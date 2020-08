Mark Ogden dissects the fixtures for the upcoming Premier League season, focusing on a possible title decider. (1:11)

Relegated AFC Bournemouth and Watford have both been handed home games on the first day of the new EFL Championship season as they look to bounce back to the Premier League at the first attempt.

- Click here to view the Championship fixtures in full

Selected EFL Championship fixtures will be streamed live on ESPN+ (US only) throughout the season, which for 2020-21 will also feature live Bundesliga games for the first time. All the EFL playoffs, plus selected FA Cup and Carabao Cup game are also available live on ESPN+, as well as many other leagues and competitions.

Bournemouth, now managed by Jason Tindall after the club parted ways with Eddie Howe following relegation, will start against Blackburn Rovers at the Vitality Stadium, while Vladimir Ivic's first game as Watford boss is at home to Middlesbrough.

Norwich City, who have stuck with manager Daniel Farke despite dropping into the Championship, face a trip to Huddersfield Town for their opening fixture. Bournemouth and Norwich City will meet in the first battle of the relegated sides on Sept. 26.

Brentford, who missed out on a place in the Premier League when losing 2-1 to Fulham in the playoff final, travel to Birmingham before opening their new ground, albeit behind closed doors, against Huddersfield over the second weekend.

Sheffield Wednesday begin their bid to overturn a 12-point deduction for breaking profit and sustainability rules away to Cardiff. Wycombe Wanderers, in the second tier for the first time in their history, are at home to fellow Championship newboys Rotherham United.

Wayne Rooney's Derby County, who are awaiting a verdict on their own profit and sustainability charge, will take on Reading at Pride Park.

- Stream selected Championship games LIVE on ESPN+

- Premier League fixtures 2020-21

Saturday, Oct. 24 sees the first East Midlands derby between Nottingham Forest and Derby County at the City Ground, with the return on Feb. 27. Cardiff host Swansea in the South Wales derby on Dec. 12, and the reverse fixture falls on March 20.

Check out the full fixture list for the 2020-21 EFL Championship season. All fixtures will be subject to change for television coverage.

Saturday, Sept. 12, 2020

A.F.C. Bournemouth v Blackburn Rovers

Barnsley v Luton Town

Birmingham City v Brentford

Bristol City v Coventry City

Cardiff City v Sheffield Wednesday

Derby County v Reading

Huddersfield Town v Norwich City

Millwall v Stoke City

Preston North End v Swansea City

Queens Park Rangers v Nottingham Forest

Watford v Middlesbrough

Wycombe Wanderers v Rotherham United

Saturday, Sept. 19, 2020

Blackburn Rovers v Wycombe Wanderers

Brentford v Huddersfield Town

Coventry City v Queens Park Rangers

Luton Town v Derby County

Middlesbrough v A.F.C. Bournemouth

Norwich City v Preston North End

Nottingham Forest v Cardiff City

Reading v Barnsley

Rotherham United v Millwall

Sheffield Wednesday v Watford

Stoke City v Bristol City

Swansea City v Birmingham City

Saturday, Sept. 26, 2020

A.F.C. Bournemouth v Norwich City

Barnsley v Coventry City

Birmingham City v Rotherham United

Bristol City v Sheffield Wednesday

Cardiff City v Reading

Derby County v Blackburn Rovers

Huddersfield Town v Nottingham Forest

Millwall v Brentford

Preston North End v Stoke City

Queens Park Rangers v Middlesbrough

Watford v Luton Town

Wycombe Wanderers v Swansea City

Saturday, Oct. 3, 2020

Blackburn Rovers v Cardiff City

Brentford v Preston North End

Coventry City v A.F.C. Bournemouth

Luton Town v Wycombe Wanderers

Middlesbrough v Barnsley

Norwich City v Derby County

Nottingham Forest v Bristol City

Reading v Watford

Rotherham United v Huddersfield Town

Sheffield Wednesday v Queens Park Rangers

Stoke City v Birmingham City

Swansea City v Millwall

Saturday, Oct. 17, 2020

A.F.C. Bournemouth v Queens Park Rangers

Barnsley v Bristol City

Birmingham City v Sheffield Wednesday

Blackburn Rovers v Nottingham Forest

Brentford v Coventry City

Derby County v Watford

Luton Town v Stoke City

Middlesbrough v Reading

Preston North End v Cardiff City

Rotherham United v Norwich City

Swansea City v Huddersfield Town

Wycombe Wanderers v Millwall

Tuesday, Oct. 20, 2020

Bristol City v Middlesbrough

Coventry City v Swansea City

Millwall v Luton Town

Norwich City v Birmingham City

Nottingham Forest v Rotherham United

Reading v Wycombe Wanderers

Wednesday, Oct. 21, 2020

Cardiff City v A.F.C. Bournemouth

Huddersfield Town v Derby County

Queens Park Rangers v Preston North End

Sheffield Wednesday v Brentford

Stoke City v Barnsley

Watford v Blackburn Rovers

Saturday, Oct. 24, 2020

Bristol City v Swansea City

Cardiff City v Middlesbrough

Coventry City v Blackburn Rovers

Huddersfield Town v Preston North End

Millwall v Barnsley

Norwich City v Wycombe Wanderers

Nottingham Forest v Derby County

Queens Park Rangers v Birmingham City

Reading v Rotherham United

Sheffield Wednesday v Luton Town

Stoke City v Brentford

Watford v A.F.C. Bournemouth

Tuesday, Oct. 27, 2020

Barnsley v Queens Park Rangers

Blackburn Rovers v Reading

Brentford v Norwich City

Middlesbrough v Coventry City

Swansea City v Stoke City

Wycombe Wanderers v Watford

Wednesday, Oct. 28, 2020

A.F.C. Bournemouth v Bristol City

Birmingham City v Huddersfield Town

Derby County v Cardiff City

Luton Town v Nottingham Forest

Preston North End v Millwall

Rotherham United v Sheffield Wednesday

Saturday, Oct. 31, 2020

A.F.C. Bournemouth v Derby County

Barnsley v Watford

Bristol City v Norwich City

Coventry City v Reading

Luton Town v Brentford

Middlesbrough v Nottingham Forest

Millwall v Huddersfield Town

Preston North End v Birmingham City

Queens Park Rangers v Cardiff City

Stoke City v Rotherham United

Swansea City v Blackburn Rovers

Wycombe Wanderers v Sheffield Wednesday

Tuesday, Nov. 3, 2020

Blackburn Rovers v Middlesbrough

Brentford v Swansea City

Cardiff City v Barnsley

Huddersfield Town v Bristol City

Norwich City v Millwall

Sheffield Wednesday v A.F.C. Bournemouth

Wednesday, Nov. 4, 2020

Birmingham City v Wycombe Wanderers

Derby County v Queens Park Rangers

Nottingham Forest v Coventry City

Reading v Preston North End

Rotherham United v Luton Town

Watford v Stoke City

Saturday, Nov. 7, 2020

Birmingham City v A.F.C. Bournemouth

Blackburn Rovers v Queens Park Rangers

Brentford v Middlesbrough

Cardiff City v Bristol City

Derby County v Barnsley

Huddersfield Town v Luton Town

Norwich City v Swansea City

Nottingham Forest v Wycombe Wanderers

Reading v Stoke City

Rotherham United v Preston North End

Sheffield Wednesday v Millwall

Watford v Coventry City

Saturday, Nov. 21, 2020

A.F.C. Bournemouth v Reading

Barnsley v Nottingham Forest

Bristol City v Derby County

Coventry City v Birmingham City

Luton Town v Blackburn Rovers

Middlesbrough v Norwich City

Millwall v Cardiff City

Preston North End v Sheffield Wednesday

Queens Park Rangers v Watford

Stoke City v Huddersfield Town

Swansea City v Rotherham United

Wycombe Wanderers v Brentford

Tuesday, Nov. 24, 2020

A.F.C. Bournemouth v Nottingham Forest

Barnsley v Brentford

Luton Town v Birmingham City

Preston North End v Blackburn Rovers

Queens Park Rangers v Rotherham United

Stoke City v Norwich City

Wednesday, Nov. 25, 2020

Bristol City v Watford

Coventry City v Cardiff City

Middlesbrough v Derby County

Millwall v Reading

Swansea City v Sheffield Wednesday

Wycombe Wanderers v Huddersfield Town

Saturday, Nov. 28, 2020

Birmingham City v Millwall

Blackburn Rovers v Barnsley

Brentford v Queens Park Rangers

Cardiff City v Luton Town

Derby County v Wycombe Wanderers

Huddersfield Town v Middlesbrough

Norwich City v Coventry City

Nottingham Forest v Swansea City

Reading v Bristol City

Rotherham United v A.F.C. Bournemouth

Sheffield Wednesday v Stoke City

Watford v Preston North End

Tuesday, Dec. 1, 2020

A.F.C. Bournemouth v Preston North End

Birmingham City v Barnsley

Cardiff City v Huddersfield Town

Derby County v Coventry City

Queens Park Rangers v Bristol City

Rotherham United v Brentford

Wednesday, Dec. 2, 2020

Blackburn Rovers v Millwall

Luton Town v Norwich City

Middlesbrough v Swansea City

Nottingham Forest v Watford

Sheffield Wednesday v Reading

Wycombe Wanderers v Stoke City

Saturday, Dec. 5, 2020

Barnsley v A.F.C. Bournemouth

Brentford v Blackburn Rovers

Bristol City v Birmingham City

Coventry City v Rotherham United

Huddersfield Town v Queens Park Rangers

Millwall v Derby County

Norwich City v Sheffield Wednesday

Preston North End v Wycombe Wanderers

Reading v Nottingham Forest

Stoke City v Middlesbrough

Swansea City v Luton Town

Watford v Cardiff City

Tuesday, Dec. 7, 2020

Coventry City v Luton Town

Huddersfield Town v Sheffield Wednesday

Millwall v Queens Park Rangers

Stoke City v Cardiff City

Swansea City v A.F.C. Bournemouth

Watford v Rotherham United

Wednesday, Dec. 8, 2020

Barnsley v Wycombe Wanderers

Brentford v Derby County

Bristol City v Blackburn Rovers

Norwich City v Nottingham Forest

Preston North End v Middlesbrough

Reading v Birmingham City

Saturday, Dec. 12, 2020

A.F.C. Bournemouth v Huddersfield Town

Birmingham City v Watford

Blackburn Rovers v Norwich City

Cardiff City v Swansea City

Derby County v Stoke City

Luton Town v Preston North End

Middlesbrough v Millwall

Nottingham Forest v Brentford

Queens Park Rangers v Reading

Rotherham United v Bristol City

Sheffield Wednesday v Barnsley

Wycombe Wanderers v Coventry City

Tuesday, Dec. 15, 2020

A.F.C. Bournemouth v Wycombe Wanderers

Barnsley v Preston North End

Bristol City v Millwall

Nottingham Forest v Sheffield Wednesday

Queens Park Rangers v Stoke City

Watford v Brentford

Wednesday, Dec. 16, 2020

Blackburn Rovers v Rotherham United

Cardiff City v Birmingham City

Coventry City v Huddersfield Town

Derby County v Swansea City

Middlesbrough v Luton Town

Reading v Norwich City

Saturday, Dec. 19, 2020

Birmingham City v Middlesbrough

Brentford v Reading

Huddersfield Town v Watford

Luton Town v A.F.C. Bournemouth

Millwall v Nottingham Forest

Norwich City v Cardiff City

Preston North End v Bristol City

Rotherham United v Derby County

Sheffield Wednesday v Coventry City

Stoke City v Blackburn Rovers

Swansea City v Barnsley

Wycombe Wanderers v Queens Park Rangers

Saturday, Dec. 26, 2020

A.F.C. Bournemouth v Millwall

Barnsley v Huddersfield Town

Blackburn Rovers v Sheffield Wednesday

Bristol City v Wycombe Wanderers

Cardiff City v Brentford

Coventry City v Stoke City

Derby County v Preston North End

Middlesbrough v Rotherham United

Nottingham Forest v Birmingham City

Queens Park Rangers v Swansea City

Reading v Luton Town

Watford v Norwich City

Tuesday, Dec. 29, 2020

Birmingham City v Derby County

Brentford v A.F.C. Bournemouth

Huddersfield Town v Blackburn Rovers

Luton Town v Bristol City

Millwall v Watford

Norwich City v Queens Park Rangers

Preston North End v Coventry City

Rotherham United v Barnsley

Sheffield Wednesday v Middlesbrough

Stoke City v Nottingham Forest

Swansea City v Reading

Wycombe Wanderers v Cardiff City

Saturday, Jan. 2, 2021

Birmingham City v Blackburn Rovers

Brentford v Bristol City

Huddersfield Town v Reading

Luton Town v Queens Park Rangers

Millwall v Coventry City

Norwich City v Barnsley

Preston North End v Nottingham Forest

Rotherham United v Cardiff City

Sheffield Wednesday v Derby County

Stoke City v A.F.C. Bournemouth

Swansea City v Watford

Wycombe Wanderers v Middlesbrough

Saturday, Jan. 16, 2021

A.F.C. Bournemouth v Luton Town

Barnsley v Swansea City

Blackburn Rovers v Stoke City

Bristol City v Preston North End

Cardiff City v Norwich City

Coventry City v Sheffield Wednesday

Derby County v Rotherham United

Middlesbrough v Birmingham City

Nottingham Forest v Millwall

Queens Park Rangers v Wycombe Wanderers

Reading v Brentford

Watford v Huddersfield Town

Tuesday, Jan. 19, 2021

Blackburn Rovers v Swansea City

Derby County v A.F.C. Bournemouth

Reading v Coventry City

Rotherham United v Stoke City

Sheffield Wednesday v Wycombe Wanderers

Watford v Barnsley

Wednesday, Jan. 20, 2021

Birmingham City v Preston North End

Brentford v Luton Town

Cardiff City v Queens Park Rangers

Huddersfield Town v Millwall

Norwich City v Bristol City

Nottingham Forest v Middlesbrough

Saturday, Jan. 23, 2021

A.F.C. Bournemouth v Sheffield Wednesday

Barnsley v Cardiff City

Bristol City v Huddersfield Town

Coventry City v Nottingham Forest

Luton Town v Rotherham United

Middlesbrough v Blackburn Rovers

Millwall v Norwich City

Preston North End v Reading

Queens Park Rangers v Derby County

Stoke City v Watford

Swansea City v Brentford

Wycombe Wanderers v Birmingham City

Saturday, Jan. 30, 2021

Birmingham City v Coventry City

Blackburn Rovers v Luton Town

Brentford v Wycombe Wanderers

Cardiff City v Millwall

Derby County v Bristol City

Huddersfield Town v Stoke City

Norwich City v Middlesbrough

Nottingham Forest v Barnsley

Reading v A.F.C. Bournemouth

Rotherham United v Swansea City

Sheffield Wednesday v Preston North End

Watford v Queens Park Rangers

Saturday, Feb. 6, 2021

A.F.C. Bournemouth v Birmingham City

Barnsley v Derby County

Bristol City v Cardiff City

Coventry City v Watford

Luton Town v Huddersfield Town

Middlesbrough v Brentford

Millwall v Sheffield Wednesday

Preston North End v Rotherham United

Queens Park Rangers v Blackburn Rovers

Stoke City v Reading

Swansea City v Norwich City

Wycombe Wanderers v Nottingham Forest

Saturday, Feb. 13, 2021

Birmingham City v Luton Town

Blackburn Rovers v Preston North End

Brentford v Barnsley

Cardiff City v Coventry City

Derby County v Middlesbrough

Huddersfield Town v Wycombe Wanderers

Norwich City v Stoke City

Nottingham Forest v A.F.C. Bournemouth

Reading v Millwall

Rotherham United v Queens Park Rangers

Sheffield Wednesday v Swansea City

Watford v Bristol City

Tuesday, Feb. 16, 2021

Bristol City v Reading

Luton Town v Cardiff City

Middlesbrough v Huddersfield Town

Preston North End v Watford

Stoke City v Sheffield Wednesday

Wycombe Wanderers v Derby County

Wednesday, Feb. 17, 2021

A.F.C. Bournemouth v Rotherham United

Barnsley v Blackburn Rovers

Coventry City v Norwich City

Millwall v Birmingham City

Queens Park Rangers v Brentford

Swansea City v Nottingham Forest

Saturday, Feb. 20, 2021

Bristol City v Barnsley

Cardiff City v Preston North End

Coventry City v Brentford

Huddersfield Town v Swansea City

Millwall v Wycombe Wanderers

Norwich City v Rotherham United

Nottingham Forest v Blackburn Rovers

Queens Park Rangers v A.F.C. Bournemouth

Reading v Middlesbrough

Sheffield Wednesday v Birmingham City

Stoke City v Luton Town

Watford v Derby County

Tuesday, Feb. 23, 2021

Birmingham City v Norwich City

Derby County v Huddersfield Town

Luton Town v Millwall

Middlesbrough v Bristol City

Rotherham United v Nottingham Forest

Wycombe Wanderers v Reading

Wednesday, Feb. 24, 2021

A.F.C. Bournemouth v Cardiff City

Barnsley v Stoke City

Blackburn Rovers v Watford

Brentford v Sheffield Wednesday

Preston North End v Queens Park Rangers

Swansea City v Coventry City

Saturday, Feb. 27, 2021

A.F.C. Bournemouth v Watford

Barnsley v Millwall

Birmingham City v Queens Park Rangers

Blackburn Rovers v Coventry City

Brentford v Stoke City

Derby County v Nottingham Forest

Luton Town v Sheffield Wednesday

Middlesbrough v Cardiff City

Preston North End v Huddersfield Town

Rotherham United v Reading

Swansea City v Bristol City

Wycombe Wanderers v Norwich City

Tuesday, March 2, 2021

Cardiff City v Derby County

Coventry City v Middlesbrough

Huddersfield Town v Birmingham City

Millwall v Preston North End

Nottingham Forest v Luton Town

Reading v Blackburn Rovers

Wednesday, March 3, 2021

Bristol City v A.F.C. Bournemouth

Norwich City v Brentford

Queens Park Rangers v Barnsley

Sheffield Wednesday v Rotherham United

Stoke City v Swansea City

Watford v Wycombe Wanderers

Saturday, March 6, 2021

Barnsley v Birmingham City

Brentford v Rotherham United

Bristol City v Queens Park Rangers

Coventry City v Derby County

Huddersfield Town v Cardiff City

Millwall v Blackburn Rovers

Norwich City v Luton Town

Preston North End v A.F.C. Bournemouth

Reading v Sheffield Wednesday

Stoke City v Wycombe Wanderers

Swansea City v Middlesbrough

Watford v Nottingham Forest

Saturday, March 13, 2021

A.F.C. Bournemouth v Barnsley

Birmingham City v Bristol City

Blackburn Rovers v Brentford

Cardiff City v Watford

Derby County v Millwall

Luton Town v Swansea City

Middlesbrough v Stoke City

Nottingham Forest v Reading

Queens Park Rangers v Huddersfield Town

Rotherham United v Coventry City

Sheffield Wednesday v Norwich City

Wycombe Wanderers v Preston North End

Tuesday, March 16, 2021

A.F.C. Bournemouth v Swansea City

Cardiff City v Stoke City

Derby County v Brentford

Luton Town v Coventry City

Middlesbrough v Preston North End

Rotherham United v Watford

Wednesday, March 17, 2021

Birmingham City v Reading

Blackburn Rovers v Bristol City

Nottingham Forest v Norwich City

Queens Park Rangers v Millwall

Sheffield Wednesday v Huddersfield Town

Wycombe Wanderers v Barnsley

Saturday, March 20, 2021

Barnsley v Sheffield Wednesday

Brentford v Nottingham Forest

Bristol City v Rotherham United

Coventry City v Wycombe Wanderers

Huddersfield Town v A.F.C. Bournemouth

Millwall v Middlesbrough

Norwich City v Blackburn Rovers

Preston North End v Luton Town

Reading v Queens Park Rangers

Stoke City v Derby County

Swansea City v Cardiff City

Watford v Birmingham City

Friday, April 2, 2021

A.F.C. Bournemouth v Middlesbrough

Barnsley v Reading

Birmingham City v Swansea City

Bristol City v Stoke City

Cardiff City v Nottingham Forest

Derby County v Luton Town

Huddersfield Town v Brentford

Millwall v Rotherham United

Preston North End v Norwich City

Queens Park Rangers v Coventry City

Watford v Sheffield Wednesday

Wycombe Wanderers v Blackburn Rovers

Monday, April 5, 2021

Blackburn Rovers v A.F.C. Bournemouth

Brentford v Birmingham City

Coventry City v Bristol City

Luton Town v Barnsley

Middlesbrough v Watford

Norwich City v Huddersfield Town

Nottingham Forest v Queens Park Rangers

Reading v Derby County

Rotherham United v Wycombe Wanderers

Sheffield Wednesday v Cardiff City

Stoke City v Millwall

Swansea City v Preston North End

Saturday, April 10, 2021

A.F.C. Bournemouth v Coventry City

Barnsley v Middlesbrough

Birmingham City v Stoke City

Bristol City v Nottingham Forest

Cardiff City v Blackburn Rovers

Derby County v Norwich City

Huddersfield Town v Rotherham United

Millwall v Swansea City

Preston North End v Brentford

Queens Park Rangers v Sheffield Wednesday

Watford v Reading

Wycombe Wanderers v Luton Town

Saturday, April 17, 2021

Blackburn Rovers v Derby County

Brentford v Millwall

Coventry City v Barnsley

Luton Town v Watford

Middlesbrough v Queens Park Rangers

Norwich City v A.F.C. Bournemouth

Nottingham Forest v Huddersfield Town

Reading v Cardiff City

Rotherham United v Birmingham City

Sheffield Wednesday v Bristol City

Stoke City v Preston North End

Swansea City v Wycombe Wanderers

Tuesday, April 20, 2021

Birmingham City v Nottingham Forest

Brentford v Cardiff City

Norwich City v Watford

Preston North End v Derby County

Sheffield Wednesday v Blackburn Rovers

Swansea City v Queens Park Rangers

Wednesday, April 21, 2021

Huddersfield Town v Barnsley

Luton Town v Reading

Millwall v A.F.C. Bournemouth

Rotherham United v Middlesbrough

Stoke City v Coventry City

Wycombe Wanderers v Bristol City

Saturday, April 24, 2021

A.F.C. Bournemouth v Brentford

Barnsley v Rotherham United

Blackburn Rovers v Huddersfield Town

Bristol City v Luton Town

Cardiff City v Wycombe Wanderers

Coventry City v Preston North End

Derby County v Birmingham City

Middlesbrough v Sheffield Wednesday

Nottingham Forest v Stoke City

Queens Park Rangers v Norwich City

Reading v Swansea City

Watford v Millwall

Saturday, May 1, 2021

Birmingham City v Cardiff City

Brentford v Watford

Huddersfield Town v Coventry City

Luton Town v Middlesbrough

Millwall v Bristol City

Norwich City v Reading

Preston North End v Barnsley

Rotherham United v Blackburn Rovers

Sheffield Wednesday v Nottingham Forest

Stoke City v Queens Park Rangers

Swansea City v Derby County

Wycombe Wanderers v A.F.C. Bournemouth

Saturday, May 8, 2021

A.F.C. Bournemouth v Stoke City

Barnsley v Norwich City

Blackburn Rovers v Birmingham City

Bristol City v Brentford

Cardiff City v Rotherham United

Coventry City v Millwall

Derby County v Sheffield Wednesday

Middlesbrough v Wycombe Wanderers

Nottingham Forest v Preston North End

Queens Park Rangers v Luton Town

Reading v Huddersfield Town

Watford v Swansea City