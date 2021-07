Here are the tee times for the opening two rounds of The Open at Royal St. George's in Sandwich, England:

All times ET

(a) denotes amateur

Round 1

1:35 a.m. -- Richard Bland, Andy Sullivan, Marcus Armitage

1:46 a.m. -- Chan Kim, Justin Harding, Haotong Li

1:57 a.m. -- Mike Lorenzo-Vera, Gonzalo Fernandez-Castano, Abel Gallegos (a)

2:08 a.m. -- Alex Noren, JC Ritchie, Richard Mansell

2:19 a.m. -- Dean Burmester, Danny Willett, Laird Shepherd (a)

2:30 a.m. -- Christiaan Bezuidenhout, Sam Horsfield, Min Woo Lee

2:41 a.m. -- Viktor Hovland, Ryan Palmer, Thomas Detry

2:52 a.m. -- Paul Casey, Abraham Ancer, Ian Poulter

3:03 a.m. -- Brooks Koepka, Jason Kokrak, Garrick Higgo

3:14 a.m. -- Daniel Berger, Joaquinn Niemann, Joel Dahmen

3:25 a.m. -- Darren Clarke, Bernd Wiesberger, Joe Long (a)

3:36 a.m. -- Chris Kirk, Marcus Kinhult, Jack Senior

3:47 a.m. -- Talor Gooch, CT Pan, Jonathan Thomson

4:03 a.m. -- Ernie Els, Gary Woodland, Cole Hammer (a)

4:14 a.m. -- Sam Burns, Lucas Herbert, Jorge Campillo

4:25 a.m. -- Jordan Spieth, Bryson DeChambeau, Branden Grace

4:36 a.m. -- Brian Harman, Mackenzie Hughes, Dylan Frittelli

4:47 a.m. -- Victor Perez, Kevin Streelman, Guido Migliozzi

4:58 a.m. -- Shane Lowry, Jon Rahm, Louis Oosthuizen

5:09 a.m. -- Stewart Cink, Lee Westwood, Martin Kaymer

5:20 a.m. -- Dustin Johnson, Will Zalatoris, Justin Rose

5:31 a.m. -- Scottie Scheffler, Sergio Garcia, Yuxin Lin (a)

5:42 a.m. -- Harris English, Erik van Rooyen, Chez Reavie

5:53 a.m. -- Lucas Glover, Byeong Hun An, Brandt Snedeker

6:04 a.m. -- Cameron Tringale, Takumi Kanaya, Marcel Schneider

6:15 a.m. -- Lanto Griffin, Rikuya Hoshino, Connor Worsdall

6:36 a.m. -- Aaron Rai, Paul Waring, Daniel Croft

6:47 a.m. -- Daniel Van Tonder, Jazz Janewattanaond, Christoffer Bring (a)

6:58 a.m. -- Harold Varner III, Brendan Steele, Matthias Schmid (a)

7:09 a.m. -- Troy Merritt, Adam Long, Jaco Ahlers

7:20 a.m. -- Jason Day, Joost Luiten, Johannes Veerman

7:31 a.m. -- John Catlin, Romain Langasque, Aaron Pike

7:42 a.m. -- Padraig Harrington, Brad Kennedy, Sam Forgan

7:53 a.m. -- Tony Finau, Billy Horschel, Adam Hadwin

8:04 a.m. -- Patrick Cantlay, Matt Fitzpatrick, Ryan Fox

8:15 a.m. -- Francesco Molinari, Marc Leishman, Matt Wallace

8:26 a.m. -- Collin Morikawa, Corey Conners, Sebastia Munoz

8:37 a.m. -- Jason Scrivener, Keith Mitchell, Sam Bairstow (a)

8:48 a.m. -- Charley Hoffman, Emiliano Grillo, Benjamin Hebert

9:04 a.m. -- Keegan Bradley, Richard T Lee, Rafa Cabrera Bello

9:15 a.m. -- Carlos Ortiz, Brendon Todd, Matthias Schwab

9:26 a.m. -- Webb Simpson, Russell Henley, Shaun Norris

9:37 a.m. -- Matt Jones, Daniel Hillier, Marcel Siem

9:48 a.m. -- Phil Mickelson, Kevin Kisner, Tyrrell Hatton

9:59 a.m. -- Xander Schauffele, Rickie Fowler, Robert MacIntyre

10:10 a.m. -- Justin Thomas, Tommy Fleetwood, Adam Scott

10:21 a.m. -- Rory McIlroy, Patrick Reed, Cameron Smith

10:32 a.m. -- Henrik Stenson, Max Homa, Matt Kuchar

10:43 a.m. -- Antoine Rozner, Ryosuke Kinoshita, Ben Hutchinson

10:54 a.m. -- Kurt Kitayama, Deyen Lawson, Poom Saksansin

11:05 a.m. -- Yuki Inamori, Jimmy Walker, Ricardo Celia

11:16 a.m. -- Rikard Karlberg, Ryutaro Nagano, Nicholas Poppleton

Round 2

1:35 a.m. -- Aaron Rai, Paul Waring, Daniel Croft

1:46 a.m. -- Daniel Van Tonder, Jazz Janewattanaond, Christoffer Bring (a)

1:57 a.m. -- Harold Varner III, Brendan Steele, Matthias Schmid (a)

2:08 a.m. -- Troy Merritt, Adam Long, Jaco Ahlers

2:19 a.m. -- Jason Day, Joost Luiten, Johannes Veerman

2:30 a.m. -- John Catlin, Romain Langasque, Aaron Pike

2:41 a.m. -- Padraig Harrington, Brad Kennedy, Sam Forgan

2:52 a.m. -- Tony Finau, Billy Horschel, Adam Hadwin

3:03 a.m. -- Patrick Cantlay, Matt Fitzpatrick, Ryan Fox

3:14 a.m. -- Francesco Molinari, Marc Leishman, Matt Wallace

3:25 a.m. -- Collin Morikawa, Corey Conners, Sebastia Munoz

3:36 a.m. -- Jason Scrivener, Keith Mitchell, Sam Bairstow (a)

3:47 a.m. -- Charley Hoffman, Emiliano Grillo, Benjamin Hebert

4:03 a.m. -- Keegan Bradley, Richard T Lee, Rafa Cabrera Bello

4:14 a.m. -- Carlos Ortiz, Brendon Todd, Matthias Schwab

4:25 a.m. -- Webb Simpson, Russell Henley, Shaun Norris

4:36 a.m. -- Matt Jones, Daniel Hillier, Marcel Siem

4:47 a.m. -- Phil Mickelson, Kevin Kisner, Tyrrell Hatton

4:58 a.m. -- Xander Schauffele, Rickie Fowler, Robert MacIntyre

5:09 a.m. -- Justin Thomas, Tommy Fleetwood, Adam Scott

5:20 a.m. -- Rory McIlroy, Patrick Reed, Cameron Smith

5:31 a.m. -- Henrik Stenson, Max Homa, Matt Kuchar

5:42 a.m. -- Antoine Rozner, Ryosuke Kinoshita, Ben Hutchinson

5:53 a.m. -- Kurt Kitayama, Deyen Lawson, Poom Saksansin

6:04 a.m. -- Yuki Inamori, Jimmy Walker, Ricardo Celia

6:15 a.m. -- Rikard Karlberg, Ryutaro Nagano, Nicholas Poppleton

6:36 a.m. -- Richard Bland, Andy Sullivan, Marcus Armitage

6:47 a.m. -- Chan Kim, Justin Harding, Haotong Li

6:58 a.m. -- Mike Lorenzo-Vera, Gonzalo Fernandez-Castano, Abel Gallegos (a)

7:09 a.m. -- Alex Noren, JC Ritchie, Richard Mansell

7:20 a.m. -- Dean Burmester, Danny Willett, Laird Shepherd (a)

7:31 a.m. -- Christiaan Bezuidenhout, Sam Horsfield, Min Woo Lee

7:42 a.m. -- Viktor Hovland, Ryan Palmer, Thomas Detry

7:53 a.m. -- Paul Casey, Abraham Ancer, Ian Poulter

8:04 a.m. -- Brooks Koepka, Jason Kokrak, Garrick Higgo

8:15 a.m. -- Daniel Berger, Joaquinn Niemann, Joel Dahmen

8:26 a.m. -- Darren Clarke, Bernd Wiesberger, Joe Long (a)

8:37 a.m. -- Chris Kirk, Marcus Kinhult, Jack Senior

8:48 a.m. -- Talor Gooch, CT Pan, Jonathan Thomson

9:04 a.m. -- Ernie Els, Gary Woodland, Cole Hammer (a)

9:15 a.m. -- Sam Burns, Lucas Herbert, Jorge Campillo

9:26 a.m. -- Jordan Spieth, Bryson DeChambeau, Branden Grace

9:37 a.m. -- Brian Harman, Mackenzie Hughes, Dylan Frittelli

9:48 a.m. -- Victor Perez, Kevin Streelman, Guido Migliozzi

9:59 a.m. -- Shane Lowry, Jon Rahm, Louis Oosthuizen

10:10 a.m. -- Stewart Cink, Lee Westwood, Martin Kaymer

10:21 a.m. -- Dustin Johnson, Will Zalatoris, Justin Rose

10:32 a.m. -- Scottie Scheffler, Sergio Garcia, Yuxin Lin (a)

10:43 a.m. -- Harris English, Erik van Rooyen, Chez Reavie

10:54 a.m. -- Lucas Glover, Byeong Hun An, Brandt Snedeker

11:05 a.m. -- Cameron Tringale, Takumi Kanaya, Marcel Schneider

11:16 a.m. -- Lanto Griffin, Rikuya Hoshino, Connor Worsdall