2021-22 NHL season picks: Stanley Cup, division winners and awards

What to know about the 2021-22 NHL season (0:57)

The 2021-22 NHL season is set to begin on Tuesday night with a doubleheader on ESPN and ESPN+, but we're looking beyond just those two matchups.

Will the Lightning pull off the three-peat? How well will the Kraken do in their first season? And who will take home all of the individual hardware?

We've gathered our cross-platform ESPN hockey family together to predict the winners of each division, along with the Stanley Cup champion and players who will win all of the major awards.

Atlantic Division

Sean Allen: Panthers

Brian Boucher: Panthers

John Buccigross: Panthers

Ryan Callahan: Panthers

Sachin Chandan: Maple Leafs

Linda Cohn: Panthers

Leah Hextall: Lightning

Emily Kaplan: Lightning

Tim Kavanagh: Panthers

Don La Greca: Panthers

Peter Lawrence-Riddell: Lightning

Steve Levy: Lightning

Vince Masi: Panthers

Victoria Matiash: Panthers

Sean McDonough: Lightning

Mark Messier: Maple Leafs

AJ Mleczko: Lightning

Arda Öcal: Maple Leafs

John Tortorella: Bruins

Kevin Weekes: Panthers

Bob Wischusen: Lightning

Greg Wyshynski: Maple Leafs

Totals: Panthers (10), Lightning (7), Maple Leafs (4), Bruins (1)

Metropolitan Division

Sean Allen: Hurricanes

Brian Boucher: Islanders

John Buccigross: Islanders

Ryan Callahan: Hurricanes

Sachin Chandan: Capitals

Linda Cohn: Islanders

Leah Hextall: Islanders

Emily Kaplan: Islanders

Tim Kavanagh: Islanders

Don La Greca: Islanders

Peter Lawrence-Riddell: Hurricanes

Steve Levy: Islanders

Vince Masi: Hurricanes

Victoria Matiash: Hurricanes

Sean McDonough: Islanders

Mark Messier: Rangers

AJ Mleczko: Islanders

Arda Öcal: Islanders

John Tortorella: Hurricanes

Kevin Weekes: Hurricanes

Bob Wischusen: Islanders

Greg Wyshynski: Islanders

Totals: Islanders (13), Hurricanes (7), Capitals (1), Rangers (1)

Central Division

Sean Allen: Jets

Brian Boucher: Avalanche

John Buccigross: Avalanche

Ryan Callahan: Avalanche

Sachin Chandan: Avalanche

Linda Cohn: Avalanche

Leah Hextall: Avalanche

Emily Kaplan: Avalanche

Tim Kavanagh: Blues

Don La Greca: Avalanche

Peter Lawrence-Riddell: Avalanche

Steve Levy: Avalanche

Vince Masi: Avalanche

Victoria Matiash: Avalanche

Sean McDonough: Avalanche

Mark Messier: Avalanche

AJ Mleczko: Avalanche

Arda Öcal: Avalanche

John Tortorella: Avalanche

Kevin Weekes: Avalanche

Bob Wischusen: Avalanche

Greg Wyshynski: Avalanche

Totals: Avalanche (20), Jets (1), Blues (1)

Pacific Division

Sean Allen: Canucks

Brian Boucher: Golden Knights

John Buccigross: Oilers

Ryan Callahan: Golden Knights

Sachin Chandan: Kraken

Linda Cohn: Golden Knights

Leah Hextall: Golden Knights

Emily Kaplan: Golden Knights

Tim Kavanagh: Golden Knights

Don La Greca: Golden Knights

Peter Lawrence-Riddell: Golden Knights

Steve Levy: Golden Knights

Vince Masi: Oilers

Victoria Matiash: Golden Knights

Sean McDonough: Golden Knights

Mark Messier: Golden Knights

AJ Mleczko: Golden Knights

Arda Öcal: Golden Knights

John Tortorella: Flames

Kevin Weekes: Golden Knights

Bob Wischusen: Golden Knights

Greg Wyshynski: Golden Knights

Totals: Golden Knights (17), Oilers (2), Canucks (1), Kraken (1), Flames (1)

Stanley Cup champs

Sean Allen: Maple Leafs

Brian Boucher: Avalanche

John Buccigross: Panthers

Ryan Callahan: Avalanche

Sachin Chandan: Golden Knights

Linda Cohn: Avalanche

Leah Hextall: Lightning

Emily Kaplan: Golden Knights

Tim Kavanagh: Golden Knights

Don La Greca: Islanders

Peter Lawrence-Riddell: Hurricanes

Steve Levy: Islanders

Vince Masi: Avalanche

Victoria Matiash: Avalanche

Sean McDonough: Lightning

Mark Messier: Lightning

AJ Mleczko: Avalanche

Arda Öcal: Islanders

John Tortorella: Hurricanes

Kevin Weekes: Lightning

Bob Wischusen: Avalanche

Greg Wyshynski: Islanders

Totals: Avalanche (7), Islanders (4), Lightning (4), Golden Knights (3), Hurricanes (2), Panthers (1), Maple Leafs (1)

Hart Trophy (MVP)

If the Avalanche perform up to expectations this season, Nathan MacKinnon will likely generate a lot of votes for the Hart Trophy. AP Photo/David Zalubowski, File

Sean Allen: Auston Matthews

Brian Boucher: Connor McDavid

John Buccigross: Aleksander Barkov

Ryan Callahan: Patrick Kane

Sachin Chandan: Nathan MacKinnon

Linda Cohn: Nathan MacKinnon

Leah Hextall: Nathan MacKinnon

Emily Kaplan: Nathan MacKinnon

Tim Kavanagh: Nathan MacKinnon

Don La Greca: Nathan MacKinnon

Peter Lawrence-Riddell: Nathan MacKinnon

Steve Levy: Nathan MacKinnon

Vince Masi: Connor McDavid

Victoria Matiash: Connor McDavid

Sean McDonough: Connor McDavid

Mark Messier: Connor McDavid

AJ Mleczko: Nathan MacKinnon

Arda Öcal: Nathan MacKinnon

John Tortorella: Artemi Panarin

Kevin Weekes: Nathan MacKinnon

Bob Wischusen: Auston Matthews

Greg Wyshynski: Sidney Crosby

Totals: Nathan MacKinnon (11), Connor McDavid (5), Auston Matthews (2), Aleksander Barkov (1), Patrick Kane (1), Artemi Panarin (1), Sidney Crosby (1)

Art Ross Trophy (leading point scorer)

Whether the Oilers win big this season or not, Connor McDavid is expected to score a lot of points. Mark Blinch/NHLI via Getty Images

Sean Allen: Connor McDavid

Brian Boucher: Connor McDavid

John Buccigross: Connor McDavid

Ryan Callahan: Connor McDavid

Sachin Chandan: Connor McDavid

Linda Cohn: Connor McDavid

Leah Hextall: Connor McDavid

Emily Kaplan: Connor McDavid

Tim Kavanagh: Connor McDavid

Don La Greca: Nathan MacKinnon

Peter Lawrence-Riddell: Leon Draisaitl

Steve Levy: Connor McDavid

Vince Masi: Connor McDavid

Victoria Matiash: Connor McDavid

Sean McDonough: Connor McDavid

Mark Messier: Connor McDavid

AJ Mleczko: Patrick Kane

Arda Öcal: Connor McDavid

John Tortorella: Artemi Panarin

Kevin Weekes: Connor McDavid

Bob Wischusen: Leon Draisaitl

Greg Wyshynski: Connor McDavid

Totals: Connor McDavid (17), Leon Draisaitl (2), Nathan MacKinnon (1), Patrick Kane (1), Artemi Panarin (1)

Rocket Richard Trophy (leading goal scorer)

Sean Allen: Leon Draisaitl

Brian Boucher: Auston Matthews

John Buccigross: Auston Matthews

Ryan Callahan: Auston Matthews

Sachin Chandan: David Pastrnak

Linda Cohn: Auston Matthews

Leah Hextall: Alex Ovechkin

Emily Kaplan: Auston Matthews

Tim Kavanagh: Nikita Kucherov

Don La Greca: Leon Draisaitl

Peter Lawrence-Riddell: Leon Draisaitl

Steve Levy: David Pastrnak

Vince Masi: Leon Draisaitl

Victoria Matiash: Alex DeBrincat

Sean McDonough: Auston Matthews

Mark Messier: Auston Matthews

AJ Mleczko: Auston Matthews

Arda Öcal: Auston Matthews

John Tortorella: Nikita Kucherov

Kevin Weekes: Auston Matthews

Bob Wischusen: Auston Matthews

Greg Wyshynski: Auston Matthews

Totals: Auston Matthews (12), Leon Draisaitl (4), David Pastrnak (2), Nikita Kucherov (2), Alex Ovechkin (1), Alex DeBrincat (1)

Norris Trophy (best defenseman)

Cale Makar has quickly become one of the NHL's top defensemen. Brian Babineau/NHLI via Getty Images

Sean Allen: Charlie McAvoy

Brian Boucher: Cale Makar

John Buccigross: Charlie McAvoy

Ryan Callahan: Cale Makar

Sachin Chandan: John Carlson

Linda Cohn: Cale Makar

Leah Hextall: Cale Makar

Emily Kaplan: Cale Makar

Tim Kavanagh: Miro Heiskanen

Don La Greca: Charlie McAvoy

Peter Lawrence-Riddell: Victor Hedman

Steve Levy: Cale Makar

Vince Masi: Aaron Ekblad

Victoria Matiash: Aaron Ekblad

Sean McDonough: Cale Makar

Mark Messier: Cale Makar

AJ Mleczko: Cale Makar

Arda Öcal: Cale Makar

John Tortorella: Seth Jones

Kevin Weekes: Cale Makar

Bob Wischusen: Victor Hedman

Greg Wyshynski: Charlie McAvoy

Totals: Cale Makar (11), Charlie McAvoy (4), Victor Hedman (2), Aaron Ekblad (2), John Carlson (1), Miro Heiskanen (1), Seth Jones (1)

Vezina Trophy (best goaltender)

Andrei Vasilevskiy is once again expected to be among the NHL's top goaltenders. Jared C. Tilton/Getty Images

Note: NHL GMs vote for this award.

Sean Allen: Connor Hellebuyck

Brian Boucher: Andrei Vasilevskiy

John Buccigross: Juuse Saros

Ryan Callahan: Andrei Vasilevskiy

Sachin Chandan: Juuse Saros

Linda Cohn: Philipp Grubauer

Leah Hextall: Andrei Vasilevskiy

Emily Kaplan: Connor Hellebuyck

Tim Kavanagh: Connor Hellebuyck

Don La Greca: Igor Shesterkin

Peter Lawrence-Riddell: Andrei Vasilevskiy

Steve Levy: Marc-Andre Fleury

Vince Masi: Juuse Saros

Victoria Matiash: Philipp Grubauer

Sean McDonough: Andrei Vasilevskiy

Mark Messier: Andrei Vasilevskiy

AJ Mleczko: Connor Hellebuyck

Arda Öcal: Andrei Vasilevskiy

John Tortorella: Spencer Knight

Kevin Weekes: Andrei Vasilevskiy

Bob Wischusen: Semyon Varlamov

Greg Wyshynski: Connor Hellebuyck

Totals: Andrei Vasilevskiy (8), Connor Hellebuyck (5), Juuse Saros (3), Philipp Grubauer (2), Igor Shesterkin (1), Marc-Andre Fleury (1), Spencer Knight (1), Semyon Varlamov (1)

Calder Trophy (best rookie)

After a breakout performance in the 2021 Stanley Cup playoffs, Cole Caufield is an early favorite for the Calder Trophy. David Kirouac/Icon Sportswire via Getty Images

Sean Allen: Spencer Knight

Brian Boucher: Spencer Knight

John Buccigross: Cole Caufield

Ryan Callahan: Cole Caufield

Sachin Chandan: Spencer Knight

Linda Cohn: Spencer Knight

Leah Hextall: Trevor Zegras

Emily Kaplan: Spencer Knight

Tim Kavanagh: Cole Caufield

Don La Greca: Cole Caufield

Peter Lawrence-Riddell: Spencer Knight

Steve Levy: Cole Caufield

Vince Masi: Spencer Knight

Victoria Matiash: Jamie Drysdale

Sean McDonough: Jeremy Swayman

Mark Messier: Trevor Zegras

AJ Mleczko: Cole Caufield

Arda Öcal: Cole Caufield

John Tortorella: Spencer Knight

Kevin Weekes: Cole Caufield

Bob Wischusen: Cole Caufield

Greg Wyshynski: Cole Caufield

Totals: Cole Caufield (10), Spencer Knight (8), Trevor Zegras (2), Jamie Drysdale (1), Jeremy Swayman (1)