The 2022-23 NHL season is set to begin Tuesday night with a doubleheader on ESPN and ESPN+, but we're looking beyond just those two matchups.

Will the Colorado Avalanche repeat? Which team will top the standings in each division? Who will take home all of the individual hardware?

We've gathered our cross-platform ESPN hockey family together to predict the winners of each division, along with the Stanley Cup champion and players who will win all of the major awards.

Atlantic Division

Sean Allen: Maple Leafs

Blake Bolden: Panthers

Brian Boucher: Maple Leafs

John Buccigross: Maple Leafs

Ryan Callahan: Lightning

Sachin Chandan: Maple Leafs

Chris Chelios: Maple Leafs

Ryan S. Clark: Lightning

Linda Cohn: Maple Leafs

Ray Ferraro: Maple Leafs

Leah Hextall: Maple Leafs

Emily Kaplan: Lightning

Tim Kavanagh: Lightning

Hilary Knight: Maple Leafs

Don La Greca: Lightning

Peter Lawrence-Riddell: Maple Leafs

Steve Levy: Maple Leafs

Vince Masi: Maple Leafs

Victoria Matiash: Panthers

Sean McDonough: Maple Leafs

Mark Messier: Maple Leafs

AJ Mleczko: Panthers

Dominic Moore: Maple Leafs

Arda Öcal: Maple Leafs

Kristen Shilton: Maple Leafs

Kevin Weekes: Lightning

Bob Wischusen: Panthers

Greg Wyshynski: Lightning

Totals: Maple Leafs (17), Lightning (7), Panthers (4)

Metropolitan Division

Sean Allen: Rangers

Blake Bolden: Hurricanes

Brian Boucher: Hurricanes

John Buccigross: Rangers

Ryan Callahan: Rangers

Sachin Chandan: Hurricanes

Chris Chelios: Rangers

Ryan S. Clark: Hurricanes

Linda Cohn: Rangers

Ray Ferraro: Rangers

Leah Hextall: Rangers

Emily Kaplan: Rangers

Tim Kavanagh: Hurricanes

Hilary Knight: Rangers

Don La Greca: Hurricanes

Peter Lawrence-Riddell: Rangers

Steve Levy: Rangers

Vince Masi: Hurricanes

Victoria Matiash: Rangers

Sean McDonough: Rangers

Mark Messier: Rangers

AJ Mleczko: Hurricanes

Dominic Moore: Hurricanes

Arda Öcal: Rangers

Kristen Shilton: Hurricanes

Kevin Weekes: Rangers

Bob Wischusen: Rangers

Greg Wyshynski: Hurricanes

Totals: Rangers (17), Hurricanes (11)

Central Division

Sean Allen: Wild

Blake Bolden: Avalanche

Brian Boucher: Avalanche

John Buccigross: Avalanche

Ryan Callahan: Avalanche

Sachin Chandan: Avalanche

Chris Chelios: Avalanche

Ryan S. Clark: Avalanche

Linda Cohn: Avalanche

Ray Ferraro: Avalanche

Leah Hextall: Avalanche

Emily Kaplan: Blues

Tim Kavanagh: Avalanche

Hilary Knight: Avalanche

Don La Greca: Avalanche

Peter Lawrence-Riddell: Avalanche

Steve Levy: Predators

Vince Masi: Wild

Victoria Matiash: Wild

Sean McDonough: Avalanche

Mark Messier: Avalanche

AJ Mleczko: Avalanche

Dominic Moore: Avalanche

Arda Öcal: Avalanche

Kristen Shilton: Avalanche

Kevin Weekes: Blues

Bob Wischusen: Avalanche

Greg Wyshynski: Avalanche

Totals: Avalanche (22), Wild (3), Blues (2), Predators (1)

Pacific Division

Sean Allen: Oilers

Blake Bolden: Kings

Brian Boucher: Flames

John Buccigross: Oilers

Ryan Callahan: Oilers

Sachin Chandan: Oilers

Chris Chelios: Flames

Ryan S. Clark: Oilers

Linda Cohn: Oilers

Ray Ferraro: Oilers

Leah Hextall: Flames

Emily Kaplan: Oilers

Tim Kavanagh: Golden Knights

Hilary Knight: Golden Knights

Don La Greca: Oilers

Peter Lawrence-Riddell: Oilers

Steve Levy: Flames

Vince Masi: Oilers

Victoria Matiash: Flames

Sean McDonough: Flames

Mark Messier: Oilers

AJ Mleczko: Flames

Dominic Moore: Oilers

Arda Öcal: Oilers

Kristen Shilton: Flames

Kevin Weekes: Oilers

Bob Wischusen: Flames

Greg Wyshynski: Flames

Totals: Oilers (15), Flames (10), Golden Knights (2), Kings (1)

Stanley Cup champ

Sean Allen: Oilers

Blake Bolden: Avalanche

Brian Boucher: Rangers

John Buccigross: Oilers

Ryan Callahan: Oilers

Sachin Chandan: Flames

Chris Chelios: Avalanche

Ryan S. Clark: Oilers

Linda Cohn: Oilers

Ray Ferraro: Avalanche

Leah Hextall: Flames

Emily Kaplan: Avalanche

Tim Kavanagh: Blues

Hilary Knight: Avalanche

Don La Greca: Hurricanes

Peter Lawrence-Riddell: Rangers

Steve Levy: Panthers

Vince Masi: Hurricanes

Victoria Matiash: Flames

Sean McDonough: Avalanche

Mark Messier: Rangers

AJ Mleczko: Hurricanes

Dominic Moore: Avalanche

Arda Öcal: Maple Leafs

Kristen Shilton: Hurricanes

Kevin Weekes: Rangers

Bob Wischusen: Avalanche

Greg Wyshynski: Oilers

Totals: Avalanche (8), Oilers (6), Rangers (4), Hurricanes (4), Flames (3), Blues (1), Panthers (1), Maple Leafs (1)

Hart Trophy (MVP)

Sean Allen: Leon Draisaitl

Blake Bolden: Connor McDavid

Brian Boucher: Auston Matthews

John Buccigross: Auston Matthews

Ryan Callahan: Connor McDavid

Sachin Chandan: Jonathan Huberdeau

Chris Chelios: Connor McDavid

Ryan S. Clark: Kirill Kaprizov

Linda Cohn: Connor McDavid

Ray Ferraro: Connor McDavid

Leah Hextall: Connor McDavid

Emily Kaplan: Kirill Kaprizov

Tim Kavanagh: Mark Stone

Hilary Knight: Leon Draisaitl

Don La Greca: Cale Makar

Peter Lawrence-Riddell: Nathan MacKinnon

Steve Levy: Connor McDavid

Vince Masi: Connor McDavid

Victoria Matiash: Kirill Kaprizov

Sean McDonough: Connor McDavid

Mark Messier: Igor Shesterkin

AJ Mleczko: Connor McDavid

Dominic Moore: Auston Matthews

Arda Öcal: Igor Shesterkin

Kristen Shilton: Auston Matthews

Kevin Weekes: Auston Matthews

Bob Wischusen: Connor McDavid

Greg Wyshynski: Connor McDavid

Totals: Connor McDavid (12), Auston Matthews (5), Kirill Kaprizov (3), Igor Shesterkin (2), Leon Draisaitl (2), Jonathan Huberdeau (1), Mark Stone (1), Cale Makar (1), Nathan MacKinnon (1)

Art Ross Trophy (scoring leader)

Sean Allen: Leon Draisaitl

Blake Bolden: Connor McDavid

Brian Boucher: Connor McDavid

John Buccigross: Connor McDavid

Ryan Callahan: Connor McDavid

Sachin Chandan: Connor McDavid

Chris Chelios: Connor McDavid

Ryan S. Clark: Connor McDavid

Linda Cohn: Connor McDavid

Ray Ferraro: Connor McDavid

Leah Hextall: Connor McDavid

Emily Kaplan: Connor McDavid

Tim Kavanagh: Connor McDavid

Hilary Knight: Connor McDavid

Don La Greca: Connor McDavid

Peter Lawrence-Riddell: Connor McDavid

Steve Levy: Kirill Kaprizov

Vince Masi: Connor McDavid

Victoria Matiash: Kirill Kaprizov

Sean McDonough: Connor McDavid

Mark Messier: Connor McDavid

AJ Mleczko: Nathan MacKinnon

Dominic Moore: Connor McDavid

Arda Öcal: Connor McDavid

Kristen Shilton: Connor McDavid

Kevin Weekes: Connor McDavid

Bob Wischusen: Connor McDavid

Greg Wyshynski: Connor McDavid

Totals: Connor McDavid (24), Kirill Kaprizov (2), Leon Draisaitl (1), Nathan MacKinnon (1)

Rocket Richard Trophy (goal scoring leader)

Sean Allen: Auston Matthews

Blake Bolden: Auston Matthews

Brian Boucher: Auston Matthews

John Buccigross: Auston Matthews

Ryan Callahan: Auston Matthews

Sachin Chandan: Auston Matthews

Chris Chelios: Auston Matthews

Ryan S. Clark: Auston Matthews

Linda Cohn: Auston Matthews

Ray Ferraro: Auston Matthews

Leah Hextall: Leon Draisaitl

Emily Kaplan: Auston Matthews

Tim Kavanagh: Kirill Kaprizov

Hilary Knight: Auston Matthews

Peter Lawrence-Riddell: Leon Draisaitl

Steve Levy: Leon Draisaitl

Vince Masi: Kyle Connor

Victoria Matiash: Auston Matthews

Sean McDonough: Auston Matthews

Mark Messier: Leon Draisaitl

AJ Mleczko: Auston Matthews

Dominic Moore: Auston Matthews

Arda Öcal: Auston Matthews

Kristen Shilton: Auston Matthews

Kevin Weekes: Auston Matthews

Bob Wischusen: Auston Matthews

Greg Wyshynski: Auston Matthews

Totals: Auston Matthews (21), Leon Draisaitl (4), Kirill Kaprizov (1), Kyle Connor (1)

Norris Trophy (best defenseman)

Sean Allen: Adam Fox

Blake Bolden: Cale Makar

Brian Boucher: Cale Makar

John Buccigross: Cale Makar

Ryan Callahan: Cale Makar

Sachin Chandan: Roman Josi

Chris Chelios: Cale Makar

Ryan S. Clark: Cale Makar

Linda Cohn: Cale Makar

Ray Ferraro: Cale Makar

Leah Hextall: Cale Makar

Emily Kaplan: Cale Makar

Tim Kavanagh: Miro Heiskanen

Hilary Knight: Cale Makar

Don La Greca: Cale Makar

Peter Lawrence-Riddell: Adam Fox

Steve Levy: Miro Heiskanen

Vince Masi: Quinn Hughes

Victoria Matiash: Cale Makar

Sean McDonough: Cale Makar

Mark Messier: Cale Makar

AJ Mleczko: Roman Josi

Dominic Moore: Cale Makar

Arda Öcal: Cale Makar

Kristen Shilton: Cale Makar

Kevin Weekes: Cale Makar

Bob Wischusen: Cale Makar

Greg Wyshynski: Cale Makar

Totals: Cale Makar (21), Adam Fox (2), Miro Heiskanen (2), Roman Josi (2), Quinn Hughes (1)

Vezina Trophy (best goaltender)

Sean Allen: Jack Campbell

Blake Bolden: Igor Shesterkin

Brian Boucher: Igor Shesterkin

John Buccigross: Igor Shesterkin

Ryan Callahan: Igor Shesterkin

Sachin Chandan: Juuse Saros

Chris Chelios: Igor Shesterkin

Ryan S. Clark: Andrei Vasilevskiy

Linda Cohn: Igor Shesterkin

Ray Ferraro: Igor Shesterkin

Leah Hextall: Juuse Saros

Emily Kaplan: Ilya Sorokin

Tim Kavanagh: Thatcher Demko

Hilary Knight: Igor Shesterkin

Don La Greca: Ilya Sorokin

Peter Lawrence-Riddell: Juuse Saros

Steve Levy: Igor Shesterkin

Vince Masi: Juuse Saros

Victoria Matiash: Jacob Markstrom

Sean McDonough: Igor Shesterkin

Mark Messier: Igor Shesterkin

AJ Mleczko: Igor Shesterkin

Dominic Moore: Jacob Markstrom

Arda Öcal: Igor Shesterkin

Kristen Shilton: Jake Oettinger

Kevin Weekes: Igor Shesterkin

Bob Wischusen: Ilya Sorokin

Greg Wyshynski: Andrei Vasilevskiy

Totals: Igor Shesterkin (14), Juuse Saros (4), Ilya Sorokin (3), Andrei Vasilevskiy (2), Jacob Markstrom (2), Jack Campbell (1), Thatcher Demko (1), Jake Oettinger (1)

Calder Trophy (rookie of the year)

Sean Allen: Matty Beniers

Blake Bolden: Mason McTavish

Brian Boucher: Owen Power

John Buccigross: Owen Power

Ryan Callahan: Matty Beniers

Sachin Chandan: Matty Beniers

Chris Chelios: Jack Quinn

Ryan S. Clark: Owen Power

Linda Cohn: Shane Wright

Ray Ferraro: Matty Beniers

Leah Hextall: Dylan Holloway

Emily Kaplan: Owen Power

Tim Kavanagh: Marco Rossi

Hilary Knight: Matty Beniers

Don La Greca: Owen Power

Peter Lawrence-Riddell: Matty Beniers

Steve Levy: Mason McTavish

Vince Masi: Jake Sanderson

Victoria Matiash: Cole Perfetti

Sean McDonough: Matty Beniers

Mark Messier: Matty Beniers

AJ Mleczko: Matty Beniers

Dominic Moore: Logan Thompson

Arda Öcal: Matty Beniers

Kristen Shilton: Owen Power

Kevin Weekes: Matty Beniers

Bob Wischusen: Owen Power

Greg Wyshynski: Matty Beniers

Totals: Matty Beniers (12), Owen Power (7), Mason McTavish (2), Jack Quinn (1), Shane Wright (1), Dylan Holloway (1), Marco Rossi (1), Jake Sanderson (1), Cole Perfetti (1), Logan Thompson (1)