Super Rugby Pacific 2024: Round 2 line-ups verdicts odds

They have a new coach in Les Kiss, but Queensland Reds really need to step up regardless with a stable group of players who have underperformed as a unit, the ESPN Scrum Reset crew agree. (2:40)

Open Extended Reactions

Super Rugby Pacific kicked off with both some tight games and blowout results, but now all eyes turn to Melbourne for the third edition of Super Round!

While things off the field are looking grim for the Rebels, there promises to be plenty of fireworks on the field when all 12 teams descend on AAMI Park.

Check out all the team lists, key ins and outs, odds and our tips below.

Jump ahead to a particular game by clicking on the links below.

Highlanders vs. Blues | Rebels vs. Force | Moana vs. Drua | Crusaders vs. Waratahs | Chiefs vs. Brumbies | Hurricanes vs. Reds

Friday, March 1

Highlanders vs. Blues, AAMI Park, Melbourne, 5:05pm [AEDT]

Highlanders: Jacob Ratumaitavuki-Kneepkens, Timoci Tavatavanawai, Tanielu Tele'a, Sam Gilbert, Jona Nareki, Rhys Patchell, Folau Fakatava; Hugh Renton, Billy Harmon, Sean Withy, Max Hicks, Pari Pari Parkinson, Jermaine Ainsley, Ethan de Groot, Henry Bell.

Replacements: Ricky Jackson, Daniel Lienert-Brown, Saula Ma'u, Fabian Holland, Nikora Broughton, Nathan Hastie, Ajay Faleafaga, Jonah Lowe

Blues: Zarn Sullivan, Mark Tele'a, AJ Lam, Bryce Heem, Caleb Clarke, Stephen Perofeta, Taufa Funaki; Hoskins Sotutu, Dalton Papali'i, Akira Ioane, Sam Darry, Laghlan McWhannell, Marcel Renata, Ricky Riccitelli, Ofa Tu'ungafasi.

Replacements: Soane Vikena, Joshua Fusitu'a, Angus Ta'avao, Josh Beehre, Adrian Choat, Sam Nock, Harry Plummer, Cole Forbes.

Odds [tab.com.au]: Highlanders $4.40, +12.5 $1.85; Blues $1.20, -12.5 $1.97

Verdict:

Tip:

The Crusaders will be looking for a bounce-back win when they face the Waratahs at Super Round this weekend SANKA VIDANAGAMA/AFP via Getty Images

DOWNLOAD THE ESPN SCRUM RESET PODCAST HERE!

Rebels vs. Force, AAMI Park, Melbourne 7:35pm [AEDT]

Rebels: Matt Gibbon, Alex Mafi, Taniela Tupou, Josh Canham, Lukhan Salakaia-Loto, Josh Kemeny, Brad Wilkin, Rob Leota (c), James Tuttle, Carter Gordon, Filipo Daugunu, David Feliuai, Matt Proctor, Andrew Kellaway, Lachie Anderson, Matt Proctor, David Feliuai, Filipo Daugunu, Carter Gordon, James Tuttle; Rob Leota, Brad Wilkin, Josh Kemeny, Lukhan Salakaia-Loto, Josh Canham, Taniela Tupou, Alex Mafi, Matt Gibbon.

Replacements: Jordan Uelese, Isaac Kailea, Sam Talakai, Tuaina Taii Tualima, Vaiolini Ekuasi, Ryan Louwrens, Jake Strachan, Nick Jooste

Force: Max Burey, Harry Potter, Sam Spinhk, Hamish Stewart, Chase Tiatia, Ben Donaldson, Nic White, Will Harris, Carlo Tizzano, Michael Wells, Thomas Franklin, Jeremy Williams, Santiago Medrano, Tom Horton, Ryan Coxon.

Replacements: Feleti Kaitu'u, Charlie Hancock, Tiaan Tauakipulu, Tim Anstee, Lopeti Faifua, Ollie Callan, Issak Fines-Leleiwasa, George Poolman

Odds: [tab.com.au] Rebels $1.45, -5.5; Force $2.70, +5.5 $1.95

Verdict:

Tip:

Saturday, March 2

Moana Pasifika vs. Fijian Drua, AAMI Park, Melbourne, 5:00pm [AEDT]

Moana: Danny Toala, Nigel Ah Wong, Henry Taefu, Julian Savea, Viliami Fine, William Havili, Ereatara Enari, Lotu Inisi, Sione Havili Talitui, Jacob Norris, Allan Craig, Tom Savage, Sione Mafileo, Sama Malolo, Abraham Pole.

Replacements: Samiuela Moli, Sateka Latu, Sekope Kepu, Ola Tauelangi, Irie Papuni, Aiesa Halo, Christian Lealiifano, Kyren Taumoefolau.

Drua: Isikeli Rabitu, Epeli Mom, Iosefo Masio, Apisalome Vota, Selestino Ravutaumada, Isaiah Armstrong-Ravula, Frank Lomani, Meli Derenalagi, Ella Canakaivata, Etonia Waqa, Isoa Nasilasila, Mesake Vocevoce, Mesake Doge, Tevita Ikanivere, Livai Natavee

Replacements: Mesulame Dolokoto, Haereiti Hetet, Jone Koroiduadua, Te Ahiwaru Cirikidaveta, Vilive Miramira, Simione Kuruvoli, Kemu Valetini, Junior Ratuva

Odds: [tab.com.au] Moana $2.80, +6.5 $1.90; Drua $1.42, -6.5 $1.90

Verdict:

Tip:

Crusaders vs. Waratahs, AAMI Park, Melbourne, 7:35pm [AEDT]

Crusaders: Chay Fihaki, Sevu Reece, Levi Aumua, David Havili, Macca Springer, Taha Kemara, Noah Hotham; Cullen Grace, Tom Christie, Dominic Gardiner, Quinten Strange, Scott Barrett , Fletcher Newell, George Bell, George Bower.

Replacements: Quentin MacDonald, Joe Moody, Owen Franks, Jamie Hannah, Christian Lio-Willie, Mitchell Drummond, Ryan Crotty, Dallas McLeod.

Waratahs: Max Jorgensen, Mark Nawaqanitawase, Harry Wilson, JOey Walton, Dylan Pietsch, Tane Edmed, Jake Gordon; Langi Gleeson, Charlie Gamble, Fergus Lee-Warner, Hugh Sinclair, Jed Holloway, Harry Johnson-Homes, Mahe Vailanu, Angus Bell.

Replacements: Julian Heaven, Hayden Thompson-Stringer, Daniel Botha, Miles Amatosero, Ned Hanigan, Teddy Wilson Mosese Tuipulotu, Triston Reilly

Odds: [tab.com.au] Crusaders $1.06, -19.5 $1.95; Waratahs $8.50, +19.5 $1.85

Verdict:

Tip:

Sunday, March 3

Chiefs vs. Brumbies, AAMI Park, Melbourne, 2:00pm [AEDT]

Chiefs: Shaun Stevenson, Liam Coombes-Fabling, Anton Lienert-Brown, Rameka Poihipi, Etene Nanai-Seturo, Damian McKenzie, Xavier Roe, Luke Jacobson, Kaylum Boshier, Samipeni Finau, Tupou Vaa'i, Manaaki Selby-Rickit, George Dyer, Bradley Slater, Ollie Norris.

Replacements: Samisoni Taukei'aho, Jared Proffit, Reuben O'Neill, Naitoa Ah Kuoi, Simon Parker, Cortez Ratima, Josh Ioane, Daniel Rona.

Brumbies: Tom Wright, Andy Muirhead, Len Ikitau, Ollie Sapsford, Corey Toole, Noah Lolesio, Ryan Lonergan, Charlie Cale, Luke Reimer, Rob Valetini, Tom Hooper, Nick Frost, Sosefo Kautai, Lachlan Lonergan, James Slipper.

Replacements: Samisoni Taukei'aho, Jared Proffit, Reuben O'Neill, Naitoa Ah Kuoi, Simon Parker, Cortez Ratima, Josh Ioane, Daniel Rona.

Odds: [tab.com.au] Chiefs $1.30, -9.5 $1.95; Brumbies $3.40, +9.5 $1.85

Verdict:

Tip:

Hurricanes vs. Queensland Reds, AAMI Park, 4:35pm [AEDT]

Hurricanes:

Replacements:

Reds: Jordan Petaia, Suliasi Vunivali, Josh Flook, Hunter Paisami, Jock Campbell, Tom Lynagh, Tate McDermott, Harry Wilson, Fraser McReight, Liam Wright, Ryan Smith, Seru Uru, Zane Nonggorr, Matt Faessler.

Replacements: Shaun Stevenson, Liam Coombes-Fabling, Anton Lienert-Brown, Rameka Poihipi, Etene Nanai-Seturo, Damian McKenzie, Xavier Roe, Luke Jacobson, Kaylum Boshier, Samipeni Finau, Tupou Vaa'i, Manaaki Selby-Rickit, George Dyer, Bradley Slater, Ollie Norris.

Odds: [tab.com.au] Hurricanes $1.28, -10.5 $1.95; Reds $3.60, +10.5 $1.87

Verdict:

Tip: