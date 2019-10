2019-20 NHL picks: Stanley Cup, division winners and awards

The puck drops on the 2019-20 NHL season on Wednesday night, including the St. Louis Blues raising their championship banner and the San Jose Sharks visiting the Vegas Golden Knights for a renewal of their budding rivalry.

But we're looking way ahead, answering the big questions: Who will win the Stanley Cup? Who are the favorites for all the major awards? Here are our picks:

Atlantic Division

This division is a pretty clear split between a trio of elite teams (Tampa Bay, Boston and Toronto), three teams that need another year or so (Ottawa, Detroit and Buffalo) and a couple teams that could go either way (Montreal and Florida).

Sean Allen: Toronto Maple Leafs

Ben Arledge: Tampa Bay Lightning

Pierre Becquey: Tampa Bay Lightning

John Buccigross: Toronto Maple Leafs

Sachin Chandan: Tampa Bay Lightning

Linda Cohn: Tampa Bay Lightning

Aimee Crawford: Tampa Bay Lightning

Rick DiPietro: Tampa Bay Lightning

Dimitri Filipovic: Toronto Maple Leafs

Emily Kaplan: Tampa Bay Lightning

Tim Kavanagh: Toronto Maple Leafs

Don La Greca: Tampa Bay Lightning

Vince Masi: Tampa Bay Lightning

Victoria Matiash: Tampa Bay Lightning

Barry Melrose: Tampa Bay Lightning

Chris Peters: Tampa Bay Lightning

Greg Wyshynski: Toronto Maple Leafs

Metro Division

Do Alex Ovechkin and the Caps have another big run left in them? AP Photo/Jay LaPrete

This division is expected to be a bit of a cluster this season, and that's reflected in the variety of teams that our panelists picked to win the crown:

Sean Allen: Pittsburgh Penguins

Ben Arledge: Washington Capitals

Pierre Becquey: Pittsburgh Penguins

John Buccigross: Washington Capitals

Sachin Chandan: Carolina Hurricanes

Linda Cohn: Washington Capitals

Aimee Crawford: New Jersey Devils

Rick DiPietro: Washington Capitals

Dimitri Filipovic: Carolina Hurricanes

Emily Kaplan: Washington Capitals

Tim Kavanagh: Washington Capitals

Don La Greca: Washington Capitals

Vince Masi: Carolina Hurricanes

Victoria Matiash: Washington Capitals

Barry Melrose: Washington Capitals

Chris Peters: Washington Capitals

Greg Wyshynski: Washington Capitals

Central Division

This has been the toughest division in many recent seasons, and 2019-20 appears to be no different. Who emerges from this meat grinder?

Sean Allen: Winnipeg Jets

Ben Arledge: Colorado Avalanche

Pierre Becquey: St. Louis Blues

John Buccigross: Colorado Avalanche

Sachin Chandan: Colorado Avalanche

Linda Cohn: Dallas Stars

Aimee Crawford: Colorado Avalanche

Rick DiPietro: Dallas Stars

Dimitri Filipovic: Nashville Predators

Emily Kaplan: Nashville Predators

Tim Kavanagh: Nashville Predators

Don La Greca: Dallas Stars

Vince Masi: Nashville Predators

Victoria Matiash: Dallas Stars

Barry Melrose: Colorado Avalanche

Chris Peters: Colorado Avalanche

Greg Wyshynski: Nashville Predators

Pacific Division

The Golden Knights are a popular pick to take the Pacific Division crown in 2019-20. Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports

Much like the Atlantic, the Pacific has some clear haves (Vegas, San Jose, Calgary), have-nots (Edmonton, Los Angeles, Anaheim) and a pair of mystery teams (Arizona, Vancouver).

Sean Allen: Vegas Golden Knights

Ben Arledge: Vegas Golden Knights

Pierre Becquey: Vegas Golden Knights

John Buccigross: Calgary Flames

Sachin Chandan: Calgary Flames

Linda Cohn: San Jose Sharks

Aimee Crawford: Calgary Flames

Rick DiPietro: Vegas Golden Knights

Dimitri Filipovic: Vegas Golden Knights

Emily Kaplan: Vegas Golden Knights

Tim Kavanagh: Vegas Golden Knights

Don La Greca: San Jose Sharks

Vince Masi: Vegas Golden Knights

Victoria Matiash: Vegas Golden Knights

Barry Melrose: Vegas Golden Knights

Chris Peters: Vegas Golden Knights

Greg Wyshynski: Vegas Golden Knights

Stanley Cup Final

Any of the 16 teams in the Stanley Cup playoffs has a chance to win, as recent teams have made the final or won the Cup after clinching in the season's final weeks. Who do our panelists see winning it all?

Sean Allen: Maple Leafs over Jets

Ben Arledge: Lightning over Avalanche

Pierre Becquey: Lightning over Golden Knights

John Buccigross: Flames over Maple Leafs

Sachin Chandan: Golden Knights over Lightning

Linda Cohn: Lightning over Stars

Aimee Crawford: Lightning over Avalanche

Rick DiPietro: Lightning over Golden Knights

Dimitri Filipovic: Lightning over Golden Knights

Emily Kaplan: Capitals over Predators

Tim Kavanagh: Predators over Bruins

Don La Greca: Lightning over Stars

Vince Masi: Golden Knights over Hurricanes

Victoria Matiash: Golden Knights over Lightning

Barry Melrose: Golden Knights over Bruins

Chris Peters: Lightning over Golden Knights

Greg Wyshynski: Maple Leafs over Golden Knights

Hart Trophy (MVP)

If the Avalanche do everything that many prognosticators project this season, Nathan MacKinnon will be at the heart of the Hart Trophy conversation. Michael Martin/NHLI via Getty Images

Does the MVP's team need to qualify for the playoffs? That's the great debate, and seems to influence some of our panelists' picks here:

Sean Allen: John Tavares

Ben Arledge: Nathan MacKinnon

Pierre Becquey: Sidney Crosby

John Buccigross: Nathan MacKinnon

Sachin Chandan: Nathan MacKinnon

Linda Cohn: Nikita Kucherov

Aimee Crawford: Connor McDavid

Rick DiPietro: Nathan MacKinnon

Dimitri Filipovic: Auston Matthews

Emily Kaplan: Connor McDavid

Tim Kavanagh: Nathan MacKinnon

Don La Greca: Connor McDavid

Vince Masi: Nathan MacKinnon

Victoria Matiash: Connor McDavid

Barry Melrose: Nathan MacKinnon

Chris Peters: Mark Stone

Greg Wyshynski: Sidney Crosby

Art Ross Trophy (scoring title)

This is purely our best prediction of who will have the most statistical success.

Sean Allen: Nathan MacKinnon

Ben Arledge: Nikita Kucherov

Pierre Becquey: Nikita Kucherov

John Buccigross: Connor McDavid

Sachin Chandan: Nathan MacKinnon

Linda Cohn: Connor McDavid

Aimee Crawford: Nikita Kucherov

Rick DiPietro: Connor McDavid

Dimitri Filipovic: Connor McDavid

Emily Kaplan: Connor McDavid

Tim Kavanagh: Connor McDavid

Don La Greca: Connor McDavid

Vince Masi: Nikita Kucherov

Victoria Matiash: Connor McDavid

Barry Melrose: Nikita Kucherov

Chris Peters: Connor McDavid

Greg Wyshynski: Connor McDavid

Norris Trophy (top defenseman)

Though the definition of what makes a top defenseman has changed over the years, there's no doubt that any team would want these players roaming their blue line:

Sean Allen: Erik Karlsson

Ben Arledge: Morgan Rielly

Pierre Becquey: Brent Burns

John Buccigross: Cale Makar

Sachin Chandan: Brent Burns

Linda Cohn: Victor Hedman

Aimee Crawford: Morgan Rielly

Rick DiPietro: Morgan Rielly

Dimitri Filipovic: Roman Josi

Emily Kaplan: Seth Jones

Tim Kavanagh: Roman Josi

Don La Greca: Miro Heiskanen

Vince Masi: Brent Burns

Victoria Matiash: John Carlson

Barry Melrose: Victor Hedman

Chris Peters: Seth Jones

Greg Wyshynski: Victor Hedman

Vezina Trophy (top goaltender)

Although the GMs are the ones voting for the Vezina, everyone's entitled to their opinion!

Sean Allen: Connor Hellebuyck

Ben Arledge: Andrei Vasilevskiy

Pierre Becquey: Ben Bishop

John Buccigross: Frederik Andersen

Sachin Chandan: Andrei Vasilevskiy

Linda Cohn: Ben Bishop

Aimee Crawford: Andrei Vasilevskiy

Rick DiPietro: Andrei Vasilevskiy

Dimitri Filipovic: Marc-Andre Fleury

Emily Kaplan: Frederik Andersen

Tim Kavanagh: Ben Bishop

Don La Greca: Sergei Bobrovsky

Vince Masi: Frederik Andersen

Victoria Matiash: Frederik Andersen

Barry Melrose: Carey Price

Chris Peters: Pekka Rinne

Greg Wyshynski: Frederik Andersen

Calder Trophy (top rookie)

Kaapo Kakko, left, and Jack Hughes have competed against each other internationally, and now their rivalry begins anew in the NHL for the Rangers and Devils, respectively. AP Photo/Petr David Josek

It's looking like a three-horse race for the rookie crown this season, with No. 1 draft pick Jack Hughes, No. 2 pick Kaapo Kakko and Chris Peters' No. 1 prospect Cale Makar.

Sean Allen: Jack Hughes

Ben Arledge: Kaapo Kakko

Pierre Becquey: Jack Hughes

John Buccigross: Cale Makar

Sachin Chandan: Cale Makar

Linda Cohn: Jack Hughes

Aimee Crawford: Jack Hughes

Rick DiPietro: Kaapo Kakko

Dimitri Filipovic: Cale Makar

Emily Kaplan: Kaapo Kakko

Tim Kavanagh: Kaapo Kakko

Don La Greca: Jack Hughes

Vince Masi: Cale Makar

Victoria Matiash: Jack Hughes

Barry Melrose: Jack Hughes

Chris Peters: Cale Makar

Greg Wyshynski: Cale Makar

Jack Adams (top coach)

The Jack Adams generally goes to the coach whose team exceeds expectations the most, as evidenced by Barry Trotz winning for last season's revitalization of the Islanders.

Sean Allen: Mike Babcock

Ben Arledge: Jared Bednar

Pierre Becquey: Gerard Gallant

John Buccigross: Jared Bednar

Sachin Chandan: Jon Cooper

Linda Cohn: Joel Quenneville

Aimee Crawford: John Hynes

Rick DiPietro: Joel Quenneville

Dimitri Filipovic: Rod Brind'Amour

Emily Kaplan: John Hynes

Tim Kavanagh: John Hynes

Don La Greca: Joel Quenneville

Vince Masi: John Hynes

Victoria Matiash: Jim Montgomery

Barry Melrose: Jim Montgomery

Chris Peters: Jared Bednar

Greg Wyshynski: Joel Quenneville

Our panel: Sean Allen, NHL fantasy columnist; Ben Arledge, associate editor; Pierre Becquey, deputy editor; John Buccigross, SportsCenter anchor, "In the Crease" host; Sachin Chandan, fantasy hockey editor; Linda Cohn, SportsCenter anchor, "In the Crease" host; Aimee Crawford, senior editor; Rick DiPietro, ESPN Radio host, NHL analyst; Dimitri Filipovic, NHL writer; Emily Kaplan, national NHL reporter; Tim Kavanagh, general editor; Don La Greca, ESPN Radio host; Vince Masi, Sports & Information research specialist; Victoria Matiash, NHL fantasy columnist; Barry Melrose, NHL analyst; Chris Peters, NHL prospects writer; Greg Wyshynski, senior NHL writer.