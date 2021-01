2021 NHL season picks: Stanley Cup, division winners and awards

ESPN's Emily Kaplan and Greg Wyshynski present their toughest picks and players to watch in the NHL top 100 list. (3:47)

Breaking down the toughest picks, rising stars on NHL top 100 list (3:47)

The puck drops on the 2020-21 NHL season this week, a season that will be unique in a great many ways: new divisions, a new playoff format, ads on helmets and much more.

But we're looking way ahead, answering the big questions: Who will win the Stanley Cup? Who are the favorites for all the major awards? Who will win each of those new divisions?

Here are our picks:

Jump ahead:

East | North | Central | West | Cup

Hart | Ross | Richard

Norris | Vezina

Calder | Adams

East Division

Here are the teams competing in this division: Boston Bruins, Buffalo Sabres, New Jersey Devils, New York Islanders, New York Rangers, Philadelphia Flyers, Pittsburgh Penguins, Washington Capitals.

Sean Allen: Flyers

Ben Arledge: Flyers

Pierre Becquey: Penguins

Sachin Chandan: Flyers

Linda Cohn: Bruins

Dimitri Filipovic: Penguins

Emily Kaplan: Flyers

Tim Kavanagh: Flyers

Don La Greca: Bruins

Victoria Matiash: Capitals

Barry Melrose: Flyers

Arda Ocal: Bruins

Chris Peters: Flyers

Greg Wyshynski: Capitals

Top pick: Flyers (seven votes).

play 2:01 Chara leaving Bruins, signs with Capitals Greg Wyshynski breaks down Zdeno Chara's free-agent departure from the Bruins and his future with the Capitals.

North Division

This all-Canadian division includes: Calgary Flames, Edmonton Oilers, Montreal Canadiens, Ottawa Senators, Toronto Maple Leafs, Vancouver Canucks, Winnipeg Jets

Sean Allen: Jets

Ben Arledge: Maple Leafs

Pierre Becquey: Maple Leafs

Sachin Chandan: Oilers

Linda Cohn: Oilers

Dimitri Filipovic: Maple Leafs

Emily Kaplan: Maple Leafs

Tim Kavanagh: Jets

Don La Greca: Maple Leafs

Victoria Matiash: Maple Leafs

Barry Melrose: Flames

Arda Ocal: Maple Leafs

Chris Peters: Maple Leafs

Greg Wyshynski: Maple Leafs

Top pick: Maple Leafs (nine votes).

Central Division

It's a bit of a hodge-podge in this newly revamped group: Carolina Hurricanes, Chicago Blackhawks, Columbus Blue Jackets, Dallas Stars, Detroit Red Wings, Florida Panthers, Nashville Predators, Tampa Bay Lightning

Sean Allen: Lightning

Ben Arledge: Lightning

Pierre Becquey: Lightning

Sachin Chandan: Lightning

Linda Cohn: Lightning

Dimitri Filipovic: Hurricanes

Emily Kaplan: Lightning

Tim Kavanagh: Hurricanes

Don La Greca: Lightning

Victoria Matiash: Lightning

Barry Melrose: Hurricanes

Arda Ocal: Hurricanes

Chris Peters: Hurricanes

Greg Wyshynski: Lightning

Top pick: Lightning (nine votes).

play 1:03 Toews out indefinitely with undisclosed illness Emily Kaplan reports that the Blackhawks' lineup has taken another hit, as Jonathan Toews announced he will miss the start of the NHL season as he deals with an undisclosed illness.

West Division

With the Canadian clubs all staying above the border, the remaining Pacific teams inherited some new friends from the Central: Anaheim Ducks, Arizona Coyotes, Colorado Avalanche, Los Angeles Kings, Minnesota Wild, San Jose Sharks, St. Louis Blues, Vegas Golden Knights

Sean Allen: Golden Knights

Ben Arledge: Avalanche

Pierre Becquey: Golden Knights

Sachin Chandan: Avalanche

Linda Cohn: Golden Knights

Dimitri Filipovic: Avalanche

Emily Kaplan: Avalanche

Tim Kavanagh: Golden Knights

Don La Greca: Avalanche

Victoria Matiash: Avalanche

Barry Melrose: Avalanche

Arda Ocal: Avalanche

Chris Peters: Avalanche

Greg Wyshynski: Golden Knights

Top pick: Avalanche (nine votes).

NHL.TV is back for 2020-21! NHL hockey is back! The puck is scheduled to drop on January 13. Get the 2020-2021 All-Access Pass to stream out-of-market games for only $99.99. Click here to learn more »

Stanley Cup champion

The new playoff format -- where the final four is re-seeded by regular season points percentage -- could yield some "dream matchups" in the Cup Final. Here are our picks for the eventual champ:

Sean Allen: Avalanche

Ben Arledge: Golden Knights

Pierre Becquey: Maple Leafs

Sachin Chandan: Bruins

Linda Cohn: Golden Knights

Dimitri Filipovic: Avalanche

Emily Kaplan: Capitals

Tim Kavanagh: Golden Knights

Don La Greca: Avalanche

Victoria Matiash: Avalanche

Barry Melrose: Avalanche

Arda Ocal: Maple Leafs

Chris Peters: Golden Knights

Greg Wyshynski: Maple Leafs

Top pick: Avalanche (five votes).

play 2:14 Breaking down the unique possibilities in this year's Stanley Cup playoffs Greg Wyshynski explains how this year's unique Stanley Cup playoffs format could produce some intriguing matchups.

Hart Trophy (MVP)

Sean Allen: Carter Hart, Flyers

Ben Arledge: Nathan MacKinnon, Avalanche

Pierre Becquey: Auston Matthews, Maple Leafs

Sachin Chandan: Auston Matthews, Maple Leafs

Linda Cohn: Nathan MacKinnon, Avalanche

Dimitri Filipovic: Nathan MacKinnon, Avalanche

Emily Kaplan: Nathan MacKinnon, Avalanche

Tim Kavanagh: Auston Matthews, Maple Leafs

Don La Greca: Nathan MacKinnon, Avalanche

Victoria Matiash: Auston Matthews, Maple Leafs

Barry Melrose: Nathan MacKinnon, Avalanche

Arda Ocal: Nathan MacKinnon, Avalanche

Chris Peters: Nathan MacKinnon, Avalanche

Greg Wyshynski: Auston Matthews, Maple Leafs

Top pick: Nathan MacKinnon (eight votes).

Art Ross Trophy (scoring title)

Sean Allen: Connor McDavid, Oilers

Ben Arledge: Nathan MacKinnon, Avalanche

Pierre Becquey: Connor McDavid, Oilers

Sachin Chandan: Connor McDavid, Oilers

Linda Cohn: Connor McDavid, Oilers

Dimitri Filipovic: Connor McDavid, Oilers

Emily Kaplan: Connor McDavid, Oilers

Tim Kavanagh: Leon Draisaitl, Oilers

Don La Greca: Connor McDavid, Oilers

Victoria Matiash: Nathan MacKinnon, Avalanche

Barry Melrose: Connor McDavid, Oilers

Arda Ocal: Connor McDavid, Oilers

Chris Peters: Connor McDavid, Oilers

Greg Wyshynski: Connor McDavid, Oilers

Top pick: Connor McDavid (11 votes).

Leon Draisaitl and Connor McDavid are expected to put up quite a lot of points in 2020-21. Andy Devlin/NHLI via Getty Images

Rocket Richard Trophy (goal-scoring title)

Sean Allen: Steven Stamkos, Lightning

Ben Arledge: Auston Matthews, Maple Leafs

Pierre Becquey: Auston Matthews, Maple Leafs

Sachin Chandan: Auston Matthews, Maple Leafs

Linda Cohn: Alex Ovechkin, Capitals

Dimitri Filipovic: Auston Matthews, Maple Leafs

Emily Kaplan: Auston Matthews, Maple Leafs

Tim Kavanagh: Alex Ovechkin, Capitals

Don La Greca: Alex Ovechkin, Capitals

Victoria Matiash: Alex Ovechkin, Capitals

Barry Melrose: Leon Draisaitl, Oilers

Arda Ocal: Alex Ovechkin, Capitals

Chris Peters: Auston Matthews, Maple Leafs

Greg Wyshynski: Auston Matthews, Maple Leafs

Top pick: Auston Matthews (seven votes).

Play Fantasy Hockey for Free Join or create a league in the No. 1 Fantasy Hockey game, and play your way with custom scoring and lineup features. Create or join a league today >>

Norris Trophy (top defenseman)

Sean Allen: Alex Pietrangelo, Golden Knights

Ben Arledge: Seth Jones, Blue Jackets

Pierre Becquey: Victor Hedman, Lightning

Sachin Chandan: John Carlson, Capitals

Linda Cohn: Victor Hedman, Lightning

Dimitri Filipovic: Dougie Hamilton, Hurricanes

Emily Kaplan: Victor Hedman, Lightning

Tim Kavanagh: Miro Heiskanen, Stars

Don La Greca: John Carlson, Capitals

Victoria Matiash: Victor Hedman, Lightning

Barry Melrose: Shea Theodore, Golden Knights

Arda Ocal: Charlie McAvoy, Bruins

Chris Peters: Seth Jones, Blue Jackets

Greg Wyshynski: Victor Hedman, Lightning

Top pick: Victor Hedman (five votes).

Vezina Trophy (top goaltender)

Note: The NHL GMs vote for this award.

Sean Allen: Carter Hart, Flyers

Ben Arledge: Carter Hart, Flyers

Pierre Becquey: Tuukka Rask, Bruins

Sachin Chandan: Carter Hart, Flyers

Linda Cohn: Robin Lehner, Golden Knights

Dimitri Filipovic: Robin Lehner, Golden Knights

Emily Kaplan: Tuukka Rask, Bruins

Tim Kavanagh: Carter Hart, Flyers

Don La Greca: Ilya Samsonov, Capitals

Victoria Matiash: Carter Hart, Flyers

Barry Melrose: Carter Hart, Flyers

Arda Ocal: Igor Shesterkin, Rangers

Chris Peters: Carter Hart, Flyers

Greg Wyshynski: Carter Hart, Flyers

Top pick: Carter Hart (eight votes).

Rangers goalie Igor Shesterkin could take home some hardware at the end of the 2020-21 season. Jerome Miron-USA TODAY Sports

Calder Trophy (top rookie)

Sean Allen: Kirill Kaprizov, Wild

Ben Arledge: Kirill Kaprizov, Wild

Pierre Becquey: Alexis Lafreniere, Rangers

Sachin Chandan: Tim Stuzle, Senators

Linda Cohn: Igor Shesterkin, Rangers

Dimitri Filipovic: Kirill Kaprizov, Wild

Emily Kaplan: Igor Shesterkin, Rangers

Tim Kavanagh: Igor Shesterkin, Rangers

Don La Greca: Ilya Sorokin, Islanders

Victoria Matiash: Kirill Kaprizov, Wild

Barry Melrose: Alexis Lafreniere, Rangers

Arda Ocal: Alexis Lafreniere, Rangers

Chris Peters: Igor Shesterkin, Rangers

Greg Wyshynski: Kirill Kaprizov, Wild

Top pick: Kirill Kaprizov (five votes).

The NHL on ESPN+ Catch NHL games streaming live every night (and on replay) this season on ESPN+. Click here for the upcoming schedule and to learn how to subscribe.

Jack Adams Award (top coach)

Note: This award is voted on by the National Hockey League Broadcasters Association at the end of the regular season.

Sean Allen: Peter DeBoer, Golden Knights

Ben Arledge: Travis Green, Canucks

Pierre Becquey: Peter DeBoer, Golden Knights

Sachin Chandan: Claude Julien, Canadiens

Linda Cohn: Jared Bednar, Avalanche

Dimitri Filipovic: Rod Brind'Amour, Hurricanes

Emily Kaplan: Ralph Krueger, Sabres

Tim Kavanagh: Rod Brind'Amour, Hurricanes

Don La Greca: David Quinn, Rangers

Victoria Matiash: Ralph Krueger, Sabres

Barry Melrose: Jared Bednar, Avalanche

Arda Ocal: Travis Green, Canucks

Chris Peters: Jared Bednar, Avalanche

Greg Wyshynski: Peter Laviolette, Capitals

Top pick: Jared Bednar (three votes).

Our panel: Sean Allen, NHL fantasy columnist; Ben Arledge, associate editor; Pierre Becquey, deputy editor; Sachin Chandan, fantasy hockey editor; Linda Cohn, SportsCenter anchor, "In the Crease" host; Dimitri Filipovic, NHL writer; Emily Kaplan, national NHL reporter; Tim Kavanagh, senior editor; Don La Greca, ESPN Radio host; Victoria Matiash, NHL fantasy columnist; Barry Melrose, NHL analyst; Arda Ocal, ESPN writer; Chris Peters, NHL prospects writer; Greg Wyshynski, senior NHL writer.