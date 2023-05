The 2023 NHL draft is coming to Bridgestone Arena in Nashville, Tennessee. Round 1 will be held June 28, and Rounds 2-7 will take place June 29. The event will be broadcast on ESPN networks, and it promises to be an exhilarating experience for prospects and their families, fans and all 32 teams.

Who will go No. 1? That's easy. It's Connor Bedard, the electrifying forward for the WHL's Regina Pats. However, there are some other NHL-ready players available, including Adam Fantilli, who just completed his freshman season at the University of Michigan.

The NHL's Central Scouting bureau ranked 412 top prospects for this year's draft, sorted by position (skaters and goalies) as well as region (North America and international). Here is the final order of players, sorted into those categories:

North American skaters

1. Connor Bedard, C, Regina (WHL)

DOB: 07/17/05 | Ht: 5-9.75 | Wt: 185 | Shot: R

2022-23 stats: 57 GP | 71 G | 72 A | 143 P

2. Adam Fantilli, C, Michigan (BIG10)

DOB: 10/12/04 | Ht: 6-2 | Wt: 195 | Shot: L

2022-23 stats: 36 GP | 30 G | 35 A | 65 P

3. William Smith, C, USA U-18 (NTDP)

DOB: 03/17/05 | Ht: 5-11.75 | Wt: 181 | Shot: R

2022-23 stats: 52 GP | 42 G | 62 A | 104 P

4. Matthew Wood, RW, UConn (H-EAST)

DOB: 02/06/05 | Ht: 6-3.5 | Wt: 193 | Shot: R

2022-23 stats: 35 GP | 11 G | 23 A | 34 P

5. Ryan Leonard, RW, USA U-18 (NTDP)

DOB: 01/21/05 | Ht: 5-11.5 | Wt: 192 | Shot: R

2022-23 stats: 49 GP | 42 G | 34 A | 76 P

6. Zach Benson, LW, Winnipeg (WHL)

DOB: 05/12/05 | Ht: 5-9 | Wt: 163 | Shot: L

2022-23 stats: 60 GP | 36 G | 62 A | 98 P

7. Nate Danielson, C, Brandon (WHL)

DOB: 09/27/04 | Ht: 6-1.5 | Wt: 185 | Shot: R

2022-23 stats: 68 GP | 33 G | 45 A | 78 P

8. Oliver Moore, C, USA U-18 (NTDP)

DOB: 01/22/05 | Ht: 5-11 | Wt: 188 | Shot: L

2022-23 stats: 53 GP | 26 G | 38 A | 64 P

9. Samuel Honzek, LW, Vancouver (WHL)

DOB: 11/12/04 | Ht: 6-3.5 | Wt: 186 | Shot: L

2022-23 stats: 43 GP | 23 G | 33 A | 56 P

10. Gabriel Perreault, RW, USA U-18 (NTDP)

DOB: 05/07/05 | Ht: 5-10.75 | Wt: 165 | Shot: L

2022-23 stats: 55 GP | 46 G | 64 A | 110 P

11. Brayden Yager, C, Moose Jaw (WHL)

DOB: 01/03/05 | Ht: 5-11 | Wt: 166 | Shot: R

2022-23 stats: 67 GP | 28 G | 50 A | 78 P

12. Colby Barlow, LW, Owen Sound (OHL)

DOB: 02/14/05 | Ht: 6-0.25 | Wt: 190 | Shot: L

2022-23 stats: 59 GP | 46 G | 33 A | 79 P

13. Calum Ritchie, C, Oshawa (OHL)

DOB: 01/21/05 | Ht: 6-2 | Wt: 185 | Shot: R

2022-23 stats: 59 GP | 24 G | 35 A | 59 P

14. Quentin Musty, LW, Sudbury (OHL)

DOB: 07/06/05 | Ht: 6-1.75 | Wt: 200 | Shot: L

2022-23 stats: 53 GP | 26 G | 52 A | 78 P

15. Andrew Cristall, LW, Kelowna (WHL)

DOB: 02/04/05 | Ht: 5-9.5 | Wt: 167 | Shot: L

2022-23 stats: 54 GP | 39 G | 56 A | 95 P

16. Ethan Gauthier, RW, Sherbrooke (QMJHL)

DOB: 01/26/05 | Ht: 5-11.25 | Wt: 175 | Shot: R

2022-23 stats: 66 GP | 30 G | 39 A | 69 P

17. Bradly Nadeau, LW, Penticton (BCHL)

DOB: 05/05/05 | Ht: 5-10 | Wt: 161 | Shot: R

2022-23 stats: 54 GP | 45 G | 68 A | 113 P

18. Lukas Dragicevic, D, Tri-City (WHL)

DOB: 04/25/05 | Ht: 6-1 | Wt: 190 | Shot: R

2022-23 stats: 68 GP | 15 G | 60 A | 75 P

19. Etienne Morin, D, Moncton (QMJHL)

DOB: 03/09/05 | Ht: 6-0 | Wt: 180 | Shot: L

2022-23 stats: 67 GP | 21 G | 51 A | 72 P

20. Oliver Bonk, D, London (OHL)

DOB: 01/09/05 | Ht: 6-2 | Wt: 180 | Shot: R

2022-23 stats: 67 GP | 10 G | 30 A | 40 P

21. Riley Heidt, C, Prince George (WHL)

DOB: 03/25/05 | Ht: 5-10.25 | Wt: 178 | Shot: L

2022-23 stats: 68 GP | 25 G | 72 A | 97 P

22. Danny Nelson, C, USA U-18 (NTDP)

DOB: 08/03/05 | Ht: 6-3 | Wt: 202 | Shot: L

2022-23 stats: 54 GP | 17 G | 23 A | 40 P

23. Gavin Brindley, C, Michigan (BIG10)

DOB: 10/05/04 | Ht: 5-8.5 | Wt: 165 | Shot: R

2022-23 stats: 41 GP | 12 G | 26 A | 38 P

24. Gracyn Sawchyn, C, Seattle (WHL)

DOB: 01/19/05 | Ht: 5-11 | Wt: 157 | Shot: R

2022-23 stats: 58 GP | 18 G | 40 A | 58 P

25. Koehn Ziemmer, RW, Prince George (WHL)

DOB: 12/08/04 | Ht: 6-0 | Wt: 202 | Shot: R

2022-23 stats: 68 GP | 41 G | 48 A | 89 P

26. Nico Myatovic, LW, Seattle (WHL)

DOB: 12/01/04 | Ht: 6-2.25 | Wt: 182 | Shot: L

2022-23 stats: 68 GP | 30 G | 30 A | 60 P

27. Nick Lardis, LW, Hamilton (OHL)

DOB: 07/08/05 | Ht: 5-10.5 | Wt: 165 | Shot: L

2022-23 stats: 69 GP | 37 G | 28 A | 65 P

28. Tanner Molendyk, D, Saskatoon (WHL)

DOB: 02/03/05 | Ht: 5-11.5 | Wt: 182 | Shot: L

2022-23 stats: 67 GP | 9 G | 28 A | 37 P

29. Carson Rehkopf, LW, Kitchener (OHL)

DOB: 01/07/05 | Ht: 6-2 | Wt: 193 | Shot: L

2022-23 stats: 68 GP | 30 G | 29 A | 59 P

30. Charlie Stramel, C, Wisconsin (BIG10)

DOB: 10/15/04 | Ht: 6-3 | Wt: 212 | Shot: R

2022-23 stats: 33 GP | 5 G | 7 A | 12 P

31. Andrew Gibson, D, Sault Ste. Marie (OHL)

DOB: 02/13/05 | Ht: 6-2.75 | Wt: 196 | Shot: R

2022-23 stats: 45 GP | 7 G | 14 A | 21 P

32. Tristan Bertucci, D, Flint (OHL)

DOB: 07/12/05 | Ht: 6-1.5 | Wt: 172 | Shot: L

2022-23 stats: 63 GP | 11 G | 39 A | 50 P

33. Beau Akey, D, Barrie (OHL)

DOB: 02/11/05 | Ht: 6-0 | Wt: 173 | Shot: R

2022-23 stats: 66 GP | 11 G | 36 A | 47 P

34. Quinton Burns, D, Kingston (OHL)

DOB: 04/14/05 | Ht: 6-1.25 | Wt: 180 | Shot: L

2022-23 stats: 54 GP | 2 G | 27 A | 29 P

35. Luca Cagnoni, D, Portland (WHL)

DOB: 12/21/04 | Ht: 5-9 | Wt: 180 | Shot: L

2022-23 stats: 67 GP | 17 G | 47 A | 64 P

36. Mathieu Cataford, C, Halifax (QMJHL)

DOB: 03/01/05 | Ht: 5-10.75 | Wt: 190 | Shot: R

2022-23 stats: 68 GP | 31 G | 44 A | 75 P

37. Coulson Pitre, RW, Flint (OHL)

DOB: 12/13/04 | Ht: 6-0.5 | Wt: 172 | Shot: R

2022-23 stats: 59 GP | 25 G | 35 A | 60 P

38. Carey Terrance, C, Erie (OHL)

DOB: 05/10/05 | Ht: 6-0.5 | Wt: 175 | Shot: L

2022-23 stats: 67 GP | 30 G | 17 A | 47 P

39. Kalan Lind, LW, Red Deer (WHL)

DOB: 01/25/05 | Ht: 6-0.25 | Wt: 158 | Shot: L

2022-23 stats: 43 GP | 16 G | 28 A | 44 P

40. Aydar Suniev, LW, Penticton (BCHL)

DOB: 11/16/04 | Ht: 6-1.5 | Wt: 198 | Shot: L

2022-23 stats: 50 GP | 45 G | 45 A | 90 P

41. Hunter Brzustewicz, D, Kitchener (OHL)

DOB: 11/29/04 | Ht: 5-11.5 | Wt: 190 | Shot: R

2022-23 stats: 68 GP | 6 G | 51 A | 57 P

42. William Whitelaw, RW, Youngstown (USHL)

DOB: 02/05/05 | Ht: 5-9 | Wt: 173 | Shot: R

2022-23 stats: 60 GP | 35 G | 25 A | 60 P

43. Jayden Perron, RW, Chicago (USHL)

DOB: 01/11/05 | Ht: 5-9 | Wt: 163 | Shot: R

2022-23 stats: 60 GP | 24 G | 47 A | 71 P

44. Andrew Strathmann, D, Youngstown (USHL)

DOB: 02/27/05 | Ht: 5-10.5 | Wt: 187 | Shot: L

2022-23 stats: 54 GP | 3 G | 34 A | 37 P

45. Martin Misiak, RW, Youngstown (USHL)

DOB: 09/30/04 | Ht: 6-2 | Wt: 194 | Shot: L

2022-23 stats: 25 GP | 5 G | 10 A | 15 P

46. Cameron Allen, D, Guelph (OHL)

DOB: 01/07/05 | Ht: 6-0 | Wt: 194 | Shot: R

2022-23 stats: 62 GP | 5 G | 20 A | 25 P

47. Caden Price, D, Kelowna (WHL)

DOB: 08/24/05 | Ht: 6-0.5 | Wt: 185 | Shot: L

2022-23 stats: 65 GP | 5 G | 35 A | 40 P

48. Maxim Strbak, D, Sioux Falls (USHL)

DOB: 04/13/05 | Ht: 6-1.5 | Wt: 205 | Shot: R

2022-23 stats: 46 GP | 5 G | 13 A | 18 P

49. Jaden Lipinski, C, Vancouver (WHL)

DOB: 12/02/04 | Ht: 6-3.5 | Wt: 204 | Shot: R

2022-23 stats: 66 GP | 19 G | 32 A | 51 P

50. Ethan Miedema, LW, Kingston (OHL)

DOB: 03/22/05 | Ht: 6-4 | Wt: 203 | Shot: L

2022-23 stats: 68 GP | 20 G | 32 A | 52 P

51. Easton Cowan, RW, London (OHL)

DOB: 05/20/05 | Ht: 5-10.5 | Wt: 170 | Shot: L

2022-23 stats: 68 GP | 20 G | 33 A | 53 P

52. Gavin McCarthy, D, Muskegon (USHL)

DOB: 06/02/05 | Ht: 6-1.5 | Wt: 185 | Shot: R

2022-23 stats: 40 GP | 8 G | 18 A | 26 P

53. Tanner Ludtke, C, Lincoln (USHL)

DOB: 11/27/04 | Ht: 6-0 | Wt: 185 | Shot: L

2022-23 stats: 56 GP | 32 G | 34 A | 66 P

54. Luca Pinelli, C, Ottawa (OHL)

DOB: 04/05/05 | Ht: 5-9 | Wt: 165 | Shot: L

2022-23 stats: 67 GP | 29 G | 34 A | 63 P

55. Jayson Shaugabay, RW, Warroad (HIGH-MN)

DOB: 04/05/05 | Ht: 5-9.25 | Wt: 153 | Shot: R

2022-23 stats: 31 GP | 33 G | 63 A | 96 P

56. Cam Squires, RW, Cape Breton (QMJHL)

DOB: 04/11/05 | Ht: 5-11.5 | Wt: 165 | Shot: R

2022-23 stats: 67 GP | 30 G | 34 A | 64 P

57. Brad Gardiner, C, Ottawa (OHL)

DOB: 03/06/05 | Ht: 6-0.5 | Wt: 178 | Shot: R

2022-23 stats: 68 GP | 19 G | 20 A | 39 P

58. Paul Fischer, D, USA U-18 (NTDP)

DOB: 01/30/05 | Ht: 6-1 | Wt: 195 | Shot: L

2022-23 stats: 48 GP | 4 G | 15 A | 19 P

59. Zach Nehring, RW, Shattuck-St. Mary's Prep (HIGH-MN)

DOB: 03/07/05 | Ht: 6-3 | Wt: 179 | Shot: R

2022-23 stats: 47 GP | 33 G | 38 A | 71 P

60. Drew Fortescue, D, USA U-18 (NTDP)

DOB: 04/28/05 | Ht: 6-1 | Wt: 176 | Shot: L

2022-23 stats: 54 GP | 0 G | 23 A | 23 P

61. Dylan MacKinnon, D, Halifax (QMJHL)

DOB: 01/12/05 | Ht: 6-1.75 | Wt: 185 | Shot: R

2022-23 stats: 61 GP | 6 G | 17 A | 23 P

62. Sawyer Mynio, D, Seattle (WHL)

DOB: 04/30/05 | Ht: 6-0.75 | Wt: 173 | Shot: L

2022-23 stats: 68 GP | 5 G | 26 A | 31 P

63. Aiden Fink, RW, Brooks (AJHL)

DOB: 11/24/04 | Ht: 5-9 | Wt: 153 | Shot: R

2022-23 stats: 54 GP | 41 G | 56 A | 97 P

64. Brady Cleveland, D, USA U-18 (NTDP)

DOB: 04/01/05 | Ht: 6-4.75 | Wt: 211 | Shot: L

2022-23 stats: 47 GP | 0 G | 6 A | 6 P

65. Hudson Malinoski, C, Brooks (AJHL)

DOB: 05/19/04 | Ht: 6-0.25 | Wt: 175 | Shot: L

2022-23 stats: 44 GP | 16 G | 53 A | 69 P

66. Brandon Svoboda, C, Youngstown (USHL)

DOB: 02/04/05 | Ht: 6-3 | Wt: 205 | Shot: R

2022-23 stats: 57 GP | 15 G | 10 A | 25 P

67. Beckett Hendrickson, C, USA U-18 (NTDP)

DOB: 06/24/05 | Ht: 6-1.5 | Wt: 174 | Shot: L

2022-23 stats: 44 GP | 13 G | 19 A | 32 P

68. Andrei Loshko, C, Chicoutimi (QMJHL)

DOB: 10/07/04 | Ht: 6-1 | Wt: 173 | Shot: L

2022-23 stats: 67 GP | 22 G | 48 A | 70 P

69. Cole Brown, LW, Hamilton (OHL)

DOB: 04/27/05 | Ht: 6-2.25 | Wt: 178 | Shot: L

2022-23 stats: 60 GP | 17 G | 25 A | 42 P

70. Matthew Mania, D, Sudbury (OHL)

DOB: 01/11/05 | Ht: 6-1 | Wt: 180 | Shot: R

2022-23 stats: 67 GP | 10 G | 28 A | 38 P

71. Carter Sotheran, D, Portland (WHL)

DOB: 06/26/05 | Ht: 6-3 | Wt: 197 | Shot: R

2022-23 stats: 68 GP | 4 G | 19 A | 23 P

72. Matthew Mayich, D, Ottawa (OHL)

DOB: 12/21/04 | Ht: 6-2 | Wt: 187 | Shot: L

2022-23 stats: 64 GP | 5 G | 17 A | 22 P

73. Larry Keenan, D, Culver Academy (HIGH-IN)

DOB: 03/15/05 | Ht: 6-2.75 | Wt: 185 | Shot: L

2022-23 stats: 29 GP | 9 G | 20 A | 29 P

74. Joseph Connor, LW, Avon Old Farms (HIGH-CT)

DOB: 03/31/05 | Ht: 5-9.5 | Wt: 175 | Shot: L

2022-23 stats: 28 GP | 21 G | 23 A | 44 P

75. Connor Levis, RW, Kamloops (WHL)

DOB: 10/05/04 | Ht: 6-1 | Wt: 187 | Shot: R

2022-23 stats: 68 GP | 27 G | 40 A | 67 P

76. Tyler Peddle, LW, Drummondville (QMJHL)

DOB: 01/28/05 | Ht: 6-0.5 | Wt: 195 | Shot: L

2022-23 stats: 64 GP | 24 G | 17 A | 41 P

77. Alex Pharand, C, Sudbury (OHL)

DOB: 01/05/05 | Ht: 6-2.5 | Wt: 198 | Shot: R

2022-23 stats: 67 GP | 18 G | 21 A | 39 P

78. Aram Minnetian, D, USA U-18 (NTDP)

DOB: 03/19/05 | Ht: 5-11 | Wt: 192 | Shot: R

2022-23 stats: 54 GP | 6 G | 21 A | 27 P

79. Denver Barkey, C, London (OHL)

DOB: 04/27/05 | Ht: 5-8.5 | Wt: 155 | Shot: L

2022-23 stats: 61 GP | 22 G | 37 A | 59 P

80. Benjamin Poitras, C, Sioux City (USHL)

DOB: 07/18/05 | Ht: 5-10.25 | Wt: 177 | Shot: R

2022-23 stats: 59 GP | 14 G | 23 A | 37 P

81. Yegor Sidorov, RW, Saskatoon (WHL)

DOB: 06/18/04 | Ht: 5-11.5 | Wt: 182 | Shot: L

2022-23 stats: 53 GP | 40 G | 36 A | 76 P

82. Michael DeAngelo, LW, Green Bay (USHL)

DOB: 11/19/04 | Ht: 5-11 | Wt: 180 | Shot: L

2022-23 stats: 50 GP | 11 G | 23 A | 34 P

83. Ethan Hay, C, Flint (OHL)

DOB: 01/15/05 | Ht: 6-0.75 | Wt: 189 | Shot: L

2022-23 stats: 64 GP | 17 G | 11 A | 28 P

84. Matteo Mann, D, Chicoutimi (QMJHL)

DOB: 12/31/04 | Ht: 6-5 | Wt: 222 | Shot: R

2022-23 stats: 45 GP | 0 G | 5 A | 5 P

85. Hoyt Stanley, D, Victoria (BCHL)

DOB: 02/04/05 | Ht: 6-2.25 | Wt: 187 | Shot: R

2022-23 stats: 53 GP | 4 G | 34 A | 38 P

86. Owen Beckner, C, Salmon Arm (BCHL)

DOB: 02/27/05 | Ht: 6-1.5 | Wt: 175 | Shot: L

2022-23 stats: 53 GP | 17 G | 33 A | 50 P

87. Jake Fisher, C, Cretin-Derham (HIGH-MN)

DOB: 03/27/05 | Ht: 6-1.5 | Wt: 182 | Shot: L

2022-23 stats: 29 GP | 34 G | 29 A | 63 P

88. Cooper Foster, C, Ottawa (OHL)

DOB: 06/04/05 | Ht: 5-11 | Wt: 172 | Shot: L

2022-23 stats: 63 GP | 19 G | 17 A | 36 P

89. Ty Halaburda, C, Vancouver (WHL)

DOB: 04/22/05 | Ht: 5-11 | Wt: 178 | Shot: R

2022-23 stats: 66 GP | 21 G | 16 A | 37 P

90. Francesco Dell'Elce, D, St. Andrews College (HIGH-ON)

DOB: 06/23/05 | Ht: 6-0 | Wt: 165 | Shot: L

2022-23 stats: 51 GP | 20 G | 42 A | 62 P

91. Jonathan Castagna, C, St. Andrews College (HIGH-ON)

DOB: 04/20/05 | Ht: 6-1.25 | Wt: 183 | Shot: L

2022-23 stats: 50 GP | 29 G | 43 A | 72 P

92. Austin Burnevik, RW, USA U-17 (NTDP)

DOB: 01/03/05 | Ht: 6-4 | Wt: 199 | Shot: L

2022-23 stats: 55 GP | 11 G | 15 A | 26 P

93. Kalem Parker, D, Victoria (WHL)

DOB: 10/12/04 | Ht: 6-0 | Wt: 192 | Shot: R

2022-23 stats: 68 GP | 6 G | 32 A | 38 P

94. Konnor Smith, D, Peterborough (OHL)

DOB: 11/06/04 | Ht: 6-5.25 | Wt: 208 | Shot: L

2022-23 stats: 65 GP | 3 G | 12 A | 15 P

95. Kaden Hammell, D, Everett (WHL)

DOB: 03/12/05 | Ht: 6-1 | Wt: 173 | Shot: R

2022-23 stats: 67 GP | 9 G | 17 A | 26 P

96. Zachary Schulz, D, USA U-18 (NTDP)

DOB: 06/14/05 | Ht: 6-1.25 | Wt: 195 | Shot: L

2022-23 stats: 44 GP | 0 G | 7 A | 7 P

97. Luke Mittelstadt, D, Minnesota (BIG10)

DOB: 01/22/03 | Ht: 5-11 | Wt: 185 | Shot: L

2022-23 stats: 38 GP | 5 G | 16 A | 21 P

98. Matt Copponi, C, Merrimack (H-EAST)

DOB: 06/04/03 | Ht: 5-10.5 | Wt: 167 | Shot: R

2022-23 stats: 37 GP | 14 G | 15 A | 29 P

99. Chase Cheslock, D, Rogers (HIGH-MN)

DOB: 10/25/04 | Ht: 6-3 | Wt: 208 | Shot: R

2022-23 stats: 28 GP | 4 G | 26 A | 30 P

100. Luke McNamara, C, Saginaw (OHL)

DOB: 03/02/05 | Ht: 6-2 | Wt: 174 | Shot: L

2022-23 stats: 67 GP | 8 G | 19 A | 27 P

101. Tanner Adams, RW, Tri-City (USHL)

DOB: 09/02/05 | Ht: 5-11 | Wt: 184 | Shot: R

2022-23 stats: 48 GP | 11 G | 20 A | 31 P

102. Ty Henricks, LW, Muskegon (USHL)

DOB: 06/28/05 | Ht: 6-4 | Wt: 205 | Shot: L

2022-23 stats: 47 GP | 9 G | 10 A | 19 P

103. Michael Hagens, D, Chicago (USHL)

DOB: 02/18/05 | Ht: 5-11 | Wt: 170 | Shot: L

2022-23 stats: 58 GP | 9 G | 17 A | 26 P

104. Zaccharya Wisdom, RW, Cedar Rapids (USHL)

DOB: 04/29/04 | Ht: 6-0 | Wt: 175 | Shot: R

2022-23 stats: 56 GP | 28 G | 19 A | 47 P

105. Cole Knuble, C, Fargo (USHL)

DOB: 07/01/04 | Ht: 5-10.75 | Wt: 184 | Shot: R

2022-23 stats: 56 GP | 30 G | 34 A | 64 P

106. Anthony Romani, C, North Bay (OHL)

DOB: 07/12/05 | Ht: 5-11.75 | Wt: 178 | Shot: R

2022-23 stats: 66 GP | 23 G | 20 A | 43 P

107. Justin Kipkie, D, Victoria (WHL)

DOB: 07/28/05 | Ht: 6-3 | Wt: 195 | Shot: L

2022-23 stats: 67 GP | 8 G | 25 A | 33 P

108. Deagan McMillan, RW, Tri-City (WHL)

DOB: 01/21/05 | Ht: 6-2 | Wt: 196 | Shot: R

2022-23 stats: 65 GP | 17 G | 30 A | 47 P

109. Eli Sebastian, C, Green Bay (USHL)

DOB: 05/19/04 | Ht: 5-11.25 | Wt: 185 | Shot: L

2022-23 stats: 60 GP | 17 G | 31 A | 48 P

110. Cole Burbidge, C, Saint John (QMJHL)

DOB: 08/26/05 | Ht: 6-0.75 | Wt: 170 | Shot: L

2022-23 stats: 68 GP | 19 G | 31 A | 50 P

111. Hunter Anderson, LW, Shattuck-St. Mary's Prep (HIGH-MN)

DOB: 04/28/05 | Ht: 5-9 | Wt: 176 | Shot: L

2022-23 stats: 47 GP | 52 G | 44 A | 96 P

112. Ryan Conmy, RW, Sioux City (USHL)

DOB: 10/23/04 | Ht: 5-9.5 | Wt: 188 | Shot: R

2022-23 stats: 58 GP | 33 G | 27 A | 60 P

113. Austin Roest, C, Everett (WHL)

DOB: 01/22/04 | Ht: 5-9.5 | Wt: 175 | Shot: R

2022-23 stats: 60 GP | 32 G | 46 A | 78 P

114. Rodwin Dionicio, D, Windsor (OHL)

DOB: 03/30/04 | Ht: 6-1.5 | Wt: 207 | Shot: L

2022-23 stats: 50 GP | 15 G | 35 A | 50 P

115. Kai Uchacz, RW, Red Deer (WHL)

DOB: 06/24/03 | Ht: 6-1.5 | Wt: 194 | Shot: R

2022-23 stats: 68 GP | 50 G | 35 A | 85 P

116. Justin Gill, C, Sherbrooke (QMJHL)

DOB: 01/27/03 | Ht: 6-0.75 | Wt: 190 | Shot: L

2022-23 stats: 68 GP | 44 G | 49 A | 93 P

117. Aaron Pionk, D, Waterloo (USHL)

DOB: 01/16/03 | Ht: 6-0.75 | Wt: 170 | Shot: L

2022-23 stats: 59 GP | 12 G | 24 A | 36 P

118. Eric Pohlkamp, D, Cedar Rapids (USHL)

DOB: 03/23/04 | Ht: 5-10 | Wt: 201 | Shot: R

2022-23 stats: 56 GP | 16 G | 35 A | 51 P

119. Joseph Henneberry, LW, Acadie-Bathurst (QMJHL)

DOB: 12/20/04 | Ht: 6-1.75 | Wt: 185 | Shot: L

2022-23 stats: 59 GP | 18 G | 18 A | 36 P

120. Alexander Weiermair, C, USA U-18 (NTDP)

DOB: 05/10/05 | Ht: 6-1 | Wt: 190 | Shot: R

2022-23 stats: 54 GP | 10 G | 15 A | 25 P

121. Emmanuel Vermette, LW, Chicoutimi (QMJHL)

DOB: 05/11/05 | Ht: 6-0 | Wt: 193 | Shot: L

2022-23 stats: 58 GP | 17 G | 22 A | 39 P

122. Philippe Blais-Savoie, D, Tri-City (USHL)

DOB: 06/10/05 | Ht: 6-0.25 | Wt: 185 | Shot: L

2022-23 stats: 59 GP | 2 G | 8 A | 10 P

123. Jordan Tourigny, D, Shawinigan (QMJHL)

DOB: 02/28/05 | Ht: 5-11 | Wt: 165 | Shot: R

2022-23 stats: 67 GP | 6 G | 35 A | 41 P

124. Jeremy Hanzel, D, Seattle (WHL)

DOB: 02/27/03 | Ht: 6-0.75 | Wt: 196 | Shot: L

2022-23 stats: 66 GP | 13 G | 35 A | 48 P

125. Mazden Leslie, D, Vancouver (WHL)

DOB: 04/15/05 | Ht: 6-0.25 | Wt: 193 | Shot: R

2022-23 stats: 66 GP | 12 G | 38 A | 50 P

126. Owen Outwater, C, Kingston (OHL)

DOB: 01/04/05 | Ht: 6-2 | Wt: 161 | Shot: L

2022-23 stats: 62 GP | 16 G | 25 A | 41 P

127. Christopher Pelosi, C, Sioux Falls (USHL)

DOB: 03/06/05 | Ht: 6-1.25 | Wt: 181 | Shot: L

2022-23 stats: 41 GP | 13 G | 6 A | 19 P

128. Connor Macpherson, RW, Leamington (GOJHL)

DOB: 03/02/05 | Ht: 6-0 | Wt: 168 | Shot: R

2022-23 stats: 43 GP | 28 G | 35 A | 63 P

129. Ondrej Molnar, LW, Erie (OHL)

DOB: 02/08/05 | Ht: 5-10 | Wt: 170 | Shot: L

2022-23 stats: 34 GP | 4 G | 15 A | 19 P

130. Matthew Soto, RW, Kingston (OHL)

DOB: 08/31/05 | Ht: 5-10.5 | Wt: 179 | Shot: R

2022-23 stats: 54 GP | 15 G | 27 A | 42 P

131. Florian Xhekaj, LW, Hamilton (OHL)

DOB: 06/27/04 | Ht: 6-2 | Wt: 175 | Shot: L

2022-23 stats: 68 GP | 13 G | 12 A | 25 P

132. Saige Weinstein, D, Spokane (WHL)

DOB: 05/30/05 | Ht: 6-0 | Wt: 179 | Shot: L

2022-23 stats: 57 GP | 4 G | 14 A | 18 P

133. Charles Cote, D, Rimouski (QMJHL)

DOB: 07/02/04 | Ht: 6-5.5 | Wt: 186 | Shot: L

2022-23 stats: 62 GP | 4 G | 17 A | 21 P

134. Matthew Andonovski, D, Kitchener (OHL)

DOB: 03/14/05 | Ht: 6-1.5 | Wt: 200 | Shot: L

2022-23 stats: 67 GP | 0 G | 16 A | 16 P

135. Morgan Brady, D, Spruce Grove (AJHL)

DOB: 04/21/05 | Ht: 6-1.25 | Wt: 188 | Shot: R

2022-23 stats: 44 GP | 6 G | 20 A | 26 P

136. James Petrovski, D, Owen Sound (OHL)

DOB: 08/12/05 | Ht: 6-2.75 | Wt: 187 | Shot: L

2022-23 stats: 65 GP | 4 G | 19 A | 23 P

137. Zachary Sharp, D, Cedar Rapids (USHL)

DOB: 03/29/05 | Ht: 6-0.5 | Wt: 173 | Shot: L

2022-23 stats: 54 GP | 5 G | 7 A | 12 P

138. Quinn Mantei, D, Brandon (WHL)

DOB: 04/23/05 | Ht: 5-11.5 | Wt: 180 | Shot: L

2022-23 stats: 67 GP | 2 G | 23 A | 25 P

139. Lucas Romeo, RW, Charlottetown (QMJHL)

DOB: 03/24/05 | Ht: 6-1.5 | Wt: 195 | Shot: R

2022-23 stats: 64 GP | 15 G | 15 A | 30 P

140. Aiden Celebrini, D, Brooks (AJHL)

DOB: 10/26/04 | Ht: 6-1 | Wt: 187 | Shot: R

2022-23 stats: 47 GP | 5 G | 16 A | 21 P

141. Matteo Fabrizi, D, Red Deer (WHL)

DOB: 03/23/05 | Ht: 6-5 | Wt: 238 | Shot: L

2022-23 stats: 67 GP | 5 G | 7 A | 12 P

142. Angus MacDonell, C, Mississauga (OHL)

DOB: 05/11/05 | Ht: 5-9.25 | Wt: 180 | Shot: L

2022-23 stats: 64 GP | 29 G | 12 A | 41 P

143. Jackson Nevers, C, Edina (HIGH-MN)

DOB: 07/27/05 | Ht: 5-11.75 | Wt: 202 | Shot: R

2022-23 stats: 28 GP | 20 G | 20 A | 40 P

144. Luke Coughlin, D, Rimouski (QMJHL)

DOB: 04/11/05 | Ht: 5-9.5 | Wt: 170 | Shot: L

2022-23 stats: 37 GP | 5 G | 14 A | 19 P

145. William Vote, RW, USA U-18 (NTDP)

DOB: 02/22/05 | Ht: 5-8 | Wt: 160 | Shot: R

2022-23 stats: 53 GP | 15 G | 23 A | 38 P

146. Jack Harvey, C, Chicago (USHL)

DOB: 03/31/03 | Ht: 5-10 | Wt: 175 | Shot: L

2022-23 stats: 60 GP | 38 G | 34 A | 72 P

147. Ty Higgins, D, Acadie-Bathurst (QMJHL)

DOB: 09/26/04 | Ht: 5-11.75 | Wt: 187 | Shot: R

2022-23 stats: 68 GP | 13 G | 28 A | 41 P

148. Jan Sprynar, RW, Rimouski (QMJHL)

DOB: 02/26/05 | Ht: 6-0.75 | Wt: 173 | Shot: R

2022-23 stats: 60 GP | 23 G | 17 A | 40 P

149. Kaden Shahan, RW, Sioux City (USHL)

DOB: 05/24/05 | Ht: 5-10.5 | Wt: 162 | Shot: R

2022-23 stats: 53 GP | 17 G | 9 A | 26 P

150. Gavyn Thoreson, RW, Andover (HIGH-MN)

DOB: 10/30/04 | Ht: 5-8.5 | Wt: 183 | Shot: L

2022-23 stats: 31 GP | 41 G | 56 A | 97 P

151. Cooper Conway, LW, Andover (HIGH-MN)

DOB: 06/08/05 | Ht: 6-0.5 | Wt: 162 | Shot: L

2022-23 stats: 31 GP | 46 G | 41 A | 87 P

152. Borya Valis, RW, Regina (WHL)

DOB: 04/08/04 | Ht: 6-1 | Wt: 182 | Shot: R

2022-23 stats: 55 GP | 20 G | 28 A | 48 P

153. Cayden Casey, C, Andover (HIGH-MN)

DOB: 10/07/04 | Ht: 6-0.25 | Wt: 175 | Shot: L

2022-23 stats: 30 GP | 21 G | 57 A | 78 P

154. Noah Chadwick, D, Lethbridge (WHL)

DOB: 05/10/05 | Ht: 6-3.5 | Wt: 187 | Shot: L

2022-23 stats: 67 GP | 5 G | 15 A | 20 P

155. Blake Smith, D, Flint (OHL)

DOB: 10/05/04 | Ht: 6-4.25 | Wt: 205 | Shot: L

2022-23 stats: 60 GP | 1 G | 7 A | 8 P

156. Logan Wormald, LW, Lethbridge (WHL)

DOB: 08/12/05 | Ht: 5-9.5 | Wt: 144 | Shot: L

2022-23 stats: 66 GP | 22 G | 22 A | 44 P

157. Ryan Koering, D, Eden Prairie (HIGH-MN)

DOB: 02/11/05 | Ht: 6-3 | Wt: 184 | Shot: L

2022-23 stats: 27 GP | 6 G | 10 A | 16 P

158. Tommaso De Luca, C, Spokane (WHL)

DOB: 12/29/04 | Ht: 5-11 | Wt: 178 | Shot: L

2022-23 stats: 65 GP | 16 G | 33 A | 49 P

159. Sean Keohane, D, Dexter School (HIGH-MA)

DOB: 11/04/04 | Ht: 6-3.5 | Wt: 182 | Shot: L

2022-23 stats: 32 GP | 4 G | 12 A | 16 P

160. Alexis Daviault, D, Erie (OHL)

DOB: 06/17/05 | Ht: 5-11 | Wt: 177 | Shot: L

2022-23 stats: 71 GP | 4 G | 18 A | 22 P

161. Jacob Julien, C, London (OHL)

DOB: 09/12/04 | Ht: 6-3.5 | Wt: 181 | Shot: L

2022-23 stats: 40 GP | 9 G | 7 A | 16 P

162. Aron Jessli, LW, Pickering (OJHL)

DOB: 10/29/04 | Ht: 5-11.5 | Wt: 183 | Shot: L

2022-23 stats: 52 GP | 25 G | 43 A | 68 P

163. Daniil Bourosh, RW, Rouyn-Noranda (QMJHL)

DOB: 04/15/04 | Ht: 6-0.75 | Wt: 188 | Shot: R

2022-23 stats: 66 GP | 41 G | 29 A | 70 P

164. Nicholas Vantassell, RW, Green Bay (USHL)

DOB: 04/18/04 | Ht: 6-4 | Wt: 196 | Shot: R

2022-23 stats: 60 GP | 19 G | 18 A | 37 P

165. Matthew Perkins, C, Youngstown (USHL)

DOB: 01/21/04 | Ht: 5-11 | Wt: 156 | Shot: L

2022-23 stats: 58 GP | 15 G | 28 A | 43 P

166. Ty Campbell, D, Smiths Falls (CCHL)

DOB: 06/02/05 | Ht: 6-1.25 | Wt: 189 | Shot: L

2022-23 stats: 49 GP | 7 G | 23 A | 30 P

167. Teddy Townsend, C, Eden Prairie (HIGH-MN)

DOB: 09/02/05 | Ht: 5-10 | Wt: 162 | Shot: L

2022-23 stats: 27 GP | 14 G | 25 A | 39 P

168. Anton Topilnyckyj, D, Charlottetown (QMJHL)

DOB: 01/04/05 | Ht: 6-2.25 | Wt: 177 | Shot: R

2022-23 stats: 67 GP | 2 G | 11 A | 13 P

169. Warren Clark, D, Steinbach (MJHL)

DOB: 08/31/04 | Ht: 6-3 | Wt: 195 | Shot: R

2022-23 stats: 55 GP | 6 G | 32 A | 38 P

170. Ethan Gardula, LW, Cushing Academy (HIGH-MA)

DOB: 02/28/05 | Ht: 6-1 | Wt: 178 | Shot: L

2022-23 stats: 32 GP | 18 G | 33 A | 51 P

171. James Clark, LW, Green Bay (USHL)

DOB: 09/24/04 | Ht: 5-11.75 | Wt: 179 | Shot: L

2022-23 stats: 60 GP | 18 G | 27 A | 45 P

172. Vojtech Port, D, Edmonton (WHL)

DOB: 08/03/05 | Ht: 6-2 | Wt: 168 | Shot: R

2022-23 stats: 46 GP | 4 G | 13 A | 17 P

173. Donovan McCoy, D, Peterborough (OHL)

DOB: 11/10/04 | Ht: 6-0 | Wt: 200 | Shot: R

2022-23 stats: 65 GP | 2 G | 11 A | 13 P

174. Joey Willis, C, Saginaw (OHL)

DOB: 03/14/05 | Ht: 5-10 | Wt: 170 | Shot: L

2022-23 stats: 68 GP | 15 G | 29 A | 44 P

175. Markus Vidicek, C, Halifax (QMJHL)

DOB: 03/21/04 | Ht: 5-9 | Wt: 159 | Shot: L

2022-23 stats: 68 GP | 32 G | 48 A | 80 P

176. Jonathan Fauchon, C, Blainville-Boisbriand (QMJHL)

DOB: 01/13/04 | Ht: 5-10 | Wt: 170 | Shot: R

2022-23 stats: 53 GP | 25 G | 40 A | 65 P

177. Braeden Bowman, RW, Guelph (OHL)

DOB: 06/26/03 | Ht: 6-1.25 | Wt: 204 | Shot: R

2022-23 stats: 54 GP | 33 G | 39 A | 72 P

178. Djibril Toure, D, Sudbury (OHL)

DOB: 06/05/03 | Ht: 6-6.5 | Wt: 198 | Shot: R

2022-23 stats: 57 GP | 5 G | 11 A | 16 P

179. Charles-Alexis Legault, D, Quinnipiac (ECAC)

DOB: 09/05/03 | Ht: 6-3 | Wt: 208 | Shot: R

2022-23 stats: 40 GP | 2 G | 7 A | 9 P

180. Terrell Goldsmith, D, Prince Albert (WHL)

DOB: 05/13/05 | Ht: 6-3.75 | Wt: 223 | Shot: L

2022-23 stats: 58 GP | 3 G | 6 A | 9 P

181. Jake Livanavage, D, Chicago (USHL)

DOB: 05/06/04 | Ht: 5-10 | Wt: 175 | Shot: L

2022-23 stats: 47 GP | 6 G | 29 A | 35 P

182. Spencer Sova, D, Erie (OHL)

DOB: 01/10/04 | Ht: 6-0.5 | Wt: 185 | Shot: L

2022-23 stats: 68 GP | 16 G | 23 A | 39 P

183. Dan Harkimo, RW, Selects U18 South Kent (HIGH-CT)

DOB: 11/09/04 | Ht: 6-0 | Wt: 160 | Shot: R

2022-23 stats: 58 GP | 29 G | 22 A | 51 P

184. Mael St. Denis, C, Rimouski (QMJHL)

DOB: 05/15/05 | Ht: 5-11.75 | Wt: 187 | Shot: L

2022-23 stats: 46 GP | 9 G | 15 A | 24 P

185. Chris Able, D, Chicago (USHL)

DOB: 11/04/04 | Ht: 6-1 | Wt: 200 | Shot: R

2022-23 stats: 60 GP | 2 G | 17 A | 19 P

186. Benjamin Brunelle, RW, Rouyn-Noranda (QMJHL)

DOB: 06/07/05 | Ht: 6-3.25 | Wt: 188 | Shot: L

2022-23 stats: 67 GP | 8 G | 15 A | 23 P

187. Preston Lounsbury, C, Moncton (QMJHL)

DOB: 04/12/05 | Ht: 5-10.75 | Wt: 166 | Shot: L

2022-23 stats: 58 GP | 11 G | 17 A | 28 P

188. David Klee, C, Waterloo (USHL)

DOB: 05/10/05 | Ht: 6-3 | Wt: 188 | Shot: L

2022-23 stats: 55 GP | 3 G | 9 A | 12 P

189. Chase Pirtle, RW, Mount St. Charles (HIGH-RI)

DOB: 03/08/05 | Ht: 6-2 | Wt: 183 | Shot: R

2022-23 stats: 19 GP | 8 G | 9 A | 17 P

190. Beau Jelsma, C, Barrie (OHL)

DOB: 04/28/04 | Ht: 5-9.25 | Wt: 174 | Shot: L

2022-23 stats: 67 GP | 31 G | 30 A | 61 P

191. Kocha Delic, C, Sudbury (OHL)

DOB: 03/11/04 | Ht: 5-10.25 | Wt: 190 | Shot: L

2022-23 stats: 46 GP | 22 G | 30 A | 52 P

192. Sam Court, D, Brooks (AJHL)

DOB: 01/07/04 | Ht: 5-9.75 | Wt: 181 | Shot: R

2022-23 stats: 52 GP | 13 G | 59 A | 72 P

193. Benjamin Robertson, D, Waterloo (USHL)

DOB: 09/18/04 | Ht: 5-10.5 | Wt: 183 | Shot: L

2022-23 stats: 60 GP | 3 G | 42 A | 45 P

194. Sebastian Bradshaw, LW, Elite Hockey Academy 18U (USMAAAE)

DOB: 05/26/05 | Ht: 6-3 | Wt: 196 | Shot: L

2022-23 stats: 59 GP | 31 G | 31 A | 62 P

195. Ty Daneault, RW, Drumheller (AJHL)

DOB: 12/20/04 | Ht: 5-11.25 | Wt: 185 | Shot: R

2022-23 stats: 53 GP | 37 G | 28 A | 65 P

196. Salvatore Guzzo, RW, USA U-18 (NTDP)

DOB: 04/17/05 | Ht: 6-0.25 | Wt: 185 | Shot: R

2022-23 stats: 51 GP | 15 G | 10 A | 25 P

197. Maxime Pellerin, RW, Victoriaville (QMJHL)

DOB: 02/18/03 | Ht: 5-11.25 | Wt: 183 | Shot: R

2022-23 stats: 68 GP | 40 G | 46 A | 86 P

198. Alex Christopoulos, RW, Windsor (OHL)

DOB: 03/26/03 | Ht: 5-10.75 | Wt: 195 | Shot: R

2022-23 stats: 68 GP | 49 G | 25 A | 74 P

199. Ryan Hopkins, D, Penticton (BCHL)

DOB: 04/15/04 | Ht: 6-1 | Wt: 183 | Shot: R

2022-23 stats: 48 GP | 10 G | 39 A | 49 P

200. Ryan Fine, C, USA U-18 (NTDP)

DOB: 03/14/05 | Ht: 5-7 | Wt: 177 | Shot: R

2022-23 stats: 55 GP | 16 G | 20 A | 36 P

201. Giacomo Martino, LW, St. Michaels (OJHL)

DOB: 04/29/05 | Ht: 5-10 | Wt: 170 | Shot: L

2022-23 stats: 52 GP | 33 G | 35 A | 68 P

202. Brady O'Malley, D, Victory Honda U18 (USMAAAE)

DOB: 01/26/05 | Ht: 6-2 | Wt: 197 | Shot: L

2022-23 stats: 59 GP | 5 G | 40 A | 45 P

203. Hunter Mayo, D, Red Deer (WHL)

DOB: 05/07/04 | Ht: 6-1 | Wt: 196 | Shot: R

2022-23 stats: 67 GP | 18 G | 24 A | 42 P

204. Kevin Fitzgerald, D, Sioux City (USHL)

DOB: 10/11/04 | Ht: 5-11 | Wt: 180 | Shot: L

2022-23 stats: 52 GP | 0 G | 5 A | 5 P

205. Cole Miller, C, Edmonton (WHL)

DOB: 02/04/05 | Ht: 6-3.75 | Wt: 174 | Shot: R

2022-23 stats: 61 GP | 10 G | 9 A | 19 P

206. Hudson Thornton, D, Prince George (WHL)

DOB: 11/04/03 | Ht: 5-11 | Wt: 180 | Shot: L

2022-23 stats: 68 GP | 23 G | 51 A | 74 P

207. Lucas St. Louis, D, Dubuque (USHL)

DOB: 03/30/05 | Ht: 5-10 | Wt: 164 | Shot: L

2022-23 stats: 59 GP | 3 G | 20 A | 23 P

208. Pier-Olivier Roy, D, Victoriaville (QMJHL)

DOB: 03/05/04 | Ht: 5-10 | Wt: 165 | Shot: L

2022-23 stats: 68 GP | 6 G | 62 A | 68 P

209. Lucas Moore, D, Hamilton (OHL)

DOB: 06/07/05 | Ht: 5-9.5 | Wt: 180 | Shot: R

2022-23 stats: 65 GP | 3 G | 25 A | 28 P

210. Vaughn Watterodt, LW, Saskatoon (WHL)

DOB: 02/13/04 | Ht: 5-11 | Wt: 183 | Shot: L

2022-23 stats: 68 GP | 18 G | 17 A | 35 P

211. Ryan Macpherson, C, Leamington (GOJHL)

DOB: 03/02/05 | Ht: 5-11.5 | Wt: 167 | Shot: L

2022-23 stats: 43 GP | 28 G | 35 A | 63 P

212. Nicholas Wolfenberg, D, Okotoks (AJHL)

DOB: 06/11/04 | Ht: 6-1 | Wt: 212 | Shot: R

2022-23 stats: 38 GP | 6 G | 18 A | 24 P

213. Sam Harris, LW, Sioux Falls (USHL)

DOB: 10/14/03 | Ht: 5-10.75 | Wt: 180 | Shot: L

2022-23 stats: 54 GP | 30 G | 26 A | 56 P

214. Calem Mangone, RW, Saginaw (OHL)

DOB: 11/04/04 | Ht: 5-8.75 | Wt: 160 | Shot: R

2022-23 stats: 67 GP | 18 G | 29 A | 47 P

215. Oliver Tulk, C, Calgary (WHL)

DOB: 01/19/05 | Ht: 5-7.25 | Wt: 170 | Shot: R

2022-23 stats: 68 GP | 24 G | 36 A | 60 P

216. Cade Christenson, D, Sherwood Park (AJHL)

DOB: 11/02/04 | Ht: 6-2.75 | Wt: 181 | Shot: L

2022-23 stats: 51 GP | 8 G | 21 A | 29 P

217. Ty Hanson, D, Sioux City (USHL)

DOB: 04/21/05 | Ht: 5-8.75 | Wt: 175 | Shot: R

2022-23 stats: 53 GP | 4 G | 21 A | 25 P

218. Blake Montgomery, C, Mount St. Charles (HIGH-RI)

DOB: 05/04/05 | Ht: 6-3.25 | Wt: 174 | Shot: L

2022-23 stats: 23 GP | 4 G | 12 A | 16 P

219. Seth Constance, D, Tri-City (USHL)

DOB: 10/26/04 | Ht: 6-1.5 | Wt: 180 | Shot: R

2022-23 stats: 56 GP | 1 G | 13 A | 14 P

220. Gabriel Szturc, C, Kelowna (WHL)

DOB: 09/24/03 | Ht: 5-11 | Wt: 186 | Shot: L

2022-23 stats: 56 GP | 24 G | 55 A | 79 P

221. Mael Lavigne, C, Victoriaville (QMJHL)

DOB: 02/11/05 | Ht: 6-2.5 | Wt: 177 | Shot: L

2022-23 stats: 69 GP | 11 G | 22 A | 33 P

222. Charlie Cerrato, C, Usa U-17 (NTDP)

DOB: 03/10/05 | Ht: 5-11 | Wt: 185 | Shot: L

2022-23 stats: 49 GP | 8 G | 20 A | 28 P

223. Tyler Thorpe, RW, Vancouver (WHL)

DOB: 08/11/05 | Ht: 6-4 | Wt: 194 | Shot: R

2022-23 stats: 57 GP | 6 G | 3 A | 9 P

224. Gennadii Chalyi, D, Waterloo (USHL)

DOB: 08/22/05 | Ht: 5-9.75 | Wt: 201 | Shot: R

2022-23 stats: 39 GP | 7 G | 6 A | 13 P

International skaters

1. Leo Carlsson, C, Orebro (SWEDEN)

DOB: 12/26/04 | Ht: 6-3 | Wt: 198 | Shot: L

2022-23 stats: 44 GP | 10 G | 15 A | 25 P

2. Matvei Michkov, RW, SKA St. Petersburg (RUSSIA)

DOB: 12/09/04 | Ht: 5-10 | Wt: 172 | Shot: L

2022-23 stats: 30 GP | 9 G | 11 A | 20 P

3. Dalibor Dvorsky, C, AIK (SWEDEN-2)

DOB: 06/15/05 | Ht: 6-1 | Wt: 201 | Shot: L

2022-23 stats: 38 GP | 6 G | 8 A | 14 P

4. Eduard Sale, LW, Brno (CZECHIA)

DOB: 03/10/05 | Ht: 6-2 | Wt: 174 | Shot: L

2022-23 stats: 43 GP | 7 G | 7 A | 14 P

5. David Reinbacher, D, Kloten (SWISS)

DOB: 10/25/04 | Ht: 6-2 | Wt: 185 | Shot: R

2022-23 stats: 46 GP | 3 G | 19 A | 22 P

6. Otto Stenberg, C, Frolunda Jr. (SWEDEN-JR.)

DOB: 05/29/05 | Ht: 5-11.25 | Wt: 180 | Shot: L

2022-23 stats: 29 GP | 11 G | 15 A | 26 P

7. Axel Sandin Pellikka, D, Skelleftea Jr. (SWEDEN-JR.)

DOB: 03/11/05 | Ht: 5-10.75 | Wt: 176 | Shot: R

2022-23 stats: 31 GP | 16 G | 20 A | 36 P

8. Lenni Hameenaho, RW, Assat (FINLAND)

DOB: 11/07/04 | Ht: 5-11.5 | Wt: 173 | Shot: R

2022-23 stats: 51 GP | 9 G | 12 A | 21 P

9. Danil But, LW, Yaroslavl Jr. (RUSSIA-JR.)

DOB: 02/15/05 | Ht: 6-5 | Wt: 203 | Shot: R

2022-23 stats: 32 GP | 18 G | 14 A | 32 P

10. Mikhail Gulyayev, D, Omsk Jr. (RUSSIA-JR.)

DOB: 04/26/05 | Ht: 5-10 | Wt: 172 | Shot: L

2022-23 stats: 22 GP | 2 G | 23 A | 25 P

11. Kasper Halttunen, RW, HIFK (FINLAND)

DOB: 06/07/05 | Ht: 6-2.75 | Wt: 207 | Shot: R

2022-23 stats: 27 GP | 0 G | 1 A | 1 P

12. Tom Willander, D, Rogle Jr. (SWEDEN-JR.)

DOB: 02/09/05 | Ht: 6-1.25 | Wt: 180 | Shot: R

2022-23 stats: 39 GP | 4 G | 21 A | 25 P

13. Jesse Kiiskinen, RW, Pelicans Jr. (FINLAND-JR.)

DOB: 08/23/05 | Ht: 5-10.75 | Wt: 178 | Shot: R

2022-23 stats: 31 GP | 20 G | 23 A | 43 P

14. Theo Lindstein, D, Brynas (SWEDEN)

DOB: 01/05/05 | Ht: 6-0.5 | Wt: 180 | Shot: L

2022-23 stats: 32 GP | 1 G | 1 A | 2 P

15. Jakub Dvorak, D, Liberec (CZECHIA)

DOB: 05/25/05 | Ht: 6-5 | Wt: 203 | Shot: L

2022-23 stats: 24 GP | 0 G | 2 A | 2 P

16. Roman Kantserov, RW, Magnitogorsk Jr. (RUSSIA-JR.)

DOB: 09/20/04 | Ht: 5-9 | Wt: 176 | Shot: L

2022-23 stats: 45 GP | 27 G | 27 A | 54 P

17. Noah Dower Nilsson, LW, Frolunda Jr. (SWEDEN-JR.)

DOB: 04/25/05 | Ht: 6-0 | Wt: 174 | Shot: L

2022-23 stats: 37 GP | 26 G | 28 A | 54 P

18. Oscar Fisker Molgaard, C, HV 71 (SWEDEN)

DOB: 02/18/05 | Ht: 6-0 | Wt: 163 | Shot: L

2022-23 stats: 41 GP | 4 G | 3 A | 7 P

19. Dmitriy Simashev, D, Yaroslavl Jr. (RUSSIA-JR.)

DOB: 02/04/05 | Ht: 6-4 | Wt: 198 | Shot: L

2022-23 stats: 33 GP | 1 G | 11 A | 12 P

20. Noel Nordh, LW, Brynas Jr. (SWEDEN-JR.)

DOB: 01/25/05 | Ht: 6-1.5 | Wt: 196 | Shot: L

2022-23 stats: 38 GP | 13 G | 14 A | 27 P

21. Alex Ciernik, LW, Sodertalje (SWEDEN-2)

DOB: 10/08/04 | Ht: 5-11 | Wt: 176 | Shot: L

2022-23 stats: 25 GP | 3 G | 9 A | 12 P

22. Rasmus Kumpulainen, C, Pelicans Jr. (FINLAND-JR.)

DOB: 08/08/05 | Ht: 6-2 | Wt: 191 | Shot: L

2022-23 stats: 41 GP | 11 G | 23 A | 34 P

23. Alexander Rykov, RW, Chelmet (RUSSIA-2)

DOB: 07/14/05 | Ht: 6-0 | Wt: 176 | Shot: L

2022-23 stats: 20 GP | 4 G | 7 A | 11 P

24. Felix Nilsson, C, Rogle Jr. (SWEDEN-JR.)

DOB: 06/22/05 | Ht: 6-0 | Wt: 176 | Shot: L

2022-23 stats: 36 GP | 19 G | 22 A | 41 P

25. David Edstrom, C, Frolunda Jr. (SWEDEN-JR.)

DOB: 02/18/05 | Ht: 6-2.75 | Wt: 185 | Shot: L

2022-23 stats: 28 GP | 15 G | 13 A | 28 P

26. Jakub Stancl, C, Vaxjo Jr. (SWEDEN-JR.)

DOB: 04/10/05 | Ht: 6-3 | Wt: 201 | Shot: L

2022-23 stats: 35 GP | 11 G | 6 A | 17 P

27. Timur Mukhanov, LW, Omsk Jr. (RUSSIA-JR.)

DOB: 06/17/05 | Ht: 5-7 | Wt: 178 | Shot: R

2022-23 stats: 15 GP | 8 G | 9 A | 17 P

28. Jesse Nurmi, LW, Kookoo Jr. (FINLAND-JR.)

DOB: 03/07/05 | Ht: 5-10.25 | Wt: 165 | Shot: L

2022-23 stats: 41 GP | 21 G | 29 A | 50 P

29. Nikita Susuyev, RW, Spartak Jr. (RUSSIA-JR.)

DOB: 02/06/05 | Ht: 6-0 | Wt: 172 | Shot: L

2022-23 stats: 38 GP | 11 G | 17 A | 28 P

30. Anton Wahlberg, C, Malmo Jr. (SWEDEN-JR.)

DOB: 07/04/05 | Ht: 6-3.25 | Wt: 194 | Shot: L

2022-23 stats: 32 GP | 14 G | 13 A | 27 P

31. Emil Pieniniemi, D, Karpat Jr. (FINLAND-JR.)

DOB: 03/02/05 | Ht: 6-1.75 | Wt: 170 | Shot: L

2022-23 stats: 31 GP | 1 G | 12 A | 13 P

32. Albert Wikman, D, Farjestad Jr. (SWEDEN-JR.)

DOB: 03/10/05 | Ht: 6-0.5 | Wt: 191 | Shot: L

2022-23 stats: 43 GP | 2 G | 10 A | 12 P

33. Emil Jarventie, LW, Ilves Jr. (FINLAND-JR.)

DOB: 04/04/05 | Ht: 5-9.5 | Wt: 167 | Shot: L

2022-23 stats: 21 GP | 8 G | 11 A | 19 P

34. Zeb Forsfjall, C, Skelleftea Jr. (SWEDEN-JR.)

DOB: 01/16/05 | Ht: 5-9.25 | Wt: 167 | Shot: L

2022-23 stats: 34 GP | 8 G | 14 A | 22 P

35. Tuomas Uronen, RW, HIFK Jr. (FINLAND-JR.)

DOB: 03/19/05 | Ht: 5-10.75 | Wt: 183 | Shot: R

2022-23 stats: 39 GP | 20 G | 23 A | 43 P

36. Yegor Rimashevskiy, RW, Dynamo Moscow Jr. (RUSSIA-JR.)

DOB: 02/01/05 | Ht: 6-2 | Wt: 197 | Shot: L

2022-23 stats: 29 GP | 13 G | 13 A | 26 P

37. Arttu Karki, D, Tappara Jr. (FINLAND-JR.)

DOB: 12/08/04 | Ht: 6-2 | Wt: 176 | Shot: L

2022-23 stats: 36 GP | 13 G | 26 A | 39 P

38. Samuel Fiala, C, Liberec Jr. (CZECHIA-JR.)

DOB: 04/09/05 | Ht: 6-1 | Wt: 172 | Shot: R

2022-23 stats: 44 GP | 19 G | 9 A | 28 P

39. Ivan Anoshko, C, Dinamo-Shinnik Jr. (RUSSIA-JR.)

DOB: 10/07/04 | Ht: 5-11 | Wt: 167 | Shot: L

2022-23 stats: 53 GP | 21 G | 32 A | 53 P

40. Isac Born, C, Frolunda (SWEDEN)

DOB: 07/07/04 | Ht: 6-0 | Wt: 176 | Shot: L

2022-23 stats: 36 GP | 2 G | 3 A | 5 P

41. Juraj Pekarcik, LW, Nitra (SLOVAKIA)

DOB: 09/12/05 | Ht: 6-0.75 | Wt: 183 | Shot: L

2022-23 stats: 30 GP | 0 G | 3 A | 3 P

42. Konstantin Volochko, D, Dinamo-Shinnik Jr. (RUSSIA-JR.)

DOB: 06/19/05 | Ht: 6-0 | Wt: 170 | Shot: R

2022-23 stats: 46 GP | 8 G | 12 A | 20 P

43. Nikita Ishimnikov, D, Yekaterinburg Jr. (RUSSIA-JR.)

DOB: 04/21/05 | Ht: 6-3 | Wt: 194 | Shot: R

2022-23 stats: 41 GP | 11 G | 7 A | 18 P

44. Axel Landen, D, HV 71 Jr. (SWEDEN-JR.)

DOB: 03/29/05 | Ht: 6-1.25 | Wt: 185 | Shot: R

2022-23 stats: 44 GP | 10 G | 6 A | 16 P

45. Emil Kuusla, LW, Jokerit Jr. (FINLAND-JR.)

DOB: 01/11/05 | Ht: 5-9 | Wt: 167 | Shot: L

2022-23 stats: 36 GP | 18 G | 17 A | 35 P

46. Lukas Hes, RW, Zlin Jr. (CZECHIA-JR.)

DOB: 01/12/05 | Ht: 6-3 | Wt: 187 | Shot: L

2022-23 stats: 44 GP | 34 G | 18 A | 52 P

47. Stanislav Yarovoi, RW, Vityaz (RUSSIA)

DOB: 08/26/03 | Ht: 5-11 | Wt: 190 | Shot: R

2022-23 stats: 45 GP | 9 G | 7 A | 16 P

48. Frantisek Dej, C, Modre Kridla Slovan (SLOVAKIA-2)

DOB: 02/28/05 | Ht: 6-4 | Wt: 200 | Shot: L

2022-23 stats: 24 GP | 8 G | 13 A | 21 P

49. Vadim Moroz, RW, Minsk (RUSSIA)

DOB: 11/20/03 | Ht: 6-2 | Wt: 185 | Shot: R

2022-23 stats: 39 GP | 5 G | 9 A | 14 P

50. Maxim Vehovsky, RW, Vitkovice Jr. (CZECHIA-JR.)

DOB: 01/08/05 | Ht: 6-2 | Wt: 196 | Shot: L

2022-23 stats: 44 GP | 5 G | 13 A | 18 P

51. Matej Vovsik, D, Jihlava Jr. (CZECHIA-JR.)

DOB: 12/15/04 | Ht: 6-3 | Wt: 191 | Shot: L

2022-23 stats: 49 GP | 6 G | 13 A | 19 P

52. Anton Maryshev, D, Spartak Jr. (RUSSIA-JR.)

DOB: 12/28/04 | Ht: 6-0 | Wt: 163 | Shot: L

2022-23 stats: 52 GP | 3 G | 17 A | 20 P

53. Nikita Nedopekin, C, SKA St. Petersburg Jr. (RUSSIA-JR.)

DOB: 03/22/05 | Ht: 5-10 | Wt: 187 | Shot: L

2022-23 stats: 37 GP | 14 G | 18 A | 32 P

54. Arvid Bergstrom, D, Djurgarden Jr. (SWEDEN-JR.)

DOB: 06/12/05 | Ht: 5-10.75 | Wt: 161 | Shot: L

2022-23 stats: 41 GP | 2 G | 21 A | 23 P

55. Victor Sjoholm, D, HV 71 (SWEDEN)

DOB: 07/08/03 | Ht: 5-9 | Wt: 178 | Shot: R

2022-23 stats: 37 GP | 2 G | 8 A | 10 P

56. Roman Kukumberg, LW, Bratislava (SLOVAKIA)

DOB: 03/21/05 | Ht: 6-0.5 | Wt: 183 | Shot: L

2022-23 stats: 18 GP | 0 G | 1 A | 1 P

57. Sorum Unger, RW, Felix Leksand Jr. (SWEDEN-JR.)

DOB: 09/14/05 | Ht: 5-11.25 | Wt: 170 | Shot: R

2022-23 stats: 42 GP | 10 G | 36 A | 46 P

58. Oskar Asplund, D, Almtuna (SWEDEN-2)

DOB: 11/18/03 | Ht: 5-11 | Wt: 174 | Shot: L

2022-23 stats: 49 GP | 6 G | 24 A | 30 P

59. Daniil Karpovich, D, Yekaterinburg Jr. (RUSSIA-JR.)

DOB: 12/06/04 | Ht: 6-3 | Wt: 209 | Shot: L

2022-23 stats: 47 GP | 10 G | 25 A | 35 P

60. Samuel Barcik, D, Zvolen (SLOVAKIA)

DOB: 03/22/05 | Ht: 6-2.5 | Wt: 191 | Shot: R

2022-23 stats: 38 GP | 0 G | 2 A | 2 P

61. Hugo Pettersson, LW, HV 71 Jr. (SWEDEN-JR.)

DOB: 05/01/05 | Ht: 5-11.75 | Wt: 180 | Shot: R

2022-23 stats: 45 GP | 12 G | 15 A | 27 P

62. Kristian Kostadinski, D, Frolunda Jr. (SWEDEN-JR.)

DOB: 05/20/05 | Ht: 6-5 | Wt: 213 | Shot: L

2022-23 stats: 43 GP | 2 G | 8 A | 10 P

63. Rasmus Larsson, D, Vasteras Jr. (SWEDEN-JR.)

DOB: 02/09/04 | Ht: 6-3 | Wt: 200 | Shot: L

2022-23 stats: 50 GP | 16 G | 18 A | 34 P

64. Janne Peltonen, D, Karpat Jr. (FINLAND-JR.)

DOB: 03/22/05 | Ht: 6-3 | Wt: 174 | Shot: L

2022-23 stats: 40 GP | 3 G | 6 A | 9 P

65. Milton Oscarson, C, Orebro (SWEDEN)

DOB: 02/18/03 | Ht: 6-6 | Wt: 216 | Shot: L

2022-23 stats: 45 GP | 1 G | 2 A | 3 P

66. Magomed Sharakanov, D, Dynamo Moscow Jr. (RUSSIA-JR.)

DOB: 10/11/04 | Ht: 6-1 | Wt: 202 | Shot: L

2022-23 stats: 44 GP | 7 G | 25 A | 32 P

67. Jiri Felcman, C, Langnau Jr. (SWISS-JR.)

DOB: 04/17/05 | Ht: 6-4 | Wt: 198 | Shot: L

2022-23 stats: 40 GP | 10 G | 21 A | 31 P

68. Hugo Fransson, D, HV 71 Jr. (SWEDEN-JR.)

DOB: 08/03/04 | Ht: 5-11 | Wt: 176 | Shot: L

2022-23 stats: 27 GP | 4 G | 18 A | 22 P

69. Ivan Remezovskiy, D, SKA St. Petersburg Jr. (RUSSIA-JR.)

DOB: 02/08/05 | Ht: 6-1 | Wt: 167 | Shot: L

2022-23 stats: 45 GP | 0 G | 13 A | 13 P

70. Egor Smirnov, C, Cherepovets Jr. (RUSSIA-JR.)

DOB: 01/30/05 | Ht: 5-10 | Wt: 165 | Shot: L

2022-23 stats: 46 GP | 20 G | 21 A | 41 P

71. Theo Keilin, C, Skelleftea (SWEDEN)

DOB: 09/21/03 | Ht: 5-11 | Wt: 180 | Shot: L

2022-23 stats: 33 GP | 0 G | 1 A | 1 P

72. Jaromir Perez, RW, Liberec Jr. (CZECHIA-JR.)

DOB: 07/27/05 | Ht: 5-11 | Wt: 170 | Shot: L

2022-23 stats: 46 GP | 15 G | 13 A | 28 P

73. Petter Vesterheim, C, Mora Jr. (SWEDEN-JR.)

DOB: 09/30/04 | Ht: 5-11 | Wt: 165 | Shot: L

2022-23 stats: 41 GP | 12 G | 27 A | 39 P

74. Matteo Koci, D, Karlovy Vary Jr. (CZECHIA-JR.)

DOB: 06/07/05 | Ht: 6-0 | Wt: 167 | Shot: L

2022-23 stats: 36 GP | 7 G | 13 A | 20 P

75. Stepan Zvyagin, LW, Dinamo-Shinnik Jr. (RUSSIA-JR.)

DOB: 04/16/04 | Ht: 6-0 | Wt: 161 | Shot: L

2022-23 stats: 37 GP | 14 G | 19 A | 33 P

76. Zeteny Hadobas, D, Vasteras Jr. (SWEDEN-JR.)

DOB: 03/02/03 | Ht: 6-2 | Wt: 198 | Shot: L

2022-23 stats: 40 GP | 7 G | 23 A | 30 P

77. Matvei Maksimov, RW, Dynamo Moscow Jr. (RUSSIA-JR.)

DOB: 01/18/05 | Ht: 5-10 | Wt: 178 | Shot: L

2022-23 stats: 48 GP | 18 G | 19 A | 37 P

78. Adam Cedzo, LW, Trinec Jr. (CZECHIA-JR.)

DOB: 02/23/05 | Ht: 5-9.75 | Wt: 163 | Shot: R

2022-23 stats: 39 GP | 23 G | 23 A | 46 P

79. Denis Malov, LW, Omsk Jr. (RUSSIA-JR.)

DOB: 08/07/05 | Ht: 6-0 | Wt: 176 | Shot: L

2022-23 stats: 24 GP | 5 G | 6 A | 11 P

80. Dominik Petr, C, Lukko Jr. (FINLAND-JR.)

DOB: 04/30/05 | Ht: 6-2 | Wt: 172 | Shot: L

2022-23 stats: 18 GP | 1 G | 0 A | 1 P

81. Albert Schioldan, RW, HV 71 Jr. (SWEDEN-JR.)

DOB: 07/05/05 | Ht: 6-1.75 | Wt: 185 | Shot: R

2022-23 stats: 43 GP | 5 G | 8 A | 13 P

82. Hannes Hellberg, RW, Leksand Jr. (SWEDEN-JR.)

DOB: 09/03/04 | Ht: 6-1 | Wt: 185 | Shot: L

2022-23 stats: 42 GP | 34 G | 23 A | 57 P

83. Olle Karlsson, D, Orebro (SWEDEN-JR.)

DOB: 03/17/05 | Ht: 5-11.25 | Wt: 176 | Shot: R

2022-23 stats: 24 GP | 2 G | 2 A | 4 P

84. Matyas Adamek, LW, Karlovy Vary Jr. (CZECHIA-JR.)

DOB: 03/27/05 | Ht: 5-11 | Wt: 167 | Shot: L

2022-23 stats: 48 GP | 8 G | 21 A | 29 P

85. Ian Scherzer, C, Rogle Jr. (SWEDEN-JR.)

DOB: 07/03/05 | Ht: 6-0 | Wt: 183 | Shot: L

2022-23 stats: 30 GP | 3 G | 4 A | 7 P

86. Martin Matejicek, D, Jihlava Jr. (CZECHIA-JR.)

DOB: 08/04/05 | Ht: 6-1 | Wt: 205 | Shot: L

2022-23 stats: 44 GP | 5 G | 15 A | 20 P

87. Radel Zamaltdinov, RW, Irbis Kazan (RUSSIA-JR.)

DOB: 08/08/05 | Ht: 5-9 | Wt: 172 | Shot: L

2022-23 stats: 13 GP | 8 G | 4 A | 12 P

88. Artyom Kashtanov, C, Yekaterinburg Jr. (RUSSIA-JR.)

DOB: 12/09/04 | Ht: 6-6 | Wt: 190 | Shot: L

2022-23 stats: 43 GP | 15 G | 25 A | 40 P

89. Tom Leppa, C, Jokerit Jr. (FINLAND-JR.)

DOB: 07/31/05 | Ht: 6-0 | Wt: 174 | Shot: L

2022-23 stats: 45 GP | 19 G | 12 A | 31 P

90. Egor Solovyev, LW, CSKA Jr. (RUSSIA-JR.)

DOB: 07/17/05 | Ht: 6-0 | Wt: 198 | Shot: R

2022-23 stats: 29 GP | 6 G | 8 A | 14 P

91. Kirill Svischev, C, Chelyabinsk Jr. (RUSSIA-JR.)

DOB: 07/30/05 | Ht: 6-2 | Wt: 172 | Shot: L

2022-23 stats: 34 GP | 4 G | 6 A | 10 P

92. Arttu Alasiurua, C, Karpat Jr. (FINLAND-JR.)

DOB: 02/05/05 | Ht: 5-10.75 | Wt: 161 | Shot: L

2022-23 stats: 45 GP | 16 G | 14 A | 30 P

93. Igor Verbitsky, D, Dynamo Moscow Jr. (RUSSIA-JR.)

DOB: 08/23/05 | Ht: 5-10 | Wt: 185 | Shot: R

2022-23 stats: 44 GP | 3 G | 8 A | 11 P

94. Vilmer Alriksson, LW, Djurgarden Jr. (SWEDEN-JR.)

DOB: 02/18/05 | Ht: 6-6 | Wt: 214 | Shot: L

2022-23 stats: 43 GP | 12 G | 9 A | 21 P

95. Mario Patalakha, D, Dynamo Moscow Jr. (RUSSIA-JR.)

DOB: 09/03/05 | Ht: 6-1 | Wt: 180 | Shot: L

2022-23 stats: 46 GP | 3 G | 7 A | 10 P

96. Patrik Volas, D, Trinec Jr. (CZECHIA-JR.)

DOB: 04/11/05 | Ht: 6-4 | Wt: 209 | Shot: L

2022-23 stats: 44 GP | 5 G | 16 A | 21 P

97. Nikita Baklashev, D, Dynamo Moscow Jr. (RUSSIA-JR.)

DOB: 02/05/05 | Ht: 6-2 | Wt: 183 | Shot: L

2022-23 stats: 48 GP | 1 G | 10 A | 11 P

98. Jakub Bednarik, LW, Litvinov Jr. (CZECHIA-JR.)

DOB: 01/01/05 | Ht: 6-2 | Wt: 185 | Shot: L

2022-23 stats: 51 GP | 8 G | 17 A | 25 P

99. Rasmus Rudslatt, RW, AIK Jr. (SWEDEN-JR.)

DOB: 06/01/04 | Ht: 5-11.75 | Wt: 180 | Shot: R

2022-23 stats: 42 GP | 24 G | 22 A | 46 P

100. Axel Hurtig, D, Rogle Jr. (SWEDEN-JR.)

DOB: 06/10/05 | Ht: 6-3.5 | Wt: 202 | Shot: L

2022-23 stats: 34 GP | 2 G | 6 A | 8 P

101. Artem Karpov, D, Yaroslavl Jr. (RUSSIA-JR.)

DOB: 02/20/05 | Ht: 6-3 | Wt: 207 | Shot: L

2022-23 stats: 40 GP | 0 G | 7 A | 7 P

102. Emil Pyanov, C, Dynamo Moscow Jr. (RUSSIA-JR.)

DOB: 01/31/05 | Ht: 6-2 | Wt: 183 | Shot: L

2022-23 stats: 48 GP | 12 G | 15 A | 27 P

103. Ales Cech, D, Mlada Boleslav Jr. (CZECHIA-JR.)

DOB: 06/01/04 | Ht: 6-2.5 | Wt: 196 | Shot: L

2022-23 stats: 8 GP | 1 G | 0 A | 1 P

104. Petr Pavelec, LW, Vitkovice Jr. (CZECHIA-JR.)

DOB: 02/10/05 | Ht: 6-0 | Wt: 203 | Shot: L

2022-23 stats: 46 GP | 8 G | 5 A | 13 P

105. Jacob Sagadin, C, Vaxjo Jr. (SWEDEN-JR.)

DOB: 03/30/05 | Ht: 5-11.75 | Wt: 180 | Shot: L

2022-23 stats: 39 GP | 4 G | 10 A | 14 P

106. Simon Meier, C, Kloten Jr. (SWISS-JR.)

DOB: 05/10/05 | Ht: 5-7.75 | Wt: 150 | Shot: L

2022-23 stats: 30 GP | 10 G | 27 A | 37 P

107. Melvin Wersall, LW, Djurgarden Jr. (SWEDEN-JR.)

DOB: 01/26/05 | Ht: 5-11.75 | Wt: 158 | Shot: L

2022-23 stats: 31 GP | 14 G | 9 A | 23 P

108. Rainers Rullers, C, Zemgale (FINLAND-2)

DOB: 12/11/04 | Ht: 6-4 | Wt: 194 | Shot: L

2022-23 stats: 46 GP | 4 G | 6 A | 10 P

109. Linus Brandl, C, Mannheim Jr. (GERMANY-JR.)

DOB: 04/01/05 | Ht: 5-10.75 | Wt: 187 | Shot: R

2022-23 stats: 32 GP | 25 G | 22 A | 47 P

110. Daniel Alexander Jencko, C, Malmo Jr. (SWEDEN-JR.)

DOB: 01/09/05 | Ht: 5-11.25 | Wt: 165 | Shot: L

2022-23 stats: 41 GP | 11 G | 12 A | 23 P

111. Martin Johnsen, C, Farjestad Jr. (SWEDEN-JR.)

DOB: 03/07/04 | Ht: 5-10 | Wt: 179 | Shot: L

2022-23 stats: 34 GP | 13 G | 24 A | 37 P

112. Isac Hedqvist, C, Lulea Jr. (SWEDEN-JR.)

DOB: 03/22/05 | Ht: 5-9 | Wt: 158 | Shot: L

2022-23 stats: 41 GP | 14 G | 20 A | 34 P

113. Lenn Zehnder, RW, GCK Zurich Jr. (SWISS-JR.)

DOB: 03/15/05 | Ht: 5-8 | Wt: 170 | Shot: R

2022-23 stats: 47 GP | 23 G | 25 A | 48 P

114. Norwin Panocha, D, Eisbaren Berlin Jr. (GERMANY-JR.)

DOB: 02/24/05 | Ht: 6-1 | Wt: 178 | Shot: L

2022-23 stats: 34 GP | 6 G | 16 A | 22 P

115. Simon Bialy, D, Vitkovice Jr. (CZECHIA-JR.)

DOB: 07/14/05 | Ht: 5-11 | Wt: 174 | Shot: L

2022-23 stats: 52 GP | 2 G | 11 A | 13 P

116. Samu Bau, C, Ilves (FINLAND)

DOB: 04/20/04 | Ht: 6-5 | Wt: 214 | Shot: L

2022-23 stats: 25 GP | 1 G | 1 A | 2 P

117. Alexei Zaitsev, C, Dynamo Moscow Jr. (RUSSIA-JR.)

DOB: 03/01/05 | Ht: 5-10 | Wt: 146 | Shot: L

2022-23 stats: 48 GP | 9 G | 17 A | 26 P

118. Elmeri Laakso, D, Saipa (FINLAND)

DOB: 07/19/04 | Ht: 6-1 | Wt: 191 | Shot: L

2022-23 stats: 32 GP | 4 G | 7 A | 11 P

119. Maxim Pashchenko, D, Khanty-Mansiysk (RUSSIA-JR.)

DOB: 02/19/05 | Ht: 6-2 | Wt: 176 | Shot: L

2022-23 stats: 37 GP | 1 G | 5 A | 6 P

120. Nestor Noiva, RW, Jokerit Jr. (FINLAND-JR.)

DOB: 02/13/04 | Ht: 6-0 | Wt: 176 | Shot: R

2022-23 stats: 42 GP | 16 G | 27 A | 43 P

121. Ivan Ryabov, C, Krylja Sovetov Jr. (RUSSIA-JR.)

DOB: 01/26/05 | Ht: 5-11 | Wt: 185 | Shot: R

2022-23 stats: 33 GP | 9 G | 17 A | 26 P

122. Tomas Kralovic, D, Slovakia U18 (SLOVAKIA-2)

DOB: 08/28/05 | Ht: 6-3 | Wt: 198 | Shot: R

2022-23 stats: 24 GP | 2 G | 6 A | 8 P

123. Benjamin Rautiainen, RW, Tappara Jr. (FINLAND-JR.)

DOB: 06/12/05 | Ht: 5-11 | Wt: 165 | Shot: L

2022-23 stats: 30 GP | 10 G | 15 A | 25 P

124. Kevin Bicker, LW, Mannheim Jr. (GERMANY-JR.)

DOB: 01/29/05 | Ht: 5-11.75 | Wt: 176 | Shot: L

2022-23 stats: 20 GP | 10 G | 11 A | 21 P

125. Oiva Keskinen, C, Tappara Jr. (FINLAND-JR.)

DOB: 02/28/04 | Ht: 6-0 | Wt: 180 | Shot: L

2022-23 stats: 38 GP | 20 G | 21 A | 41 P

126. Bennet Rossmy, LW, Eisbaren Berlin Jr. (GERMANY)

DOB: 08/01/03 | Ht: 6-3 | Wt: 210 | Shot: L

2022-23 stats: 39 GP | 1 G | 3 A | 4 P

127. Dominik Cech, RW, Litvinov Jr. (CZECHIA-JR.)

DOB: 03/03/05 | Ht: 6-2 | Wt: 202 | Shot: L

2022-23 stats: 39 GP | 10 G | 8 A | 18 P

128. Niklas Seppanen, D, Karpat Jr. (FINLAND-JR.)

DOB: 01/27/05 | Ht: 6-0 | Wt: 187 | Shot: L

2022-23 stats: 26 GP | 2 G | 3 A | 5 P

129. Jiri Tichacek, D, Kladno (CZECHIA)

DOB: 01/30/03 | Ht: 5-9 | Wt: 170 | Shot: L

2022-23 stats: 39 GP | 0 G | 6 A | 6 P

130. Mark Sever, LW, Kloten Jr. (SWISS-JR.)

DOB: 01/10/05 | Ht: 5-11 | Wt: 170 | Shot: L

2022-23 stats: 46 GP | 25 G | 23 A | 48 P

131. Eric Schneller, D, Rogle Jr. (SWEDEN-JR.)

DOB: 06/16/05 | Ht: 5-10.75 | Wt: 183 | Shot: R

2022-23 stats: 18 GP | 1 G | 1 A | 2 P

132. Herman Berggren, D, Linkoping Jr. (SWEDEN-JR.)

DOB: 03/25/05 | Ht: 6-4 | Wt: 201 | Shot: L

2022-23 stats: 20 GP | 0 G | 1 A | 1 P

133. Jimi Junkkari, D, Pelicans Jr. (FINLAND-JR.)

DOB: 02/20/05 | Ht: 6-1.25 | Wt: 178 | Shot: L

2022-23 stats: 35 GP | 1 G | 5 A | 6 P

134. Joel Svensson, C, Vaxjo Jr. (SWEDEN-JR.)

DOB: 04/15/05 | Ht: 6-1.25 | Wt: 183 | Shot: R

2022-23 stats: 22 GP | 6 G | 6 A | 12 P

135. Kalle Kangas, D, Jokerit Jr. (FINLAND-JR.)

DOB: 02/01/05 | Ht: 6-3.5 | Wt: 205 | Shot: L

2022-23 stats: 42 GP | 1 G | 8 A | 9 P

136. Kalle Carlsson, C, Orebro Jr. (SWEDEN-JR.)

DOB: 03/02/05 | Ht: 5-11.75 | Wt: 172 | Shot: L

2022-23 stats: 44 GP | 11 G | 24 A | 35 P

137. Hugo Hell, D, Farjestad Jr. (SWEDEN-JR.)

DOB: 09/08/05 | Ht: 5-11.75 | Wt: 176 | Shot: L

2022-23 stats: 46 GP | 3 G | 11 A | 14 P

138. Casper Nassen, RW, Vasteras Jr. (SWEDEN-JR.)

DOB: 04/11/04 | Ht: 6-4 | Wt: 205 | Shot: R

2022-23 stats: 48 GP | 23 G | 17 A | 40 P

139. Otso Ylitalo, LW, Karpat Jr. (FINLAND-JR.)

DOB: 01/04/05 | Ht: 6-3 | Wt: 176 | Shot: L

2022-23 stats: 28 GP | 1 G | 2 A | 3 P

140. Niklas Talvikunnas, D, HPK Jr. (FINLAND-JR.)

DOB: 02/05/05 | Ht: 6-4 | Wt: 203 | Shot: R

2022-23 stats: 20 GP | 2 G | 3 A | 5 P

141. Elias Jansson, LW, Karpat Jr. (FINLAND-JR.)

DOB: 04/13/05 | Ht: 6-0 | Wt: 183 | Shot: L

2022-23 stats: 39 GP | 6 G | 13 A | 19 P

142. Radek Vyhlidal, D, Litvinov Jr. (CZECHIA-JR.)

DOB: 07/22/05 | Ht: 5-9 | Wt: 159 | Shot: R

2022-23 stats: 44 GP | 1 G | 11 A | 12 P

143. Elis Rix, LW, Vaxjo Jr. (SWEDEN-JR.)

DOB: 04/14/05 | Ht: 6-2 | Wt: 198 | Shot: L

2022-23 stats: 28 GP | 2 G | 5 A | 7 P

144. Andrej Paricka, C, Slovakia U18 (SLOVAKIA-2)

DOB: 05/03/05 | Ht: 6-2.5 | Wt: 167 | Shot: L

2022-23 stats: 22 GP | 1 G | 3 A | 4 P

North American goalies

1. Carson Bjarnason, Brandon (WHL)

DOB: 06/30/05 | Ht: 6-3 | Wt: 186 | Catches: L

2022-23 stats: 47 GP | 3.08 GAA | 0.9 SV% | 3 SO

2. Michael Hrabal, Omaha (USHL)

DOB: 01/20/05 | Ht: 6-6.25 | Wt: 209 | Catches: L

2022-23 stats: 31 GP | 2.86 GAA | 0.908 SV% | 3 SO

3. Trey Augustine, USA U-18 (NTDP)

DOB: 02/23/05 | Ht: 6-1.25 | Wt: 183 | Catches: L

2022-23 stats: 26 GP | 2.32 GAA | 0.922 SV% | 1 SO

4. Scott Ratzlaff, Seattle (WHL)

DOB: 03/09/05 | Ht: 6-0.5 | Wt: 175 | Catches: L

2022-23 stats: 34 GP | 2.15 GAA | 0.918 SV% | 5 SO

5. Jacob Fowler, Youngstown (USHL)

DOB: 11/24/04 | Ht: 6-1 | Wt: 212 | Catches: L

2022-23 stats: 38 GP | 2.35 GAA | 0.919 SV% | 5 SO

6. Adam Gajan, Chippewa (NAHL)

DOB: 05/06/04 | Ht: 6-2.5 | Wt: 167 | Catches: L

2022-23 stats: 34 GP | 2.57 GAA | 0.917 SV% | 1 SO

7. Stephen Peck, Avon Old Farms (HIGH-CT)

DOB: 01/18/05 | Ht: 6-2 | Wt: 170 | Catches: L

2022-23 stats: 28 GP | 1.27 GAA | 0.948 SV% | 0 SO

8. Carsen Musser, USA U-18 (NTDP)

DOB: 05/19/05 | Ht: 6-4 | Wt: 215 | Catches: L

2022-23 stats: 25 GP | 3.17 GAA | 0.89 SV% | 0 SO

9. Tomas Suchanek, Tri-City (WHL)

DOB: 04/30/03 | Ht: 6-0.5 | Wt: 180 | Catches: L

2022-23 stats: 46 GP | 3.05 GAA | 0.912 SV% | 1 SO

10. Jan Spunar, Portland (WHL)

DOB: 05/30/04 | Ht: 6-3 | Wt: 185 | Catches: L

2022-23 stats: 31 GP | 2.61 GAA | 0.908 SV% | 0 SO

11. Quentin Miller, Quebec (QMJHL)

DOB: 12/23/04 | Ht: 6-2.25 | Wt: 183 | Catches: L

2022-23 stats: 20 GP | 2.11 GAA | 0.911 SV% | 2 SO

12. Nathaniel Day, Flint (OHL)

DOB: 02/04/05 | Ht: 6-2.25 | Wt: 181 | Catches: L

2022-23 stats: 32 GP | 3.91 GAA | 0.874 SV% | 0 SO

13. Charlie Robertson, North Bay (OHL)

DOB: 04/02/05 | Ht: 6-3 | Wt: 167 | Catches: L

2022-23 stats: 21 GP | 3.17 GAA | 0.892 SV% | 3 SO

14. Samuel Urban, Sioux City (USHL)

DOB: 05/01/05 | Ht: 6-0.75 | Wt: 196 | Catches: L

2022-23 stats: 4 GP | 2.81 GAA | 0.918 SV% | 0 SO

15. Zachary Bowen, London (OHL)

DOB: 04/25/05 | Ht: 6-2.5 | Wt: 176 | Catches: L

2022-23 stats: 26 GP | 3.1 GAA | 0.899 SV% | 1 SO

16. Hampton Slukynsky, Warroad (HIGH-MN)

DOB: 07/02/05 | Ht: 6-1.25 | Wt: 179 | Catches: L

2022-23 stats: 30 GP | 1.46 GAA | 0.941 SV% | 9 SO

17. Rudy Guimond, Taft School (HIGH-CT)

DOB: 05/19/05 | Ht: 6-2.5 | Wt: 166 | Catches: L

2022-23 stats: 28 GP | 2.33 GAA | 0.943 SV% | 0 SO

18. Max Lundgren, Des Moines (USHL)

DOB: 04/03/02 | Ht: 6-4.5 | Wt: 234 | Catches: L

2022-23 stats: 40 GP | 2.69 GAA | 0.911 SV% | 4 SO

19. Jackson Unger, Moose Jaw (WHL)

DOB: 01/13/05 | Ht: 6-1 | Wt: 179 | Catches: R

2022-23 stats: 33 GP | 4.19 GAA | 0.867 SV% | 0 SO

20. Cameron Korpi, Tri-City (USHL)

DOB: 05/26/04 | Ht: 6-2.5 | Wt: 153 | Catches: L

2022-23 stats: 20 GP | 2.49 GAA | 0.91 SV% | 1 SO

21. Daniel Heroux, Kimball Union (HIGH-NH)

DOB: 01/14/05 | Ht: 6-1 | Wt: 190 | Catches: L

2022-23 stats: 33 GP | 2.27 GAA | 0.928 SV% | 0 SO

22. Patriks Berzins, Tri-City (USHL)

DOB: 08/30/03 | Ht: 6-1 | Wt: 164 | Catches: L

2022-23 stats: 15 GP | 2.64 GAA | 0.888 SV% | 1 SO

23. Cooper Michaluk, Spokane (WHL)

DOB: 01/23/05 | Ht: 6-1 | Wt: 166 | Catches: L

2022-23 stats: 37 GP | 4.3 GAA | 0.879 SV% | 0 SO

24. Riley Mercer, Drummondville (QMJHL)

DOB: 03/31/04 | Ht: 6-1.75 | Wt: 203 | Catches: L

2022-23 stats: 22 GP | 3.07 GAA | 0.902 SV% | 1 SO

25. Charlie Schenkel, Sault Ste. Marie (OHL)

DOB: 08/16/04 | Ht: 6-5.75 | Wt: 197 | Catches: R

2022-23 stats: 31 GP | 3.49 GAA | 0.894 SV% | 2 SO

26. Dylan Ernst, Kamloops (WHL)

DOB: 02/06/04 | Ht: 6-1.5 | Wt: 196 | Catches: L

2022-23 stats: 53 GP | 2.69 GAA | 0.906 SV% | 2 SO

27. Owen Flores, Niagara (OHL)

DOB: 05/09/04 | Ht: 6-1.75 | Wt: 178 | Catches: L

2022-23 stats: 42 GP | 4.59 GAA | 0.891 SV% | 0 SO

28. Thomas Milic, Seattle (WHL)

DOB: 04/14/03 | Ht: 6-0.25 | Wt: 179 | Catches: L

2022-23 stats: 33 GP | 2.08 GAA | 0.928 SV% | 4 SO

29. Andrew Oke, Saginaw (OHL)

DOB: 03/26/04 | Ht: 6-1.75 | Wt: 194 | Catches: L

2022-23 stats: 24 GP | 3.45 GAA | 0.892 SV% | 0 SO

30. Joshua Fleming, Acadie-Bathurst (QMJHL)

DOB: 11/10/04 | Ht: 6-0 | Wt: 140 | Catches: L

2022-23 stats: 40 GP | 3.6 GAA | 0.903 SV% | 1 SO

31. Tim Metzger, Everett (WHL)

DOB: 03/17/05 | Ht: 6-5.25 | Wt: 192 | Catches: L

2022-23 stats: 17 GP | 3.35 GAA | 0.888 SV% | 0 SO

32. Corbin Votary, Owen Sound (OHL)

DOB: 04/12/04 | Ht: 6-2.5 | Wt: 198 | Catches: R

2022-23 stats: 30 GP | 3.72 GAA | 0.883 SV% | 0 SO

International goalies

1. Alexander Hellnemo, Skelleftea Jr. (SWEDEN-JR.)

DOB: 01/05/04 | Ht: 6-2 | Wt: 183 | Catches: L

2022-23 stats: 23 GP | 2.31 GAA | 0.916 SV% | 2 SO

2. Juha Jatkola, Kalpa (FINLAND)

DOB: 09/12/02 | Ht: 6-1 | Wt: 176 | Catches: L

2022-23 stats: 40 GP | 2.16 GAA | 0.903 SV% | 5 SO

3. Ian Blomquist, Vasteras (SWEDEN-2)

DOB: 03/29/03 | Ht: 6-2.5 | Wt: 187 | Catches: R

2022-23 stats: 17 GP | 2.97 GAA | 0.904 SV% | 1 SO

4. Noa Vali, TPS Jr. (FINLAND-JR.)

DOB: 04/19/05 | Ht: 6-0 | Wt: 159 | Catches: L

2022-23 stats: 29 GP | 2.38 GAA | 0.912 SV% | 3 SO

5. Lukas Matecha, Pardubice Jr. (CZECHIA-JR.)

DOB: 03/21/05 | Ht: 6-3 | Wt: 187 | Catches: L

2022-23 stats: 32 GP | 2.54 GAA | 0.918 SV% | 2 SO

6. Damian Clara, Farjestad Jr. (SWEDEN-JR.)

DOB: 01/13/05 | Ht: 6-6 | Wt: 214 | Catches: L

2022-23 stats: 35 GP | 2.79 GAA | 0.903 SV% | 0 SO

7. Visa Vedenpaa, Karpat Jr. (FINLAND-JR.)

DOB: 05/11/05 | Ht: 6-2 | Wt: 170 | Catches: L

2022-23 stats: 31 GP | 2.72 GAA | 0.886 SV% | 3 SO

8. Aksels Ozols, HS Riga (LATVIA)

DOB: 02/09/05 | Ht: 6-1 | Wt: 155 | Catches: L

2022-23 stats: 17 GP | 2.98 GAA | 0.898 SV% | 0 SO

9. Ruslan Khazheyev, Chelyabinsk Jr. (RUSSIA-JR.)

DOB: 11/20/04 | Ht: 6-4 | Wt: 201 | Catches: L

2022-23 stats: 23 GP | 2.38 GAA | 0.923 SV% | 2 SO

10. Adam Dybal, Karlovy Vary Jr. (CZECHIA-JR.)

DOB: 09/02/05 | Ht: 6-1 | Wt: 166 | Catches: L

2022-23 stats: 44 GP | 1.85 GAA | 0.942 SV% | 8 SO

11. Jani Lampinen, K-Espoo (FINLAND-2)

DOB: 02/14/03 | Ht: 6-2 | Wt: 185 | Catches: L

2022-23 stats: 24 GP | 2.35 GAA | 0.902 SV% | 0 SO

12. Egor Zavragin, Khanty-Mansiysk Jr. (RUSSIA-JR.)

DOB: 08/23/05 | Ht: 6-2.5 | Wt: 183 | Catches: L

2022-23 stats: 21 GP | 2.49 GAA | 0.92 SV% | 1 SO