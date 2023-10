The color rush jerseys are coming out in Week 5 of the 2023 NFL season.

The Denver Broncos will debut their color rush uniform this season with a special helmet, stealing the show as one of the cleanest uniforms. After going all-white last week, the Arizona Cardinals will switch to a dark theme for their home game against the Cincinnati Bengals.

Here are the Week 5 uniforms for all 32 NFL teams:

Arizona Cardinals

Helmet: Black

Jersey: Black

Pants: Black

Flip The Switch 😈 pic.twitter.com/dOl9JqIBIw — Arizona Cardinals (@AZCardinals) October 4, 2023

Home — Atlanta Falcons (@AtlantaFalcons) October 5, 2023

Helmet: Black

Jersey: White

Pants: Purple

Helmet: White

Jersey: Blue

Pants: White

Helmet: Gray

Jersey: White

Pants: Black

Cincinnati Bengals

Helmet: Orange

Jersey: White

Pants: Black

Helmet: Gray

Jersey: White

Pants: Light blue

Denver Broncos

Helmet: White

Jersey: Orange

Pants: Orange

Helmet: Gray

Jersey: Blue

Pants: Blue

Got the blues but we're not sad pic.twitter.com/9UWTpY9HzZ — Detroit Lions (@Lions) October 8, 2023

Helmet: Green

Jersey: White

Pants: Green

Helmet: Navy

Jersey: White

Pants: White

The ATL fit 🫡 pic.twitter.com/mFrmy2sU6F — Houston Texans (@HoustonTexans) October 6, 2023

Helmet: White

Jersey: Blue

Pants: White

Helmet: Black

Jersey: White

Pants: Black

Helmet: Red

Jersey: White

Pants: Red

Helmet: Gray

Jersey: Black

Pants: Gray

Helmet: Blue/gold

Jersey: Blue

Pants: Yellow

Helmet: White

Jersey: White

Pants: White

Helmet: Purple

Jersey: Purple

Pants: White

Helmet: Gray

Jersey: Navy

Pants: Navy

Helmet: Gold

Jersey: White

Pants: Black

Helmet: Blue

Jersey: Blue

Pants: White

Helmet: Green

Jersey: White

Pants: White

Helmet: Green

Jersey: White

Pants: White

Helmet: Black

Jersey: Black

Pants: Yellow

Helmet: Gold

Jersey: Red

Pants: Gold

Helmet: Dark blue

Jersey: White

Pants: White