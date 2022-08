2022 IIHF World Junior Championship: Schedule, rosters, results

The 2022 IIHF World Junior Championship was postponed in December due to an outbreak of COVID-19. The tournament will restart on Aug. 9 in Edmonton, Alberta, and conclude with the gold-medal and bronze-medal games on Aug. 20.

Nine out of 10 teams that participated in the earlier event will be back, including Austria, Canada, the Czech Republic, Finland, Germany, Slovakia, Sweden, Switzerland and the United States. The team from Russia has been excluded because of that nation's invasion of Ukraine, and Latvia will take its place in Group A.

Follow along as the tournament proceeds, with the game schedule and results, along with rosters for all 10 nations.

Game schedule

Note: All times Eastern.

Aug. 9

Czech Republic vs. Slovakia, 2 p.m.

Latvia vs. Finland, 6 p.m.

United States vs. Germany, 10 p.m.

Aug. 10

Sweden vs. Switzerland, 2 p.m.

Latvia vs. Canada, 6 p.m.

Germany vs. Austria, 10 p.m.

Aug. 11

Finland vs. Czech Republic, 2 p.m.

Slovakia vs. Canada, 6 p.m.

Switzerland vs. United States, 10 p.m.

Aug. 12

Austria vs. Sweden, 2 p.m.

Slovakia vs. Latvia, 6 p.m.

Aug. 13

Austria vs. United States, 2 p.m.

Canada vs. Czech Republic, 6 p.m.

Germany vs. Switzerland, 10 p.m.

Aug. 14

Finland vs. Slovakia, 2 p.m.

Czech Republic vs. Latvia, 6 p.m.

United States vs. Sweden, 10 p.m.

Aug. 15

Switzerland vs. Austria, 2 p.m.

Canada vs. Finland, 6 p.m.

Sweden vs. Germany, 10 p.m.

Aug. 17

Quarterfinal 1, 12 p.m.

Quarterfinal 2, 3:30 p.m.

Quarterfinal 3, 7 p.m.

Quarterfinal 4, 10:30 p.m.

Aug. 19

Semifinal 1, 4 p.m.

Semifinal 2, 8 p.m.

Aug. 20

Bronze-medal game, 4 p.m.

Gold-medal game, 8 p.m.

Rosters

Note: Players drafted by NHL teams are denoted in parentheses.

Group A

Canada

Forwards

Connor Bedard

Will Cuylle (NYR)

Elliot Desnoyers (PHI)

William Dufour (NYI)

Tyson Foerster (PHI)

Nathan Gaucher (ANA)

Ridly Greig (OTT)

Kent Johnson (CBJ)

Riley Kidney (MTL)

Mason McTavish (ANA)

Zack Ostapchuk (OTT)

Brennan Othmann (NYR)

Joshua Roy (MTL)

Logan Stankoven (DAL)

Defensemen

Lukas Cormier (VGK)

Ethan Del Mastro (CHI)

Daemon Hunt (MIN)*

Carson Lambos (MIN)

Ryan O'Rourke (MIN)

Donovan Sebrango (DET)

Ronan Seeley (CAR)

Jack Thompson (TB)

Olen Zellweger (ANA)

*Replaced due to injury

Goaltenders

Brett Brochu

Sebastian Cossa (DET)

Dylan Garand (NYR)

Czech Republic

Forwards

Jaroslav Chmelar (NYR)

Michal Gut

Petr Hauser (NJ)

Daniel Hercik

Ivan Ivan

Jakub Kos (FLA)

Jiri Kulich (BUF)

Adam Mechura

Matous Mensik

Jan Mysak (MTL)

Martin Rysavy (CBJ)

Matyas Sapovaliv (VGK)

Gabriel Szturc

Tomas Urban

Defenseman

Ales Cech

Tomas Hamara (OTT)

David Jiricek (CBJ)

David Moravec

Stepan Nemec

David Spacek (MIN)

Stanislav Svozil (CBJ)

Jiri Tichacek

Goaltenders

Jan Bednar (DET)

Pavel Cajan

Tomas Suchanek

Finland

Forwards

Samuel Helenius (LA)

Roni Hirvonen (TOR)

Roby Järventie (OTT)

Oliver Kapanen (MTL)

Roni Karvinen

Joakim Kemell (NSH)

Ville Koivunen (CAR)

Brad Lambert (WPG)

Eetu Liukas (NYI)

Juuso Mäenpää

Joel Määttä (EDM)

Aatu Räty (NYI)

Kasper Simontaival (LA)

Kalle Väisänen (NYR)

Defensemen

Aleksi Heimosalmi (CAR)

Joni Jurmo (VAN)

Topi Niemelä (TOR)

Petteri Nurmi (MTL)

Kasper Puutio (FLA)

Ruben Rafkin

Matias Rajaniemi (NYI)

Eemil Viro (DET)

Goaltenders

Juha Jatkola

Jani Lampinen

Leevi Meriläinen (OTT)

Latvia

Forwards

Daniels Andersons

Rainers Darzins

Darels Dukurs

Felikss Gavars

Oskars Lapinskis

Martins Lavins

Dans Locmelis (BOS)

Peteris Purmalis

Anri Ravinskis

Rainers Rullers

Girts Silkalns

Klavs Veinbergs (TB)

Sandis Vilmanis (FLA)

Raimonds Vitolins

Defensemen

Ralfs Bergmanis

Harijs Brants

Peteris Bulans

Niks Fenenko

Daniels Gorsanovs

Bogdans Hodass

Gustavs Ozolins

Rihards Simanovics

Goaltenders

Patriks Berzins

Bruno Bruveris

Rudolfs Lazdins

Slovakia

Forwards

Jakub Demek (VGK)

Dalibor Dvorsky

Roman Faith

Samuel Honzek

Maros Jedlicka

Matej Kaslik

Jakub Kolenic

Lubomir Kupco

Martin Misiak

Oleksii Myklukha

Libor Nemec

Servác Petrovský (MIN)

Peter Repcik

Oliver Stümpel

Adam Sýkora (NYR)

Defensemen

Denis Bakala

Simon Becar

Simon Groch

Viliam Kmec

Michal Laurencik

Dávid Nátny

Rayen Petrovicky

Maxim Strbak

Adam Stripai

Boris Zabka

Goaltenders

Patrik Andrisik

Tomas Bolo

Simon Latkoczy

Group B

Austria

Forwards

Luca Auer

Jonas Dobnig

Tim Geifes

Maximilian Hengelmüller

Nico Kramer

Moritz Lackner

Oskar Maier

Senna Peeters

Ian Scherzer

Lucas Thaler

Finn van Ee

Leon Wallner

Janick Wernicke

Defensemen

Lukas Hörl

Lorenz Lindner

Matteo Mitrovic

Lukas Necesany

Maximilian Preiml

David Reinbacher

Tobias Sablattnig

Christoph Tialler

Martin Urbanek

Goaltenders

Thomas Pfarrmaier

Leon Sommer

Sebastian Wraneschitz

Germany

Forwards

Alexander Blank

Ryan Del Monte

Josef Eham

Luca Hauf

Haakon Hanelt (WSH)

Nikolaus Heigl

Thomas Heigl

Danjo Leonhardt

Yannick Proske

Bennet Rossmy

Maciej Rutkowski

Joshua Samanski

Markus Schweiger

Justin Volek

Defenders

Arkadiusz Dziambor

Nils Elten

Korbinian Geibe

Maximilian Glotzl

Adrian Klein

Luca Munzenberger (EDM)

Maksymilian Szuber (ARI)

Leon van der Linde

Goalkeepers

Florian Bugl

Niklas Lunemann

Nikita Quapp (CAR)

Sweden

Forwards

Jonathan Lekkerimäki (VAN)

Daniel Ljungman (DAL)

Fabian Lysell (BOS)

Oskar Magnusson (WSH)

Theodor Niederbach (DET)

Oskar Olausson (COL)

Isak Rosén (BUF)

Albert Sjöberg (DAL)

Linus Sjödin (BUF)

Åke Stakkestad

Victor Stjernborg (CHI)

Daniel Torgersson (WPG)

Defensemen

Emil Andrae (PHI)

Simon Edvinsson (DET)

Måns Forsfjäll

Helge Grans (LA)

Ludvig Jansson (FLA)

Anton Olsson (NSH)

William Wallinder (DET)

Goaltenders

Calle Clang (ANA)

Carl Lindbom (VGK)

Jesper Wallstedt (MIN)

Switzerland

Forwards

Mats Alge

Dario Allenspach

Nicolas Baechler

Attilio Biasca

Joshua Fahrni

Lilian Garessus

Marlon Graf

Joel Henry

Simon Knak (NSH)

Joel Marchon

Tim Muggli

Kevin Nicolet

Fabian Ritzmann

Jonas Taibel

Defensemen

Giancarlo Chanton

Noah Delémont

Vincent Despont

Rodwin Dionicio

Nick Meile

Arno Nussbaumer

Dario Sidler

Maximilian Streule

Brian Zanetti (PHI)

Goaltenders

Andri Henauer

Kevin Pasche

Noah Patenaude

United States

Forwards

Brett Berard (NYR)

Thomas Bordeleau (SJ)

Logan Cooley (ARI)

Matt Coronato (CGY)

Riley Duran (BOS)

Dominic James (CHI)

Matthew Knies (TOR)

Carter Mazur (DET)

Hunter McKown

Frank Nazar (CHI)

Sasha Pastujov (ANA)

Mackie Samoskevich (FLA)

Redmond Savage (DET)

Landon Slaggert (CHI)

Charlie Stramel

Defensemen

Sean Behrens (COL)

Brock Faber (MIN)

Aidan Hreschuk (CBJ

Luke Hughes (NJ)

Wyatt Kaiser (CHI)

Tyler Kleven (OTT)

Ian Moore (ANA)

Jack Peart (MIN)

Jacob Truscott (VAN)

Goaltenders

Remington Keopple

Kaidan Mbereko

Andrew Oke