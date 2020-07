2020 NHL postseason: Picks for qualification round, Stanley Cup

After months of a pandemic-induced pause, the NHL returns in earnest on Saturday. Players will hit the ice again as the NHL's return-to-play plan hits Phase 4 and the postseason begins.

Unlike the traditional playoff format, the league is running a 24-team tournament, with 12 teams from each conference playing in fan-less arenas in Toronto (for the East) and Edmonton (for the West). The top four teams in each conference are in the round of 16, and seeds 5 through 12 will square off to see who will take the next step toward immortality.

We gathered our panel of NHL experts to make their picks on each qualification round series, along with how they foresee the round-robin teams finishing.

More: Check out the full NHL postseason schedule here.

Eastern Conference

Sean Allen: Lightning, Capitals, Bruins, Flyers

Ben Arledge: Lightning, Bruins, Capitals, Flyers

Pierre Becquey: Bruins, Lightning, Capitals, Flyers

John Buccigross: Lightning, Bruins, Capitals, Flyers

Sach Chandan: Lightning, Bruins, Capitals, Flyers

Linda Cohn: Lightning, Capitals, Bruins, Flyers

Aimee Crawford: Lightning, Bruins, Capitals, Flyers

Dimitri Filipovic: Bruins, Lightning, Capitals, Flyers

Emily Kaplan: Bruins, Capitals, Lightning, Flyers

Tim Kavanagh: Lightning, Flyers, Bruins, Capitals

Don La Greca: Bruins, Capitals, Lightning, Flyers

Vince Masi: Capitals, Flyers, Bruins, Lightning

Victoria Matiash: Lightning, Bruins, Capitals, Flyers

Arda Ocal: Bruins, Lightning, Capitals, Flyers

Greg Wyshynski: Bruins, Lightning, Flyers, Capitals

Sean Allen: Penguins in 4

Ben Arledge: Penguins in 4

Pierre Becquey: Penguins in 4

John Buccigross: Penguins in 5

Sach Chandan: Canadiens in 5

Linda Cohn: Penguins in 4

Aimee Crawford: Penguins in 3

Dimitri Filipovic: Penguins in 4

Emily Kaplan: Penguins in 4

Tim Kavanagh: Penguins in 3

Don La Greca: Penguins in 4

Vince Masi: Penguins in 4

Victoria Matiash: Penguins in 5

Arda Ocal: Penguins in 3

Greg Wyshynski: Penguins in 3

Top pick: Penguins (14).

Sean Allen: Rangers in 4

Ben Arledge: Rangers in 5

Pierre Becquey: Hurricanes in 5

John Buccigross: Rangers in 5

Sach Chandan: Hurricanes in 4

Linda Cohn: Rangers in 4

Aimee Crawford: Rangers in 5

Dimitri Filipovic: Hurricanes in 5

Emily Kaplan: Rangers in 5

Tim Kavanagh: Hurricanes in 4

Don La Greca: Rangers in 5

Vince Masi: Hurricanes in 5

Victoria Matiash: Rangers in 4

Arda Ocal: Rangers in 5

Greg Wyshynski: Hurricanes in 4

Top pick: Rangers (9).

Sean Allen: Panthers in 4

Ben Arledge: Islanders in 4

Pierre Becquey: Panthers in 5

John Buccigross: Islanders in 5

Sach Chandan: Panthers in 4

Linda Cohn: Islanders in 5

Aimee Crawford: Islanders in 5

Dimitri Filipovic: Islanders in 4

Emily Kaplan: Islanders in 5

Tim Kavanagh: Islanders in 3

Don La Greca: Islanders in 4

Vince Masi: Islanders in 5

Victoria Matiash: Panthers in 4

Arda Ocal: Islanders in 4

Greg Wyshynski: Islanders in 4

Top pick: Islanders (11).

Sean Allen: Maple Leafs in 3

Ben Arledge: Maple Leafs in 5

Pierre Becquey: Maple Leafs in 4

John Buccigross: Blue Jackets in 5

Sach Chandan: Maple Leafs in 3

Linda Cohn: Blue Jackets in 5

Aimee Crawford: Maple Leafs in 4

Dimitri Filipovic: Maple Leafs in 5

Emily Kaplan: Maple Leafs in 5

Tim Kavanagh: Maple Leafs in 4

Don La Greca: Maple Leafs in 4

Vince Masi: Blue Jackets in 5

Victoria Matiash: Maple Leafs in 5

Arda Ocal: Maple Leafs in 4

Greg Wyshynski: Maple Leafs in 4

Top pick: Maple Leafs (12).

Western Conference

Sean Allen: Blues, Golden Knights, Avs, Stars

Ben Arledge: Golden Knights, Blues, Avs, Stars

Pierre Becquey: Avs, Blues, Golden Knights, Stars

John Buccigross: Blues, Avs, Stars, Golden Knights

Sach Chandan: Golden Knights, Blues, Avs, Stars

Linda Cohn: Golden Knights, Avs, Blues, Stars

Aimee Crawford: Blues, Avs, Golden Knights, Stars

Dimitri Filipovic: Avs, Blues, Golden Knights, Stars

Emily Kaplan: Avs, Blues, Golden Knights, Stars

Tim Kavanagh: Avs, Blues, Stars, Golden Knights

Don La Greca: Blues, Avs, Stars, Golden Knights

Vince Masi: Golden Knights, Avs, Blues, Stars

Victoria Matiash: Avs, Golden Knights, Blues, Stars

Arda Ocal: Avs, Blues, Golden Knights, Stars

Greg Wyshynski: Avs, Blues, Stars, Golden Knights

Sean Allen: Blackhawks in 5

Ben Arledge: Blackhawks in 5

Pierre Becquey: Oilers in 5

John Buccigross: Oilers in 4

Sach Chandan: Oilers in 3

Linda Cohn: Oilers in 4

Aimee Crawford: Oilers in 4

Dimitri Filipovic: Oilers in 4

Emily Kaplan: Oilers in 5

Tim Kavanagh: Blackhawks in 4

Don La Greca: Oilers in 5

Vince Masi: Oilers in 4

Victoria Matiash: Oilers in 4

Arda Ocal: Oilers in 5

Greg Wyshynski: Oilers in 4

Top pick: Oilers (12).

Sean Allen: Coyotes in 4

Ben Arledge: Predators in 4

Pierre Becquey: Predators in 4

John Buccigross: Predators in 4

Sach Chandan: Predators in 5

Linda Cohn: Predators in 5

Aimee Crawford: Predators in 3

Dimitri Filipovic: Coyotes in 5

Emily Kaplan: Predators in 5

Tim Kavanagh: Predators in 4

Don La Greca: Predators in 3

Vince Masi: Predators in 4

Victoria Matiash: Predators in 3

Arda Ocal: Coyotes in 5

Greg Wyshynski: Coyotes in 5

Top pick: Predators (11).

Sean Allen: Wild in 3

Ben Arledge: Canucks in 3

Pierre Becquey: Canucks in 4

John Buccigross: Canucks in 5

Sach Chandan: Canucks in 3

Linda Cohn: Canucks in 4

Aimee Crawford: Canucks in 5

Dimitri Filipovic: Canucks in 5

Emily Kaplan: Canucks in 4

Tim Kavanagh: Wild in 5

Don La Greca: Canucks in 4

Vince Masi: Canucks in 5

Victoria Matiash: Wild in 4

Arda Ocal: Canucks in 5

Greg Wyshynski: Canucks in 5

Top pick: Canucks (12).

Sean Allen: Jefs in 4

Ben Arledge: Jefs in 4

Pierre Becquey: Jets in 5

John Buccigross: Flames in 5

Sach Chandan: Jets in 5

Linda Cohn: Flames in 5

Aimee Crawford: Jets in 5

Dimitri Filipovic: Jets in 4

Emily Kaplan: Jets in 4

Tim Kavanagh: Flames in 4

Don La Greca: Jets in 5

Vince Masi: Jets in 5

Victoria Matiash: Jets in 4

Arda Ocal: Flames in 4

Greg Wyshynski: Flames in 4

Top pick: Jets (10).

Way-too-early Stanley Cup Final picks

Sean Allen: Lightning over Golden Knights

Ben Arledge: Lightning over Avs

Pierre Becquey: Penguins over Avs

John Buccigross: Lightning over Blues

Sach Chandan: Lightning over Stars

Linda Cohn: Lightning over Golden Knights

Aimee Crawford: Lightning over Avs

Dimitri Filipovic: Lightning over Golden Knights

Emily Kaplan: Penguins over Avalanche

Tim Kavanagh: Blues over Capitals

Don La Greca: Lightning over Blues

Vince Masi: Golden Knights over Flyers

Victoria Matiash: Lightning over Golden Knights

Arda Ocal: Avalanche over Bruins

Greg Wyshynski: Lightning over Golden Knights

Top pick: Lightning (10).