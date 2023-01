Early fantasy football PPR rankings for 2023 by position

Mike Clay's 2023 fantasy football rankings by position will be updated throughout the preseason to reflect any changes in his view on players for the upcoming season.

NOTE: The rankings below are for PPR formats.

Latest update: January 11

Quarterbacks

1. Josh Allen, BUF

2. Patrick Mahomes, KC

3. Jalen Hurts, PHI

4. Joe Burrow, CIN

5. Trevor Lawrence, JAC

6. Justin Herbert, LAC

7. Lamar Jackson, BAL

8. Kyler Murray, ARI

9. Justin Fields, CHI

10. Deshaun Watson, CLE

11. Dak Prescott, DAL

12. Tua Tagovailoa, MIA

13. Daniel Jones, NYG

14. Kirk Cousins, MIN

15. Trey Lance, SF

16. Aaron Rodgers, GB

17. Russell Wilson, DEN

18. Tom Brady, TB

19. Geno Smith, SEA

20. Jared Goff, DET

21. Derek Carr, LV

22. Matthew Stafford, LAR

23. Kenny Pickett, PIT

24. Ryan Tannehill, TEN

25. Mac Jones, NE

26. Jimmy Garoppolo, SF

27. Carson Wentz, WAS

28. Mike White, NYJ

29. Sam Darnold, CAR

30. Jarrett Stidham, LV

31. Desmond Ridder, ATL

32. Davis Mills, HOU

Running backs

1. Christian McCaffrey, SF

2. Austin Ekeler, LAC

3. Saquon Barkley, NYG

4. Jonathan Taylor, IND

5. Derrick Henry, TEN

6. Josh Jacobs, LV

7. Joe Mixon, CIN

8. Nick Chubb, CLE

9. Najee Harris, PIT

10. Ken Walker III, SEA

11. Travis Etienne Jr., JAC

12. Dalvin Cook, MIN

13. Alvin Kamara, NO

14. Rhamondre Stevenson, NE

15. Dameon Pierce, HOU

16. Aaron Jones, GB

17. D'Andre Swift, DET

18. Breece Hall, NYJ

19. Javonte Williams, DEN

20. Tony Pollard, DAL

21. James Cook, BUF

22. Miles Sanders, PHI

23. James Conner, ARI

24. Ezekiel Elliott, DAL

25. Cam Akers, LAR

26. J.K. Dobbins, BAL

27. AJ Dillon, GB

28. Rachaad White, TB

29. David Montgomery, CHI

30. Brian Robinson Jr., WAS

31. Tyler Allgeier, ATL

32. Isiah Pacheco, KC

33. Leonard Fournette, TB

34. Alexander Mattison, MIN

35. Khalil Herbert, CHI

36. Antonio Gibson, WAS

37. Kareem Hunt, CLE

38. Devin Singletary, BUF

39. Jamaal Williams, DET

40. Clyde Edwards-Helaire, KC

41. Elijah Mitchell, SF

42. Damien Harris, NE

43. Jeff Wilson Jr., MIA

44. Michael Carter, NYJ

45. James Robinson, NYJ

46. Jaylen Warren, PIT

47. Nyheim Hines, BUF

48. Gus Edwards, BAL

49. Rashaad Penny, SEA

50. Kyren Williams, LAR

Wide receivers

1. Justin Jefferson, MIN

2. Ja'Marr Chase, CIN

3. Cooper Kupp, LAR

4. Stefon Diggs, BUF

5. Tyreek Hill, MIA

6. Davante Adams, LV

7. CeeDee Lamb, DAL

8. Amon-Ra St. Brown, DET

9. A.J. Brown, PHI

10. Jaylen Waddle, MIA

11. DeVonta Smith, PHI

12. DK Metcalf, SEA

13. Chris Godwin, TB

14. Tee Higgins, CIN

15. DeAndre Hopkins, ARI

16. Garrett Wilson, NYJ

17. Deebo Samuel, SF

18. Amari Cooper, CLE

19. Tyler Lockett, SEA

20. Keenan Allen, LAC

21. Mike Evans, TB

22. Terry McLaurin, WAS

23. Michael Pittman Jr., IND

24. Chris Olave, NO

25. Jerry Jeudy, DEN

26. DJ Moore, CAR

27. Christian Kirk, JAC

28. Mike Williams, LAC

29. Diontae Johnson, PIT

30. Brandon Aiyuk, SF

31. Drake London, ATL

32. Christian Watson, GB

33. Marquise Brown, ARI

34. Treylon Burks, TEN

35. Calvin Ridley, JAC

36. Jameson Williams, DET

37. George Pickens, PIT

38. Jahan Dotson, WAS

39. Courtland Sutton, DEN

40. Brandin Cooks, HOU

41. Rashod Bateman, BAL

42. Wan'Dale Robinson, NYG

43. Michael Thomas, NO

44. Darnell Mooney, CHI

45. JuJu Smith-Schuster, KC

46. Gabriel Davis, BUF

47. Jakobi Meyers, NE

48. Chase Claypool, CHI

49. Nico Collins, HOU

50. Kadarius Toney, KC

51. Hunter Renfrow, LV

52. Zay Jones, JAC

53. Tyquan Thornton, NE

54. Curtis Samuel, WAS

55. Josh Palmer, LAC

56. Adam Thielen, MIN

57. Tyler Boyd, CIN

58. DJ Chark Jr., DET

59. Rondale Moore, ARI

60. Skyy Moore, KC

61. John Metchie III, HOU

62. K.J. Osborn, MIN

63. Parris Campbell, IND

64. Alec Pierce, IND

65. Michael Gallup, DAL

66. Sterling Shepard, NYG

67. Donovan Peoples-Jones, CLE

68. Robert Woods, TEN

69. Romeo Doubs, GB

70. Elijah Moore, NYJ

71. Allen Lazard, GB

72. Corey Davis, NYJ

73. Allen Robinson II, LAR

74. Julio Jones, TB

75. Jalen Tolbert, DAL

76. Russell Gage, TB

77. Mecole Hardman, KC

78. Marvin Jones Jr., JAC

79. DeVante Parker, NE

80. Rashid Shaheed, NO

Tight ends

1. Travis Kelce, KC

2. Mark Andrews, BAL

3. George Kittle, SF

4. T.J. Hockenson, MIN

5. Dallas Goedert, PHI

6. Dalton Schultz, DAL

7. Kyle Pitts, ATL

8. Darren Waller, LV

9. Pat Freiermuth, PIT

10. Zach Ertz, ARI

11. David Njoku, CLE

12. Evan Engram, JAC

13. Greg Dulcich, DEN

14. Cole Kmet, CHI

15. Dawson Knox, BUF

16. Logan Thomas, WAS

17. Gerald Everett, LAC

18. Tyler Higbee, LAR

19. Noah Fant, SEA

20. Isaiah Likely, BAL

21. Trey McBride, ARI

22. Cade Otton, TB

23. Mike Gesicki, MIA

24. Hayden Hurst, CIN

25. Hunter Henry, NE

26. Tyler Conklin, NYJ

27. Chigoziem Okonkwo, TEN

28. Daniel Bellinger, NYG

29. Jelani Woods, IND

30. Irv Smith Jr., MIN

31. Taysom Hill, NO

32. Juwan Johnson, NO

33. Robert Tonyan, GB

34. Austin Hooper, TEN

35. Teagan Quitoriano, HOU