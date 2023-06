Andy North breaks down Brooks Koepka's chances at the U.S. Open. (0:39)

Will Brooks Koepka continue his hot streak at the U.S. Open? (0:39)

Here are the tee times for the first and second round of the U.S. Open.

All times ET

First round

Tee No. 1

9:45 a.m.: Omar Morales (a), Deon Germishuys, Jacob Solomon

9:56 a.m.: Ryan Gerard, Yuto Katsuragawa, Michael Brennan (a)

10:07 a.m.: Hayden Buckley, Adam Svensson, Pablo Larrazabal

10:18 a.m.: Carson Young, Dylan Wu, Roger Sloan

10:29 a.m.: Ryo Ishikawa, Kevin Streelman, Matthieu Pavon

10:40 a.m.: Shane Lowry, Justin Thomas, Tommy Fleetwood

10:51 a.m.: Sungjae Im, K.H. Lee, J.T. Poston

11:02 a.m.: Gary Woodland, Adam Scott, Corey Conners

11:13 a.m.: Collin Morikawa, Max Homa, Scottie Scheffler

11:24 a.m.: Denny McCarthy, Joel Dahmen, Adam Hadwin

11:35 a.m.: Matthew McClean (a), Séamus Power, Ryan Fox

11:46 a.m.: Mac Meissner, Barclay Brown (a), Gunn Charoenkul

11:57 a.m.: Alexander Yang (a), Jesse Schutte, Andrew Svoboda

3:15 p.m.: Brent Grant, Vincent Norrman, Charley Hoffman

3:26 p.m.: Simon Forsström, Carlos Ortiz, Maxwell Moldovan (a)

3:37 p.m.: Eric Cole, Thriston Lawrence, Adam Schenk

3:48 p.m.: Luke List, Wilco Nienaber, Alejandro del Rey

3:59 p.m.: Adrian Meronk, Harris English, Joaquin Niemann

4:10 p.m.: Alex Noren, Wyndham Clark, Austin Eckroat

4:21 p.m.: Kurt Kitayama, Cam Davis, Russell Henley

4:32 p.m.: Cameron Smith, Sam Bennett, Matt Fitzpatrick

4:43 p.m.: Billy Horschel, Chris Kirk, Brian Harman

4:54 p.m.: Brooks Koepka, Hideki Matsuyama, Rory McIlroy

5:05 p.m.: Sebastián Muñoz, Nick Taylor, Taylor Montgomery

5:16 p.m.: Olin Browne Jr., David Puig, Karl Vilips (a)

Tee No. 10

9:45 a.m.: Berry Henson, Ryutaro Nagano, Hank Lebioda

9:56 a.m.: Michael Kim, Jordan Smith, Wenyi Ding (a)

10:07 a.m.: Scott Stallings, Preston Summerhays (a), Lucas Herbert

10:18 a.m.: Jens Dantorp, Patrick Rodgers, Ryan Armour

10:29 a.m.: Thomas Pieters, Aaron Wise, Gordon Sargent (a)

10:40 a.m.: Bryson DeChambeau, Francesco Molinari, Tyrrell Hatton

10:51 a.m.: Tom Hoge, Sergio Garcia, Sepp Straka

11:02 a.m.: Justin Rose, Rickie Fowler, Jason Day

11:13 a.m.: Patrick Reed, Matt Kuchar, Si Woo Kim

11:24 a.m.: Xander Schauffele, Viktor Hovland, Jon Rahm

11:35 a.m.: Martin Kaymer, Stewart Cink, Michael Thorbjornsen (a)

11:46 a.m.: David Horsey, Brendan Valdez (a), Paul Barjon

11:57 a.m.: Jordan Gumberg, Kyle Mueller, Bastien Amat (a)

3:15 p.m.: Ross Fisher, Nico Echavarria, Paul Haley II

3:26 p.m.: Nick Dunlap (a), Nick Hardy, Sam Stevens

3:37 p.m.: Taylor Pendrith, Aldrich Potgieter (a), Romain Langasque

3:48 p.m.: Andrew Putnam, Victor Perez, Abraham Ancer

3:59 p.m.: Phil Mickelson, Padraig Harrington, Keegan Bradley

4:10 p.m.: Mito Pereira, Emiliano Grillo, Mateo Fernandez de Oliveira (a)

4:21 p.m.: Tom Kim, Sahith Theegala, Cameron Young

4:32 p.m.: Sam Burns, Dustin Johnson, Keith Mitchell

4:43 p.m.: Tony Finau, Jordan Spieth, Patrick Cantlay

4:54 p.m.: Davis Thompson, Min Woo Lee, Justin Suh

5:05 p.m.: Taylor Moore, Mackenzie Hughes, Ben Carr (a)

5:16 p.m.: Patrick Cover, David Nyfjall (a), Frankie Capan III

Second round

Tee No. 1

9:45 a.m.: Ross Fisher, Nico Echavarria, Paul Haley II

9:56 a.m.: Nick Dunlap (a), Nick Hardy, Sam Stevens

10:07 a.m.: Taylor Pendrith, Aldrich Potgieter (a), Romain Langasque

10:18 a.m.: Andrew Putnam, Victor Perez, Abraham Ancer

10:29 a.m.: Phil Mickelson, Padraig Harrington, Keegan Bradley

10:40 a.m.: Mito Pereira, Emiliano Grillo, Mateo Fernandez de Oliveira (a)

10:51 a.m.: Tom Kim, Sahith Theegala, Cameron Young

11:02 a.m.: Sam Burns, Dustin Johnson, Keith Mitchell

11:13 a.m.: Tony Finau, Jordan Spieth, Patrick Cantlay

11:24 a.m.: Davis Thompson, Min Woo Lee, Justin Suh

11:35 a.m.: Taylor Moore, Mackenzie Hughes, Ben Carr (a)

11:46 a.m.: Patrick Cover, David Nyfjall (a), Frankie Capan III

11:57 a.m.: Austen Truslow, Christian Cavaliere (a), Alex Schaake

3:15 p.m.: Berry Henson, Ryutaro Nagano, Hank Lebioda

3:26 p.m.: Michael Kim, Jordan Smith, Wenyi Ding (a)

3:37 p.m.: Scott Stallings, Preston Summerhays (a), Lucas Herbert

3:48 p.m.: Jens Dantorp, Patrick Rodgers, Ryan Armour

3:59 p.m.: Thomas Pieters, Aaron Wise, Gordon Sargent (a)

4:10 p.m.: Bryson DeChambeau, Francesco Molinari, Tyrrell Hatton

4:21 p.m.: Tom Hoge, Sergio Garcia, Sepp Straka

4:32 p.m.: Justin Rose, Rickie Fowler, Jason Day

4:43 p.m.: Patrick Reed, Matt Kuchar, Si Woo Kim

4:54 p.m.: Xander Schauffele, Viktor Hovland, Jon Rahm

5:05 p.m.: Martin Kaymer, Stewart Cink, Michael Thorbjornsen (a)

5:16 p.m.: David Horsey, Brendan Valdez (a), Paul Barjon

5:27 p.m.: Jordan Gumberg, Kyle Mueller, Bastien Amat (a)

Tee No. 10

9:45 a.m.: Brent Grant, Vincent Norrman, Charley Hoffman

9:56 a.m.: Simon Forsström, Carlos Ortiz, Maxwell Moldovan (a)

10:07 a.m.: Eric Cole, Thriston Lawrence, Adam Schenk

10:18 a.m.: Luke List, Wilco Nienaber, Alejandro Del Rey

10:29 a.m.: Adrian Meronk, Harris English, Joaquin Niemann

10:40 a.m.: Alex Noren, Wyndham Clark, Austin Eckroat

10:51 a.m.: Kurt Kitayama, Cam Davis, Russell Henley

11:02 a.m.: Cameron Smith, Sam Bennett, Matt Fitzpatrick

11:13 a.m.: Billy Horschel, Chris Kirk, Brian Harman

11:24 a.m.: Brooks Koepka, Hideki Matsuyama, Rory McIlroy

11:35 a.m.: Sebastián Muñoz, Nick Taylor, Taylor Montgomery

11:46 a.m.: Patrick Cover, David Nyfjall (a), Frankie Capan III

11:57 a.m.: Austen Truslow, Christian Cavaliere (a), Alex Schaake

3:15 p.m.: Omar Morales (a), Deon Germishuys, Jacob Solomon

3:26 p.m.: Ryan Gerard, Yuto Katsuragawa, Michael Brennan (a)

3:37 p.m.: Hayden Buckley, Adam Svensson, Pablo Larrazabal

3:48 p.m.: Carson Young, Dylan Wu, Roger Sloan

3:59 p.m.: Ryo Ishikawa, Kevin Streelman, Matthieu Pavon

4:10 p.m.: Shane Lowry, Justin Thomas, Tommy Fleetwood

4:21 p.m.: Sungjae Im, K.H. Lee, J.T. Poston

4:32 p.m.: Gary Woodland, Adam Scott, Corey Conners

4:43 p.m.: Collin Morikawa, Max Homa, Scottie Scheffler

4:54* p.m.: Denny McCarthy, Joel Dahmen, Adam Hadwin

5:05 p.m.: Matthew McClean (a), Seamus Power, Ryan Fox

5:16 p.m.: Mac Meissner, Barclay Brown (a), Gunn Charoenkul

5:27 p.m.: Alexander Yang (a), Jesse Schutte, Andy Svoboda