It's another strong throwback look during Week 13 of the 2023 NFL season.

The New England Patriots will wear their popular red throwback uniforms for the second time this season. The Cincinnati Bengals are bringing back their all white uniforms for a "Monday Night Football" matchup against the Jacksonville Jaguars, who will rock all black.

Here are the uniforms for all NFL teams in action on Sunday and Monday (excluding the Buffalo Bills, Chicago Bears, Las Vegas Raiders, Minnesota Vikings, New York Giants and Baltimore Ravens who are on byes):

Helmet: White

Jersey: White

Pants: White

Showdown in the Steel City 😀 pic.twitter.com/dZH9lHJ29o β€” Arizona Cardinals (@AZCardinals) November 29, 2023

Helmet: Black

Jersey: White

Pants: Black

Fit check! β€” Atlanta Falcons (@AtlantaFalcons) November 30, 2023

Helmet: Gray

Jersey: Carolina Blue

Pants: TBA

Helmet: White

Jersey: White

Pants: White

Ringing in December with these icy whites πŸ₯Ά pic.twitter.com/fkFShq3n1A β€” Cincinnati Bengals (@Bengals) December 1, 2023

Helmet: Orange

Jersey: Brown

Pants: White

suiting up for SoFi πŸ‘” pic.twitter.com/arxOv1X9jn β€” Cleveland Browns (@Browns) December 1, 2023

Helmet: Navy blue

Jersey: White

Pants: White

Helmet: Silver

Jersey: White

Pants: White

Don't spill gumbo on these pic.twitter.com/Je1hZu295g β€” Detroit Lions (@Lions) December 3, 2023

Helmet: Gold

Jersey: Green

Pants: Gold

Helmet: Deep steel blue

Jersey: Deep steel blue

Pants: Liberty white

Helmet: White

Jersey: White

Pants: TBA

Helmet: Black

Jersey: Black

Pants: Black

Helmet: Red

Jersey: White

Pants: White

It's gonna be a cold one, Chiefs Kingdom. pic.twitter.com/e8MrJqUE7N β€” Kansas City Chiefs (@Chiefs) December 3, 2023

Helmet: White

Jersey: White

Pants: TBA

Helmet: Blue/gold

Jersey: White

Pants: Blue

Ready to unleash. 😀 pic.twitter.com/itPRgPVBze β€” Los Angeles Rams (@RamsNFL) December 1, 2023

Helmet: White

Jersey: White

Pants: Aqua

White on aqua this week βšͺ️ pic.twitter.com/j7mswfjORg β€” Miami Dolphins (@MiamiDolphins) December 2, 2023

Helmet: White

Jersey: Red

Pants: White

Throwback football πŸ”œ pic.twitter.com/Th0rJgYXDU β€” New England Patriots (@Patriots) December 2, 2023

Always a fave πŸ₯Ά pic.twitter.com/uJn6PHL2cp β€” New England Patriots (@Patriots) November 29, 2023

Helmet: Gold

Jersey: Black

Pants: Black

Helmet: Green

Jersey: Green

Pants: White

Back to MetLife in Green on White #ATLvsNYJ pic.twitter.com/lxjzNLLL2a β€” Woody Johnson (@woodyjohnson4) December 1, 2023

Helmet: Midnight green

Jersey: Midnight green

Pants: White

Helmet: Black

Jersey: Black

Pants: Yellow

Helmet: Gold

Jersey: White

Pants: Gold

Helmet: Pewter

Jersey: White

Pants: Pewter

Week 13 home 'fit πŸ”₯ pic.twitter.com/m3JGLjdK4B β€” Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) November 29, 2023

Helmet: Navy

Jersey: Navy

Pants: Navy

🚨Wardrobe check:🚨 The #Titans will be decked out in all navy blue - jerseys, britches and socks - in Sunday's game vs the @Colts. #BritchesReport pic.twitter.com/q1DHVZzQHU β€” Jim Wyatt (@jwyattsports) November 29, 2023

Helmet: Burgundy

Jersey: Burgundy

Pants: TBA