Gainwell, Phi (RB56) -- Triplett

160. Evan McPherson, Cin (K1) -- Dabrowski

161. Deshaun Watson, Cle (QB18) -- Soppe

162. Irv Smith Jr., Min (TE15) -- Dopp

163. Logan Thomas, Wsh (TE16) -- Cockcroft

164. Joshua Palmer, LAC (WR69) -- Clay

165. D'Onta Foreman, Car (RB57) -- Moody

166. Noah Fant, Sea (TE17) -- Louis-Jacques

167. Jerick McKinnon, KC (RB58) -- Berry

168. Jamaal Williams, Det (RB59) -- Lipscomb

Round 15

169. Saints D/ST, NO (DST5) -- Lipscomb

170. Robert Tonyan, GB (TE18) -- Berry

171. Tyler Bass, Buf (K2) -- Louis-Jacques

172. Matt Gay, LAR (K3) -- Moody

173. Packers D/ST, GB (DST6) -- Clay

174. Justin Tucker, Bal (K4) -- Cockcroft

175. Ravens D/ST, Bal (DST7) -- Dopp

176. Harrison Butker, KC (K5) -- Soppe

177. Bengals D/ST, Cin (DST8) -- Dabrowski

178. Colts D/ST, Ind (DST9) -- Triplett

179. David Njoku, Cle (TE19) -- Kaiser

180. Daniel Carlson, LV (K6) -- Carpenter

Round 16

181. Jameis Winston, NO (QB19) -- Carpenter

182. Brandon McManus, Den (K7) -- Kaiser

183. Ryan Succop, TB (K8) -- Triplett

184. Rex Burkhead, Hou (RB60) -- Dabrowski

185. Browns D/ST, Cle (DST10) -- Soppe

186. Matt Prater, Ari (K9) -- Dopp

187. Commanders D/ST, Wsh (DST11) -- Cockcroft

188. Nick Folk, NE (K10) -- Clay

189. Steelers D/ST, Pit (DST12) -- Moody

190. Jalen Tolbert, Dal (WR70) -- Louis-Jacques

191. Greg Joseph, Min (K11) -- Berry

192. Wil Lutz, NO (K12) -- Lipscomb

Team-by-team rosters

Team rosters are presented in first-round pick order. Pick and Bye weeks are indicated in parentheses in this manner: (Round.Pick | Bye)

Team Lipscomb

QB1 Dak Prescott, Dal (Pick: 10.6 | Bye: 9)

QB2 Trevor Lawrence, Jax (Pick: 13.1 | Bye: 11)

RB1 Jonathan Taylor, Ind (Pick: 1.1 | Bye: 14)

RB2 Travis Etienne Jr., Jax (Pick: 4.12 | Bye: 11)

RB3 Miles Sanders, Phi (Pick: 5.1 | Bye: 7)

RB4 Michael Carter, NYJ (Pick: 9.1 | Bye: 10)

RB5 Jamaal Williams, Det (Pick: 14.12 | Bye: 6)

WR1 Tee Higgins, Cin (Pick: 2.12 | Bye: 10)

WR2 Mike Evans, TB (Pick: 3.1 | Bye: 11)

WR3 Hunter Renfrow, LV (Pick: 6.12 | Bye: 7)

WR4 Garrett Wilson, NYJ (Pick: 7.1 | Bye: 10)

WR5 Mecole Hardman, KC (Pick: 10.12 | Bye: 8)

WR6 Michael Gallup, Dal (Pick: 12.12 | Bye: 9)

TE1 Hunter Henry, NE (Pick: 11.1 | Bye: 10)

K1 Wil Lutz, NO (Pick: 16.12 | Bye: 14)

DST1 Saints D/ST, NO (Pick: 15.1 | Bye: 14)

Team Berry

QB1 Tom Brady, TB (Pick: 8.11 | Bye: 11)

RB1 Christian McCaffrey, Car (Pick: 1.2 | Bye: 14)

RB2 Leonard Fournette, TB (Pick: 2.11 | Bye: 11)

RB3 AJ Dillon, GB (Pick: 7.2 | Bye: 14)

RB4 Raheem Mostert, Mia (Pick: 11.2 | Bye: 11)

RB5 Jerick McKinnon, KC (Pick: 14.11 | Bye: 8).

WR1 DK Metcalf, Sea (Pick: 4.11 | Bye: 9)

WR2 Brandin Cooks, Hou (Pick: 5.2 | Bye: 6)

WR3 Rashod Bateman, Bal (Pick: 6.11 | Bye: 10)

WR4 Robert Woods, Ten (Pick: 9.2 | Bye: 6)

WR5 Christian Watson, GB (Pick: 10.11 | Bye: 14)

WR6 Alec Pierce, Ind (Pick: 12.11 | Bye: 14)

TE1 Mark Andrews, Bal (Pick: 3.2 | Bye: 10)

TE2 Robert Tonyan, GB (Pick: 15.2 | Bye: 14)

K1 Greg Joseph, Min (Pick: 16.11 | Bye: 7)

DST1 Buccaneers D/ST, TB (Pick: 13.2 | Bye: 11)

Team Louis-Jacques

QB1 Justin Herbert, LAC (Pick: 5.3 | Bye: 6)

RB1 Austin Ekeler, LAC (Pick: 1.3 | Bye: 6)

RB2 Cam Akers, LAR (Pick: 2.10 | Bye: 8)

RB3 Saquon Barkley, NYG (Pick: 3.3 | Bye: 9)

RB4 Chase Edmonds, Mia (Pick: 8.10 | Bye: 11)

RB5 J.D. McKissic, Wsh (Pick: 11.3 | Bye: 14)

WR1 Chris Godwin, TB (Pick: 4.10 | Bye: 11)

WR2 Allen Robinson II, LAR (Pick: 6.10 | Bye: 8)

WR3 Treylon Burks, Ten (Pick: 7.3 | Bye: 6)

WR4 Allen Lazard, GB (Pick: 10.10 | Bye: 14)

WR5 DeVante Parker, NE (Pick: 13.3 | Bye: 10)

WR6 Jalen Tolbert, Dal (Pick: 16.10 | Bye: 9)

TE1 Dallas Goedert, Phi (Pick: 9.3 | Bye: 7)

TE2 Noah Fant, Sea (Pick: 14.10 | Bye: 9)

K1 Tyler Bass, Buf (Pick: 15.3 | Bye: 7)

DST1 Bills D/ST, Buf (Pick: 12.10 | Bye: 7)

Team Moody

QB1 Russell Wilson, Den (Pick: 10.9 | Bye: 9)

RB1 Najee Harris, Pit (Pick: 1.4 | Bye: 9)

RB2 Nick Chubb, Cle (Pick: 3.4 | Bye: 9)

RB3 Melvin Gordon III, Den (Pick: 8.9 | Bye: 9)

RB4 Gus Edwards, Bal (Pick: 12.9 | Bye: 10)

RB5 Khalil Herbert, Chi (Pick: 13.4 | Bye: 14)

RB6 D'Onta Foreman, Car (Pick: 14.9 | Bye: 14)

WR1 DJ Moore, Car (Pick: 4.9 | Bye: 14)

WR2 Amari Cooper, Cle (Pick: 5.4 | Bye: 9)

WR3 Drake London, Atl (Pick: 6.9 | Bye: 14)

WR4 DeAndre Hopkins, Ari (Pick: 7.4 | Bye: 13)

WR5 Kadarius Toney, NYG (Pick: 9.4 | Bye: 9)

WR6 Jarvis Landry, NO (Pick: 11.4 | Bye: 14)

TE1 Travis Kelce, KC (Pick: 2.9 | Bye: 8)

K1 Matt Gay, LAR (Pick: 15.4 | Bye: 8)

DST1 Steelers D/ST, Pit (Pick: 16.9 | Bye: 9)

Team Clay

QB1 Aaron Rodgers, GB (Pick: 10.8 | Bye: 14)

RB1 James Conner, Ari (Pick: 3.5 | Bye: 13)

RB2 Breece Hall, NYJ (Pick: 4.8 | Bye: 10)

RB3 James Robinson, Jax (Pick: 9.5 | Bye: 11)

RB4 Marlon Mack, Hou (Pick: 12.8 | Bye: 6)

WR1 Cooper Kupp, LAR (Pick: 1.5 | Bye: 8)

WR2 Tyreek Hill, Mia (Pick: 2.8 | Bye: 11)

WR3 Amon-Ra St. Brown, Det (Pick: 5.5 | Bye: 6)

WR4 Tyler Lockett, Sea (Pick: 6.8 | Bye: 9)

WR5 Chris Olave, NO (Pick: 8.8 | Bye: 14)

WR6 Kenny Golladay, NYG (Pick: 11.5 | Bye: 9)

WR7 Jamison Crowder, Buf (Pick: 13.5 | Bye: 7)

WR8 Joshua Palmer, LAC (Pick: 14.8 | Bye: 6)

TE1 T.J. Hockenson, Det (Pick: 7.5 | Bye: 6)

K1 Nick Folk, NE (Pick: 16.8 | Bye: 10)

DST1 Packers D/ST, GB (Pick: 15.5 | Bye: 14)

Team Cockcroft

QB1 Patrick Mahomes, KC (Pick: 4.7 | Bye: 8)

QB2 Trey Lance, SF (Pick: 12.7 | Bye: 11)

RB1 Derrick Henry, Ten (Pick: 1.6 | Bye: 6)

RB2 David Montgomery, Chi (Pick: 3.6 | Bye: 14)

RB3 Clyde Edwards-Helaire, KC (Pick: 7.6 | Bye: 8)

RB4 James Cook, Buf (Pick: 9.6 | Bye: 7)

RB5 Tyler Allgeier, Atl (Pick: 13.6 | Bye: 14)

WR1 CeeDee Lamb, Dal (Pick: 2.7 | Bye: 9)

WR2 Elijah Moore, NYJ (Pick: 6.7 | Bye: 10)

WR3 Brandon Aiyuk, SF (Pick: 8.7 | Bye: 11)

WR4 Jakobi Meyers, NE (Pick: 10.7 | Bye: 10)

WR5 Rondale Moore, Ari (Pick: 11.6 | Bye: 13)

TE1 George Kittle, SF (Pick: 5.6 | Bye: 11)

TE2 Logan Thomas, Wsh (Pick: 14.7 | Bye: 14)

K1 Justin Tucker, Bal (Pick: 15.6 | Bye: 10)

DST1 Commanders D/ST, Wsh (Pick: 16.7 | Bye: 14)

Team Dopp

QB1 Josh Allen, Buf (Pick: 4.6 | Bye: 7)

QB2 Kirk Cousins, Min (Pick: 13.7 | Bye: 7)

RB1 Ezekiel Elliott, Dal (Pick: 3.7 | Bye: 9)

RB2 Kareem Hunt, Cle (Pick: 7.7 | Bye: 9)

RB3 Rashaad Penny, Sea (Pick: 8.6 | Bye: 9)

RB4 Rhamondre Stevenson, NE (Pick: 10.6 | Bye: 10)

WR1 Justin Jefferson, Min (Pick: 1.7 | Bye: 7)

WR2 Deebo Samuel, SF (Pick: 2.6 | Bye: 11)

WR3 Darnell Mooney, Chi (Pick: 5.7 | Bye: 14)

WR4 Gabriel Davis, Buf (Pick: 6.6 | Bye: 7)

WR5 Tim Patrick, Den (Pick: 12.6 | Bye: 9)

TE1 Zach Ertz, Ari (Pick: 9.7 | Bye: 13)

TE2 Cole Kmet, Chi (Pick: 11.7 | Bye: 14)

TE3 Irv Smith Jr., Min (Pick: 14.6 | Bye: 7)

K1 Matt Prater, Ari (Pick: 16.6 | Bye: 13)

DST1 Ravens D/ST, Bal (Pick: 15.7 | Bye: 10)

Team Soppe

QB1 Tua Tagovailoa, Mia (Pick: 13.8 | Bye: 11)

QB2 Deshaun Watson, Cle (Pick: 14.5 | Bye: 9)

RB1 Dalvin Cook, Min (Pick: 1.8 | Bye: 7)

RB2 Antonio Gibson, Wsh (Pick: 4.5 | Bye: 14)

RB3 Elijah Mitchell, SF (Pick: 5.8 | Bye: 11)

RB4 Tony Pollard, Dal (Pick: 8.5 | Bye: 9)

RB5 Alexander Mattison, Min (Pick: 10.5 | Bye: 7)

RB6 Rachaad White, TB (Pick: 12.5 | Bye: 11)

WR1 Keenan Allen, LAC (Pick: 2.5 | Bye: 6)

WR2 Michael Pittman Jr., Ind (Pick: 3.8 | Bye: 14)

WR3 JuJu Smith-Schuster, KC (Pick: 6.5 | Bye: 8)

WR4 Christian Kirk, Jax (Pick: 7.8 | Bye: 11)

WR5 Marquez Valdes-Scantling, KC (Pick: 11.8 | Bye: 8)

TE1 Dawson Knox, Buf (Pick: 9.8 | Bye: 7)

K1 Harrison Butker, KC (Pick: 15.8 | Bye: 8)

DST1 Browns D/ST, Cle (Pick: 16.5 | Bye: 9)

Team Dabrowski

QB1 Jalen Hurts, Phi (Pick: 8.4 | Bye: 7)

QB2 Joe Burrow, Cin (Pick: 10.4 | Bye: 10)

RB1 Aaron Jones, GB (Pick: 2.4 | Bye: 14)

RB2 Devin Singletary, Buf (Pick: 7.9 | Bye: 7)

RB3 Darrel Williams, Ari (Pick: 11.9 | Bye: 13)

RB4 Rex Burkhead, Hou (Pick: 16.4 | Bye: 6)

WR1 Ja'Marr Chase, Cin (Pick: 1.9 | Bye: 10)

WR2 A.J. Brown, Phi (Pick: 3.9 | Bye: 7)

WR3 Diontae Johnson, Pit (Pick: 4.4 | Bye: 9)

WR4 Marquise Brown, Ari (Pick: 6.4 | Bye: 13)

WR5 Russell Gage, TB (Pick: 9.9 | Bye: 11)

WR6 Tyler Boyd, Cin (Pick: 12.4 | Bye: 10)

WR7 Robbie Anderson, Car (Pick: 13.9 | Bye: 14)

TE1 Darren Waller, LV (Pick: 5.9 | Bye: 7)

K1 Evan McPherson, Cin (Pick: 14.4 | Bye: 10)

DST1 Bengals D/ST, Cin (Pick: 15.9 | Bye: 10)

Team Triplett

QB1 Derek Carr, LV (Pick: 12.3 | Bye: 7)

RB1 Joe Mixon, Cin (Pick: 1.10 | Bye: 10)

RB2 Javonte Williams, Den (Pick: 2.3 | Bye: 9)

RB3 Ken Walker III, Sea (Pick: 8.3 | Bye: 9)

RB4 Ronald Jones II, KC (Pick: 9.10 | Bye: 8)

RB5 Nyheim Hines, Ind (Pick: 10.3 | Bye: 14)

RB6 Mark Ingram II, NO (Pick: 13.10 | Bye: 14)

RB7 Kenneth Gainwell, Phi (Pick: 14.3 | Bye: 7)

WR1 Terry McLaurin, Wsh (Pick: 3.10 | Bye: 14)

WR2 Courtland Sutton, Den (Pick: 5.10 | Bye: 9)

WR3 Jerry Jeudy, Den (Pick: 6.3 | Bye: 9)

WR4 Adam Thielen, Min (Pick: 7.10 | Bye: 7)

WR5 Jahan Dotson, Wsh (Pick: 11.10 | Bye: 14)

TE1 Kyle Pitts, Atl (Pick: 4.3 | Bye: 14)

K1 Ryan Succop, TB (Pick: 16.3 | Bye: 11)

DST1 Colts D/ST, Ind (Pick: 15.10 | Bye: 14)

Team Kaiser

QB1 Lamar Jackson, Bal (Pick: 7.11 | Bye: 10)

QB2 Matthew Stafford, LAR (Pick: 12.2 | Bye: 8)

RB1 Josh Jacobs, LV (Pick: 3.11 | Bye: 7)

RB2 Cordarrelle Patterson, Atl (Pick: 5.11 | Bye: 14)

RB3 Damien Harris, NE (Pick: 6.2 | Bye: 10)

RB4 Darrell Henderson Jr., LAR (Pick: 13.11 | Bye: 8)

WR1 Davante Adams, LV (Pick: 1.11 | Bye: 7)

WR2 Stefon Diggs, Buf (Pick: 2.2 | Bye: 7)

WR3 Mike Williams, LAC (Pick: 4.2 | Bye: 6)

WR4 Chase Claypool, Pit (Pick: 8.2 | Bye: 9)

WR5 Odell Beckham Jr., FA (Pick: 11.11 | Bye: --)

TE1 Mike Gesicki, Mia (Pick: 9.11 | Bye: 11)

TE2 Pat Freiermuth, Pit (Pick: 10.2 | Bye: 9)

TE3 David Njoku, Cle (Pick: 15.11 | Bye: 9)

K1 Brandon McManus, Den (Pick: 16.2 | Bye: 9)

DST1 Cowboys D/ST, Dal (Pick: 14.2 | Bye: 9)

Team Carpenter

QB1 Kyler Murray, Ari (Pick: 7.12 | Bye: 13)

QB2 Jameis Winston, NO (Pick: 16.1 | Bye: 14)

RB1 D'Andre Swift, Det (Pick: 1.12 | Bye: 6)

RB2 Alvin Kamara, NO (Pick: 2.1 | Bye: 14)

RB3 J.K. Dobbins, Bal (Pick: 4.1 | Bye: 10)

RB4 Dameon Pierce, Hou (Pick: 10.1 | Bye: 6)

RB5 Isaiah Spiller, LAC (Pick: 11.12 | Bye: 6)

WR1 Jaylen Waddle, Mia (Pick: 3.12 | Bye: 11)

WR2 Michael Thomas, NO (Pick: 5.12 | Bye: 14)

WR3 DeVonta Smith, Phi (Pick: 8.1 | Bye: 7)

WR4 Skyy Moore, KC (Pick: 9.12 | Bye: 8)

WR5 Jameson Williams, Det (Pick: 12.1 | Bye: 6)

WR6 Marvin Jones Jr., Jax (Pick: 13.12 | Bye: 11)

TE1 Dalton Schultz, Dal (Pick: 6.1 | Bye: 9)

K1 Daniel Carlson, LV (Pick: 15.12 | Bye: 7)

DST1 49ers D/ST, SF (Pick: 14.1 | Bye: 11)