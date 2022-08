2022-23 ESPN Fantasy Hockey rankings

With the biggest free agent signings and trades completed so far in the offseason, it's time to put our attention towards next season, and the players that will make up our first round stars, mid-round picks, and late-round gambles.

While many line combinations and goalie splits around the NHL landscape are still to be decided, next season's top picks won't look that different from the last. Want Hart Trophy winner Auston Matthews or Vezina Trophy winner Igor Shesterkin? Well, you're going need a top pick or pay up in a salary cap draft.

So refresh your fantasy hockey logins, reactivate your leagues, and get your NHL pools ready, draft day will be here before you know it.

Rankings current as of August 4, by Sean Allen.

ESPN Fantasy Hockey top 200 rankings

1. Connor McDavid, F, EDM

2. Auston Matthews, F, TOR

3. Igor Shesterkin, C, NYR

4. Leon Draisaitl, F, EDM

5. Nikita Kucherov, F, TB

6. Andrei Vasilevskiy, G, TB

7. Kirill Kaprizov, F, MIN

8. Victor Hedman, D, TB

9. Roman Josi, D, NSH

10. Nathan MacKinnon, F, COL

11. Matthew Tkachuk, F, FLA

12. Cale Makar, D, COL

13. Ilya Sorokin, G, NYI

14. J.T. Miller, F, VAN

15. Mitchell Marner, F, TOR

16. Mikko Rantanen, F, COL

17. Jacob Markstrom, G, CGY

18. Juuse Saros, G, NSH

19. Aleksander Barkov, F, FLA

20. Jack Hughes, F, NJ

21. Chris Kreider, F, NYR

22. Steven Stamkos, F, TB

23. Kyle Connor, F, WPG

24. Jonathan Huberdeau, F, CGY

25. Alex DeBrincat, F, OTT

26. Jake Oettinger, G, DAL

27. Moritz Seider, D, DET

28. Gabriel Landeskog, F, COL

29. Timo Meier, F, SJ

30. Jake Guentzel, F, PIT

31. Adam Fox, D, NYR

32. Aaron Ekblad, D, FLA

33. David Pastrnak, F, BOS

34. Elias Lindholm, F, CGY

35. Mika Zibanejad, F, NYR

36. Brady Tkachuk, F, OTT

37. Sebastian Aho, F, CAR

38. Vladimir Tarasenko, F, STL

39. Sidney Crosby, F, PIT

40. Seth Jones, D, CHI

41. Tristan Jarry, G, PIT

42. Filip Forsberg, F, NSH

43. Connor Hellebuyck, G, WPG

44. Darcy Kuemper, G, WSH

45. Jack Eichel, F, VGS

46. Noah Dobson, D, NYI

47. Jack Campbell, G, EDM

48. Elias Pettersson, F, VAN

49. Alex Ovechkin, F, WSH

50. Roope Hintz, F, DAL

51. John Tavares, F, TOR

52. Brent Burns, D, CAR

53. John Carlson, D, WSH

54. William Nylander, F, TOR

55. Alex Pietrangelo, D, VGS

56. Jacob Trouba, D, NYR

57. Andrei Svechnikov, F, CAR

58. Johnny Gaudreau, F, CLS

59. Sam Reinhart, F, FLA

60. Darnell Nurse, D, EDM

61. Frederik Andersen, G, CAR

62. Josh Norris, F, OTT

63. Dylan Larkin, F, DET

64. Kevin Fiala, F, LA

65. Sean Couturier, F, PHI

66. Patrik Laine, F, CLS

67. Patrick Kane, F, CHI

68. Artemi Panarin, F, NYR

69. Tomas Hertl, F, SJ

70. Tage Thompson, F, BUF

71. Mark Scheifele, F, WPG

72. Matt Duchene, F, NSH

73. Jason Robertson, F, DAL

74. Nick Suzuki, F, MON

75. Morgan Rielly, D, TOR

76. Anze Kopitar, F, LA

77. Zach Werenski, D, CLS

78. Michael Bunting, F, TOR

79. Robert Thomas, F, STL

80. Rasmus Dahlin, D, BUF

81. Ivan Provorov, D, PHI

82. Patrice Bergeron, F, FA

83. Robin Lehner, G, VGS

84. MacKenzie Weegar, D, CGY

85. Tim Stutzle, F, OTT

86. Evander Kane, F, EDM

87. Pierre-Luc Dubois, F, WPG

88. Nazem Kadri, F, FA

89. Adrian Kempe, F, LA

90. Alec Martinez, D, VGS

91. Kris Letang, D, PIT

92. Rasmus Andersson, D, CGY

93. Pavel Buchnevich, F, STL

94. Teuvo Teravainen, F, CAR

95. Mark Stone, F, VGS

96. Drake Batherson, F, OTT

97. Justin Faulk, D, STL

98. Trevor Zegras, F, ANA

99. Boone Jenner, F, CLS

100. Joel Eriksson Ek, F, MIN

101. Tyler Toffoli, F, CGY

102. Josh Morrissey, D, WPG

103. Logan Couture, F, SJ

104. Oliver Bjorkstrand, F, SEA

105. Bo Horvat, F, VAN

106. Tanner Jeannot, F, NSH

107. Shea Theodore, D, VGS

108. Jordan Binnington, G, STL

109. Mats Zuccarello, F, MIN

110. Nikolaj Ehlers, F, WPG

111. Evan Bouchard, D, EDM

112. Jonathan Marchessault, F, VGS

113. Jordan Kyrou, F, STL

114. Cole Caufield, F, MON

115. Matty Beniers, F, SEA

116. Jesper Bratt, F, NJ

117. Tony DeAngelo, F, PHI

118. Troy Terry, F, ANA

119. Joe Pavelski, F, DAL

120. Matt Boldy, F, MIN

121. Thatcher Demko, G, VAN

122. Devon Toews, D, COL

123. Mikhail Sergachev, D, TB

124. John Gibson, G, ANA

125. Claude Giroux, F, OTT

126. Ryan Hartman, F, MIN

127. Shayne Gostisbehere, D, ARI

128. Evgeny Kuznetsov, F, WSH

129. Quinn Hughes, D, VAN

130. Nico Hischier, F, NJ

131. Max Pacioretty, F, CAR

132. Jack Roslovic, F, CLS

133. Brock Nelson, F, NYI

134. Brayden Point, F, TB

135. Colton Parayko, D, STL

136. Ryan Johansen, F, NSH

137. Dougie Hamilton, D, NJ

138. Tyler Bertuzzi, F, DET

139. David Perron, F, DET

140. Sergei Bobrovsky, G, FLA

141. Vincent Trocheck, F, NYR

142. Adam Larsson, D, SEA

143. Taylor Hall, F, BOS

144. Owen Power, D, BUF

145. Ryan Pulock, D, NYI

146. Ryan O'Reilly, F, STL

147. Jeff Skinner, F, BUF

148. Matt Murray, G, TOR

149. Brad Marchand, F, BOS

150. Andrew Mangiapane, F, CGY

151. Damon Severson, D, NJ

152. Petr Mrazek, G, CHI

153. Jeremy Swayman, G, BOS

154. Kevin Shattenkirk, D, ANA

155. Dysin Mayo, D, ARI

156. Andre Burakovsky, F, SEA

157. Jake McCabe, D, CHI

158. Viktor Arvidsson, F, LA

159. Cam Talbot, G, OTT

160. Rickard Rakell, F, PIT

161. Blake Wheeler, F, WPG

162. Esa Lindell, D, DAL

163. Ryan Strome, F, ANA

164. Bryan Rust, F, PIT

165. Thomas Chabot, D, OTT

166. Phillip Danault, F, LA

167. Vladislav Gavrikov, D, CLS

168. Chandler Stephenson, F, VGS

169. Ondrej Palat, F, NJ

170. Anton Lundell, F, FLA

171. Sam Bennett, F, FLA

172. Jamie Benn, F, DAL

173. Mark Giordano, D, TOR

174. Nick Schmaltz, F, ARI

175. Valeri Nichushkin, F, COL

176. Cam Fowler, D, ANA

177. Zach Hyman, F, EDM

178. Lucas Raymond, F, DET

179. Andrew Copp, F, DET

180. Elvis Merzlikins, G, CLS

181. Ville Husso, G, DET

182. Tyler Seguin, F, DAL

183. Vince Dunn, D, SEA

184. Noah Hanifin, D, CGY

185. Mikael Granlund, F, NSH

186. Neal Pionk, D, WPG

187. Jaccob Slavin, D, CAR

188. Alexander Romanov, D, NYI

189. Ben Chiarot, D, DET

190. Tyson Barrie, D, EDM

191. Alex Tuch, F, BUF

192. Brayden Schenn, F, STL

193. Clayton Keller, F, ARI

194. Vasily Podkolzin, F, VAN

195. Brandon Tanev, F, SEA

196. Alex Killorn, F, TB

197. Pavel Francouz, G, COL

198. Nino Niederreiter, F, NSH

199. John Klingberg, D, ANA

200. Brayden McNabb, D, VGS

Rankings are based on a standard league of 10 teams consisting of 23 players and a points-based scoring system. In a "Points League," every action by a player can result in points on their fantasy score, including hits, blocked shots, saves, and obviously goals.

How do I get points?

Players receive two points for a goal, one for an assist, .1 for a shot on goal, .1 for a hit, .5 for a blocked shot, and a .5 bonus each for power play or shorthanded points. For goalies, they receive four points for a win, three for a shutout, one for an overtime loss, .2 for a save, and lose two points for ever goal given up.

