The 2023 NHL All-Star Weekend will take place on Feb. 3 and 4, hosted by the Florida Panthers in Sunrise, Florida.

The All-Star Skills competition is scheduled for Friday and will be broadcast on ESPN, with the All-Star Game slated for Saturday, broadcast on ABC with a simulcast on ESPN+.

Details on the specific skills competitions is coming soon, but will include events with a signature South Florida influence.

The first 32 All-Stars have been announced, with one representative for each team. The remaining 12 All-Stars will be determined by an online fan vote, which ends on Jan. 17. The results will be revealed on Jan. 19.

Snubs, surprises of first 32

Note: Stats are through the games of Jan. 4.

Rosters

Jump ahead:

Atlantic | Metro

Central | Pacific

Atlantic Division

Age: 29

Rec: 21-1-1 | GAA: 1.86 | SV%: .939

Age: 25

GP: 36 | G: 30 | A: 25

Age: 26

GP: 35 | G: 13 | A: 20

Age: 25

GP: 36 | G: 20 | A: 27

Age: 23

GP: 38 | G: 15 | A: 17

Age: 23

GP: 38 | G: 13 | A: 26

Age: 29

GP: 37 | G: 13 | A: 41

Age: 25

GP: 38 | G: 14 | A: 29

Metropolitan Division

Age: 22

GP: 38 | G: 19 | A: 14

Age: 29

GP: 36 | G: 10 | A: 27

Age: 21

GP: 38 | G: 22 | A: 22

Age: 31

GP: 39 | G: 15 | A: 23

Age: 27

Rec: 18-6-5 | GAA: 2.43 | SV%: .917

Age: 30

GP: 37 | G: 9 | A: 23

Age: 35

GP: 37 | G: 19 | A: 24

Age: 37

GP: 40 | G: 28 | A: 19

Central Division

Age: 24

GP: 36 | G: 14 | A: 22

Age: 28

GP: 27 | G: 2 | A: 9

Age: 24

GP: 36 | G: 9 | A: 25

Age: 23

GP: 40 | G: 26 | A: 29

Age: 25

GP: 37 | G: 22 | A: 25

Age: 27

Rec: 13-10-5 | GAA: 2.76 | SV%: .915

Age: 31

GP: 34 | G: 10 | A: 19

Age: 27

GP: 38 | G: 7 | A: 36

Pacific Division

Age: 25

GP: 39 | G: 12 | A: 20

Age: 32

GP: 39 | G: 14 | A: 15

Age: 25

GP: 39 | G: 33 | A: 40

Age: 26

GP: 41 | G: 10 | A: 29

Age: 32

GP: 39 | G: 13 | A: 40

Age: 20

GP: 36 | G: 12 | A: 15

Age: 24

GP: 35 | G: 17 | A: 27

Age: 25

Rec: 18-9-1 | GAA: 2.61 | SV%: .915