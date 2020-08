Fantasy football mock draft: 12-team, non-PPR

Matthew Berry doesn't think the Rams will produce three consistent WRs fantasy wise, but expects Cooper Kupp and Robert Woods to stand out. (2:23)

For the fifth time this preseason, our experts took part in a mock draft, as we all continue to prep for real fantasy football drafts, which are right around the corner.

This was a challenging one, as we used 12 teams and a non-PPR format. If you're new to the game, PPR means "point per reception," and non-PPR means we don't give a one-point bonus for each catch made by running backs, wide receivers and tight ends. The result is lower scoring overall, lowered value for players who catch a lot of passes and higher value for those who rack up TDs and yardage.

Rolling out a dozen teams also means we draft more players, further diluting the talent pool and making things more challenging -- it's a classic and fun way to play.

The full results of this mock draft are below, and for comparison, you can take a look at how our other mocks turned out here: 10-team, non-PPR (July 30) | 12-team PPR (July 23) | 10-team PPR (June 22) | 12-team PPR (May 8)

The participants for this 12-team, non-PPR mock, in order of draft position, were: Eric Karabell, Tristan H. Cockcroft, Matt Bowen, Matthew Berry, Joe Kaiser, Mike Triplett, Keith Lipscomb, Michael Rothstein, Kyle Soppe, Marcel Louis-Jacques, Damian Dabrowski and Tom Carpenter.

Round 1

1. Christian McCaffrey Car (RB1) -- Karabell

2. Saquon Barkley NYG (RB2) -- Cockcroft

3. Ezekiel Elliott Dal (RB3) -- Bowen

4. Alvin Kamara NO (RB4) -- Berry

5. Michael Thomas NO (WR1) -- Kaiser

6. Dalvin Cook Min (RB5) -- Triplett

7. Derrick Henry Ten (RB6) -- Lipscomb

8. DeAndre Hopkins Ari (WR2) -- Rothstein

9. Davante Adams GB (WR3) -- Soppe

10. Nick Chubb Cle (RB7) -- Louis-Jacques

11. Josh Jacobs LV (RB8) -- Dabrowski

12. Miles Sanders Phi (RB9) -- Carpenter

Round 2

13. Clyde Edwards-Helaire KC (RB10) -- Carpenter

14. Joe Mixon Cin (RB11) -- Dabrowski

15. Aaron Jones GB (RB12) -- Louis-Jacques

16. Kenyan Drake Ari (RB13) -- Soppe

17. Travis Kelce KC (TE1) -- Rothstein

18. Tyreek Hill KC (WR4) -- Lipscomb

19. Julio Jones Atl (WR5) -- Triplett

20. Chris Godwin TB (WR6) -- Kaiser

21. Chris Carson Sea (RB14) -- Berry

22. Mike Evans TB (WR7) -- Bowen

23. Kenny Golladay Det (WR8) -- Cockcroft

24. DJ Moore Car (WR9) -- Karabell

Round 3

25. Adam Thielen Min (WR10) -- Karabell

26. Austin Ekeler LAC (RB15) -- Cockcroft

27. Jonathan Taylor Ind (RB16) -- Bowen

28. Allen Robinson II Chi (WR11) -- Berry

29. Amari Cooper Dal (WR12) -- Kaiser

30. George Kittle SF (TE2) -- Triplett

31. Patrick Mahomes KC (QB1) -- Lipscomb

32. Lamar Jackson Bal (QB2) -- Rothstein

33. Leonard Fournette Jax (RB17) -- Soppe

34. Odell Beckham Jr. Cle (WR13) -- Louis-Jacques

35. A.J. Brown Ten (WR14) -- Dabrowski

36. Todd Gurley II Atl (RB18) -- Carpenter

Round 4

37. JuJu Smith-Schuster Pit (WR15) -- Carpenter

38. Terry McLaurin Wsh (WR16) -- Dabrowski

39. Calvin Ridley Atl (WR17) -- Louis-Jacques

40. Tyler Lockett Sea (WR18) -- Soppe

41. David Johnson Hou (RB19) -- Rothstein

42. Melvin Gordon Den (RB20) -- Lipscomb

43. James Conner Pit (RB21) -- Triplett

44. Courtland Sutton Den (WR19) -- Kaiser

45. Mark Andrews Bal (TE3) -- Berry

46. DK Metcalf Sea (WR20) -- Bowen

47. Mark Ingram II Bal (RB22) -- Cockcroft

48. D'Andre Swift Det (RB23) -- Karabell

Round 5

49. Devin Singletary Buf (RB24) -- Karabell

50. Cooper Kupp LAR (WR21) -- Cockcroft

51. DeVante Parker Mia (WR22) -- Bowen

52. Robert Woods LAR (WR23) -- Berry

53. Raheem Mostert SF (RB25) -- Kaiser

54. Le'Veon Bell NYJ (RB26) -- Triplett

55. DJ Chark Jr. Jax (WR24) -- Lipscomb

56. David Montgomery Chi (RB27) -- Rothstein

57. A.J. Green Cin (WR25) -- Soppe

58. Keenan Allen LAC (WR26) -- Louis-Jacques

59. Michael Gallup Dal (WR27) -- Dabrowski

60. T.Y. Hilton Ind (WR28) -- Carpenter

Round 6

61. Zach Ertz Phi (TE4) -- Carpenter

62. Ronald Jones II TB (RB28) -- Dabrowski

63. Cam Akers LAR (RB29) -- Louis-Jacques

64. Kareem Hunt Cle (RB30) -- Soppe

65. Marquise Brown Bal (WR29) -- Rothstein

66. Tyler Boyd Cin (WR30) -- Lipscomb

67. Stefon Diggs Buf (WR31) -- Triplett

68. Darren Waller LV (TE5) -- Kaiser

69. Dak Prescott Dal (QB3) -- Berry

70. Jordan Howard Mia (RB31) -- Bowen

71. Jarvis Landry Cle (WR32) -- Cockcroft

72. Kerryon Johnson Det (RB32) -- Karabell

Round 7

73. Marvin Jones Jr. Det (WR33) -- Karabell

74. Deebo Samuel SF (WR34) -- Cockcroft

75. Tyler Higbee LAR (TE6) -- Bowen

76. Will Fuller V Hou (WR35) -- Berry

77. Russell Wilson Sea (QB4) -- Kaiser

78. Deshaun Watson Hou (QB5) -- Triplett

79. Diontae Johnson Pit (WR36) -- Lipscomb

80. Sony Michel NE (RB33) -- Rothstein

81. Kyler Murray Ari (QB6) -- Soppe

82. Evan Engram NYG (TE7) -- Louis-Jacques

83. Josh Allen Buf (QB7) -- Dabrowski

84. Ke'Shawn Vaughn TB (RB34) -- Carpenter

Round 8

85. Henry Ruggs III LV (WR37) -- Carpenter

86. Brandin Cooks Hou (WR38) -- Dabrowski

87. Preston Williams Mia (WR39) -- Louis-Jacques

88. Sterling Shepard NYG (WR40) -- Soppe

89. Zack Moss Buf (RB35) -- Rothstein

90. J.K. Dobbins Bal (RB36) -- Lipscomb

91. Julian Edelman NE (WR41) -- Triplett

92. Phillip Lindsay Den (RB37) -- Kaiser

93. Latavius Murray NO (RB38) -- Berry

94. Alexander Mattison Min (RB39) -- Bowen

95. Jared Cook NO (TE8) -- Cockcroft

96. Christian Kirk Ari (WR42) -- Karabell

Round 9

97. Noah Fant Den (TE9) -- Karabell

98. Derrius Guice Wsh (RB40) -- Cockcroft

99. John Brown Buf (WR43) -- Bowen

100. Darrell Henderson Jr. LAR (RB41) -- Berry

101. Tarik Cohen Chi (RB42) -- Kaiser

102. Darius Slayton NYG (WR44) -- Triplett

103. Matt Breida Mia (RB43) -- Lipscomb

104. Emmanuel Sanders NO (WR45) -- Rothstein

105. Marlon Mack Ind (RB44) -- Soppe

106. Tevin Coleman SF (RB45) -- Louis-Jacques

107. Rob Gronkowski TB (TE10) -- Dabrowski

108. Boston Scott Phi (RB46) -- Carpenter

Round 10

109. Mecole Hardman KC (WR46) -- Carpenter

110. Breshad Perriman NYJ (WR47) -- Dabrowski

111. Tom Brady TB (QB8) -- Louis-Jacques

112. Tony Pollard Dal (RB47) -- Soppe

113. CeeDee Lamb Dal (WR48) -- Rothstein

114. Justin Jefferson Min (WR49) -- Lipscomb

115. Anthony McFarland Jr. Pit (RB48) -- Triplett

116. Jerry Jeudy Den (WR50) -- Kaiser

117. Mike Williams LAC (WR51) -- Berry

118. Jalen Reagor Phi (WR52) -- Bowen

119. Drew Brees NO (QB9) -- Cockcroft

120. Matt Ryan Atl (QB10) -- Karabell

Round 11

121. Carson Wentz Phi (QB11) -- Karabell

122. T.J. Hockenson Det (TE11) -- Cockcroft

123. Matthew Stafford Det (QB12) -- Bowen

124. N'Keal Harry NE (WR53) -- Berry

125. Jamison Crowder NYJ (WR54) -- Kaiser

126. Antonio Gibson Wsh (RB49) -- Triplett

127. Hayden Hurst Atl (TE12) -- Lipscomb

128. Joshua Kelley LAC (RB50) -- Rothstein

129. Golden Tate NYG (WR55) -- Soppe

130. Curtis Samuel Car (WR56) -- Louis-Jacques

131. Robby Anderson Car (WR57) -- Dabrowski

132. Aaron Rodgers GB (QB13) -- Carpenter

Round 12

133. Michael Pittman Jr. Ind (WR58) -- Carpenter

134. Chase Edmonds Ari (RB51) -- Dabrowski

135. AJ Dillon GB (RB52) -- Louis-Jacques

136. Anthony Miller Chi (WR59) -- Soppe

137. Hunter Henry LAC (TE13) -- Rothstein

138. Duke Johnson Hou (RB53) -- Lipscomb

139. James White NE (RB54) -- Triplett

140. Austin Hooper Cle (TE14) -- Kaiser

141. Mike Gesicki Mia (TE15) -- Berry

142. Damien Harris NE (RB55) -- Bowen

143. Hunter Renfrow LV (WR60) -- Cockcroft

144. DeSean Jackson Phi (WR61) -- Karabell

Round 13

145. Justin Jackson LAC (RB56) -- Karabell

146. Daniel Jones NYG (QB14) -- Cockcroft

147. Larry Fitzgerald Ari (WR62) -- Bowen

148. Malcolm Brown LAR (RB57) -- Berry

149. 49ers D/ST (D/ST1) -- Kaiser

150. Brandon Aiyuk SF (WR63) -- Triplett

151. DeAndre Washington KC (RB58) -- Lipscomb

152. Allen Lazard GB (WR64) -- Rothstein

153. Dallas Goedert Phi (TE16) -- Soppe

154. Antonio Brown FA (WR65) -- Louis-Jacques

155. Ben Roethlisberger Pit (QB15) -- Dabrowski

156. Sammy Watkins KC (WR66) -- Carpenter

Round 14

157. Steelers D/ST (D/ST2) -- Carpenter

158. Chris Herndon NYJ (TE17) -- Dabrowski

159. Bills D/ST (D/ST3) -- Louis-Jacques

160. Harrison Butker KC (K1) -- Soppe

161. Ravens D/ST (D/ST4) -- Rothstein

162. Parris Campbell Ind (WR67) -- Lipscomb

163. Patriots D/ST (D/ST5) -- Triplett

164. Justin Tucker Bal (K2) -- Kaiser

165. Russell Gage Atl (WR68) -- Berry

166. Bears D/ST (D/ST6) -- Bowen

167. Colts D/ST (D/ST7) -- Cockcroft

168. Darrynton Evans Ten (RB59) -- Karabell

Round 15

169. Broncos D/ST (D/ST8) -- Karabell

170. Ito Smith Atl (RB60) -- Cockcroft

171. Denzel Mims NYJ (WR69) -- Bowen

172. Saints D/ST (D/ST9) -- Berry

173. Rashaad Penny Sea (RB61) -- Kaiser

174. Jonnu Smith Ten (TE18) -- Triplett

175. Buccaneers D/ST (D/ST10) -- Lipscomb

176. Jared Goff LAR (QB16) -- Rothstein

177. Chargers D/ST (D/ST11) -- Soppe

178. Alshon Jeffery Phi (WR70) -- Louis-Jacques

179. Wil Lutz NO (K3) -- Dabrowski

180. Cam Newton NE (QB17) -- Carpenter

Round 16

181. Greg Zuerlein Dal (K4) -- Carpenter

182. Chiefs D/ST (D/ST12) -- Dabrowski

183. Matt Prater Det (K5) -- Louis-Jacques

184. Jack Doyle Ind (TE19) -- Soppe

185. Younghoe Koo Atl (K6) -- Rothstein

186. Matt Gay TB (K7) -- Lipscomb

187. Robbie Gould SF (K8) -- Triplett

188. Ryan Tannehill Ten (QB18) -- Kaiser

189. Chris Boswell Pit (K9) -- Berry

190. Jake Elliott Phi (K10) -- Bowen

191. Zane Gonzalez Ari (K11) -- Cockcroft

192. Ka'imi Fairbairn Hou (K12) -- Karabell