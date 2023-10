John Buccigross previews the start of the NHL season with plenty of intriguing storylines, including the Golden Knights' attempt at a repeat and Connor Bedard's Blackhawks debut. (2:03)

The 2023-24 NHL season begins Tuesday night with a tripleheader on ESPN and ESPN+, but we're looking beyond those games.

Will the Vegas Golden Knights repeat as Stanley Cup champs? Which team will top the standings in each division? Who will take home all of the individual hardware?

We've gathered our cross-platform ESPN hockey family together to predict the winners of each division, along with the Stanley Cup champion and the players who will win all of the major awards.

Power Rankings, key intel

Jump ahead:

Atlantic | Metropolitan

Central | Pacific | Cup

Hart | Ross | Richard

Norris | Vezina | Calder

Atlantic Division

Sean Allen: Maple Leafs

John Buccigross: Panthers

Ryan Callahan: Maple Leafs

Cassie Campbell-Pascall: Maple Leafs

Sachin Chandan: Panthers

Ryan S. Clark: Maple Leafs

Ray Ferraro: Maple Leafs

Leah Hextall: Maple Leafs

Emily Kaplan: Maple Leafs

Tim Kavanagh: Maple Leafs

Hilary Knight: Lightning

Peter Lawrence-Riddell: Maple Leafs

Steve Levy: Maple Leafs

Vince Masi: Maple Leafs

Victoria Matiash: Maple Leafs

Sean McDonough: Maple Leafs

Mark Messier: Maple Leafs

AJ Mleczko: Maple Leafs

Mike Monaco: Maple Leafs

Arda Öcal: Maple Leafs

Kristen Shilton: Maple Leafs

Bob Wischusen: Maple Leafs

Greg Wyshynski: Maple Leafs

Totals: Maple Leafs (20), Panthers (2), Lightning (1)

Metro Division

Sean Allen: Hurricanes

John Buccigross: Devils

Ryan Callahan: Devils

Cassie Campbell-Pascall: Penguins

Sachin Chandan: Penguins

Ryan S. Clark: Devils

Ray Ferraro: Devils

Leah Hextall: Devils

Emily Kaplan: Hurricanes

Tim Kavanagh: Devils

Hilary Knight: Hurricanes

Peter Lawrence-Riddell: Devils

Steve Levy: Penguins

Vince Masi: Hurricanes

Victoria Matiash: Devils

Sean McDonough: Hurricanes

Mark Messier: Hurricanes

AJ Mleczko: Devils

Mike Monaco: Hurricanes

Arda Öcal: Devils

Kristen Shilton: Hurricanes

Bob Wischusen: Hurricanes

Greg Wyshynski: Devils

Totals: Devils (11), Hurricanes (9), Penguins (3)

Central Division

Sean Allen: Stars

John Buccigross: Avalanche

Ryan Callahan: Avalanche

Cassie Campbell-Pascall: Avalanche

Sachin Chandan: Stars

Ryan S. Clark: Avalanche

Ray Ferraro: Avalanche

Leah Hextall: Stars

Emily Kaplan: Avalanche

Tim Kavanagh: Avalanche

Hilary Knight: Avalanche

Peter Lawrence-Riddell: Stars

Steve Levy: Wild

Vince Masi: Stars

Victoria Matiash: Avalanche

Sean McDonough: Avalanche

Mark Messier: Avalanche

AJ Mleczko: Stars

Mike Monaco: Stars

Arda Öcal: Stars

Kristen Shilton: Stars

Bob Wischusen: Stars

Greg Wyshynski: Avalanche

Totals: Avalanche (12), Stars (10), Wild (1)

Pacific Division

Sean Allen: Oilers

John Buccigross: Oilers

Ryan Callahan: Oilers

Cassie Campbell-Pascall: Oilers

Sachin Chandan: Kraken

Ryan S. Clark: Golden Knights

Ray Ferraro: Oilers

Leah Hextall: Golden Knights

Emily Kaplan: Oilers

Tim Kavanagh: Kings

Hilary Knight: Oilers

Peter Lawrence-Riddell: Oilers

Steve Levy: Golden Knights

Vince Masi: Oilers

Victoria Matiash: Oilers

Sean McDonough: Golden Knights

Mark Messier: Oilers

AJ Mleczko: Golden Knights

Mike Monaco: Oilers

Arda Öcal: Oilers

Kristen Shilton: Oilers

Bob Wischusen: Kings

Greg Wyshynski: Oilers

Totals: Oilers (15), Golden Knights (5), Kings (2), Kraken (1)

Stanley Cup champ

Sean Allen: Maple Leafs

John Buccigross: Avalanche

Ryan Callahan: Hurricanes

Cassie Campbell-Pascall: Avalanche

Sachin Chandan: Stars

Ryan S. Clark: Golden Knights

Ray Ferraro: Oilers

Leah Hextall: Hurricanes

Emily Kaplan: Golden Knights

Tim Kavanagh: Stars

Hilary Knight: Avalanche

Peter Lawrence-Riddell: Hurricanes

Steve Levy: Maple Leafs

Vince Masi: Hurricanes

Victoria Matiash: Avalanche

Sean McDonough: Hurricanes

Mark Messier: Golden Knights

AJ Mleczko: Hurricanes

Mike Monaco: Hurricanes

Arda Öcal: Maple Leafs

Kristen Shilton: Hurricanes

Bob Wischusen: Hurricanes

Greg Wyshynski: Oilers

Totals: Hurricanes (9), Avalanche (4), Maple Leafs (3), Golden Knights (3), Stars (2), Oilers (2)

Hart Trophy (MVP)

Sean Allen: Auston Matthews

John Buccigross: Connor McDavid

Ryan Callahan: Connor McDavid

Cassie Campbell-Pascall: Connor McDavid

Sachin Chandan: Nathan MacKinnon

Ryan S. Clark: Jack Hughes

Ray Ferraro: Connor McDavid

Leah Hextall: Connor McDavid

Emily Kaplan: Connor McDavid

Tim Kavanagh: Auston Matthews

Hilary Knight: Connor McDavid

Peter Lawrence-Riddell: Connor McDavid

Steve Levy: Connor McDavid

Vince Masi: Connor McDavid

Victoria Matiash: Connor McDavid

Sean McDonough: Connor McDavid

Mark Messier: Connor McDavid

AJ Mleczko: Connor McDavid

Mike Monaco: Connor McDavid

Arda Öcal: Jack Hughes

Kristen Shilton: Auston Matthews

Bob Wischusen: Connor McDavid

Greg Wyshynski: Elias Pettersson

Totals: McDavid (16), Matthews (3), Hughes (2), MacKinnon (1), Pettersson (1)

Art Ross Trophy (points leader)

Sean Allen: Connor McDavid

John Buccigross: Connor McDavid

Ryan Callahan: Connor McDavid

Cassie Campbell-Pascall: Connor McDavid

Sachin Chandan: Connor McDavid

Ryan S. Clark: Nikita Kucherov

Ray Ferraro: Connor McDavid

Leah Hextall: Connor McDavid

Emily Kaplan: Connor McDavid

Tim Kavanagh: Connor McDavid

Hilary Knight: Connor McDavid

Peter Lawrence-Riddell: Connor McDavid

Steve Levy: Connor McDavid

Vince Masi: Connor McDavid

Victoria Matiash: Connor McDavid

Sean McDonough: Connor McDavid

Mark Messier: Connor McDavid

AJ Mleczko: Connor McDavid

Mike Monaco: Connor McDavid

Arda Öcal: Connor McDavid

Kristen Shilton: Connor McDavid

Bob Wischusen: Connor McDavid

Greg Wyshynski: Connor McDavid

Totals: McDavid (22), Kucherov (1)

Rocket Richard Trophy (goals leader)

Sean Allen: Auston Matthews

John Buccigross: Auston Matthews

Ryan Callahan: Auston Matthews

Cassie Campbell-Pascall: Auston Matthews

Sachin Chandan: Tage Thompson

Ryan S. Clark: Connor McDavid

Ray Ferraro: Auston Matthews

Leah Hextall: Auston Matthews

Emily Kaplan: Jason Robertson

Tim Kavanagh: Tage Thompson

Hilary Knight: Auston Matthews

Peter Lawrence-Riddell: Auston Matthews

Steve Levy: David Pastrnak

Vince Masi: Leon Draisaitl

Victoria Matiash: Mikko Rantanen

Sean McDonough: Connor McDavid

Mark Messier: Auston Matthews

AJ Mleczko: Auston Matthews

Mike Monaco: Auston Matthews

Arda Öcal: Auston Matthews

Kristen Shilton: David Pastrnak

Bob Wischusen: Connor McDavid

Greg Wyshynski: Connor McDavid

Totals: Matthews (12), McDavid (4), Thompson (2), Pastrnak (2), Robertson (1), Draisaitl (1), Rantanen (1)

Norris Trophy (best defenseman)

Sean Allen: Rasmus Dahlin

John Buccigross: Cale Makar

Ryan Callahan: Cale Makar

Cassie Campbell-Pascall: Cale Makar

Sachin Chandan: Rasmus Dahlin

Ryan S. Clark: Miro Heiskanen

Ray Ferraro: Cale Makar

Leah Hextall: Miro Heiskanen

Emily Kaplan: Cale Makar

Tim Kavanagh: Adam Fox

Hilary Knight: Erik Karlsson

Peter Lawrence-Riddell: Cale Makar

Steve Levy: Miro Heiskanen

Vince Masi: Miro Heiskanen

Victoria Matiash: Rasmus Dahlin

Sean McDonough: Erik Karlsson

Mark Messier: Cale Makar

AJ Mleczko: Cale Makar

Mike Monaco: Cale Makar

Arda Öcal: Quinn Hughes

Kristen Shilton: Rasmus Dahlin

Bob Wischusen: Cale Makar

Greg Wyshynski: Cale Makar

Totals: Makar (11), Dahlin (4), Heiskanen (4), Karlsson (2), Fox (1), Hughes (1)

Vezina Trophy (best goaltender)

Sean Allen: Jake Oettinger

John Buccigross: Jake Oettinger

Ryan Callahan: Igor Shesterkin

Cassie Campbell-Pascall: Connor Hellebuyck

Sachin Chandan: Jake Oettinger

Ryan S. Clark: Juuse Saros

Ray Ferraro: Ilya Sorokin

Leah Hextall: Connor Hellebuyck

Emily Kaplan: Ilya Sorokin

Tim Kavanagh: Jake Oettinger

Hilary Knight: Ilya Sorokin

Peter Lawrence-Riddell: Ilya Sorokin

Steve Levy: Connor Hellebuyck

Vince Masi: Juuse Saros

Victoria Matiash: Filip Gustavsson

Sean McDonough: Igor Shesterkin

Mark Messier: Igor Shesterkin

AJ Mleczko: Ilya Sorokin

Mike Monaco: Ilya Sorokin

Arda Öcal: Ilya Sorokin

Kristen Shilton: Igor Shesterkin

Bob Wischusen: Ilya Sorokin

Greg Wyshynski: Juuse Saros

Totals: Sorokin (8), Oettinger (4), Shesterkin (4), Hellebuyck (3), Saros (3), Gustavsson (1)

play 1:17 Why Connor Bedard's NHL debut is one of the most anticipated John Buccigross talks about why there is plenty of buzz around the Blackhawks debut of Connor Bedard.

Calder Trophy (rookie of the year)

Sean Allen: Connor Bedard

John Buccigross: Adam Fantilli

Ryan Callahan: Connor Bedard

Cassie Campbell-Pascall: Adam Fantilli

Sachin Chandan: Connor Bedard

Ryan S. Clark: Connor Bedard

Ray Ferraro: Connor Bedard

Leah Hextall: Connor Bedard

Emily Kaplan: Connor Bedard

Tim Kavanagh: Logan Cooley

Hilary Knight: Connor Bedard

Peter Lawrence-Riddell: Connor Bedard

Steve Levy: Adam Fantilli

Vince Masi: Logan Cooley

Victoria Matiash: Connor Bedard

Sean McDonough: Connor Bedard

Mark Messier: Connor Bedard

AJ Mleczko: Connor Bedard

Mike Monaco: Connor Bedard

Arda Öcal: Connor Bedard

Kristen Shilton: Connor Bedard

Bob Wischusen: Connor Bedard

Greg Wyshynski: Logan Cooley

Totals: Bedard (17), Fantilli (3), Cooley (3)