All-time men's ACC tournament winners: March Madness history

The 2024 ACC tournament will be held March 12-16 at the Capital One Arena in Washington. With the tournament rapidly approaching, let's revisit the past winners.

1954: NC State

1955: NC State

1956: NC State

1957: North Carolina

1958: Maryland

1959: NC State

1960: Duke

1961: Wake Forest

1962: Wake Forest

1963: Duke

1964: Duke

1965: NC State

1966: Duke

1967: North Carolina

1968: North Carolina

1969: North Carolina

1970: NC State

1971: South Carolina

1972: North Carolina

1973: NC State

1974: NC State

1975: North Carolina

1976: Virginia

1977: North Carolina

1978: Duke

1979: North Carolina

1980: Duke

1981: North Carolina

1982: North Carolina

1983: NC State

1984: Maryland

1985: Georgia Tech

1986: Duke

1987: NC State

1988: Duke

1989: North Carolina

1990: Georgia Tech

1991: North Carolina

1992: Duke

1993: Georgia Tech

1994: North Carolina

1995: Wake Forest

1996: Wake Forest

1997: North Carolina

1998: North Carolina

1999: Duke

2000: Duke

2001: Duke

2002: Duke

2003: Duke

2004: Maryland

2005: Duke

2006: Duke

2007: North Carolina

2008: North Carolina

2009: Duke

2010: Duke

2011: Duke

2012: Florida State

2013: Miami

2014: Virginia

2015: Notre Dame

2016: North Carolina

2017: Duke

2018: Virginia

2019: Duke

2020: No tournament held

2021: Georgia Tech

2022: Virginia Tech

2023: Duke

