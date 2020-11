Top 300 player rankings for the 2020-21 fantasy hockey season

So, a lot has changed since we last saw you in March. The Stanley Cup was decided in Edmonton, between two southern teams. The words Bubble, Qualification Round, and Kraken entered our vocabularies. There have also been some changes to our default points scoring system. We've made improvements to increase the value of defensemen and goalies, while increasing scoring overall.

Skaters:

Goals (G) 2

Assists (A) 1

Power Play Points (PPP) .5

Short Handed Points (SHP) .5

Shots on Goal ( SOG) .1

Hits (HIT) .1

Blocked Shots (BLK) .5

Goaltenders:

Wins (W) 4

Goals Against (GA) -2

Saves (SV) .2

Shutouts (SO) 3

Overtime Losses (OTL) 1

This new system gives points for Saves (5 saves equals 1 point), and adds a point for an Overtime Loss. A goalie that is forced to save a lot of shots in the crease deserves the credit for keeping his team in the game.

Additionally, many of you were already using Hits and Blocks in your custom leagues, so we took the leap and added them to the default system. Blocks are worth more then Hits, since Hits are more common. Since defensemen are more likely to get blocks, the top defensemen will be just as valuable to your team as they are to theirs. We also add in bonuses for points scored on special teams, increasing scoring across your leagues.

Our top-300 ranks sit below, with a whole suite of preview content from Sean Allen and Victoria Matiash to follow in the coming weeks, so keep it locked here as we bring you the best version of ESPN Fantasy Hockey yet.

Click the link on the side to sign up or reactivate your league, and if you want to work out those drafting muscles, try out our Live Draft Lobby.

Happy drafting!

Rank/Player, Team (Positions, Primary Position Rank)

1. Leon Draisaitl, EDM (C; C1)

2. Connor McDavid, EDM (C; C2)

3. Nathan MacKinnon, COL (C; C3)

4. Alex Ovechkin, WAS (LW; LW1)

5. Steven Stamkos, TB (C; C4)

6. Auston Matthews, TOR (C; C5)

7. Mika Zibanejad, NYR (C; C6)

8. Jack Eichel, BUF (C; C7)

9. Nikita Kucherov, TB (RW; RW1)

10. Andrei Vasilevskiy, TAM (G; G1)

11. Sebastian Aho, CAR (LW; LW2)

12. John Carlson, WAS (D; D1)

13. Mitch Marner, TOR (C; C8)

14. Jonathan Huberdeau, FLA (LW; LW3)

15. Jake Guentzel, PIT (LW; LW4)

16. Connor Hellebuyck, WPG (G; G2)

17. Brad Marchand, BOS (LW; LW5)

18. Patrick Kane, CHI (RW; RW2)

19. Brent Burns, SJ (D; D2)

20. Sidney Crosby, PIT (C; C9)

21. Artemi Panarin, NYR (LW; LW6)

22. J.T. Miller, VAN (C; C10)

23. Roman Josi, NSH (D; D3)

24. Mikko Rantanen, COL (RW; RW3)

25. John Tavares, TOR (C; C11)

26. Blake Wheeler, WPG (RW; RW4)

27. Alex Pietrangelo, VGK (D; D4)

28. Anton Khudobin, DAL (G; G3)

29. Cale Makar, COL (D; D5)

30. David Pastrnak, BOS (RW; RW5)

31. Patrik Laine, WPG (RW; RW6)

32. Dougie Hamilton, CAR (D; D6)

33. Jordan Binnington, STL (G; G4)

34. Victor Hedman, TB (D; D7)

35. Elias Pettersson, VAN (C; C12)

36. Tuukka Rask, BOS (G; G5)

37. Erik Karlsson, SJ (D; D8)

38. Frederik Andersen, TOR (G; G6)

39. Kyle Connor, WPG (LW; LW7)

40. Mark Scheifele, WPG (C; C13)

41. Mark Giordano, CGY (D; D9)

42. Taylor Hall, BUF (LW; LW8)

43. Ryan Nugent-Hopkins, EDM (LW; LW9)

44. Ryan Pulock, NYI (D; D10)

45. Andrei Svechnikov, CAR (RW; RW7)

46. Igor Shesterkin, NYR (G; G7)

47. Travis Konecny, PHI (C; C14)

48. Kris Letang, PIT (D; D11)

49. Aleksander Barkov, FLA (C; C15)

50. Carter Hart, PHI (G; G8)

51. Patrice Bergeron, BOS (C; C16)

52. Jeff Petry, MON (D; D12)

53. Sean Couturier, PHI (C; C17)

54. Anze Kopitar, LA (C; C18)

55. Seth Jones, CLS (D; D13)

56. Gabriel Landeskog, COL (LW; LW10)

57. Ivan Provorov, PHI (D; D14)

58. Carey Price, MON (G; G9)

59. Mark Stone, VGK (RW; RW8)

60. Ilya Samsonov, WAS (G; G10)

61. Alexander Edler, VAN (D; D15)

62. Darnell Nurse, EDM (D; D16)

63. Tristan Jarry, PIT (G; G11)

64. Ryan Graves, COL (D; D17)

65. Brayden Point, TB (C; C19)

66. Miro Heiskanen, DAL (D; D18)

67. Robin Lehner, VGK (G; G12)

68. Bo Horvat, VAN (C; C20)

69. Evgeni Malkin, PIT (C; C21)

70. Rasmus Dahlin, BUF (D; D19)

71. Jamie Benn, DAL (C; C22)

72. Mike Hoffman, FA (LW; LW11)

73. Logan Couture, SJ (C; C23)

74. Thomas Chabot, OTT (D; D20)

75. Max Pacioretty, VGK (LW; LW12)

76. Mathew Barzal, NYI (C; C24)

77. Jacob Trouba, NYR (D; D21)

78. Matthew Tkachuk, CGY (LW; LW13)

79. Ryan O'Reilly, STL (C; C25)

80. Neal Pionk, WPG (D; D22)

81. Teuvo Teravainen, CAR (C; C26)

82. Johnny Gaudreau, CGY (LW; LW14)

83. Elias Lindholm, CGY (RW; RW9)

84. Ryan Ellis, NSH (D; D23)

85. Bryan Rust, PIT (RW; RW10)

86. Quinn Hughes, VAN (D; D24)

87. Shea Theodore, VGK (D; D25)

88. Adam Henrique, ANH (C; C27)

89. Zach Parise, MIN (LW; LW15)

90. Chris Kreider, NYR (LW; LW16)

91. Oliver Bjorkstrand, CLM (LW; LW17)

92. Colton Parayko, STL (D; D26)

93. Juuse Saros, NSH (G; G13)

94. Nicklas Backstrom, WAS (C; C28)

95. Ryan Suter, MIN (D; D27)

96. Jacob Markstrom, CGY (G; G14)

97. Jared Spurgeon, MIN (D; D28)

98. Claude Giroux, PHI (C; C29)

99. Zach Werenski, CLS (D; D29)

100. Evgenii Dadonov, OTT (RW; RW11)

101. Pierre-Luc Dubois, CLS (LW; LW18)

102. Brady Tkachuk, OTT (LW; LW19)

103. Jaccob Slavin, CAR (D; D30)

104. T.J. Oshie, WAS (RW; RW12)

105. Alex DeBrincat, CHI (RW; RW13)

106. Charlie McAvoy, BOS (D; D31)

107. Darcy Kuemper, ARI (G; G15)

108. Kailer Yamamoto, EDM (RW; RW14)

109. Brayden Schenn, STL (LW; LW20)

110. Duncan Keith, CHI (D; D32)

111. Mikko Koskinen, EDM (G; G16)

112. Dylan Larkin, DET (C; C30)

113. Anthony Cirelli, TB (C; C31)

114. Victor Olofsson, BUF (RW; RW15)

115. Adam Fox, NYR (D; D33)

116. Sergei Bobrovsky, FLA (G; G17)

117. Drew Doughty, LA (D; D34)

118. Philipp Grubauer, COL (G; G18)

119. Evander Kane, SJ (LW; LW21)

120. William Nylander, TOR (C; C32)

121. Aaron Ekblad, FLA (D; D35)

122. Jake Muzzin, TOR (D; D36)

123. Anthony Mantha, DET (RW; RW16)

124. William Karlsson, VGK (C; C33)

125. Torey Krug, STL (D; D37)

126. Timo Meier, SJ (LW; LW22)

127. Esa Lindell, DAL (D; D38)

128. Mikhail Sergachev, TB (D; D39)

129. Tom Wilson, WAS (RW; RW17)

130. Morgan Rielly, TOR (D; D40)

131. Filip Forsberg, NSH (RW; RW18)

132. MacKenzie Blackwood, NJ (G; G19)

133. Anders Lee, NYI (C; C34)

134. Rasmus Ristolainen, BUF (D; D41)

135. Braden Holtby, VAN (G; G20)

136. Brendan Gallagher, MON (RW; RW19)

137. Filip Hronek, DET (D; D42)

138. Tomas Hertl, SJ (LW; LW23)

139. Jordan Eberle, NYI (RW; RW20)

140. Reilly Smith, VGK (RW; RW21)

141. Tomas Tatar, MON (LW; LW24)

142. Elvis Merzlikins, CLM (G; G21)

143. David Perron, STL (RW; RW22)

144. Oliver Ekman-Larsson, ARI (D; D43)

145. Tony DeAngelo, NYR (D; D44)

146. Kyle Palmieri, NJ (RW; RW23)

147. Joe Pavelski, DAL (C; C35)

148. Jonathan Toews, CHI (C; C36)

149. Jean-Gabriel Pageau, NYI (C; C37)

150. Tanner Pearson, VAN (LW; LW25)

151. Shea Weber, MON (D; D45)

152. Tyson Barrie, EDM (D; D46)

153. Zach Hyman, TOR (C; C38)

154. Jakub Vrana, WAS (RW; RW24)

155. Petr Mrazek, CAR (G; G22)

156. Sam Reinhart, BUF (C; C39)

157. Sean Monahan, CGY (C; C40)

158. Evgeny Kuznetsov, WAS (C; C41)

159. John Marino, PIT (D; D47)

160. Linus Ullmark, BUF (G; G23)

161. Keith Yandle, FLA (D; D48)

162. Mikael Granlund, FA (C; C42)

163. Jonathan Marchessault, VGK (LW; LW26)

164. Alexander Radulov, DAL (RW; RW25)

165. Mattias Ekholm, NSH (D; D49)

166. Blake Coleman, TAM (C; C43)

167. Ryan Strome, NYR (C; C44)

168. Vladimir Tarasenko, STL (RW; RW26)

169. Brock Boeser, VAN (RW; RW27)

170. Damon Severson, NJ (D; D50)

171. Alex Iafallo, LOS (C; C45)

172. Dominik Kubalik, CHI (LW; LW27)

173. Tyler Myers, VAN (D; D51)

174. Brock Nelson, NYI (C; C46)

175. Matt Dumba, MIN (D; D52)

176. Nikolaj Ehlers, WPG (LW; LW28)

177. Max Domi, CLM (C; C47)

178. Ryan McDonagh, TB (D; D53)

179. Alexis Lafreniere, NYR (LW; LW29)

180. Patric Hornqvist, FLA (RW; RW28)

181. Jakub Voracek, PHI (LW; LW30)

182. Marcus Pettersson, PIT (D; D54)

183. Tyler Bertuzzi, DET (LW; LW31)

184. Jaden Schwartz, STL (LW; LW32)

185. Ilya Sorokin, NYI (G; G24)

186. John Klingberg, DAL (D; D55)

187. Samuel Girard, COL (D; D56)

188. Anthony Duclair, FA (LW; LW33)

189. Phillip Danault, MON (C; C48)

190. Jakob Chychrun, ARI (D; D57)

191. Jason Zucker, PIT (LW; LW34)

192. Nate Schmidt, VAN (D; D58)

193. Nazem Kadri, COL (C; C49)

194. Ondrej Palat, TAM (LW; LW35)

195. Frank Vatrano, FLA (C; C50)

196. Nick Suzuki, MON (C; C51)

197. Brady Skjei, CAR (D; D59)

198. Jakob Silfverberg, ANH (RW; RW29)

199. Josh Morrissey, WPG (D; D60)

200. Roope Hintz, DAL (LW; LW36)

201. Cam Talbot, MIN (G; G25)

202. Vladislav Namestnikov, DET (C; C52)

203. Travis Sanheim, PHI (D; D61)

204. Ryan Getzlaf, ANH (C; C53)

205. Anthony Beauvillier, NYI (LW; LW37)

206. Nico Hischier, NJ (C; C54)

207. Ryan Johansen, NSH (C; C55)

208. Devon Toews, COL (D; D62)

209. Dmitry Orlov, WAS (D; D63)

210. Josh Anderson, MON (RW; RW30)

211. Semyon Varlamov, NYI (G; G26)

212. Matt Grzelcyk, BOS (D; D64)

213. Eric Staal, BUF (C; C56)

214. Rickard Rakell, ANH (C; C57)

215. Jaroslav Halak, BOS (G; G27)

216. Hampus Lindholm, ANH (D; D65)

217. Carl Soderberg, FA (C; C58)

218. Nick Leddy, NYI (D; D66)

219. Josh Bailey, NYI (LW; LW38)

221. Pavel Francouz, COL (G; G28)

222. Brandon Tanev, PIT (LW; LW39)

223. Kevin Shattenkirk, ANH (D; D67)

224. Erik Gustafsson, PHI (D; D68)

225. Noah Hanifin, CGY (D; D69)

226. Boone Jenner, CLS (LW; LW40)

227. Christian Dvorak, ARI (LW; LW41)

228. Nick Foligno, CLS (LW; LW42)

229. John Gibson, ANH (G; G29)

230. Brandon Montour, BUF (D; D70)

231. Joonas Korpisalo, CLM (G; G30)

232. Matt Duchene, NSH (C; C60)

233. Connor Brown, OTT (RW; RW31)

234. Kevin Labanc, SJ (RW; RW32)

235. Lars Eller, WAS (C; C61)

236. Ben Bishop, DAL (G; G31)

237. Brandon Saad, COL (LW; LW43)

238. Pavel Buchnevich, NYR (LW; LW44)

239. Denis Gurianov, DAL (RW; RW33)

240. David Krejci, BOS (C; C62)

241. James van Riemsdyk, PHI (LW; LW45)

242. Marc-Andre Fleury, VGK (G; G32)

243. Justin Faulk, STL (D; D71)

244. Martin Necas, CAR (C; C63)

245. Clayton Keller, ARI (C; C64)

246. Kasperi Kapanen, PIT (RW; RW34)

247. Pekka Rinne, NSH (G; G33)

248. Jeff Skinner, BUF (LW; LW46)

249. Vincent Trocheck, CAR (C; C65)

250. Dustin Brown, LA (RW; RW35)

251. Phil Kessel, ARI (RW; RW36)

252. Vince Dunn, STL (D; D72)

253. Kevin Hayes, PHI (C; C66)

254. Cam Atkinson, CLS (RW; RW37)

255. Jonathan Drouin, MON (C; C67)

256. Charlie Coyle, BOS (RW; RW38)

257. Alex Galchenyuk, OTT (RW; RW39)

258. Justin Schultz, WAS (D; D73)

259. Joel Armia, MON (RW; RW40)

260. Casey DeSmith, PIT (G; G34)

261. Jordan Staal, CAR (C; C68)

262. Derek Stepan, ARI (C; C69)

263. T.J. Brodie, TOR (D; D74)

264. Alex Tuch, VGK (RW; RW41)

265. Mikael Backlund, CGY (C; C70)

266. Paul Stastny, WPG (C; C71)

267. Kirby Dach, CHI (C; C72)

268. Alexandar Georgiev, NYR (G; G35)

269. P.K. Subban, NJD (D; D75)

270. Jeff Carter, LA (C; C73)

271. Jesperi Kotkaniemi, MON (C; C74)

272. Andreas Johnsson, NJ (LW; LW47)

273. Tim Steutzle, OTT (LW; LW48)

274. Thatcher Demko, VAN (G; G36)

275. Matt Murray, OTT (G; G37)

276. Henrik Lundqvist, WAS (G; G38)

277. Corey Crawford, NJ (G; G39)

278. Jonathan Quick, LOS (G; G40)

279. Chris Driedger, FLA (G; G41)

280. Alex Stalock, MIN (G; G42)

281. Antti Raanta, ARI (G; G43)

282. James Reimer, CAR (G; G44)

283. Brian Elliott, PHI (G; G45)

284. Cal Petersen, LOS (G; G46)

285. Jake Allen, MON (G; G47)

286. Mike Smith, EDM (G; G48)

287. David Rittich, CGY (G; G49)

288. Malcolm Subban, CHI (G; G50)

289. Jack Campbell, TOR (G; G51)

290. Jonathan Bernier, DET (G; G52)

291. Curtis McElhinney, TAM (G; G53)

292. Martin Jones, SJ (G; G54)

293. Carter Hutton, BUF (G; G55)

294. Devan Dubnyk, SJ (G; G56)

295. Ville Husso, STL (G; G57)

296. Laurent Brossoit, WPG (G; G58)

297. Collin Delia, CHI (G; G59)

298. Thomas Greiss, DET (G; G60)

299. Marcus Hogberg, OTT (G; G61)

300. Anthony Stolarz, ANH (G; G62)