Connor McDavid, Nathan MacKinnon, Alex Ovechkin and Auston Matthews are each representing their division in the NHL All-Star Game. (1:42)

The 2022 NHL All-Star Game will be held on Saturday, Feb. 5, broadcast on ABC and simulcast on ESPN+ at 3 p.m. ET, with the Skills Competition taking place the day before on Friday, Feb. 4, at 7:30 p.m. ET on ESPN. Both events will be held at the T-Mobile Arena in Las Vegas.

This is your destination for all things related to the events, including team rosters, schedule and how to watch everything that is set to transpire at this year's festivities. And be sure to vote for the "last man in" for each division's squad from now through Monday, Jan. 17.

Note: Statistics are as of Jan. 13.

Atlantic Division

Head coach: Andrew Brunette (FLA)

Captain: Auston Matthews

Age: 36

GP: 32 | G: 11 | A: 17

Age: 21

GP: 35 | G: 6 | A: 16

Age: 25

GP: 32 | G: 16 | A: 16

Age: 28

GP: 36 | G: 13 | A: 34

Age: 22

GP: 35 | G: 7 | A: 12

Age: 23

GP: 24 | G: 9 | A: 19

Age: 27

Rec: 20-6-3 | GAA: 2.19 | SV%: .924

Age: 31

GP: 38 | G: 7 | A: 31

Age: 24

GP: 32 | G: 24 | A: 14

Age: 30

Rec: 18-5-3 | GAA: 2.02 | SV%: .935

Last men in candidates: Charlie McAvoy, D, Bruins; Tage Thompson, F, Sabres; Lucas Raymond, F, Red Wings; Aleksander Barkov, F, Panthers; Tyler Toffoli, F, Canadiens; Brady Tkachuk, F, Senators; Steven Stamkos, F, Lightning; John Tavares, F, Maple Leafs

Metropolitan Division

Head coach: Rod Brind'Amour (CAR)

Captain: Alex Ovechkin

Age: 32

Rec: 18-5-0 | GAA: 1.96 | SV%: .929

Age: 24

GP: 30 | G: 15 | A: 22

Age: 24

GP: 32 | G: 6 | A: 15

Age: 20

GP: 19 | G: 9 | A: 11

Age: 27

GP: 24 | G: 0 | A: 5

Age: 23

GP: 37 | G: 5 | A: 31

Age: 30

GP: 37 | G: 21 | A: 11

Age: 34

GP: 32 | G: 11 | A: 18

Age: 26

Rec: 18-6-4 | GAA: 1.91 | SV%: .932

Age: 36

GP: 37 | G: 24 | A: 28

Last men in candidates: Andrei Svechnikov, F, Canes; Jakub Voracek, F, Blue Jackets; Jesper Bratt, F, Devils; Mathew Barzal, F, Islanders; Mika Zibanejad, F, Rangers; Cam Atkinson, F, Flyers; Jake Guentzel, F, Penguins; Evgeny Kuznetsov, F, Capitals

Central Division

Head coach: Jared Bednar (COL)

Captain: Nathan MacKinnon

Age: 23

GP: 34 | G: 12 | A: 14

Age: 24

GP: 36 | G: 23 | A: 6

Age: 26

GP: 23 | G: 6 | A: 29

Age: 23

GP: 29 | G: 16 | A: 18

Age: 37

GP: 33 | G: 15 | A: 20

Age: 24

GP: 32 | G: 14 | A: 26

Age: 34

Rec: 15-8-1 | GAA: 3.00 | SV%: .909

Age: 26

Rec: 20-9-1 | GAA: 2.27 | SV%: .928

Age: 23

GP: 32 | G: 14 | A: 22

Age: 25

GP: 33 | G: 19 | A: 16

Last men in candidates: Phil Kessel, F, Yotes; Seth Jones, D, Blackhawks; Nazem Kadri, F, Avalanche; Jason Robertson, F, Stars; Ryan Hartman, F, Wild; Roman Josi, D, Predators; Robert Thomas, F, Blues; Mark Scheifele, F, Jets

Pacific Division

Head coach: Peter DeBoer (VGK)

Captain: Connor McDavid

Age: 28

Rec: 12-9-6 | GAA: 2.64 | SV%: .917

Age: 28

GP: 33 | G: 15 | A: 23

Age: 24

GP: 33 | G: 19 | A: 34

Age: 26

GP: 34 | G: 26 | A: 27

Age: 25

GP: 36 | G: 16 | A: 6

Age: 25

GP: 32 | G: 15 | A: 24

Age: 31

GP: 33 | G: 12 | A: 12

Age: 26

Rec: 15-12-1 | GAA: 2.64 | SV%: .917

Age: 31

GP: 37 | G: 6 | A: 18

Age: 29

GP: 22 | G: 7 | A: 18

Last men in candidates: Troy Terry, F, Ducks; Matthew Tkachuk, F, Flames; Darnell Nurse, D, Oilers; Drew Doughty, D, Kings; Logan Couture, F, Sharks; Mark Giordano, D, Kraken; J.T. Miller, F, Canucks; Jonathan Marchessault, F, Golden Knights