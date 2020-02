NHL trade tracker for the 2019-20 season

The 2019-20 NHL season has already featured some significant trades, led by the Taylor Hall swap between the Arizona Coyotes and New Jersey Devils. With the trade deadline looming on Feb. 24, stay up to date with all the moves around the league, from the blockbusters down to the moves involving minor-league players and picks.

Hurricanes get: D Joey Keane

Rangers get: F Julien Gauthier

Canucks get: F Tyler Toffoli

Kings get: F Tim Schaller, F Tyler Madden, 2020 second-round pick, 2022 fourth-round pick (conditional)

Lightning get: F Blake Coleman

Devils get: F Nolan Foote, 2020 first-round pick (Vancouver, conditional)

Islanders get: D Andy Greene

Devils get: D David Quenneville, 2021 second-round pick

Penguins get: F Jason Zucker

Wild get: F Alex Galchenyuk, D Calen Addison, 2020 conditional first-round pick

Leafs get: G Jack Campbell, F Kyle Clifford

Kings get: F Trevor Moore, 2020 third-round pick, 2021 conditional third-round pick

Penguins get: D John Nyberg

Stars get: F Oula Palve

Canadiens get: F Laurent Dauphin

Predators get: F Michael McCarron

Sabres get: F Michael Frolik

Flames get: 2020 fourth-round pick

Canadiens get: D Marco Scandella

Sabres get: 2020 fourth-round pick

Canadiens get: F Andrew Sturtz

Senators get: D Mike Reilly

Penguins get: F Kevin Roy

Panthers get: F Ryan Haggerty

Coyotes get: F Taylor Hall, F Blake Speers

Devils get: F Nate Schnarr, F Nick Merkley, D Kevin Bahl, 2020 first-round pick, 2021 third-round pick

Red Wings get: D Kyle Wood

Hurricanes get: D Oliwer Kaski

Capitals get: 2021 fifth-round pick

Knights get: F Chandler Stephenson

Red Wings get: G Eric Comrie

Coyotes get: D Vili Saarijarvi

Lightning get: D Devante Stephens

Sabres get: D Matt Spencer

Blackhawks get: F Joseph Cramarossa

Penguins get: F Graham Knott

Red Wings get: F Robby Fabbri

Blues get: F Jacob de la Rose

Devils get: G Louis Domingue

Lightning get: 2021 seventh-round pick (conditional)

Red Wings get: F Brendan Perlini

Blackhawks get: D Alec Regula

Senators get: F Jack Rodewald

Panthers get: F Chris Wilkie

Ducks get: D Erik Gudbranson

Penguins get: F Andreas Martinsen, 2021 seventh-round pick

Blackhawks get: D Ian McCoshen

Panthers get: F Aleksi Saarela

Senators get: F Vladislav Namestnikov

Rangers get: D Nick Ebert, 2021 fourth-round pick

Canucks get: F David Pope

Red Wings get: D Alex Biega

Avalanche get: G Antoine Bibeau

Sharks get: D Nicolas Meloche

Blues get: D Justin Faulk, 2020 fifth-round pick

Hurricanes get: D Joel Edmundson, F Dominik Bokk, 2021 seventh-round pick